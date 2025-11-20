Două orașe românești – Cluj-Napoca și Timișoara – se numără printre cele mai sigure locuri din lume. Clasamentul este dominat de Abu Dhabi și Taipei
Aktual24, 20 noiembrie 2025 07:50
Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) rămâne, pentru al nouălea an consecutiv, cel mai sigur oraș din lume, conform clasamentului Safest Cities Index 2025 publicat de platforma Numbeo. Cu un scor de 88,04 puncte din 100, capitala Emiratelor devansează Taipei (83,74) și Doha (83,61). Clasamentul ia în calcul nu doar rata criminalității, ci și calitatea vieții, […]
• • •
Acum 30 minute
07:50
07:40
Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluția propusă de Italia privind încetarea tuturor războaielor pe durata Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026 # Aktual24
Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat prin consens rezoluția propusă de Italia care cere încetarea ostilităților în toate conflictele armate din lume pe durata Jocurilor Olimpice și Paralimpice de Iarnă de la Milano-Cortina 2026. Tradiția antică grecească a „ekecheiria” – pauza sacră a războaielor pe perioada Olimpiadelor – a fost reînviată de ONU în […]
Acum o oră
07:20
„Speranța de viață în Rusia poate ajunge la 150 de ani, dar tot se va părea prea puțin, la fel cum se pare și cu banii”, susține Vladimir Putin # Aktual24
Dictatorul rus Vladimir Putin a declarat miercuri că progresul medicinei și al inteligenței artificiale ar putea ridica speranța de viață umană până la 150 de ani, însă „oricât am trăi, tot ni se va părea puțin – la fel cum se întâmplă cu banii”. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței „Călătorie în lumea inteligenței […]
07:10
Donald Trump a aprobat în secret un plan de pace în 28 de puncte pentru Rusia și Ucraina, dezvoltat în colaborare cu un apropiat al lui Putin # Aktual24
Președintele american Donald Trump a aprobat, în această săptămână, un cadru de pace în 28 de puncte între Rusia și Ucraina, dezvoltat în ultimele luni în mare secret de oficiali de rang înalt din administrația sa. Potrivit a patru surse familiare cu discuțiile, citate de NBC News, planul a fost elaborat cu implicarea emisarului rus […]
Acum 12 ore
23:00
Un feribot cu 267 de persoane la bord a eșuat pe coasta de sud-vest a Coreei de Sud. Toți pasagerii au fost salvați # Aktual24
Toți cei 267 de pasageri și membri ai echipajului unui feribot sud-coreean se află în siguranță după ce nava a eșuat, miercuri, în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, a anunțat Garda de Coastă. Cinci pasageri au suferit răni minore, dar nu au fost raportate decese, potrivit agenției de presă Yonhap. Accidentul a […]
22:40
Grecia colaborează cu Germania pentru a înființa centre de returnare a migranților în țările africane, a declarat ministrul Imigrației și Azilului, Thanos Plevris, pentru postul public de radio ERT. Plevris a declarat că sunt în curs de desfășurare discuții cu state africane sigure care ar accepta migranți care nu pot fi returnați în țările lor […]
22:30
Curtea Supremă a Italiei aprobă predarea către Germania a ucraineanului suspectat de sabotajul gazoductelor Nord Stream în 2022 # Aktual24
Curtea Supremă a Italiei a aprobat predarea către Germania a ucraineanului suspectat că a coordonat sabotajul conductelor de gaze Nord Stream din 2022. Suspectul, identificat drept Serhii K, va fi transferat în Germania în câteva zile. Acesta se opune încercărilor de a fi mutat în Germania de când a fost reținut în baza unui mandat […]
22:30
Moscova intenționează să reducă prezența diplomatică a Poloniei în Rusia, ca răspuns la o mișcare similară din partea Varșoviei. Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat că va închide ultimul consulat rus de pe teritoriul său, la Gdansk, în nordul țării. Alte două consulate, la Cracovia și Poznan, au fost închise în ultimii ani, […]
22:10
