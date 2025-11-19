Marea Britanie a pregătit opţiuni militare în urma acţiunii provocatoare a navei and #8222;Yantar and #8221;
19 noiembrie 2025
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie avea pregătite and #8222;opţiuni militare and #8221; în cazul în care nava de spionaj rusă and #8222;Yantar and #8221; devenea o ameninţare, după ce aceasta a îndreptat lasere către piloţii britanici trimişi să o monitorizeze, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut miercuri relansarea negocierilor dintre Rusia şi Ucraina la Istanbul, în vederea unei încetări a focului, în contextul intensificării atacurilor ruse, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
Armata Israeliană a intensificat atacurile în partea de sud din Liban, o persoană fiind ucisă în încercările Israelului de a bloca regruparea membrilor Hezbollah în zona de graniţă, conform Reuters, de unde urmează să relatăm.
Macron a criticat consumul de droguri în rândul and #8222;burghezilor din centrele oraşelor and #8221; # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri, în şedinţa Consiliului de Miniştri, că and #8222;uneori burghezii din centrele oraşelor sunt cei care îi finanţează pe traficanţii de droguri and #8221;, potrivit declaraţiilor purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Maud Bregeon, relatează AFP.
UE a dezvăluit un nou set de măsuri care vor îmbunătăţi mobilitatea armatelor din Europa, în cazul unui conflict, conform BFMTV, de unde relatăm.
Bolojan a afirmat că măsurile de redresare funcţionează, cu venituri în creştere şi cheltuieli în scădere # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile economice adoptate de Executiv and #8222;funcţionează and #8221;, susţinând că veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad, iar România and #8222;e pe calea cea bună and #8221;, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.
Larry Summers, fostul Secretar al Trezoreriei SUA, s-a retras din consiliul de administraţie OpeanAI după ce numele său a apărut într-un e-mail legat de Jeffrey Epstein, conform Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Reacţia a venit la câteva zile după ce Congresul SUA a demonstrat faptul că Summers şi Epstein aveau o relaţie apropiată.
Parlamentul Ucrainei îi demite pe Galuşcenko şi Grinciuk în scandalul de corupţie din energie # Bursa
Rada Supremă a Ucrainei i-a demis miercuri pe ministrul justiţiei, Gherman Galuşcenko, fost ministru al energiei, şi pe succesoarea acestuia, Svitlana Grinciuk, pe fondul scandalului de corupţie din sectorul energetic, potrivit dpa, de la care relatăm cele ce urmează.
Ziarul BURSA aniversează 35 de ani de excelenţă în jurnalismul economic românesc. De trei decenii şi jumătate, publicaţia a fost un reper de profesionalism, independenţă şi rigoare analitică, oferind cititorilor informaţii esenţiale despre economia reală.
Băsescu: România riscă să ajungă într-un and #8222;dezastru and #8221; similar cu al Greciei # Bursa
Fostul preşedinte Traian Băsescu a afirmat, miercuri, într-o intervenţie la B1 TV, că România s-ar putea confrunta cu un and #8222;dezastru and #8221; anul viitor dacă Guvernul nu adoptă and #8222;măsurile care trebuie luate acum and #8221; pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.
Guvernul menţine plafonul de 70% la pensiile magistraţilor şi prelungeşte tranziţia la 15 ani # Bursa
Ministerul Muncii a publicat în transparenţă decizională noul proiect de lege privind pensiile magistraţilor. Proiectul menţine plafonul pensiei la 70% din ultimul salariu net, similar variantei propuse anterior de Guvernul Bolojan şi respinse de Curtea Constituţională, dar introduce o perioadă de tranziţie mai lungă către vârsta standard de pensionare de 65 de ani.
Comisia Europeană propune modificări majore ale cadrului de reglementare digitală, schimbări care ar relaxa accesul companiilor de tehnologie la date şi ar amâna aplicarea unor reguli stricte privind inteligenţa artificială, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Noul pachet, denumit and #8222;Digital Omnibus and #8221;, ar permite marilor firme tech să utilizeze seturi vaste de date - inclusiv informaţii sensibile despre sănătate şi date biometrice - pentru antrenarea sistemelor AI fără consimţământ explicit, în timp ce regulile pentru and #8222;AI cu risc ridicat and #8221; ar fi amânate până în decembrie 2027.
Pedro Sanchez a anunţat investigarea Meta pentru posibile încălcări ale confidenţialităţii utilizatorilor # Bursa
Autorităţile spaniole vor investiga Meta pentru o posibilă încălcare a confidenţialităţii a milioane de utilizatori, a anunţat miercuri premierul Pedro Sanchez, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează. Gigantul american, care deţine Facebook, Instagram şi WhatsApp, va fi convocat în parlamentul de la Madrid pentru a da explicaţii în legătură cu practicile semnalate.
