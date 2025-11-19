Acționarii ruși ai companiei energetice NIS au convenit să-și vândă participația, a anunțat ministrul sârb al Energiei, fără să dezvăluie însă cine va fi cumpărătorul
Economica.net, 19 noiembrie 2025 18:50
Proprietarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să îşi vândă participaţia majoritară unui cumpărător încă neidentificat, a anunţat miercuri ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic-Handanovic, transmite Itar Tass.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum o oră
18:50
Acționarii ruși ai companiei energetice NIS au convenit să-și vândă participația, a anunțat ministrul sârb al Energiei, fără să dezvăluie însă cine va fi cumpărătorul # Economica.net
Proprietarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să îşi vândă participaţia majoritară unui cumpărător încă neidentificat, a anunţat miercuri ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic-Handanovic, transmite Itar Tass.
18:40
Fabricile de mașini din Rusia asamblează din ce în ce mai multe modele chinezești. Pe primul loc se află detașat marca Haval # Economica.net
Ponderea automobilelor chinezeşti asamblate şi vândute local în Rusia s-a dublat în primele zece luni al acestui an, ajungând la 43% din total, arată un articol publicat miercuri în cotidianul Kommersant, preluat de EFE.
18:40
Ministrul Muncii Florin Manole anunță că activitatea de pe patru șantiere a fost suspendată, după ce inspectorii de muncă au constat că normele de protecție au fost încălcate # Economica.net
Activitatea pe patru şantiere a fost suspendată, recent, în condiţiile în care normele de protecţie au fost ignorate, iar siguranţa angajaţilor pusă în pericol, a anunţat miercuri ministrul Muncii, Florin Manole, transmite Agerpres.
18:40
Cristian Popa (BNR): România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, peste 5 miliarde de euro importuri nete de servicii de turism # Economica.net
România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, de peste 5 miliarde de euro importuri nete de servicii de turism, a afirmat, miercuri, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).
18:40
PPC va investi 3 miliarde de euro în România în următorii trei ani, posibil și într-o centrală pe gaze în sud-vestul țării, de până la 150 MW # Economica.net
Grupul elen PPC, unul dintre cei mari investitori în sectorul energetic românesc, are în plan investiții de 3 miliarde de euro în următorii trei ani în România, și este interesat și de o centrală pe gaze, potrivit datelor anunțate la evenimentul Capital Markets Day.
Acum 2 ore
17:50
Ministrul britanic al Apărării John Healey îl avertizează pe Putin că Londra este pregătită și vede bine manevrele Rusiei, după ce o navă Yantar a fost detectată în apele Regatului Unit # Economica.net
Ministrul britanic al Apărării John Healey l-a atenţionat miercuri pe preşedintele rus Vladimir Putin după detectarea navei militare Yantar în apele Regatului Unit pentru a doua oară în acest an, informează AFP, transmite Agerpres.
17:50
Ministrul Economiei Radu Miruță: Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare. Vestea proastă este viteza cu care Guvernul reuşeşte să colecteze ceea ce trebuie colectat # Economica.net
În perioada următoare nu vor fi adăugate noi taxe, a anunţat miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la INVEST Summit 2025, eveniment internaţional dedicat poziţionării României pe harta investiţiilor în ospitalitate, el menţionând că va face tot posibilul ca TVA-ul pentru turism să rămână la valoarea actuală.
17:50
Podul peste râul Prahova din Breaza intră în proces de reparații, după finalizarea raportului de expertiză tehnică realizat de Consiliul Județean Prahova, informează miercuri președintele CJ, Virgiliu - Daniel Nanu.
17:50
Ford Transit Courier, Ford Transit Custom și Renault Master au primit titlul de Best Electric Van 2025 în România, fiecare la categoria sa, în cadrul celei de-a III-a ediții a evenimentului.
17:50
Partidul Social Democrat nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar, dar este de acord cu eficientizarea activității aparatului central, a declarat miercuri președintele partidului, Sorin Grindeanu.
17:50
Țiriac Collection găzduiește din această toamnă 300 de mașini spectaculoase ca urmare a unui proces de extindere # Economica.net
Galeria de vehicule a omului de afaceri Ion Țiriac a trecut printr-un amplu proces de extindere și modernizare în urmă căruia poate găzdui permanent circa 300 de mașini spectaculoase.
Acum 4 ore
16:50
Leonardo Badea (BNR): Prezentul şi viitorul nostru depind de funcţionarea eficientă a pieţelor de capital # Economica.net
Prezentul, dar şi viitorul nostru depind de funcţionarea eficientă a pieţelor de capital, deoarece economiile cu pieţe de capital solide cresc mai rapid şi fac faţă şocurilor economice mult mai bine, a declarat, miercuri, prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Leonardo Badea.
16:50
Compania petrolieră NIS din Serbia, la care Rusia deţine o participaţie majoritară, a solicitat miercuri Trezoreriei SUA să îi elibereze o autorizaţie pentru a putea opera fără restricţii, în timp ce acţionarii ruşi îşi vând acţiunile, eludând astfel sancţiunile impuse de Washington din cauza invadării Ucrainei, transmite EFE.
16:50
Germania vrea să-şi consolideze apărarea spaţială în faţa ameninţării ruse şi chineze # Economica.net
Guvernul german a dezvăluit miercuri prima sa strategie de apărare spaţială, menită să consolideze totodată prezenţa europeană în spaţiu şi să protejeze sateliţii Occidentului în contextul tensiunilor militare în creştere cu rivalii rus şi chinez, relatează AFP.
16:50
DEER a investit 4,4 milioane de lei în lucrări de modernizare a infrastructurii de distribuție din județul Sălaj # Economica.net
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Zalău, a finalizat lucrarea de investiții ”Modernizare S-axa 20 kV Crasna-Cizer” din județul Sălaj.
16:50
Slovacia ar putea da în judecată UE pentru planurile Bruxelles-ului de a opri livrările de gaze ruseşti # Economica.net
Slovacia analizează o posibilă acţiune în justiţie împotriva UE, pentru planurile Bruxelles-ului de a opri livrările de gaze ruseşti începând cu 2028, din cauza războiului din Ucraina, a declarat miercuri premierul Robert Fico, transmite Reuters.
16:50
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: UMB lucrează cu 1600 de muncitori pe lotul 1, realizat 95% # Economica.net
Construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău (A7) se aproape de finalizare, anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
16:50
Bolt a anunțat astăzi că își lansează serviciile de intermediere transport la cerere în Alexandria, ajungând la o acoperire de 44 de orașe la nivelul întregii țări. Compania își continuă astfel strategia de extindere în cât mai multe zone și județe din România, oferind serviciile partenerilor de transport alternativ pentru utilizatori.
15:40
Urgenţă pentru România – Avem nevoie de creşterea capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale care este la acelaşi nivel de 20 de ani (HENRO) # Economica.net
România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale la care poate contribui statul şi companiile private, în condiţiile în care capacitatea actuală este aceeaşi ca acum 20 de ani, a declarat, miercuri, directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică (HENRO), Silvia Vlăsceanu.
15:40
CFR Călători: 24 din 75 de locomotive modernizate prin PNRR au fost livrate până în prezent # Economica.net
Cele trei companii care au contracte cu CFR Călători pentru modernizarea a 75 de locomotive prin PNRR au livrat până în prezent 24 de unități, potrivit unui comunicat al operatorului național.
15:40
Pensii speciale – România poate propune un nou proiect legislativ, înainte de termenul din 29 noiembrie, dar nu este foarte clar dacă va accepta CE altceva în afară de promulgarea legii, spune ministrul Pîslaru # Economica.net
România ar putea demonstra înainte de termenul-limită de 28 noiembrie că are pregătit un nou proiect legislativ care răspunde solicitărilor de echitate şi sustenabilitate privind reforma pensiilor speciale, însă nu este foarte clar dacă va accepta Comisia Europeană altceva în afară de promulgarea legii, a declarat, miercuri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
15:40
Ferme noi în România. DN Agrar începe în 2026 construcția primei ferme verticale de iarbă de grâu din cele patru propuse # Economica.net
Grupul agroalimentar DN Agrar începe construcția anul viitor construcția primei ferme verticale de iarbă de grâu din cele patru pe care le are planificate.
15:40
Punctul fără întoarcere pentru IMM-urile din producție și distribuție ar putea veni în septembrie 2026, în contextul în care nivelul de automatizare este de circa 31% în prezent, scrie Termene.ro.
15:40
FOTO Start reparații pe Camil Ressu la linia de tramvai utilizată de zeci de mii de bucureșteni, dar nemodernizată de 40 de ani # Economica.net
Lucrările de reabilitare a lotului 1 de tramvai au ajuns și pe bulevardul Camil Ressu, informează miercuri Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.
Acum 6 ore
15:00
Electroalfa continuă achizițiile și vrea să cumpere trei firme care aparțin antreprenorului craiovean Laurențiu Dinu # Economica.net
Electro Alfa Servicii Inginerie S.R.L. este parte a grupului Electroalfa, vrea să cumpere trei firme care aparțin antreprenorului craiovean Laurențiu Dinu. Tranzacția a intrat în analiza Consiliului Concurenței.
15:00
Ţările de Jos renunţă la controlul producătorului de cipuri Nexperia, a anunţat miercuri ministrul Afacerilor Economice, Vincent Karremans, după discuţii constructive cu China, o decizie care atenuează deficitul de aprovizionare din industria auto, transmit DPA şi Reuters.
15:00
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda, în condiţiile în care combustibilul se epuizează din cauza sancţiunilor americane împotriva firmei mamă, transmite Reuters.
15:00
AnimaWings lansează programul de zboruri pentru vara lui 2026 cu șase noi rute și bilete cu 35% reducere # Economica.net
Animawings a lansat programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026, cu plecări din cinci orașe din România spre destinații populare din Grecia și Spania.
15:00
Biletele de tren se scumpesc cu 10%. Majorarea are loc în contextul inflaţiei şi va avea loc în decembrie.
Acum 8 ore
13:00
Maidan intră pe segmentul produselor ready to eat după investiții de 1,2 milioane de euro # Economica.net
Tot mai multe companii intră pe segmentul de produse ready to eat. Cea mai recentă investiția anunțată vine de la Maidan, o companie de catering industriale, pentru evenimente corporate și private.
13:00
FlyDubai cumpără 150 avioane Airbus A321neo, renunţând pentru prima dată la aeronavele Boeing # Economica.net
Grupul aeronautic european Airbus a obţinut marţi un acord preliminar pentru 150 avioane A321neo de la flydubai, în valoare de 24 miliarde de dolari, înlăturând Boeing din poziţia de furnizor exclusiv al companiei aeriene low-cost şi redresându-se după un start slab la Salonul Aeronautic de la Dubai, cel mai mare eveniment din Orientul Mijlociu dedicat aviaţiei, transmit Reuters şi DPA.
13:00
Grupul PPC vizează investiții strategice de 10 miliarde de euro în perioada 2026–2028 # Economica.net
Planul PPC pentru următorii trei ani se bazează pe modelul de afaceri integrat al Grupului și prevede investiții în valoare de aproximativ 10,1 miliarde de euro în energie regenerabilă, producție în regim flexibil, extinderea și modernizarea rețelelor, precum și servicii centrate pe client în zona Europei de Sud-Est, arată un comunicat de presă al companiei.
13:00
Ucraina va cere Rusiei 43 de miliarde de dolari drept compensaţii climatice, la COP30 # Economica.net
Ucraina intenţionează să solicite Rusiei 43 de miliarde de dolari drept compensaţii climatice pentru a ajuta la finanţarea unei reconstrucţii ecologice a ţării după război, a anunţat Kievul la Conferinţa ONU privind schimbările climatice din Brazilia, informează miercuri dpa.
13:00
Ce fel de aur trebuie să cumperi ca să scapi de taxare. Prețurile metalului sunt de neoprit # Economica.net
Prețul aurului pare într-un raliu continuu de cel ouțin un an și jumătate, pe fondul instabilității economice și politice generale și a achizițiilor masive făcute de băncile centrale și de marii investitori. De aceste creșteri pot profita însă și oamenii normali, mai ales că în România investiția în aur este o tradiție veche pentru cei care economisesc. Atenție, însă, în ce formă investiții, pentru că diferențele de taxare sunt semnificative.
13:00
Deputaţii au adoptat, miercuri, un proiect care dă posibilitatea conformării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice.
12:20
Viitorul program "Rabla" va fi diferit şi se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică, a declarat, miercuri, la evenimentul de premiere "Best Electric Van 2025", Tudor Roşca, directorul de cabinet al ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor.
11:50
Gigantul american ExxonMobil se arată interesat de cumpărarea participaţiei deţinute de Lukoil la cel mai valoros activ al companiei ruseşti, zăcământul petrolier irakian West Qurna 2 # Economica.net
ExxonMobil ar putea lua în considerare achiziţionarea participaţiei deţinute de Lukoil în zăcământul petrolier irakian West Qurna 2, care este cel mai valoros activ al firmei ruseşti, informează site-ul IraqiNews.com.
11:40
O nouă investiție BCR Seed Starter: finanțare de 500.000 euro pentru Profluo, companie românească de automatizare a proceselor financiare prin AI # Economica.net
BCR Seed Starter, primul fond de investiții de capital de risc corporativ (CVC) al unei bănci în România, anunță o nouă investiție. În valoare de 500.000 euro, finanțarea este acordată Profluo, companie ce oferă o platformă financiară care digitalizează și automatizează procesarea documentelor și fluxurile contabile, prin agenți virtuali inteligenți care pot parcurge, procesa și reconcilia volume mari de documente.
