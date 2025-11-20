România își află adversara de la barajul pentru Campionatul Mondial 2026 » Azi are loc tragerea la sorți
România își află azi adversara din barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Tragerea la sorți are loc de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1.România va pica cu una dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina în semifinala barajului. Tot în cadrul tragerii la sorți de azi, „tricolorii” vor afla și cu cine ar putea juca în finala barajului, dacă se califică.România va juca în deplasare indiferent de adversar în semifinala barajului. ...
• • •
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat miercuri seară că va fi operat la cervicală.Într-o intervenție la TV, Becali a dezvăluit că azi (joi) va ajunge pe masa de operație, apoi a spus că nu mănâncă între orele 22:00 și 11:00.Gigi Becali, patron FCSB: „Mă operez la cervicală”„Oile, găinile și vacile pe care le am eu, că am și două vaci, nu primesc niciun vaccin. Ce, acum 200 de ani erau vaccinuri? Eu mănânc lapte și ouă fără vaccin. ...
Fostul internațional cere demiterea selecționerului înaintea posibilului meci cu România: „Un eșec gigantic” # Gazeta Sporturilor
Thomas Gravesen (49 de ani), fost internațional danez cu 66 de selecții la naționala mare, a cerut demisia selecționerului Brian Riemer (47 de ani) după campania preliminară dezastruoasă a Danemarcei.Danezii au ratat primul loc al grupei preliminare pentru Campionatul Mondial din 2026, după ce au pierdut în deplasare cu Scoția, scor 2-4. ...
Ele sunt cele 18 handbaliste care vor să scrie istorie pentru România la CM: marele motiv de optimism + 10 jucătoare „dispărute” în ultimul an # Gazeta Sporturilor
A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin este programată între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. România participă cu un lot schimbat radical față de Euro 2024 și cu multe motive de optimism. ...
ZIUA Z: Cu cine jucăm la baraj? Istoricul duelurilor cu cei patru posibili adversari și cât de înfricoșători sunt „balaurii” din urna 1 » Votează în sondaj cu cine vrei să joace România! # Gazeta Sporturilor
Înaintea tragerii la sorți care va decide adversara României din semifinala barajului pentru Mondialul din 2026, GSP a pus cap la cap o analiză amplă dedicată celor patru posibile rivale: Italia, Turcia, Danemarca și Ucraina. ...
Wayne Rooney (40 de ani) a făcut un top 3 al celor mai buni jucători de atac din Premier League, iar alegerile lui au surprins. Legenda lui Manchester United l-a omis pe Erling Haaland (25 de ani), golgheterul din Premier League, dar l-a menționat pe Viktor Gyokeres (27 de ani), vârful lui Arsenal, atunci când a fost provocat să aleagă cei mai buni trei sportivi ai acestui sezon. ...
Marius Lăcătuș a ales adversara României la baraj: „E greu să spun care e cea mai accesibilă, dar mă bazez pe asta” # Gazeta Sporturilor
Marius Lăcătuș (61 de ani) a fost prezent la „Gala Boloni”, lansarea filmului despre fostul mare internațional, la Mall Băneasa. „Fiara” a vorbit despre parcursul României din preliminariile Mondialului și a ales adversara „tricolorilor” la baraj.Acesta o vrea pe Ucraina, ținând cont de faptul că își dispută meciurile de pe teren propriu în Polonia sau Germania. ...
Achraf Hakimi i-a detronat pe Salah și Osimhen și a fost desemnat cel mai bun jucător african # Gazeta Sporturilor
Achraf Hakimi (27 de ani), fundașul dreapta de la Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun fotbalist african al anului 2025.Marocanul a primit distincția în urma succesului cu PSG din finala Ligii Campionilor din stagiunea precedentă.Achraf Hakimi, desemnat fotbalistul african al anului Achraf Hakimi i-a surclasat pe Mohamed Salah și Victor Osimhen și a fost desemnat fotbalistul african al anului 2025. „Este o onoare pentru mine să câștig acest prestigios trofeu. ...
Dresorul acvilei lui Lazio a început cum nu se putea mai rău: elogii aduse lui Mussolini # Gazeta Sporturilor
Giacomo Garruto, noul dresor al mascotei lui Lazio, s-a trezit în centrul unei controverse chiar înainte de a-și începe atribuțiile. Postări vechi de pe rețelele sale sociale, cu insulte la adresa clubului și elogii aduse lui Benito Mussolini, au ieșit la iveală.Aventura lui Giacomo Garruto, ales să o facă pe acvila Latium să zboare pe Stadionul Olimpic înainte de meciurile echipei romane, a început în cel mai prost mod posibil. ...
Dinamo va efectua „trei sau patru transferuri” în această iarnă. Anunțul a fost făcut de președintele Andrei Nicolescu și vine în contextul în care clubul are drept de participare în cupele europene după patru ani în care s-a aflat în procedura de insolvență.„Câinii” au un sezon solid până acum. Sunt pe locul 3 în Superliga, după 16 etape, cu 30 de puncte, la 5 de liderul Rapid. ...
La 11 ani distanță de la condamnare, Gigi Nețoiu acuză: „E prima dată când discut! Lăsați-mă! Băsescu, Coldea și Dîncu ne-au arestat pe toți” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Nețoiu (66 de ani) a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare pe 4 martie 2014. La 11 ani distanță de la acel moment, fostul investitor de la Rocar, Craiova și Dinamo îl atacă direct pe Traian Băsescu pentru arestare și se declară curat în celebrul „Dosar al Transferurilor”.- Domnule Nețoiu, ați fost condamnat în Dosarul Transferurilor. Pentru ce ați fost acuzat?- Dinamo avea niște contracte semnate cu niște societăți de afară. ...
Liderul din Premier League renunță la parteneriatul de 12 milioane de euro anual din cauza protestelor fanilor # Gazeta Sporturilor
Arsenal a confirmat pe 19 noiembrie că va pune capăt controversatului său contract de sponsorizare cu Rwanda, începând cu vara viitoare. Clubul londonez a promovat turismul în țara africană, prin intermediul brandului „Visit Rwanda”, pe mânecile tricourilor sale și în publicitatea de pe stadion din 2018, printr-un acord care aducea aproximativ 12 milioane de euro anual în vistieria „tunarilor”. ...
Gigi Becali dezvăluie: „Antrenorul m-a sunat și mi-a spus să NU dau două milioane pe Louis Munteanu!” + lovitură de 430.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a avut o intervenție telefonică miercuri seara. Fără să-i dea numele, finanțatorul campioanei României a dezvăluit faptul că Marius Șumudică (54 de ani) l-a sunat marți seară și l-a sfătuit să nu plătească mai mult de două milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.În plus, patronul roș-albaștrilor a explicat faptul că UEFA i-a băgat miercuri în cont 430. ...
S-au calificat în premieră la Campionatul Mondial, iar selecționerul a anunțat câte milioane primește Federația de la FIFA # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a Insulelor Curacao a produs o surpriză uriașă, reușind calificarea în premieră la Campionatul Mondial, după remiza „albă” cu Jamaica din ultima etapă a greupei preliminare. În urma acestei performanțe, Federația va primi 10 milioane de euro din partea FIFA.Dezvăluirea a fost făcută chiar de selecționerul Dick Advocaat (78 de ani), potrivit sportnieuws.nl. ...
Fostul jucător al Barcelonei a dezvăluit un episod șocant: „Sunt două ore din viața mea despre care nu știu unde sunt” # Gazeta Sporturilor
Andoni Zubizarreta (64 de ani), fost portar la Barcelona și Valencia, a vorbit despre un episod care l-a marcat în perioada în care se transfera de la clubul blaugrana la „lilieci”.Zubizarreta s-a transferat la Valencia în 1994, după opt ani petrecuți apărând poarta Barcelonei. Ultima sa apariție ca portar al Barcelonei a fost chiar finala UEFA Champions League din sezonul 1993/94, pierdută în fața lui AC Milan, cu scorul de 0-4. ...
Fără Sinner și Musetti, campioana en-titre Italia merge în semifinalele Cupei Davis, după 2-0 cu Austria # Gazeta Sporturilor
Matteo Berrettini (29 de ani, locul 56 ATP) l-a învins pe Jurij Rodionov (26 ani, locul 177 ATP), 6-3, 7-6 (4), iar Flavio Cobolli (23 ani, locul 22 mondial) a semnat calificarea Italiei în penultimul act al Cupei Davis după 6-1, 6-3 cu Filip Misolic (24 de ani, locul 79 mondial).Italia este în semifinalele Cupei Davis pentru al patrulea an la rând, încercând să obțină al treilea titlu consecutiv, după ce a triumfat în 2023 și 2024 dirijată de Jannik Sinner. ...
Lorena Ostase și momentul care lansează naționala spre Campionatul Mondial: „Băi, stați, noi suntem România! Cel mai frumos moment al anului, la națională uiți de orice durere” # Gazeta Sporturilor
Pivotul Lorena Ostase și interul stânga Sorina Grozav au prefațat Trofeul Carpați și Campionatul Mondial de handbal feminin. „Cea mai frumoasă perioadă a anului” începe joi, de la ora 17:30, cu duelul împotriva Austriei. ...