Christie’s a retras de la licitație „primul calculator” din istorie după ce o instanță franceză a blocat scoaterea sa din țară # Aktual24
Un exemplar rar al primei mașini de calcul funcționale din istorie va rămâne cel mai probabil în Franța, după ce Christie’s l-a retras de la licitație în așteptarea unei decizii definitive de la un tribunal din Paris cu privire la posibilitatea de a fi scos din țară. Mașinăria La Pascaline, dezvoltată de matematicianul și inventatorul […]
21:40
Un portret realizat de Gustav Klimt, a stabilit un nou record pentru vânzarea de artă modernă: 236 de milioane de dolari. La aceeași licitație, o toaletă din aur de 18 carate s-a vândut cu 12 milioane de dolari # Aktual24
Un portret pictat de Gustav Klimt, care a ajutat la salvarea vieții subiectului său evreu în timpul Holocaustului, s-a vândut marți cu 236,4 milioane de dolari, un record pentru o operă de artă modernă. „Portretul Elisabetei Lederer” de Klimt a fost vândut la Sotheby’s din New York după o licitație care a durat 20 de […]
21:40
Băsescu cere măsuri dure: ”Peste tot sunt rezerviști în instituțiile noastre. Toți au ieșit la pensie la 48 de ani și și-au găsit posturi călduțe tot la stat” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu cere Guvernului să ia măsuri dure de restructurare a administrației, altfel ”s-ar putea anul viitor să nu mai putem împrumuta cât avem nevoie și, din acel moment, va urma dezastrul, dezastru care va însemna să nu poți plăti salarii, pensii, să nu poți plăti datorii”. El i-a acuzat pe cei de […]
21:40
Planul în 28 de puncte. Cancelarul Germaniei confirmă că sunt discuții cu Trump pentru o încetare a focului în războiul dus de Rusia în Ucraina # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat miercuri contactele cu administraţia preşedintelui Donald Trump în cadrul eforturilor vizând un plan care să conducă la o încetare a focului în războiul dus de Rusia în Ucraina, dar s-a arătat pesimist cu privire la posibilitatea unui rezultat pozitiv într-un orizont scurt de timp, potrivit EFE, cotată de Agerpres. […]
21:20
Numărul arestărilor în cadrul operațiunii de reprimare a imigrației din Carolina de Nord a depășit acum 250 # Aktual24
Agenții federali americani au arestat peste 250 de persoane în timpul unei represiuni împotriva imigrației în Carolina de Nord, concentrată în jurul celui mai mare oraș din stat, Charlotte, a anunțat miercuri Departamentul pentru Securitate Internă al SUA. Operațiunea care a început în weekend este cea mai recentă fază a eforturilor agresive de deportare în […]
21:20
Statele europene ar trebui să construiască o capabilitate nucleară tactică comună pentru a contracara arsenalul în expansiune al Rusiei, a spus miercuri René Obermann, președintele consiliului de administrație Airbus, încălcând unul dintre cele mai mari tabuuri de apărare ale Europei. Vorbind la Berlin Security Conference, Obermann a susținut că postura actuală a Europei lasă un […]
21:10
Cel puțin un palestinian a fost ucis, iar o femeie și copilul ei au fost răniți în atacuri israeliene în sudul Fâșiei Gaza, potrivit agenției Wafa și unei surse medicale. Victima a murit miercuri în zona Qizan an-Najjar, la sud de Khan Younis, iar un atac cu dronă a rănit grav o mamă și copilul […]
20:50
Brașovul nu a renunțat la ideea de a reînvia festivalul Cerbul de Aur. În 2025, sunt încă la stadiul de discuții # Aktual24
Organizarea unui nou festival Cerbul de Aur la Brașov a rămas în continuare la stadiul de discuții. Potrivit viceprimarului Brașovului, Dan Ghiță, TVR ar intenționa externalizarea acestuia din cauza măsurilor de austeritate, conform Bună Ziua, Brașov. „Suntem în continuare la nivel de discuţii cu televiziunea română, proprietarul brandului. Am înţeles că şi ei ar vrea […]
20:50
Călin Georgescu pare că-și pierde controlul tot mai mult. După ce președintele Nicușor Dan a anunțat că va publica un raport care va arăta atât susținerea Rusiei pentru acesta cât va și clarifica legăturile sale cu serviciile secrete românești, fostul candidat la prezidențiale pare să-și fi pierdut cumpătul. Nu e de mirare, dat fiind că […]
20:40
Strada Sforii din Brașov, închisă până la primăvară din cauza desprinderii tencuielii. Proprietarul casei a fost somat să ia măsuri, dar nu a făcut nimic. Primăria se implică # Aktual24
Primăria din Brașov a decis închiderea accesului pe strada Sforii până în primăvară, după ce în urma vântului puternic de marți, bucăţi din tencuiala de pe o clădire au început să se desprindă. „Există riscul să cadă din nou bucăţi de cornişă, iar intervenţia pentru îndepărtarea acestora este dificilă, deoarece autoscările ISU nu au acces […]
20:10
Costul „carbonului generat de conflict”: Rusia se confruntă cu o factură de 37 de miliarde de euro pentru despăgubiri climatice în urma războiului din Ucraina # Aktual24
Invazia Rusiei în Ucraina a generat emisii globale de căldură echivalente cu 236,8 milioane de tone de CO². Rusia este sub presiunea de a plăti peste 37 de miliarde de euro Ucrainei, ceea ce ar fi primul caz mondial de despăgubiri climatice rezultate din război, relatează Euronews. Registrul Daunelor pentru Ucraina va începe să accepte […]
20:10
Șefa diplomației UE: Atacurile hibride ale Rusiei – „pericol extrem”. Trebuie să răspundem puternic # Aktual24
Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a tras miercuri un semnal de alarmă pentru Europa după ce Varşovia a acuzat operativi sprijiniţi de Rusia că ar fi comis o explozie ţintind o cale ferată poloneză. „Este clar că astfel de atacuri reprezintă un pericol extrem şi pentru infrastructura noastră critică”, a spus Kallas jurnaliştilor la Bruxelles, […]
19:10
Noul ambasador SUA în România anihilează propaganda AUR/Georgescu: ”Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar şi de securitate” # Aktual24
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, a declarat Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România. Declarațiile vin în contextul în care propaganda ”suveranistă” continuă să susțină că SUA au relatii glaciale cu România din cauza anulării alegerilor de anul trecut. „România este un aliat-cheie în […]
Acum 24 ore
18:50
Presshub: Începutul Festivalului de film „Ecranul memoriei: Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie” # Aktual24
Miercuri, 19 noiembrie 2025, a început, la Cinema Muzeul Țăranului, Festivalul de film „Ecranul memoriei: Ultimele capitole care lipsesc din cartea de istorie”, organizat de Freedom House România, în colaborare cu Primăria Sectorului 1. Lungmetrajul vizualizat astăzi a fost „Metronom” (2022), în regia lui Alexandru Belc. Filmul urmărește relația a doi adolescenți, a căror roluri […]
18:30
Firea: ”Locuințele din Sectoarele 3 și 4 sunt mai scumpe pentru că acolo sunt primari PSD” # Aktual24
Fostul primar PSD al Capitalei, Gabriela Firea, a susținut un discurs aiuritor, miercuri, la ceremonia de lansare a candidaturii lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei. Ea a susținut că în Sectoarele 3 și 4 primarii de la PSD sunt atât de buni încât acolo ”locuințele sunt mai scumpe”. „Daniel (Băluță) și Robert (Negoiță) veneau foarte […]
18:20
A existat un val de reacții contrare după ce Nicușor Dan l-a demis pe consilierul prezidențial Ludovic Orban, la mai puțin de 2 luni după numirea în funcție. Toate acestea ignoră un lucru: Nimeni nu are dreptul să vorbească în numele președintelui României. Nimeni nu are dreptul să dea semnale care pot sugera că transmite […]
17:50
Sărutul nu e doar uman: îl practică maimuțele, lupii, câinii de preerie, urșii polari și chiar albatrosii. Un studiu publicat în Evolution and Human Behaviour susține că sărutul „gură pe gură” a evoluat acum circa 21,5 milioane de ani, fiind probabil prezent la strămoșul comun al oamenilor și marilor maimuțe. Pentru a compara corect comportamentul […]
17:30
Piedone își trimite forțele în ajutorul lui Băluță: ”Bucureștiul să devină roșu. Trimit 150 de tineri să-i integraţi în echipa dvs.” # Aktual24
