Statele UE relaxează și mai mult directivele privind defrișările. Germania și Austria sunt cele care au dat tonul

Viitorul program "Rabla" va fi diferit şi se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică, a declarat, miercuri, la evenimentul de premiere "Best Electric Van 2025", Tudor Roşca, directorul de cabinet al ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor.