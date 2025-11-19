Acționarii ruși ai companiei energetice NIS au convenit să-și vândă participația, a anunțat ministrul sârb al Energiei, fără să dezvăluie însă cine va fi cumpărătorul

10:50

SUA negociază în secret cu Rusia un plan de 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Ucraina şi în care sunt abordate totodată garanţiile de securitate pentru Europa şi viitorul relaţiei Washingtonului atât cu Moscova, cât şi cu Kievul, potrivit unor oficiali americani şi ruşi care au stat de vorbă cu publicaţia americană Axios, informează miercuri Reuters şi EFE.