11:30
Romania Sotheby’s International Realty a anunțat realizarea primei tranzacții în care plata unui apartament din țară s-a făcut prin criptomonede.
11:30
Paralela45 organizează târg de turism online și offline, cu reduceri de până la 50% și avans de 10% la rezervare # Economica.net
Agenția de turism Paralela45 organizează luna aceasta Travel Fest, cu vacanțe la reducere.
11:30
Prețul energiei electrice pentru clienții non-casnici nu a crescut după liberalizare – ANRE. Pe ce loc suntem în Europa # Economica.net
Prețul energiei electrice plătit de consumatorii non-casnici în luna iulie, după liberalizare, a fosr la același nivel cu cel din luna iunie, când era în vigoare mecanismul de plafonare, a spus Gabriel Andronache, vicepreședinte al ANRE.
Acum 12 ore
10:50
România a ridicat mai multe avioane de luptă după ce o dronă a intrat în spațiul aerian naţional # Economica.net
Forțele aeriene ale Armatei Române au detectat o dronă în spaţiul aerian naţional. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti în proximitatea frontierei fluviale cu România. A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, iar pentru câteva minute a fost detectat semnalul unei drone care a pătruns aproximativ 8 km în spaţiul aerian naţional, dinspre Vâlcov către Periprava şi Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.
10:50
Comisia Europeană intenţionează să restricţioneze exporturile de deşeuri de aluminiu ale blocului comunitar, în ideea de a opri ieşirea metalelor din UE şi a lăsa industria europeană fără resursele necesare pentru decarbonizare, a declarat marţi comisarul UE pentru Comerţ, Maros Sefcovic, transmite Reuters.
10:50
Veniturile afacerilor de familie, estimate să crească cu 84% în 2030 faţă de 2020 (studiu) # Economica.net
Veniturile afacerilor de familie din întreaga lume, care acum reprezintă 19% din veniturile tuturor afacerilor la nivel global, sunt estimate să ajungă la 29 de trilioane de dolari în 2030, în creştere cu 84% faţă de 2020, reiese din studiul Deloitte Defining the family business landscape 2025.
10:50
Congresul SUA a aprobat marţi proiectul de lege care vizează să oblige Departamentul de Justiţie să publice dosarele referitoare la defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein. Donald Trump, care iniţial se opusese vehement acestui proiect, ar urma acum să promulge legea, relatează AFP, Reuters şi dpa.
10:50
SUA negociază în secret cu Rusia un plan de 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi în care sunt abordate totodată garanţiile de securitate pentru Europa şi viitorul relaţiei Washingtonului atât cu Moscova, cât şi cu Kievul, potrivit unor oficiali americani şi ruşi care au stat de vorbă cu publicaţia americană Axios, informează miercuri Reuters şi EFE.
10:50
Conflict Germania – Brazilia la cea mai importantă întâlnire pe probleme de climă (COP30) # Economica.net
Preşedintele brazilian Lula a răspuns ironic marţi declaraţiilor cancelarului federal german Friedrich Merz considerate jignitoare faţă de Belem, oraşul-gazdă a Conferinţei ONU privind schimbările climatice (COP30), afirmând că el ar fi trebuit să se plimbe mai mult prin oraş, informează AFP.
10:50
Electrocord, prima casă de discuri românească, deținută de angajații companiei, a intrat în insolvență la propria cerere în ianuarie 2018. La aproape opt ani, casa de discuri a ieșit din insolvență.
Acum 24 ore
22:20
Rafinăria Vega marchează astăzi, 18 noiembrie, 120 de ani de funcționare, fiind cea mai longevivă unitate de profil din țară și un simbol al industriei românești. În prezent, aceasta nu mai procesează țiței, în ultimii 20 de ani devenind un producător de nișă pentru susținerea economiei naționale, respectiv unic producător de hexan, solvenți, bitum sau combustibil de încălzire.
22:20
Kelemen Hunor: Vom avea o anvelopă salarială mai mică cu 10%. N-o să fie la fel peste tot în administraţia centrală, că sunt unele zone unde poţi să reduci până la 10%, în alte zone poţi să reduci şi 20% # Economica.net
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat, marţi, la Parlament, că va exista o reducere a cheltuielilor de personal cu 10%, urmând ca fiecare ordonator de credite din administraţia centrală să vină cu câte o hotărâre de guvern.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.