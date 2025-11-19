Șofer român de TIR, implicat într-un accident în Germania. Pagube estimate la 40.000 de euro
Adevarul.ro, 19 noiembrie 2025 23:45
Un șofer român de TIR a lovit un semafor și un stâlp de iluminat marți dimineață în orașul german Kulmbach, landul Bavaria, și a părăsit locul accidentului; pagubele sunt estimate la aproximativ 40.000 de euro.
Pe 20 noiembrie 1940, România s-a alăturat Axei prin semnarea Pactului Tripartit, aliniindu-se Germaniei, Italiei și Japoniei. În aceeași dată, dar în 1910, a murit scriitorul Lev Tolstoi. De asemenea, pe 20 noiembrie 1995, a fost difuzat interviul Prințesei Diana la BBC Panorama.
Exploziile și incendiile se repetă, autoritățile bâjbâie. Experți: Sistemul de gaze este vulnerabil și ignorat # Adevarul.ro
În luna care a trecut de la dezastruoasa explozie din Rahova, în România s-au înregistrat alte 7 incidente majore legate de gaze (explozii, incendii sau avarii la rețele de gaze, cu evacuări sau victime), în urma cărora 4 oameni au murit.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță modificări la normativul de personal pentru secțiile ATI # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, că secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din spitalele care tratează cazuri cu complexitate ridicată se confruntă cu probleme privind asigurarea personalului din cauza normativului vechi în baza căruia se fac angajările.
Metropola aflată sub controlul Beijingului își intensifică eforturile de a convinge cercetători internaționali să lucreze aici, promițând salarii foarte mari și acces la echipamente de ultimă generație.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, salută ideea propusă de Colegiul Medicilor din România ca persoanele care agresează medici aflaţi în serviciu să fie acuzate de ultraj.
Putin i-a forțat pe ucraineni să-și definească identitatea. Acest proces poate zdruncina însăși structura imperiului rus # Adevarul.ro
În timp ce presa americană scrie despre posibile contururi ale unui nou plan de pace, Kremlinul continuă să respingă orice idee de compromis.
Ce a găsit DSP în spitalul în care au fost filmați gândaci. „Au fost dispuse măsuri cu termene de remediere a deficiențelor” # Adevarul.ro
Direcția de Sănătate Publică Olt a derulat un control în urma apariției imaginilor în care, în secția Urologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, au fost surprinși gândaci în grupul sanitar și într-un salon.
Tânăr de 25 de ani, găsit spânzurat de creanga unui copac din Timișoara, după ce fusese dat dispărut # Adevarul.ro
Un tânăr de 25 de ani a fost găsit spânzurat de un copac, pe o stradă din Timişoara. El fusese dat dispărut în 10 noiembrie. Trupul a fost transportat la IML pentru necropsie.
Ministrul Economiei: „Statul trebuie să protejeze valoarea strategică a rafinăriei Lukoil” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a fost întrebat la Digi24 despre situația rafinăriei Lukoil, supusă sancțiunilor americane, și despre modul în care Guvernul României va gestiona potențialele efecte asupra pieței de combustibili.
Gazonul și microclimatul casei tale: de ce iarba naturală scade temperatura ambientală # Adevarul.ro
Gazonul poate fi alegerea perfectă pentru a da un plus de valoare grădinii tale. Pe lângă aspectul estetic deosebit, este și un element care contribuie activ la confortul termic din jurul casei.
Reproșuri puternice îndreptate spre Nicușor Dan după revocarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni # Adevarul.ro
Nicușor Dan l-a revocat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, la aproximativ șase luni de la învestitura sa ca președinte al României. Potrivit surselor Gândul, despărțirea s-a produs „în condiții amiabile”.
Naștere „foarte importantă” la o grădină zoologică din Valencia, unde a venit pe lume un pui de rinocer alb. „O specie în pericol de dispariţie” # Adevarul.ro
Un pui de rinocer alb a venit pe lume la începutul lunii noiembrie la o grădină zoologică din Valencia.