Marea Britanie va construi noi fabrici de muniţie pentru a-şi spori capacitatea de luptă, conform Reuters, de unde relatăm. Mişcarea are drept ţel producţia internă de explozibil militar, după o perioadă de aproape 20 de ani.
Fondul ETF BET Patria - Tradeville a atins 700 milioane lei în active totale si 31 de mii de investitori # Bursa
Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depăşit valoarea de 700 milioane lei în active nete totale în luna noiembrie, activul fondului înregistrând o creştere cu 53,0% in ultimele 12 luni, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. Numărul de investitori in fond a atins 31,3 mii la finalul lunii octombrie, in creştere fata de 28,3 mii la sfârşitul lui octombrie 2024, iar creşterea valorii unităţii de fond, reprezentând câştigul adus de fond investitorilor săi, a fost +40,2% in ultimele 12 luni si de +122,4% în ultimii trei ani, încheiaţi la 18 noiembrie 2025.
Consiliul Concurenţei va analiza preluarea a trei companii de către Electro Alfa Servicii Inginerie S.R.L. # Bursa
Consiliul Concurenţei va analiza tranzacţia prin care Electro Alfa Servicii Inginerie S.R.L.. intenţionează să preia companiile SPIACT Craiova S.A., R and D Enginery 4.0 S.R.L. şi Longreen Prod S.R.L., conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm.
Distribuţie Energie Electrică Romania a finalizat o investiţie de modernizare a reţelei din Sălaj, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Lucrarea, derulată de Sucursala Zalău, vizează modernizarea infrastructurii electrice pe axa Crasna-Cizer, prin înlocuirea conductorilor, izolatorilor, stâlpilor şi a echipamentelor de protecţie şi manevră.
Administraţia preşedintelui Trump a încercat, timp de trei săptămâni, să evite sau să oprească lansarea documentelor legate de Jeffrey Epstein, conform Reuters, de unde relatăm. Casa Albă nu a reuşit acest lucru, actul urmând să fie supus votului cât de curând posibil.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat miercuri trupe israeliene dislocate în Siria, dincolo de linia de demarcaţie dintre cele două state aflate tehnic în stare de război, potrivit AFP, de la care relatăm.
Consulatul General al României la Chicago, reprezentat de Lucian-Ilie Stănică, Consul General, a găzduit întâlnirea de lucru dintre Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti (CCIB) şi Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO), Office of Trade and Investment, reprezentat de Margo Markopoulos, Deputy Director, şi Ginta Rubin, Foreign Direct Investment Manager, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm.
Leonardo Badea: and #8222;Ritmul cu care vom transforma potenţialul pieţei de capital în realitate va face diferenţa and #8221; # Bursa
În cadrul evenimentului '30 de ani de Bursă - trecut, prezent şi viitor al pieţei de capital' organizat de Bursa de Valori Bucureşti, Prim-viceguvernatorul BNR - domnul Leonardo Badea, a declarat: and #8222;Ne reuneşte astăzi un moment cu semnificaţie specială: aniversarea a 30 de ani de existenţă a BVB în forma sa modernă, ca instituţie care reia tradiţia burselor româneşti întreruptă în 1948. Este o ocazie potrivită pentru a privi, cu atenţie şi echilibru, la parcursul BVB, dar şi la transformările prin care a trecut întreaga economie şi societate.
Hello Holidays va lansa cel mai mare târg online de turism, cu reduceri pentru vacanţele de iarnă şi oferte 2026 # Bursa
Hello Holidays va organiza în perioada 20-24 noiembrie cel mai mare târg online de turism dedicat vacanţelor de iarnă şi ofertelor pentru anul 2026.
IL TACCHINO, primul concept de restaurante Premium Fast Casual dezvoltat integral în România şi care numără două locaţii în Bucureşti-Ilfov, îşi propune să ajungă la peste 10 unităţi în următorii doi ani, potrivit IL TACCHINO, de la care relatăm cele ce urmează. Brandul are în plan opt deschideri noi în Bucureşti şi în oraşe din ţară, iar extinderea necesită o investiţie de peste 3 milioane de euro.
Pe măsură ce preţul internaţional al aurului a atins niveluri tot mai ridicate, ajungând zilele acestea la 3.530 euro/uncie, tot mai mulţi români îşi reevaluează modul în care îşi protejează economiile, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
La evenimentul Capital Markets Day 2025, organizat la Londra, managementul Grupului PPC a prezentat investitorilor viziunea, strategia şi obiectivele grupului, conturând un plan ambiţios conceput pentru a poziţiona organizaţia în fruntea tranziţiei energetice din Europa de Sud-Est, într-o perioadă în care energia şi tehnologia devin din ce în ce mai interconectate, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm.