Cristian Popescu Piedone a anunţat că de luni Partidul Naţionalist Reformarea României, pe care îl conduce, va pune la dispoziţia candidatului PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, 150 de tineri pe care să îi integreze în echipa sa de campanie. Cristian Popescu Piedone a participat miercuri la evenimentul de lansare a candidaturii lui Daniel Băluţă […]
17:20
Primul Leopard digitalizat, cu „scut invizibil”, intră în dotarea Forțelor Armate Germane: ”Cel mai bun tanc Leopard 2 construit vreodată” # Aktual24
Forțele Armate Germane (Bundeswehr) vor primi primul tanc principal de luptă din noua generație: Producătorul KNDS va prezenta la München noul Leopard 2 A8. „Primele tancuri principale de luptă sunt programate pentru livrare către trupe în 2027, cu obiectivul ca toate cele 123 de tancuri să fie livrate trupelor până în 2030”, a declarat un […]
16:20
București: Șeful de la Permise Auto, bătut chiar în sediul instituției de trei tineri. Unul avea baston telescopic # Aktual24
Trei tineri, cu vârste între 21 şi 25 de ani, au fost implicaţi miercuri într-o altercaţie la sediul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări. „La data de 19 noiembrie, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la producerea unui conflict spontan în incinta unei instituţii publice din Sectorul 2. Din primele verificări […]
16:10
Nicușor Dan a decorat un general al SUA cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe generalul-maior Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, în semn de apreciere a carierei sale militare, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului […]
16:00
Cazul Ludovic Orban. Rectorul SNSPA, despre rolul consilierului prezidențial: ”Consilierul devine o vulnerabilitate atunci când rolul său se extinde necontrolat” # Aktual24
Într-un amplu articol de analiză, rectorul SNSPA Remus Pricopie explică, pornind de la demiterea „amiabilă” a lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, ce reprezintă în realitate funcția de consilier prezidențial în România, care sunt limitele ei instituționale și de ce asemenea rupturi sunt parte firească a mecanismelor democratice, chiar […]
15:50
Pro-rusul Fico s-a speriat. Premierul Slovaciei cere NATO să intensifice apărarea aeriană a țării sale # Aktual24
Slovacia doreşte ca NATO să intensifice apărarea aeriană în ţară, pe flancul său estic, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico după o întâlnire cu liderul alianţei militare nord-atlantice, Mark Rutte, informează miercuri Reuters, citată de Agerpres. În discuţii la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Robert Fico a apărat, de asemenea, planurile Slovaciei […]
15:10
Bolojan anunță că Oana Gheorghiu se va ocupa ”restructurarea” companiilor de stat. Vin noi conduceri care să ”nu-și bată joc” de active # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona una dintre cele mai ample reforme economice ale ultimilor ani: restructurarea companiilor de stat cu datorii masive la buget. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, care a precizat că rolul acesteia va fi central în monitorizarea și implementarea măsurilor de curățare a portofoliului de societăți de stat. „ANAF […]
15:00
Surse: Ce se va întâmpla cu Lukoil România. Guvernul a decis să o vândă, în loc să o administreze # Aktual24
Lukoil România nu va mai fi administrată temporar de stat, așa cum s-a discutat inițial, ci va fi vândută direct, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Decizia schimbă scenariul vehiculat în ultimele zile, în care statul ar fi urmat să preia pentru o perioadă controlul operațiunilor pentru a asigura continuitatea activității în contextul sancțiunilor internaționale […]
14:30
China își intensifică represaliile împotriva Japoniei prin interdicții privind fructele de mare și filmele # Aktual24
China și-a intensificat represaliile împotriva Japoniei, suspendând importurile de fructe de mare japoneze și oprind aprobările pentru noi filme – cele mai recente semne că disputa lor diplomatică este departe de a se fi încheiat. Purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe, Mao Ning, a declarat reporterilor miercuri că Japonia nu a îndeplinit condițiile […]