Daniel Băluţă şi-a lansat oficial candidatura la Primăria Bucureşti. „Am un plan clar” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă şi-a lansat miercuri oficial candidatura la Primăria Bucureşti, la sediul PSD, în prezenţa colegilor săi şi a liderului partidului, Sorin Grindeanu, care a profitat de ocazie să-i critice pe contracandidaţii de dreapta la şefia Capitalei.
Demiteri în lanț la Kiev. Ministrul Justiţiei şi cel al Energiei, înlăturaţi din funcţii într-o şedinţă tensionată # Adevarul.ro
Rada Supremă de la Kiev i-a demis pe miniștrii Gherman Galușcenko și Svitlana Grinciuk, în contextul unui scandal de corupție din sectorul energetic în care este implicată şi compania Energoatom.
DN1 ar urma să se închidă timp de cinci zile, între Ploiești și Câmpina. Ce rute ocolitoare vor avea la dispoziție șoferii # Adevarul.ro
Autoritățile județene din Prahova iau în calcul restricții de trafic pentru efectuarea unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, care ar urma să impună închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie.
Potrivit Horoscopului de joi, 20 noiembrie 2025, Peștii, Racii au posibilitatea să se dezvolte pe plan profesional și Fecioarele vor avea o zi încărcată.
Ultimul plan al lui Trump pentru Ucraina: cedarea unor teritorii estice în schimbul unei garanții de securitate din partea SUA # Adevarul.ro
Un nou plan al lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina prevede ca Rusia să obțină controlul asupra unor părți din estul Ucrainei pe care nu le controlează în prezent, în schimbul unei garanții de securitate din partea SUA pentru Ucraina și Europa împotriva unei viitoare agresiuni.
Un fost aliat înlăturat intempestiv. Ce semnal transmite despărțirea lui Nicușor Dan de Ludovic Orban # Adevarul.ro
Plecarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, anunțată drept o „încheiere amiabilă a colaborării”, deschide ușa unor întrebări incomode despre relațiile din culisele Palatului Cotroceni. Istoricul politic comun al președintelui și fostului consilier adaugă greutate speculațiilor
Israelul a reluat raidurile în Fâșia Gaza. Acuzații privind încălcarea armistițiului la adresa Hamas. 11 palestinieni au fost uciși # Adevarul.ro
Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a raportat miercuri, 19 noiembrie, că 11 oameni au murit în bombardamente israeliene în întreaga enclavă.
Dispută în Franţa pentru un „calculator” funcţional, inventat în 1642. Oamenii de ştiinţă au obţinut scoaterea lui de la licitaţie # Adevarul.ro
Casa de licitații Christie’s a retras din vânzare un exemplar rar al primei mașini de calcul funcționale, „La Pascaline”, după ce un tribunal francez a blocat provizoriu exportul piesei, la cererea unor oameni de ştiinţă cunoscuţi la nivel mondial.
„Sunt profund rușinat”. Demisie la vârful OpenAI după dezvăluirile din dosarul Jeffrey Epstein # Adevarul.ro
Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și președinte al Universității Harvard, a demisionat miercuri din consiliul de administrație al OpenAI, la câteva zile după publicarea unor emailuri care arătau corespondențe între el și infractorul sexual Jeffrey Epstein,
Aplicațiile cu conținut religios bazate pe IA schimbă modul în care unii oameni se raportează la biserică: „M-a ajutat să mă împac cu un prieten” # Adevarul.ro
Platformele cu conținut religios care folosesc inteligența artificială au deja milioane de utilizatori România, potrivit Știrilor ProTV. Oamenii caută sprijin emoțional, rugăciuni personalizate și fac spovedanii virtuale.
O scurtă vacanță s-a transformat într-o tragedie: o familie din Hamburg a murit la Istanbul în urma unei intoxicații. Ancheta va dovedi dacă de vină au fost alimente alterate mâncate pe stradă sau insecticide.
Europa, somată să dezvolte arme nucleare tactice. „Un gol periculos” în fața Rusiei, avertizează șeful Airbus # Adevarul.ro
René Obermann, președintele Airbus, avertizează la Conferința de Securitate de la Berlin că Europa trebuie să dezvolte capacități nucleare tactice pentru a contracara arsenalul rusesc de peste 500 de focoase tactice.
Imagini virale cu furtul unui bancomat, în Italia. Hoții l-au legat de mașină și l-au târât prin oraș # Adevarul.ro
Un furt devenit viral pe rețelele sociale a avut loc într-un oraș din zona Napoli, Italia. Hoții au legat de mașină un bancomat și au fugit cu el pe străzile din centrul localității
O celebră stradă din Braşov, cea mai îngustă din Europa de Est, a fost închisă de autorităţi în regim de urgenţă. Istoria şi legendele din jurul ei # Adevarul.ro
Celebră pentru îngustimea sa şi pentru poveştile care i-au însoţit existenţa timp de secole, una dintre cele mai vizitate străduţe din Braşov a fost închisă în regim de urgenţă, miercuri, de către autorităţile locale.
Ministrul Sănătății, satisfăcut de rezultatele la Rezidenţiat: „Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, în contextul încheierii Concursului naţional de admitere în Rezidenţiat, că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul, iar rezultatele ''la vârf'' sunt unele remarcabile.
Ce sumă i-a solicitat Ursula von der Leyen lui Viktor Orban pentru Ucraina. „Este imposibil. Este absurd” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a dezvăluit detalii despre o scrisoare primită de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care se solicită sprijin financiar suplimentar pentru Ucraina, a relatat Privatbankar.
Cum poți reduce vizibil grăsimea abdominală printr-o rutină simplă. Recomandările unei antrenoare de fitness # Adevarul.ro
Mersul pe jos poate îmbunătăți semnificativ starea de bine și chiar poate ajuta la eliminarea grăsimii abdominale, dar numai dacă este practicat după anumite reguli.
Bolojan, anunț de ultimă oră despre economia României: „Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut miercuri seara o postare pe pagina de Facebook în care anunță că măsurile de redresare pe care le-a luat până acum funcționează, veniturile bugetare cresc și cheltuielile scad.
Principalele modificări la pensiile speciale. Ce prevede proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii # Adevarul.ro
Ministerul Muncii a publicat proiectul de lege care modifică pensiile magistraților, stabilind noi reguli de calcul și condiții pentru pensionarea acestora.
O adevărată avere se ascunde sub oceane: milioane de tone de aur sunt estimate în ape, dar exploatarea lor rămâne dificilă. Cel mai mare zăcământ subacvatic descoperit până acum se află în apropierea insulei Sanshan, China conducând astfel clasamentul global al aurului m
Legea Rețelelor Digitale intră în vigoare în decembrie. Ce prevede și ce solicită jucătorii din piață # Adevarul.ro
Legea privind rețelele digitale, care urmează să intre în vigoare pe 16 decembrie, va revizui regulamentul actual pentru a facilita implementarea 5G și a fibrei optice de către operatori și pentru a stimula investițiile în infrastructura digitală a Europei.
Un preot rus a fost arestat de serviciile secrete pentru că ar fi recrutat cazaci și i-a trimis să lupte de partea Ucrainei # Adevarul.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB) a arestat un preot pentru că ar fi recrutat enoriaşi, inclusiv cazaci, pentru a-i trimite în Corpul Voluntarilor Ruşi, un grup care luptă împotriva armatei ruse.
Ultimul cinema de cartier din Bucureşti va fi reconstruit. Cinema Europa împlinește 90 de ani # Adevarul.ro
Cinema Europa, ultimul cinema de cartier al Bucureştiului, împlineşte anul acesta 90 de ani de la înfiinţare şi marchează momentul printr-un eveniment special organizat miercuri, şi prin lansarea campaniei #LocCuLoc - un program amplu de renovare prin care sala va fi reconstruită scaun cu scaun, cu
China interzice importurile de fructe de mare din Japonia. Ce condiţie pune pentru a ridica restricţiile # Adevarul.ro
China dă o nouă lovitură Japoniei şi interzice importurile de fructe de mare din această ţară, după ce, în urmă cu câteva zile, peste 500.000 de chinezi şi-au anulat zborurile către această ţară, ca urmare a unei recomandări a guvernului chinez.