Camera Deputaților a adus astăzi o modificare importantă Legii Educației Fizice și Sportului, care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țară. Legea va deveni obligatorie, dacă va fi promulgată de președintele Nicușor Dan. Dinamo, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, a oferit prima reacție.Clubul alb-roșu a reacționat negativ la aflarea acestei vești. ...
O veste tristă vine din Bosnia și Herțegovina, unde tânărul fotbalist Nermin Omerovic a decedat subit la vârsta de 18 ani, iar cauza morții nu a fost încă stabilită, potrivit sportal.rs.Acest fotbalist talentat și-a început cariera la centrul de juniori al clubului de fotbal DSK Devetak, care a făcut un anunț în acest sens pe rețelele de socializare. ...
Cristiano Ronaldo, primul mesaj după întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă: „Sunt pregătit” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani), internațional portughez și fotbalistul celor de la Al Nassr, a reacționat după ce a fost primit la Casa Albă de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.Portughezul a folosit rețelele de socializare pentru a-i mulțumi președintelui SUA pentru invitație și a anunțat că „este gata să își facă partea în a inspira noi generații”. ...
Datele care confirmă regula » România, DEZASTRU în preliminariile din acest secol: care e minimul absolut # Gazeta Sporturilor
România a încheiat din nou în genunchi o companie din preliminariile de Campionat Mondial. Echipa lui Mircea Lucescu s-a clasat pe locul 3, sub Austria și Bosnia, în preliminariile CM 2026.România venea în preliminariile CM după ce jucase optimi de Campionat European. Iar în grupa preliminară de la EURO 2024, „tricolorii” s-au clasat pe locul 1, fără eșec. ...
Surpriză! Dinamovistul pe care Andrei Nicolescu îl vede la națională: „Nu știu dacă e cazul să pun presiune pe el” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție telefonică miercuri seară, în care a vorbit despre naționala României. „Tricolorii” se pregătesc pentru barajul din luna martie, pentru Cupa Mondială, acolo unde vor întâlni una dintre Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.Acesta n-a nominalizat un adversar în momentul în care a fost chestionat despre ce și-ar dori. Prezent în studio, Gică Craioveanu a precizat că Italia i se pare cel mai accesibil. ...
Campion de Grand Slam în era Big 3, actual veteran la 37 de ani: „Nu mă văd jucând în circuitul Challenger, vreau în turnee de top” + sfaturi pentru generația actuală # Gazeta Sporturilor
Marin Cilic (37 de ani, locul 75 ATP), campion de Grand Slam și unul dintre cei mai vârstnici jucători din Top 100 mondial la zi, a vorbit despre ce a însemnat să-i înfrunte pe Big 3 în perioada lor de vârf, despre longevitatea sa și despre ce ar trebui să facă generația de actuală.Anul acesta s-au împlinit două decenii de când Marin Cilic și-a început cariera profesionistă în tenis. ...
Efectele „Legii Novak” la CSM București » Directorul general: „Creșterea artificială a valorii contractelor sportivilor români” # Gazeta Sporturilor
Iulian Pâslaru, actualul director general de la CSM București, a reacționat după ce Camera Deputaților a votat în favoarea propunerii legislative care transformă în lege „Ordinul Eduard Novak”. În urma schimbărilor au reacționat și Constantin Căliman, fost director general CSM București, actualmente Director Adjunct FSSU (Federația Sportului Școlar și Universitar), dar și directorul de la CS Rapid, Vlad Andronescu. ...
Victor Pițurcă a numit singura echipă pe care ar putea să o mai antreneze în România: „M-ar tenta un proiect acolo” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a fost prezent la „Gala Boloni”, lansarea filmului despre fostul mare internațional, la Mall Băneasa. Liber de contract din 2020, după despărțirea de Universitatea Craiova, Pițurcă a dezvăluit faptul că Steaua reprezintă singura echipă pe care ar fi dispus să o antreneze în România.Pițurcă a scris istorie ca jucător la Steaua. ...
Atac total neașteptat la adresa lui Ianis Hagi » Fostul coleg al lui Gică Hagi n-a avut milă în direct: „Nu a contat, nu a existat” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Stelea, fostul portar al echipei naționale, membru al „Generației de Aur”, a vorbit despre meciul cu Bosnia, scor 1-3, care a spulberat șansele României la primele două locuri din grupa preliminară CM 2026.La finalul grupei, discuțiile au revenit la momentul decisiv din finalul campaniei, meciul de la Zenica. Bogdan Stelea a făcut o comparație între Ianis Hagi, căpitanul României cu Bosnia, și Gheorghe Hagi. ...