14:20
Mesaj halucinant al liderului extremist AUR, George Simion, la moartea medicului Flavia Groșan. Simion o declară ”erou” și o pune pe același piedestal cu Ilie Ilașcu, care a stat la închisoare în Transnistria timp de 9 ani. Iată mesajul lui Simion, postat la scurt timp după ce a fost anunțată moartea Flaviei Groșan: Cine a […]
14:00
Bolojan anunță mari schimbări și în MAI: ”La sediile Curții de Conturi nu trebuie să stea în fiecare județ cinci jandarmi. Poți să ai un jandarm de dimineață și poți să ai un sistem de camere de luat vederi, așa cum este peste tot în sectorul privat” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunșat, miercuri, că toate ministerele vor fi obligate să aibă ”o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”. El a dat exemple și cum ar putea să se reorganizeze Ministerul de Interne. ”În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut această anvelopă de recomandare, […]
13:40
Poliția din Sălaj dă vina pe bicicliști pentru gravele accidente din județ: ”Cele mai frecvente cauze ale producerii accidentelor rutiere” # Aktual24
Abaterile săvârşite de biciclişti se află în fruntea cauzelor producerii accidentelor rutiere grave în judeţul Sălaj, a declarat miercuri şeful Serviciului Rutier din cadrul IPJ Sălaj, comisar de poliţie Cosmin Brisc, în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat bilanţul primelor zece luni din 2025. Potrivit acestuia, în primele 10 luni ale anului […]
13:40
Cunoscuta pneumologă Flavia Groșan a murit miercuri dimineață, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor. Surse din unitatea medicală au confirmat pentru publicația BIHOREANUL că decesul Flaviei Groșan a fost consemnat la ora 11:24, conform Mediafax. Deocamdată, reprezentanții oficiali ai unității medicale nu au făcut un anunț public, astfel că datele sunt, încă, în curs […]
13:10
Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat marți Congresul să stabilească un standard național unic pentru reglementarea inteligenței artificiale, avertizând că un mozaic de reguli statale ar înăbuși creșterea și ar pune în pericol capacitatea SUA de a concura cu China în acest domeniu aflat în continuă dezvoltare. Președintele Donald Trump a declarat marți că SUA […]
12:40
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaia Kallas, consideră că atacurile Rusiei asupra unor state din UE, inclusiv sabotajul asupra căii ferate poloneze, ar trebui clasificate drept terorism. Ea a declarat acest lucru marți, la un eveniment Bloomberg de la Bruxelles. Comentând recentul sabotaj din Polonia, despre care Rusia este suspectată că l-ar fi pus la cale, […]
12:10
Donald Trump a respins propunerea prin care Nicolas Maduro promitea să renunțe la putere „peste câțiva ani”, și a trimis spre Venezuela cel mai mare portavion american # Aktual24
Regimul Nicolás Maduro a transmis, prin canale secrete, disponibilitatea liderului venezuelean de a demisiona, dar doar după o perioadă de tranziţie de 2–3 ani, timp în care puterea ar urma să fie predată vicepreşedintei Delcy Rodríguez. Propunerea, dezvăluită marţi de The New York Times, a fost respinsă imediat de Casa Albă, care o consideră inacceptabilă […]
11:50
Ucraina a primite verde din partea SUA: a lovit ținte din adâncul teritoriului rusesc cu rachete americane ATACMS după luni de restricții impuse de Pentagon # Aktual24
Statul Major General al Ucrainei a anunțat pe 18 noiembrie că a folosit ATACMS fabricate în SUA împotriva unor ținte militare din Rusia, după luni de restricții din partea americană. Confirmarea vine după luni în care un proces de revizuire al Departamentului Apărării al SUA i-a dat secretarului Apărării, Pete Hegseth, autoritatea de a bloca […]
11:40
Declic, Inițiativa România și Corupția ucide organizează vineri seara un protest în Piața Victoriei, sub deviza „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!” # Aktual24
Trei dintre cele mai active organizații civice din România –– anunță organizarea unui protest vineri seara, de la ora 18:00, în Piața Victoriei. Manifestanții vor ieși în stradă sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, într-un nou val de nemulțumiri față de felul în care autoritățile gestionează reforma sistemului de pensii. Potrivit anunțului pus […]
11:10
Scapă și „preasfințiții”? Înalta Curte admite în principiu recursul în casație al fostului episcop de Huși, Corneliu Bârlădeanul, condamnat pentru pedofilie # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să declare admisibil în principiu recursul în casație formulat de Cornel Onilă, fostul episcop de Huși, condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală și șantaj. În același timp, judecătorii au respins cererea acestuia de suspendare a executării pedepsei, astfel că fostul ierarh rămâne […]
11:10
Vehiculele vechi de 5 ani din România au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 km. Analiză privind fraudarea kilometrajelor în România # Aktual24
Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme. Părerea publicului larg este că doar vehiculele vechi au kilometrajul dat înapoi, însă un studiu realizat în România de compania de date auto carVertical dovedește că acesta este un mit: chiar și […]
10:40
Trump scapă din nou? Congresul a aprobat publicarea dosarelor Epstein, dar procurorul general, Pam Bondi, poate cenzura orice document din motive de „securitate națională” # Aktual24
După luni de blocaje și presiuni publice masive, Congresul american a aprobat marți proiectul „Epstein Files Transparency Act” cu un vot aproape unanim: 427-1 în Cameră și consens total în Senat. Președintele Donald Trump a promis că o va semna astăzi, punând capăt uneia dintre cele mai aprinse bătălii politice din ultimii ani. Totuși, în […]
10:20
BREAKING Varianta finală privind pensiile magistraților, proiectul este în avizare la ministerele Justiției și Muncii: 70% din salariu # Aktual24
Surse politice au declarat pentru altual24.ro că, după discușia de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Dan și reprezentanții magistraților, coaliția a luat următoarea decizie pe pensiile speciale: să se meargă înainte cu varianta 15 ani tranziție, cu 70% cuantum din ultimul salariu. Proiectul de lege a intrat deja în lucru la Ministerul Justitișiei și la […]
10:10
Un videoclip în care biograful prințului Andrew confirmă că Melania Knauss a fost amanta lui Epstein înainte de a deveni soția lui Trump s-a viralizat pe rețelele sociale – VIDEO # Aktual24
Un videoclip vechi de trei luni a explodat din nou pe rețele: Andrew Lownie, unul dintre cei mai respectați biografi regali britanici, afirmă că Jeffrey Epstein și Melania Knauss (viitoarea doamnă Trump) au fost iubiți în anii 1990 și că magnatul condamnat pentru trafic sexual a fost cel care a introdus-o pe viitoarea Primă Doamnă […]
09:40
Surse: Statele Unite ar negocia în secret cu Rusia un plan de pace în 28 de puncte, fără consultarea Ucrainei # Aktual24
Administrația Trump poartă discuții secrete cu Kremlinul pentru a elabora un plan comprehensiv de pace în Ucraina, inspirat din modelul armistițiului din Gaza. Potrivit Axios, planul, structurat în 28 de puncte, vizează nu doar încetarea ostilităților, ci și securitatea europeană pe termen lung, garanții de securitate și relațiile viitoare dintre SUA, Kiev și Moscova. Discuțiile […]
09:00
Patru avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol după pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian al României, dar nu au deschis focul asupra ei # Aktual24
O nouă alertă de securitate a fost declanșată în noaptea de marți spre miercuri, după ce o dronă neidentificată, foarte probabil de origine rusească, a pătruns în spațiul aerian al României. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că patru avioane de vânătoare – două Eurofighter Typhoon germane și două F-16 românești – au decolat pentru monitorizarea […]
