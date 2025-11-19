Primăria Capitalei actualizează prețurile medii la produsele agricole pentru 2026
Buletin de București, 20 noiembrie 2025 01:10
Un proiect prin care sunt stabilite prețurile medii la produsele agricole, pentru anul 2026, urmează să fie dezbătut în ședința din 27 noiembrie a Consiliului General al Municipiului București. Prețurile sunt folosite pentru calcularea impozitelor pe veniturile din arendă. Dacă va fi aprobată, hotărârea va fi transmisă la ANAF. Prețurile medii la produsele agricole pentru […] The post Primăria Capitalei actualizează prețurile medii la produsele agricole pentru 2026 appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 30 minute
01:10
Primăria Capitalei actualizează prețurile medii la produsele agricole pentru 2026 # Buletin de București
Un proiect prin care sunt stabilite prețurile medii la produsele agricole, pentru anul 2026, urmează să fie dezbătut în ședința din 27 noiembrie a Consiliului General al Municipiului București. Prețurile sunt folosite pentru calcularea impozitelor pe veniturile din arendă. Dacă va fi aprobată, hotărârea va fi transmisă la ANAF. Prețurile medii la produsele agricole pentru […] The post Primăria Capitalei actualizează prețurile medii la produsele agricole pentru 2026 appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
20:50
Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București # Buletin de București
Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București, notează Jurnal Social. Este vorba despre adulți și copii de diferite vârste care au participat alături de aparținătorii lor. Spectacolul, organizat de Asociația Kinetobebe, a fost intitulat „Dansul pașilor de catifea” și marchează o inițiativă prin […] The post Peste 900 de persoane cu dizabilități au participat la primul spectacol de balet incluziv din țară, organizat la București appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
15:30
Maraton pentru Palestina, în Parcul IOR. „Alergăm pentru libertate, justiție și pace în Palestina!” # Buletin de București
Comunitatea pro-Palestina din București organizează un maraton de solidaritate în Parcul IOR, pentru a transmite un mesaj de sprijin față de poporul palestinian. Evenimentul va avea loc duminică, 23 noiembrie, între orele 14:00 și 16:00, la intrarea de lângă Biserica „Pogorârea Sfântului Duh”. Organizatorii spun că acțiunea are scopul de a transmite un mesaj de […] The post Maraton pentru Palestina, în Parcul IOR. „Alergăm pentru libertate, justiție și pace în Palestina!” appeared first on Buletin de București.
13:00
Un nou protest împotriva pensiilor speciale, vineri, în Piața Victoriei. „Vrem drepturi egale” # Buletin de București
Comunitatea Declic, Corupția Ucide și Inițiativa România anunță un nou protest împotriva pensiilor speciale vineri, 21 noiembrie, de la ora 18:00, în Piața Victoriei din București. Sub genericul: ,,Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, proteste similare vor fi organizate și inițiativele locale din Timișoara, Iași, Pitești și Arad. Organizațiile civice cer o reformă reală a […] The post Un nou protest împotriva pensiilor speciale, vineri, în Piața Victoriei. „Vrem drepturi egale” appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
12:00
Infrastructura din Străulești, sub asediul betoanelor: încă 4,4 hectare din Nordul Capitalei vor fi transformate în blocuri # Buletin de București
Omul de afaceri și proprietarul grupului Mobexpert, Dan Șucu, și partenerul său, dezvoltatorul imobiliar Redport, planifică demararea lucrărilor la prima etapă a celui mai mare ansamblu rezidențial, lângă Petrom City. Acesta este și cel mai mare proiect realizat în parteneriat de până acum, într-o zonă aflată în plină dezvoltare, unde au investit și alți antreprenori […] The post Infrastructura din Străulești, sub asediul betoanelor: încă 4,4 hectare din Nordul Capitalei vor fi transformate în blocuri appeared first on Buletin de București.
11:20
Primăria Capitalei cheltuie 8 milioane de lei pentru închirierea luminițelor de sărbători. Alte 15 milioane de lei se duc pe târgul de Crăciun | Spotmedia # Buletin de București
Aproape 8 milioane de lei va plăti Primăria Capitalei pentru închirierea luminițelor de sărbători, pentru iarna 2025–2026. Suma este de trei ori mai mare decât în 2024, scrie Spotmedia. Anul trecut, municipalitatea a cheltuit 2,49 milioane de lei pentru traverse, șiruri și țurțuri LED și figurine 2D (sfere, stele, fulgi de nea). Anul acesta, însă, […] The post Primăria Capitalei cheltuie 8 milioane de lei pentru închirierea luminițelor de sărbători. Alte 15 milioane de lei se duc pe târgul de Crăciun | Spotmedia appeared first on Buletin de București.
10:50
„Rejuvenare intimă”, cu tratamente controversate, în sistemul medical din Capitală | Snoop # Buletin de București
O rețea de medici din spitalele și clinicile bucureștene, protejată de funcții înalte în stat și universități, vinde iluzii medicale femeilor vulnerabile, arată o investigație snoop.ro Proceduri precum „rejuvenarea vaginală”, respinse de forurile științifice internaționale din cauza riscurilor și a lipsei de eficiență, au devenit o sursă majoră de venit în România, scrie snoop.ro Fenomenul […] The post „Rejuvenare intimă”, cu tratamente controversate, în sistemul medical din Capitală | Snoop appeared first on Buletin de București.
10:10
Aeroporturile Otopeni și Băneasa fac primul pas spre BVB pe fondul unui profit record și a infrastructurii „sufocate” de 16 milioane de pasageri # Buletin de București
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a demarat discuțiile la nivelul acționarilor pentru o eventuală listare la Bursa de Valori București (BVB). Mișcarea are loc pe fondul unor rezultate financiare în creștere, dar și în contextul unei crize acute de infrastructură, capacitatea proiectată actuală fiind depășită constant. Reluarea procesului de selecție a auditorului financiar reprezintă primul […] The post Aeroporturile Otopeni și Băneasa fac primul pas spre BVB pe fondul unui profit record și a infrastructurii „sufocate” de 16 milioane de pasageri appeared first on Buletin de București.
07:50
Cinci proiecte de mediu pentru viitorul primar. Propunerile Asociației Parcul Natural București # Buletin de București
Asociația Parcul Natural București a prezentat cinci proiecte de mediu pe care le consideră urgente și realizabile pentru viitoarea administrație a Capitalei. Directorul organizației, Dan Bărbulescu, spune că măsurile ar putea îmbunătăți semnificativ calitatea mediului din oraș și ar putea crește accesul bucureștenilor la natură. Organizația îi îndeamnă pe candidații la Primăria Capitalei să analizeze […] The post Cinci proiecte de mediu pentru viitorul primar. Propunerile Asociației Parcul Natural București appeared first on Buletin de București.
07:50
„Crăciunul Nordului” este un târg de Crăciun care va fi deschis la Romexpo în perioada 28 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026. Timp de mai bine de o lună, vizitatorii vor avea parte de atracții pentru toate vârstele, de preparate tradiționale, dar și de concerte live. Organizatorii anunță ateliere creative pentru copii și adulți și […] The post Crăciunul Nordului se deschide la Romexpo, din 28 noiembrie appeared first on Buletin de București.
Ieri
21:40
Încă un tren care a plecat din București nu a mai ajuns la destinație cu pasageri. De data asta destinația era Viena | Club feroviar # Buletin de București
Un tren al CFR Călători care a plecat luni după amiază din București spre Viena n-a mai ajuns marți dimineață în capitala Austriei cu tot cu pasageri. Călătorii au fost dați jos din tren la Budapesta și îmbarcați într-un tren privat cehesc, care i-a dus în cele din urmă la Viena, scrie Club feroviar. Este […] The post Încă un tren care a plecat din București nu a mai ajuns la destinație cu pasageri. De data asta destinația era Viena | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
20:20
Sector 1 | Reacția Primăriei la anunțul Romprest că oprește curățenia stradală: „Disputele istorice cu operatorul de salubrizare se rezolvă în instanță” # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 respinge motivul pe care l-a invocat Romprest când a anunțat că oprește curățenia stradală, respectiv faptul că nu ar plăti datoriile istorice de 116 milioane de lei. Instituția menționează, prin viceprimarul Iulian Hatmanu, că este la zi cu plata facturilor pentru serviciile curente prestate, prin urmare nu există nici un motiv pentru […] The post Sector 1 | Reacția Primăriei la anunțul Romprest că oprește curățenia stradală: „Disputele istorice cu operatorul de salubrizare se rezolvă în instanță” appeared first on Buletin de București.