La premiera filmului despre cariera sa de la București, Ladislau Boloni a vorbit despre banca echipei naționale: „Începem să punem boii în spatele căruței?” # Gazeta Sporturilor
Legendarul fotbalist și antrenor român Ladislau Boloni (72 de ani) și-a lansat în seara de miercuri, 19 noiembrie, filmul documentar „Boloni - legenda care ne leagă” la cinematrograful din Mall Băneasa din București. ...
Gibraltar U19 - Georgia U19 a fost o nebunie de meci în preliminariile Campionatului European U19! S-au acordat nu mai puțin de 7 (ȘAPTE) cartonașe roșii.Georgienii s-au impus la limită, scor 1-0, după reușita lui Khalid Doltmurziev, din minutul 53. Însă spiritele au degenerat pe final de meci, iar „centralul” a fost nevoit să elimine nu mai puțin de șapte jucători. ...
Starul german a reacționat după ce a fost amendat cu aproape jumătate de milion de euro pentru posesie de arme: „Întâmplător a ajuns la poliție” # Gazeta Sporturilor
Karim Adeyemi (23 de ani), extrema Borussiei Dortmund, a transmis miercuri un mesaj pe rețelele sociale, regretând recenta condamnare pentru posesie ilegală de arme. Jucătorul a fost amendat cu 450.000 de euro din cauza unui pumnal și a unei arme cu electroșocuri (taser). ...
Daniel Pancu, la trei săptămâni după ce a semnat cu CFR Cluj: „Sunt pentru prima oară în această situație, situația e incredibilă!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a acordat un interviu în care a vorbit despre primele trei săptămâni petrecute în Gruia. Acesta a debutat pe banca vicecampioanei României pe 9 noiembrie, în succesul de pe terenul Sloboziei, scor 1-0.Tehnicianul a precizat faptul că se află pentru prima oară în situația de a prelua o echipă în plin campionat, iar primele săptămâni au fost extrem de grele. ...
Cum a apărut Valentin Ceaușescu la lansarea filmului despre Ladislau Boloni » Cu cine s-a întreținut # Gazeta Sporturilor
Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al dictatorului Nicolae Ceaușescu, a fost prezent la „Gala Boloni” și la lansarea filmului despre fostul mare internațional, la Mall Băneasa.Valentin Ceaușescu e bun prieten cu Ladislau Boloni și nu putea lipsi de la evenimentul de marcă din București. A fost surprins alături de un poster cu antrenorul, la lansarea filmului „Bölöni - legenda care ne leagă”.GALERIE FOTO. ...
Valeriu Iftime are speranțe mari înainte de meciul cu Dinamo: „Va fi ca un baraj. Vreau în primele 3 din play-off” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, speră la top 3 în Superliga în acest sezon. Clubul moldovean e pe poziția a doua, la un pas de calificarea matematică în play-off.Botoșani va juca acasă cu Dinamo în etapa viitoare, luni, de la 20:30. Înainte meciului, moldovenii au 32 de puncte și sunt pe 2, „câinii” sunt pe locul 3, cu 30 de puncte. Iftime consideră meciul cu roș-albii un „baraj”. ...
Portretul făcut României: „Experiența lui poate face diferența. Dar este orice altceva decât spectaculoasă” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a României își va afla mâine adversara din semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Ajunsă în a a patra urnă valorică, unde a dus-o câștigarea grupei din Liga C a Nations League, selecționata lui Mircea Lucescu poate înfrunta în deplasare reprezentativa Italiei.Eventualitatea unui prim meci de baraj Italia - România la finalul lui martie 2026 este văzută de presa peninsulară ca o variantă favorabilă. ...
Mijlocașul ofensiv Romario Moise (29 de ani) este noul fotbalist al celor de la FC Bacău, locul 15 în Liga 2. Anunțul a fost făcut de moldoveni, printr-un anunț pe rețelele de socializare.Moise evoluase ultima oară pentru Poli Iași, acolo unde n-a jucat decât un meci. În sezonul 2015-2016 a câștigat titlul alături de Astra Giurgiu, club desființat între timp. ...
Universitatea Craivoa și-a prezentat staff-ul complet: Toni Petrea a fost confirmat și 3 secunzi pentru Filipe Coelho # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a prezentat prin intermediul unui comunicat oficial staff-ul care se va ocupa de echipă în mandatul lui Filipe Coelho.Toni Petrea a fost și el prezentat ca secund la formația din Bănie, iar portughezul va fi ajutat de 3 secunzi, plus un antrenor cu portarii, un analist video și un antrenor performance department. ...
Patronul din Superliga a aflat de la GSP despre „Legea Novak”: „Pare o îngrădire. Am găsit jucători străini cu 3.000 de euro salariu” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit pentru GSP.ro despre modificarea Legii Sportului astfel încât cluburile să fie obligate să folosească minim 40% jucători români în fiecare meci. ...
Dat ca și plecat de la FCSB de către Gigi Becali, fotbalistul nu se lasă: „Mereu vorbește impulsiv, știm cu cine lucrăm” # Gazeta Sporturilor
Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central de la FCSB, încă speră să continue la echipă și din vara viitoare, deși patronul Gigi Becali (67 de ani) a declarat că fotbalistul va pleca la finalul acestei stagiuni, când îi expiră contractul.Stoperul se află acum în recuperare, după ce s-a operat la Roma în luna octombrie, în urma rupturii de ligamente încrucișate suferite în meciul câștigat de echipa națională a României, scor 1-0. ...
Nu i-au mai suportat gafele și l-au dat afară de la clubul din Superliga: „Nu mai contăm pe el” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt, prin vocea președintelui Dani Coman (46 de ani), a anunțat că nu se mai bazează pe serviciile fundașului central Vahid Selimovic (28 de ani).Stoperul din Luxemburg a comis mai multe gafe din momentul transferului la Sibiu, în vara lui 2024. S-a remarcat după cartonașele roșii pe care le-a primit, precum și prin penalty-urile comise. Sibienii au profitat de pauza competițională și au transmis că nu mai contează pe el în partea a doua a sezonului. ...
Al doilea cel mai valoros interist îl aplaudă pe Cristi Chivu: „E un tip excepțional! A făcut un grup perfect” # Gazeta Sporturilor
Alessandro Bastoni (26 de ani), stoperul lui Inter, are doar cuvinte de apreciere la adresa lui Cristi Chivu. Deși nu-l are antrenor decât de 17 meciuri pe român, internaționalul italian, cotat pe transfermarkt.com la 80 de milioane de euro, susține că „a avut o abordare foarte pozitivă. Este o persoană bazată și dornică să muncească. Ne transmite lucrurile în mod corect”. ...
Rapid se opune modificării Legii Sportului: „Se contrazic legile Uniunii Europene cu dreptul la muncă” # Gazeta Sporturilor
Rapid, prin vocea președintelui Victor Angelescu, s-a opus noilor modificări ale Legii Sportului, după ce Camera Deputaților a votat în favoarea propunerii legislative care transformă în lege „Ordinul Eduard Novak.După ce Oțelul Galați s-a opus „Ordinului Novak”, Victor Angelescu a transmis că nici clubul pe care îl reprezintă nu agreează noile reforme adoptate. ...
Primul Derby della Madonnina pe care Cristi Chivu îl va disputa ca antrenor ar putea oferi o vreme potrivnică. Duminică seară, pe „Giuseppe Meazza”, va fi o temperatură scăzută pentru data din calendar și, mai mult de atât, există riscul apariției ninsorii cu două înaintea startului partidei Inter - AC Milan din a 12-a etapă a Seriei A.Pe 23 noiembrie, de la ora 21: 45 (livetext pe GSP. ...
10 detalii inedite despre CM de handbal feminin: debutează cea mai mică țară din istoria competiției » Cine sunt favoritele, ce șanse are România , marile schimbări! # Gazeta Sporturilor
A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin este programată între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. Olanda și Germania găzduiesc competiția de la care nu lipsește România și unde Norvegia pornește mare favorită.România are un loc special în istoria Campionatului Mondial. Este singura națională care a participat la toate edițiile. O va face și de această dată, fiind repartizată în grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația. ...
Ion Țiriac s-a pronunțat, după filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica: „Este crimă” # Gazeta Sporturilor
Ion Țiriac (86 de ani) a pus sub lupa lui scandalul care a zguduit în ultimele zile lumea gimnasticii, după ce au fost dezvăluite filmări îngrozitoare, cu antrenoarea Camelia Voinea agresându-și verbal fiica, pe Sabrina, în urmă cu câțiva ani. Țiriac a reacționat vehement și consideră că este „o crimă” ca un copil să fie „manipulat fizic”. ...