Nestle şi CPW: Doar o treime din porţiile recomandate de cereale integrale sunt consumate în ţara noastră # Bursa
Nestle şi Cereal Partners Worldwide (CPW) atrag atenţia asupra faptului că nivelul consumului de cereale integrale este foarte scăzut în ţara noastră, doar 1 porţie din 3 recomandată, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
RebelDot, dezvoltator de software din Cluj, clasat în top 1% al companiilor tehnologice globale în funcţie de satisfacţia clienţilor (NPS 91,2%) şi GEA, unul dintre cei mai mari furnizori globali de tehnologii şi echipamente pentru industria alimentară, a băuturilor şi pentru sectorul farmaceutic, anunţă formarea RebelDot Process Industries, un joint venture şi un parteneriat strategic pe termen lung dedicat accelerării transformării digitale în industria procesatoare la nivel global, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Noua companie va avea sediul în Cluj-Napoca şi va fi lansată oficial în ianuarie 2026.
CFR Călători a transmis că informaţiile referitoare la majorarea tarifelor odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025-2026, potrivit unui comunicat emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Piaţa Bitcoin trece printr-o perioadă de fragilitate neobişnuită, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. Investitorii care vând în acest moment fac acest lucru încă pe profit, ceea ce arată că nu s-a ajuns nici la capitulare, nici la lichidări forţate. În acelaşi timp, investitorii de retail nu intervin pentru a cumpăra la preţuri and #8222;cu discount and #8221;, aşa cum procedează în cazul acţiunilor, semn că evaluările sunt considerate încă prea ridicate. Astfel, apetitul pentru risc rămâne scăzut, investitorii pe termen lung îşi reduc treptat poziţiile, iar fluxurile către ETF-urile pe Bitcoin încetinesc vizibil, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.
Devhd a finalizat un proiect major de transformare digitală pentru un client global din industria auto, un domeniu cu procese complexe şi cerinţe stricte de guvernanţă, conform unui comunicat de presă emis redacţiei.
BASF vizează Bursa de Valori din Frankfurt pentru listarea Agricultural Solutions
Guvernul pregăteşte reduceri masive de personal în administraţia locală şi noi reguli fiscale # Bursa
Guvernul are pregătit proiectul care schimbă semnificativ organizarea administraţiei locale, potrivit unui draft obţinut de Digi24. Documentul prevede reduceri ample de personal în primării şi prefecturi, diminuarea numărului de poliţişti locali, reguli mai stricte pentru plata taxelor şi decizii localizate privind jocurile de noroc.
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, în 14 decembrie, potrivit DCBusiness, de unde relatăm.
Christian Tour: Vacanţe şi bilete de avion gratuite pentru copii, cazări la un euro şi oferte speciale # Bursa
Christian Tour, cu ocazia organizării Târgului de Turism, va avea disponibile o multitudine de oferte care includ reduceri, beneficii suplimentare şi vouchere valorice, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm.
Magazinele de bricolaj rămân destinaţia principală pentru cumpărăturile de sărbători, 7 din 10 români preferând să vadă, să compare şi să cumpere produsele direct în magazin, iar 6 din 10 afirmă că vor achiziţiona brad natural pentru Crăciunul de anul acesta, conform unui studiu realizat de Leroy Merlin.
RebelDot, dezvoltator de software din Cluj, şi GEA, furnizor global de tehnologii şi echipamente pentru industria alimentară, a băuturilor şi pentru sectorul farmaceutic, au anunţat formarea RebelDot Process Industries, un joint venture şi un parteneriat strategic pe termen lung dedicat accelerării transformării digitale în industria procesatoare la nivel global, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm. Noua companie va avea sediul în Cluj-Napoca şi va fi lansată oficial în ianuarie 2026.
Klarwin: Producţia sistemelor de desalinizare a apei pentru localităţile din Mureş va intra în etapa finală # Bursa
Klarwin se apropie de finalizarea etapei de fabricaţie a celor trei sistemelor de desalinizare, destinate localităţilor din judeţul Mureş afectate de creşterea salinităţii apei, în urma incidentului de la salina Praid, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. Primul sistem finalizat a fost deja instalat, în localitatea Fântânele, şi a intrat în etapa preliminară de testare pentru punerea în funcţiune.
Slovacia doreşte ca NATO să consolideze apărarea aeriană a ţării aflate pe flancul estic al alianţei, potrivit Reuters, de unde relatăm.
Ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României va avea loc în perioada 20-23 noiembrie 2025 la Romexpo, iar BIBI Touroperator pregăteşte o serie de oferte cu reduceri de până la 60%, disponibile pe durata evenimentului, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Bitcoin a scăzut recent spre pragul de 90.000 de dolari, marcând o corecţie de aproximativ 13% într-o singură săptămână, potrivit unei analize emise redacţiei. O astfel de mişcare rapidă a stârnit îngrijorare în piaţă, mai ales că a venit la pachet cu lichidări de poziţii pe termen lung de peste 100 de milioane de dolari. Aceste lichidări au alimentat oscilaţii bruşte, care i-au prins pe mulţi investitori nepregătiţi, arată Gracy Chen, CEO al Bitget.
Cushman and Wakefield: Chiriile pe Calea Victoriei marchează una dintre cele mai mari creşteri la nivel global # Bursa
Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creştere dintre cele 50 de pieţe analizate la nivel global în ediţia din 2025 a raportului 'Main Streets Across the World' realizat de Cushman and Wakefield.
Organizaţia Umanitară CONCORDIA: România se confruntă cu o criză majoră de sărăcie în rândul copiilor # Bursa
În ţara noastră, aproximativ 1.255.000 de copii (unul din trei), se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, mult peste media Uniunii Europene de 24,2%, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm. Copiii şi tinerii între 0 şi 17 ani sunt cei afectaţi, iar reducerea riscului de sărăcie se realizează mult mai lent comparativ cu adulţii şi vârstnicii. Categoriile cele mai vulnerabile includ copiii din familii rome, copiii din mediul rural, cei din familii numeroase sau monoparentale şi copiii ai căror părinţi au un nivel scăzut de educaţie. De asemenea, copiii refugiaţi din Ucraina se confruntă cu dificultăţi în acoperirea nevoilor de bază.
Raport Kaspersky: Piaţa muncii de pe dark web atrage angajaţi concediaţi, adolescenţi şi talente de elită # Bursa
Numărul de CV-uri şi anunţuri de angajare postate pe forumurile underground a crescut de două ori în primul trimestru al anului 2024 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023, menţinându-se la acelaşi nivel în primul trimestru al anului 2025, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. În 2025, CV-urile depăşesc numărul posturilor vacante în proporţie de 55%, pe fondul valului global de concedieri şi al intrării unui număr mai mare de tineri în câmpul muncii. Distribuţia de vârstă arată o vârstă mediană a candidaţilor de numai 24 de ani şi o prezenţă semnificativă a adolescenţilor.
Microsoft va prezenta la evenimentul Ignite 2025 o strategie unitară pentru integrarea inteligenţei artificiale în toate nivelurile unei organizaţii, de la infrastructura centrelor de date până la utilizatorii finali, subliniind că AI trebuie tratată ca un element structural al muncii moderne, nu ca un accesoriu aplicat la finalul proceselor, conform unui comunicat de presă emis redacţiei. Compania estimează că, până în 2028, organizaţiile vor avea 1,3 miliarde de agenţi AI care automatizează fluxuri de lucru.
CFR Călători anunţă că încă 12 locomotive şi 18 vagoane modernizate vor fi livrate companiei # Bursa
CFR Călători prezintă stadiul proiectului privind modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, 20 de locomotive diesel-hidraulice de manevră, convertite în locomotive electrice cu acumulatori şi 139 de vagoane de călători.
Ascendia a raportat venituri de 29 milioane de lei şi profit brut de 18 milioane lei în primele 9 luni ale 2025 # Bursa
Ascendia S.A. (simbol bursier ASC) anunţă rezultate financiare solide pentru trimestrul al treilea din 2025, confirmând intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Veniturile din exploatare au ajuns la 29,26 milioane lei, de 4,8 ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce rezultatul operaţional a urcat la 18,67 milioane lei, echivalentul unei marje operaţionale de aproximativ 63,8%.
Radu Burnete, măsuri pentru energie mai ieftină în România: Investiţii în reţele, capacităţi de stocare # Bursa
Consilierul prezidenţial pe probleme economice şi sociale Radu Burnete afirmă că pentru scăderea cât mai rapidă a costului energiei trebuie ca în următorul deceniu România să investească în reţele de distribuţie, capacităţi de stocare, în producţia de energie regenerabilă, nucleară şi prin hidrocentrale.
Deputaţii au adoptat, miercuri, un proiect care dă posibilitatea conformării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice.
BASF vizează bursa de la Frankfurt pentru listarea diviziei sale, Agricultural Solutions, conform unui comunicat de presă emis redacţiei. Oferta publică iniţială (IPO) planificată a Agricultural Solutions drept companie europeană (Societas Europaea, SE) reprezintă o etapă importantă în strategia BASF and #8222;Winning Ways and #8221;.