19:50
„Istoria pe nevăzute”. Copiii cu deficiențe de vedere din București și Buzău au călătorit în timp și s-au întâlnit cu daci și romani. „Mi-ați îndeplinit un vis” (P) # Buletin de București
Într-una dintre diminețile pline de soare, dar friguroase, ale lunii octombrie, am asistat la o discuție între doi daci și doi romani, în sala de sport a unui liceu din București. Armele lor, săbii, spade, o sică, câteva pumnale, erau așezate pe patru mese care formau împreună un pătrat. La fel coifurile, unele simple, altele […] The post „Istoria pe nevăzute”. Copiii cu deficiențe de vedere din București și Buzău au călătorit în timp și s-au întâlnit cu daci și romani. „Mi-ați îndeplinit un vis” (P) appeared first on Buletin de București.
18:40
Corpul de Control al MAI, trimis la Prefectura București pentru verificarea contractului de chirie. Facturile au ajuns la 43.000 de euro lunar # Buletin de București
Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a anunțat, marți, că a fost trimis Corpul de Control al MAI (Ministerul Afacerilor Interne) la Prefectura București pentru verificări asupra contractului de chirie. „A fost trimis Corpul de Control al MAI la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie. Mă bucur ca s-a întâmplat, sper să ne susţină în […] The post Corpul de Control al MAI, trimis la Prefectura București pentru verificarea contractului de chirie. Facturile au ajuns la 43.000 de euro lunar appeared first on Buletin de București.
16:00
Sector 1 | Romprest oprește curățenia stradală. Compania invocă faptul că are de recuperat datorii de 116 milioane de lei. Conflictul vizează programul de dezăpezire și sumele pe care Primăria le vrea înapoi # Buletin de București
Romprest, operatorul de salubritate din Sectorul 1, a anunțat că oprește curățenia stradală, invocând faptul că are de recuperat o datorie de 116 milioane de lei de la Primărie, pe care instituția încă nu le plătește. Romprest invocă mai multe situații despre care afirmă că o împiedică să-și continue activitatea de salubritate în Sectorul 1, […] The post Sector 1 | Romprest oprește curățenia stradală. Compania invocă faptul că are de recuperat datorii de 116 milioane de lei. Conflictul vizează programul de dezăpezire și sumele pe care Primăria le vrea înapoi appeared first on Buletin de București.
14:50
Drumul lui Negoiță peste magistrala de gaze, închis de Comitetul pentru Situații de Urgență. Prefect: „La construcţia drumului s-au folosit gunoaie” # Buletin de București
Comitetul pentru Situații de Urgență a decis închiderea unui tronson al străzii Brățării din Sectorul 3, după ce primăria condusă de Robert Negoiță nu a prezentat autorizațiile de construire pentru drumurile amenajate peste magistrala de gaze a Transgaz. Măsura a fost anunțată de prefectul Capitalei, Andrei Nistor, la Digi24. Contactat de Buletin de București, prefectul […] The post Drumul lui Negoiță peste magistrala de gaze, închis de Comitetul pentru Situații de Urgență. Prefect: „La construcţia drumului s-au folosit gunoaie” appeared first on Buletin de București.
12:50
Trafic restricționat pe mai multe artere, din Capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră # Buletin de București
În mai multe zone din Capitală, este trafic restricționat, pentru lucrări la infrastructura ruitiera. Brigada Rutieră anunță ca circulația este deviată parțial sau total. Zonele cu trafic restricționat CITEȘTE ȘI: Sector 1 | Noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu. Urmează intervenții și în alte zone Trafic restricționat pe DN1, pentru lucrări […] The post Trafic restricționat pe mai multe artere, din Capitală. Se fac lucrări la infrastructura rutieră appeared first on Buletin de București.
12:10
Muzeele Pallady și Zambaccian sunt închise, pentru vizitare, în perioada 20‑23 noiembrie # Buletin de București
Muzeele Pallady și Zambaccian nu se pot vizita de joi, 20 noiembrie, până duminică, 23 noiembrie. În perioada 20-23 noiembrie 2025 Muzeul Theodor Pallady și Muzeul K.H. Zambaccian vor fi închise pentru vizitare. Anunțul a fost făcut de Muzeul Național de Artă al României. Muzeul anunță însă că expoziția-eveniment RomânIA-reprezentarea identitară a portului popular în […] The post Muzeele Pallady și Zambaccian sunt închise, pentru vizitare, în perioada 20‑23 noiembrie appeared first on Buletin de București.
11:40
Sector 1 | Noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu. Urmează intervenții și în alte zone # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu, iar intervențiile vor continua pe Bulevardul Laminorului. Administrația locală are ca obiectiv finalizarea a peste 600 de noi locuri de parcare pe mai multe străzi din sector, în perioada următoare. Noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu, […] The post Sector 1 | Noi locuri de parcare finalizate pe străzile Plutașilor și Prometeu. Urmează intervenții și în alte zone appeared first on Buletin de București.
10:50
Sector 2 | Amendă de 60.000 de lei și mașină confiscată pentru că a aruncat gunoi pe spațiul public # Buletin de București
Două incidente de aruncare ilegală a gunoiului pe domeniul public au fost sancționate de Poliția Locală Sector 2, a transmis primăria. În primul caz, reprezentanții unei societăți comerciale au fost surprinși în timp ce depozitau deșeuri pe spațiul public. Firma a primit o amendă de 60.000 de lei (aproape 12 mii de euro). Într-o situație […] The post Sector 2 | Amendă de 60.000 de lei și mașină confiscată pentru că a aruncat gunoi pe spațiul public appeared first on Buletin de București.
10:30
Programul „Creștem Campioni” continuă, la Berceni Arena. Au început înscrierile pentu cea de-a patra ediție # Buletin de București
Au început înscrierile pentru programul „Creștem Campioni.” Inițierea pe gheață are loc la patinoarul Berceni Arena. Programul „Creștem Campioni”, ajuns la cea de-a patra ediție, se adresează tuturor copiilor cu vârste între 4 şi 12 ani, care au domiciliul sau reşedința în Sectorul 4 şi care NU au mai participat, anterior, la nicio ediție. Platforma […] The post Programul „Creștem Campioni” continuă, la Berceni Arena. Au început înscrierile pentu cea de-a patra ediție appeared first on Buletin de București.
09:50
Alegeri PMB | Candidaturi surpriză de ultim moment. Biroul Electoral Municipal a anunțat lista finală # Buletin de București
Pe lângă cei 12 candidați care și-au anunțat candidatura la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, despre care Buletin de București a scris AICI, în lista Biroului Electoral Municipal (BEM) au apărut alte șase nume „surpriză”. Fostul deputat AUR Mihai Lasca (PPR), președinta partidului care a „furat” din voturile PSD cu o denumire și siglă asemănătoare, […] The post Alegeri PMB | Candidaturi surpriză de ultim moment. Biroul Electoral Municipal a anunțat lista finală appeared first on Buletin de București.
09:10
Accident grav, în Cartierul Militari, din Capitală. Patru persoane au fost rănite # Buletin de București
Un accident grav a avut loc, în această dimineață, în Cartierul Militari, din Capitală. Incidentul s-a produs în jurul orei 06:00, la intersecția Bd. Uverturii cu Str. Apusului. Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autovehicule, iar din impact unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona stației de autobuz. Acolo […] The post Accident grav, în Cartierul Militari, din Capitală. Patru persoane au fost rănite appeared first on Buletin de București.
08:20
Cel mai mare târg de locuri de muncă pentru absolvenții de inginerie începe la Politehnica # Buletin de București
Cel mai mare târg de locuri de muncă pentru absolvenții de inginerie începe la Politehnica, potrivit informațiilor puse la dispoziție de către Centrul Universitar din București. Evenimentul este organizat de biroul de plasare a forței de muncă din cadrul instituției. Astfel, timp de două zile, pe 18 și 19 noiembrie, proaspeții ingineri și nu numai […] The post Cel mai mare târg de locuri de muncă pentru absolvenții de inginerie începe la Politehnica appeared first on Buletin de București.
08:10
Universitatea din București a lansat „Harta Cercetătorilor”, potrivit unui anunț al insituției. Platforma dedicată științei marchează contribuțiile profesorilor și a proiectelor de cercetare derulate cu alte centre universitare din lume, anunță instituția „Harta cercetătorilor UB reflectă activitatea unei comunități științifice deschise, dinamice și permanent (inter)conectate prin intermediul unor formule actuale, cu ajutorul tehnologiilor moderne și […] The post Universitatea din București a lansat „Harta Cercetătorilor” appeared first on Buletin de București.
08:10
Soluții pentru un oraș mai verde. Peste 150 de cetățeni din Sectorul 1 au participat la „Agora Climatică” # Buletin de București
În Sectorul 1, peste 150 de locuitori au propus soluții pentru un oraș mai verde, prin participarea la „Agora Climatică”. Inițiativă aparține organizației Ecopolis, și a fost realizată cu sprijinul Primăriei Sectorului 1, pentru elaborarea primei Carte Albe a Rezilienței Climatice. Documentul va fi prezentat public pe 3 decembrie 2025, ora 10:00, în Sala de […] The post Soluții pentru un oraș mai verde. Peste 150 de cetățeni din Sectorul 1 au participat la „Agora Climatică” appeared first on Buletin de București.
08:00
REPORTAJ | „Am început să dau din picioare ca să echilibrez blocul”. Cât de pregătiți suntem în caz de cutremur # Buletin de București
Într-o cafenea oarecare din zona Sfinții Voievozi a Sectorului 1, câțiva oameni se pregătesc să spargă liniștea deranjată doar de râșnițele profesionale. Au venit aici pentru un cutremur despre care știu teoretic că urmează, dar pe care niciunul nu este pregătit emoțional să-l trăiască. Cine ar putea fi, mai ales într-o sâmbătă dimineață, la ora […] The post REPORTAJ | „Am început să dau din picioare ca să echilibrez blocul”. Cât de pregătiți suntem în caz de cutremur appeared first on Buletin de București.
05:40
Concert multisenzorial, la Sala Radio. „Lacul lebedelor” și „Spărgătorul de nuci”, la lumina lumânărilor # Buletin de București
Sala Radio, din Capitală, va fi amenajată pentru un concert multisenzorial, pe 13 decembrie. Arii din „Lacul lebedelor” și Spărgătorul de nuci” vor fi cântate ăla lumina lumânărilor de la ora 18:00. În cadrul unui concert multisenzorial , locații impresionante din România sunt transformate în scene fascinante pentru un eveniment muzical captivant. Aceste concerte oferă […] The post Concert multisenzorial, la Sala Radio. „Lacul lebedelor” și „Spărgătorul de nuci”, la lumina lumânărilor appeared first on Buletin de București.
05:00
Reparațiile pe marile bulevarde sunt continuate de Primăria Capitalei. Autoritatea locală anunță că, intervențiile în mai multe zone ale orașului, sunt continuate prin Administrația Străzilor. Au fost finalizate reparațiile pe marile bulevarde precum: De asemenea, s-au încheiat lucrările și în Piața Victoriei, Piața Unirii, pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Regele Mihai I al României și […] The post Primăria Capitalei continuă reparațiile pe marile bulevarde appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Un tren care a plecat din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns la Sighetu Marmației | Club feroviar # Buletin de București
Trenul care a plecat vineri seara din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns în această stație finală. Garnitura a fost oprită la doar 57 km de Sighetu Marmației, la Vișeul de Jos, unde ajunsese cu o întârziere de peste șapte ore, scrie Club feroviar. Trenul Interregio 1641 operat de CFR Călători a […] The post Un tren care a plecat din București cu destinația Sighetu Marmației nu a mai ajuns la Sighetu Marmației | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
15:40
Primăria Sectorului 1 a lansat o nouă platformă pentru gestionarea locurilor de parcare de reședință, potrivit unui comunicat de presă. Noile locuri de parcare vor fi încărcate în aplicație și vor fi disponibile în funcție de vechimea cererii. Astfel, în prezent platforma permite confirmarea sau actualizarea datelor pentru persoanele cu contract de închiriere activ ori […] The post Sector 1 | Platformă nouă pentru gestionarea locurilor de parcare appeared first on Buletin de București.
15:20
EDITORIAL | REPER, „balamaua” Bucureștiului. Partidul care i-a făcut primari pe Tuță și Hopincă îl susține pe Ciucu la PMB # Buletin de București
Există divorțuri amiabile, există rupturi toxice și, mai apoi, există divorțuri politice. Acestea din urmă sunt separări reci în care foștii parteneri se atacă public, dar se aliază strategic, sub lumina difuză a calculelor electorale. Ne-am obișnuit cu schema asta de la USL încoace. USR și urmașul său, REPER, fac însă subiectul unei mutații care […] The post EDITORIAL | REPER, „balamaua” Bucureștiului. Partidul care i-a făcut primari pe Tuță și Hopincă îl susține pe Ciucu la PMB appeared first on Buletin de București.
15:00
Alegeri PMB | BEM a validat alianța „Dreptate pentru București”. Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD # Buletin de București
Biroul Electoral al Municipiului București (BEM) a înregistrat protocolul de constituire a alianței electorale „Dreptate pentru București”, formată din AUR și PNȚCD, reprezentată de George Simion (AUR) și Aurelian Pavelescu (PNȚCD), Anca Alexandrescu fiind candidatul pentru Primăria Capitalei. Jurnalista nu este membră a formațiunilor politice. BEM a confirmat că alianțele pot susține candidați din afara […] The post Alegeri PMB | BEM a validat alianța „Dreptate pentru București”. Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD appeared first on Buletin de București.
13:20
Tăierile ilegale din Sectorul 3 continuă, pe un fost teren al Mariei Cocoru. Amenzile au fost majorate până la 3.000 lei pentru un arbore # Buletin de București
Tăierile ilegale continuă în Sectorul 3, pe un teren retrocedat din apropierea Parcului IOR. Este vorba despre o fâșie de spațiu verde din fața blocurilor de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu nr.18. Defrișările au început săptămâna trecută și au continuat în cursul zilei de luni, 17, noiembrie, conform imaginilor surprinse de cetățenii din zonă. La fața […] The post Tăierile ilegale din Sectorul 3 continuă, pe un fost teren al Mariei Cocoru. Amenzile au fost majorate până la 3.000 lei pentru un arbore appeared first on Buletin de București.
12:50
Ministerul Sănătății a terminat ancheta la clinica unde a murit o fetiță de 2 ani: activitatea medicală a fost suspendată. Amenzi de 100.000 de lei # Buletin de București
Ministerul Sănătății informează că, Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației […] The post Ministerul Sănătății a terminat ancheta la clinica unde a murit o fetiță de 2 ani: activitatea medicală a fost suspendată. Amenzi de 100.000 de lei appeared first on Buletin de București.
12:40
REPER îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Generală: „Am semnat astăzi un protocol de colaborare” # Buletin de București
Partidul REPER (Reînnoim Proiectul European al României) îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Generală. Astăzi, actualul primar al Sectorului 6 a semnat un protocol de colaborare cu formațiunea politică. Protocolul va fi valabil pe toată perioada mandatului său de Primar General, nu doar pentru campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie 2025. Ciprian Ciucu, […] The post REPER îl susține pe Ciprian Ciucu la Primăria Generală: „Am semnat astăzi un protocol de colaborare” appeared first on Buletin de București.
12:00
TERMOFICARE | Deși 91% din rețea funcționează, mii de blocuri așteaptă reparațiile anunțate pentru luni # Buletin de București
Luni, 17 noiembrie 2025, 91% din rețea funcționează normal, potrivit aplicației Termoalert. Cu toate acestea, mai multe blocuri așteaptă furnizarea agentului termic. Compania Termoenergetica București (CMTEB) efectuează lucrări în anumite zone din București. Unele blocuri sunt afectate de avarii, în timp ce altele primesc apă caldă și căldură deficitar. Sunt vizate toate sectoarele. Termoalert: 91% […] The post TERMOFICARE | Deși 91% din rețea funcționează, mii de blocuri așteaptă reparațiile anunțate pentru luni appeared first on Buletin de București.
09:40
Sondaj AtlasIntel: Ana Ciceală, propulsată de tineri, la 7,1% în cursa pentru Primăria Capitalei | Hotnews # Buletin de București
Sondajul AtlasIntel, realizat pentru HotNews, indică o situație extrem de tensionată și echilibrată în același timp în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei. Pe lângă cei patru candidați (Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu) care se luptă la diferențe mici, o altă candidată, Ana Ciceală, de la partidul SENS, intră pe radarul public. Ea este creditată […] The post Sondaj AtlasIntel: Ana Ciceală, propulsată de tineri, la 7,1% în cursa pentru Primăria Capitalei | Hotnews appeared first on Buletin de București.
08:50
ILFOV | Nelu Iordache, încă o condamnare pentru „afaceri cu gunoaie” în Tunari. Fostul „rege al asfaltului”, acuzat și în dosarul în care este judecat primarul din Otopeni # Buletin de București
Omul de afaceri Nelu Iordache, supranumit „regele asfaltului”, a fost condamnat vineri, 14 noiembrie, de Tribunalul București într-un nou dosar de corupție. Acesta este acuzat că ar fi încercat mituirea unei foste șefe de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov, scrie G4Media. Decizia instanței nu este definitivă. Instanța a decis cinci ani de închisoare […] The post ILFOV | Nelu Iordache, încă o condamnare pentru „afaceri cu gunoaie” în Tunari. Fostul „rege al asfaltului”, acuzat și în dosarul în care este judecat primarul din Otopeni appeared first on Buletin de București.
08:00
Nicușor Dan susține că are un favorit la PMB: „Constituția mă oprește să spun tot ce știu despre cum s-au comportat doi primari de sector în relația cu speculatorii imobiliari” # Buletin de București
Președintele Nicușor Dan a admis public că are un favorit personal în bătălia electorală pentru Primăria Capitalei, o cursă pe care o consideră deschisă, cu patru candidați care au șanse reale de victorie. Deși și-a exprimat o mai mare apropiere față de Uniunea Salvați România (USR), el a insistat că rolul său instituțional de Președinte […] The post Nicușor Dan susține că are un favorit la PMB: „Constituția mă oprește să spun tot ce știu despre cum s-au comportat doi primari de sector în relația cu speculatorii imobiliari” appeared first on Buletin de București.
07:30
Campania electorală în Capitală, pentru alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie 2025, va începe în a doua jumătate a lunii noiembrie și va avea o durată de 15 zile. Înainte, însă, candidații la Primăria București trebuie să își depună candidatura și să fie rezolvate contestațiile, potrivit calendarului pentru alegerile din decembrie. Data de […] The post Alegeri PMB | Când începe oficial campania electorală în Capitală appeared first on Buletin de București.
16 noiembrie 2025
19:50
Un bărbat de 50 de ani a agresat sexual o fată de 13 ani într-un lift. Incidentul a avut loc în Sectorul 3 # Buletin de București
Un bărbat de aproximativ 50 de ani a agresat sexual o minoră de 13 ani într-un lift dintr-un bloc din Sectorul 3, potrivit unui comunicat transmis duminică de Poliția Capitalei. Incidentul s-a petrecut pe 14 noiembrie, în jurul orei 20:20, când Secţia 13 Poliție a fost sesizată prin 112 de mama fetei. În timpul deplasării […] The post Un bărbat de 50 de ani a agresat sexual o fată de 13 ani într-un lift. Incidentul a avut loc în Sectorul 3 appeared first on Buletin de București.
19:20
Șase partide și cinci independenți. Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) sunt candidații partidelor din coaliție. Ana Ciceală (SENS), Vlad Gheorghe (DREPT) și George Burcea (POT), vor candida, de asemenea, pentru mandatul de 2 ani și jumătate de primar general. La capitolul independenți, activistul Dan Trifu, vicepreședintele Eco-Civica, omul de afaceri Gigi […] The post Cine candidează la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
17:20
EDITORIAL | Oamenii Dreptății, maratonul de povești care te pune la loc în realitate. Ferentari, migranți și filaje DNA # Buletin de București
La Oamenii Dreptății nu e ca la un spectacol de teatru, e mai degrabă un fel de „hai să-ți zic ceva ce nu pot pune pe Facebook”, ambalat într-un maraton de spus povești personale și altele foarte personale. Seara a fost construită în jurul poveștilor, nu în jurul ideilor mari despre dreptate. N-a fost teorie, […] The post EDITORIAL | Oamenii Dreptății, maratonul de povești care te pune la loc în realitate. Ferentari, migranți și filaje DNA appeared first on Buletin de București.
11:00
Începând cu 27 noiembrie 2025 și până pe 4 ianuarie 2026, bucureștenii intră într-o lume de poveste, la Băneasa Christmas World. Târgul de Crăciun va fi organizat in exteriorul centrului comercial Băneasa Shopping City. Organizatorii anunță activități pentru întreaga familie: Program de vizitare Băneasa Christmas World Luni – Vineri: 12:00 – 22:00. Sâmbătă – Duminică: 10:00 […] The post Sărbători în stil vienez, la Băneasa Christmas World appeared first on Buletin de București.
08:40
Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 20-21 noiembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sectorul 3 20.11.2025, ora 23:00-21.11.2025, ora 05:00-posibil tulburime apă / fără clienți afectați cu lipsa apă Furnizarea apei reci va fi sistată și pe următoarele străzi: Furnizarea […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
08:00
Meteorologii anunță vreme caldă, la începutul săptămânii viitoare, la București. Miercuri, 17 noiembrie, vremea se răcește iar temperatura maximă nu mai trece de 5… 6 grade. Luni, 17 noiembrie, cerul va fi variabil, cu nori și ceață, îndeosebi în primele ore ale intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12…14 […] The post METEO | Vreme caldă, la începutul săptămânii, în Capitală appeared first on Buletin de București.
15 noiembrie 2025
17:30
Ministrul Sănătății respinge apărarea clinicii stomatologice privind avizele de funcționare: Nu existau elemente minim necesare pentru a putea acorda anestezie generală # Buletin de București
Ministrul Sănătății a reacționat sâmbătă la comunicatul clinicii de stomatologie unde a murit fetița de doi ani, în care reprezentanții acesteia afirmau că au toate autorizațiile și avizele de funcționare. Alexandru Rogobete a afirmat că nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea efectua anestezie generală în cazul intervențiilor stomatologice. „Și cei […] The post Ministrul Sănătății respinge apărarea clinicii stomatologice privind avizele de funcționare: Nu existau elemente minim necesare pentru a putea acorda anestezie generală appeared first on Buletin de București.
13:10
Clinica unde a murit fetița de 2 ani: Avem toate autorizațiile și avizele necesare. Ministrul Sănătății a declarat că avizele nu sunt în regulă # Buletin de București
Reprezentanții Crystal Dental Clinic, clinica de stomatologie din Sectorul 3 unde joi a murit fetița de 2 ani în urma unei anestezii generale, au precizat că activitățile de sedare profundă, desfășurate în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente. Tot joi, […] The post Clinica unde a murit fetița de 2 ani: Avem toate autorizațiile și avizele necesare. Ministrul Sănătății a declarat că avizele nu sunt în regulă appeared first on Buletin de București.
11:00
Programul de vizitare a Catedralei Mântuirii Neamului, în perioada sărbătorilor # Buletin de București
Programul de vizitare a Catedralei Mântuirii Neamului s-a încheiat, pentru o perioadă. În intervalul 15 – 29 noiembrie, aceasta va fi închisă pentru public, deoarece se continuă lucrările la instalaţiile din interior. Catedrala va fi redeschisă în perioada sărbătorilor legate de hram şi Ziua Naţională a României, între 30 noiembrie și 2 decembrie, informează Patriarhia […] The post Programul de vizitare a Catedralei Mântuirii Neamului, în perioada sărbătorilor appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.