Autorităţile ruse l-au inclus miercuri pe lista extremiştilor şi teroriştilor pe omul de afaceri Mihail Hodorkovski, fostul patron al companiei petroliere ruse Iukos.
Lukoil încearcă să vândă toate activele externe într-un singur pachet, dar strategia complică procesul # Adevarul.ro
Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Lukoil încearcă să înstrăineze rapid toate activele sale din afara Rusiei înainte ca sancțiunile americane să intre complet în vigoare.
Ilie Bolojan, despre proiectul privind interzicerea cumulului pensiei speciale cu salariul la stat: „Acele posturi devin vacante, nu mai pot fi ocupate” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, că Guvernul pe care îl conduce intenționează să adopte un proiect de lege prin care să interzică cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică cele „necontributive”.
Ministrul Economiei: „Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare”. Care este vestea proastă # Adevarul.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat miercuri, 19 noiembrie, la INVEST Summit 2025 - eveniment internaţional dedicat poziţionării României pe harta investiţiilor în ospitalitate - că, în perioada următoare, nu vor fi introduse noi taxe.
Darryl Nirenberg, noul ambasador SUA la București: România nu a fost niciodată mai importantă pentru noi # Adevarul.ro
Darryl Nirenberg, numit de Donald Trump ambasador al SUA în România, a fost audiat în Senatul american. Diplomatul a subliniat rolul strategic al României în NATO, siguranța americanilor și stimularea investițiilor, promițând să susțină interesele Statelor Unite la București.
Tensiune în Polonia: Șeful diplomației îl acuză pe președintele suveranist al țării că pregătește ieșirea din Uniunea Europeană # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, l-a acuzat pe președintele țării, Nawrocki, că lucrează la distrugerea Uniunii Europene.
Sorin Grindeanu, dezamăgit de candidații de dreapta de la Primăria Capitalei. „N-am văzut decât politică” # Adevarul.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri despre candidaţii de dreapta din cursa pentru Primăria Capitalei că nu a văzut proiecte, lucruri despre Bucureşti, ci doar politică.
Oligarhul basarbean Vladimir Plahotniuc rămâne după gratii. Justiția de la Chișinău i-a prelungit mandatul de arestare # Adevarul.ro
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a prelungit arestul cu 30 de zile oligarhului basarabean Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul fraudei bancare. Decizia a fost dictată în lipsa inculpatului, care refuză să se prezinte în fața magistraților.
Tensiuni în apele britanice după ce o navă a Rusiei a îndreptat laserele către piloţii RAF. Marea Britanie anunţă că e pregătită pentru o ripostă militară # Adevarul.ro
Marea Britanie avertizează că este pregătită să răspundă militar după ce o navă rusă a îndreptat laserele către piloții Forțelor Aeriene Regale, în apele teritoriale nordice.
1 600 de muncitori şi 500 de utilaje lucrează de zor pentru finalizarea lotului 1 al autostrăzii Focșani-Bacău. Când se va putea circula # Adevarul.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunţă că lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7) sunt aproape de finalizare.
Comunitatea Declic, alături de „Corupția Ucide” și „Inițiativa România”, organizează, vineri, de la ora 18:00, în Piața Victoriei, un protest sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Acțiuni similare vor fi și în alte orașe din țară.
Pariori chinezi, bani ai cartelurilor. Rețeaua secretă care spala bani la cel mai mare cazinou din Las Vegas # Adevarul.ro
Lei Zhang a pășit din arșița deșertului în răcoarea unei săli de joc din Las Vegas, cu ochelarii de soare ascunzându-i privirea.
Sindicalişti din învăţământ au pichetat Ministerul Educaţiei: „Profesorii nu sunt sacul de box al eșecurilor voastre” # Adevarul.ro
Sindicalişti din învăţământ au pichetat miercuri, 19 noiembrie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de „intenţia Executivului de a reduce suplimentar cheltuielile de personal" și au avertizat că o astfel de măsură va crea „o criză fără precedent”.
