Ultimul cinema de cartier din Bucureşti va fi reconstruit. Cinema Europa împlinește 90 de ani

Cinema Europa, ultimul cinema de cartier al Bucureştiului, împlineşte anul acesta 90 de ani de la înfiinţare şi marchează momentul printr-un eveniment special organizat miercuri, şi prin lansarea campaniei #LocCuLoc - un program amplu de renovare prin care sala va fi reconstruită scaun cu scaun, cu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro