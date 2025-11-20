„Speranța de viață în Rusia poate ajunge la 150 de ani, dar tot se va părea prea puțin, la fel cum se pare și cu banii”, susține Vladimir Putin

08:50

Ideea că „dacă fumez doar câteva ţigări pe zi, nu e aşa grav” este spulberată definitiv de un studiu masiv publicat marţi în revista PLOS Medicine. Cercetătorii au analizat date de la peste 300.000 de persoane din SUA şi Brazilia şi au ajuns la concluzii alarmante: chiar şi 2–5 ţigări zilnice cresc riscul de infarct […]