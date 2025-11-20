Scandal politic la Roma: Acuzații de complot împotriva premierului Giorgia Meloni stârnesc reacții în Italia
Newsweek.ro, 20 noiembrie 2025 07:20
Presupuse comploturi de lovitură de stat împotriva premierului italian Giorgia Meloni fac vâlvă. Se ...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 30 minute
07:20
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt admirați # Newsweek.ro
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt ad...
07:20
Scandal politic la Roma: Acuzații de complot împotriva premierului Giorgia Meloni stârnesc reacții în Italia # Newsweek.ro
Presupuse comploturi de lovitură de stat împotriva premierului italian Giorgia Meloni fac vâlvă. Se ...
Acum o oră
06:40
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS # Newsweek.ro
Ministerul Muncii anunță că pensiile vor crește cu aproximativ 360 lei și anunță data exactă când se...
Acum 2 ore
06:20
Sărbătoare 21 noiembrie. Ziua asociată cu venirea iernii. Dacă împrumutați bani, atragți sărăcia # Newsweek.ro
Pe 21 noiembrie se comemorează Intrarea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după calend...
Acum 12 ore
22:30
Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România: Sunteţi un aliat-cheie în cadrul NATO! # Newsweek.ro
Darryl Nirenberg, care este nominalizat ambasador al SUA în România, spune că ţara noastră este un a...
21:50
Probleme cu rovinieta şi peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura cam vreo 45 de minute. Din ce cauză? # Newsweek.ro
Vor fi probleme cu rovinieta şi cu peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura în total cam vreo 45 de...
21:30
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile Lukoil din România # Newsweek.ro
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile deţinute de Lukoil în Româ...
21:00
Ilie Bolojan: România este pe calea cea bună: venituri în creștere, cheltuieli în scădere # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România este pe calea cea bună: veniturile sunt în creștere, ia...
20:40
18.000 de cetățeni străini din 128 de țări, „carne de tun” pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei # Newsweek.ro
Cel puțin 18.000 de cetățeni străini din 128 de țări și teritorii nerecunoscute au luptat sau contin...
20:20
Deţinerile Lukoil ar urma să fie luate de arabi din Emirate şi companii americane de top # Newsweek.ro
Deţinerile Lukoil ar urma să fie luate de arabi din Emiratele Arabe Unite şi companii americane de t...
20:10
Indicele S&P 500 crește, condus de creșterea Alphabet; Wall Street așteaptă câștigurile Nvidia # Newsweek.ro
Indicele S&P 500 crește, condus de creșterea acţiunilor Alphabet, proprietarul Google, în timp ce Wa...
19:50
O navă spion a Rusiei a îndreptat lasere spre avioanele britanice care o urmăreau. UK, gata să riposteze # Newsweek.ro
O navă spion rusească aflată la marginea apelor britanice a folosit lasere pentru prima dată pentru ...
19:30
Ce trebuie să faci seara la mașină pentru a scăpa de înghețul de dimineață? Trebuie să folosești un cartof # Newsweek.ro
Scapă de diminețile înghețate cu un truc surprinzător: un cartof tăiat în felii poate deveni aliatul...
19:20
Poate statul român să gestioneze rafinăria şi benzinăriile Lukoil? De unde aduce ţiţeiul? # Newsweek.ro
Poate statul român să gestioneze singur rafinăria Petrotel Teleajen şi benzinăriile Lukoil? De unde ...
19:20
Pensiile speciale vor scădea la 17.500 lei net. Bolojan cere aviz urgent de la CSM să nu pierdem 213.000.000€ # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a opublicat proiectul din lege prin care pensiile speciale vor fi tăiate în medie c...
18:50
Europa include Ucraina în Schengen militar. În caz de război cu Rusia, trupele NATO trec prin România # Newsweek.ro
Uniunea Europeană anunță includerea Ucrainei în proiectele sale militare Schengen și în spațiul pane...
18:50
Luna nouă în Scorpion. Care sunt cele 3 zodii care vor atrage succes financiar major în aceste zile # Newsweek.ro
În perioada Lunii Noi în Scorpion, trei zodii se bucură de oportunități financiare majore: Balanță, ...
18:40
Cum să alungi dăunătorii din grădină în această toamnă? Ai nevoie de o furculiță din plastic și de răbdare # Newsweek.ro
Toamna aceasta, grădina ta poate rămâne liberă de dăunători cu o metodă simplă: o furculiță din plas...
Acum 24 ore
18:30
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan vine și cu o veste bună. Vă spunem care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 l...
18:20
O boală gravă afectează căile respiratorii și face ca cele mai simple gesturi să devină un calvar. ...
18:10
România se pregătește pentru aderarea la OCDE: Garda de Mediu primește 150 de comisari suplimentari # Newsweek.ro
Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a afirmat, miercuri, la Ploiești, că ...
17:50
Drulă acuză MAI că blochează sistemul de monitorizare a traficului, deși cadrul legal există de un an # Newsweek.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză Ministerul Afacerilor Interne, condus de ...
17:40
Grindeanu: Statul poate economisi 10 miliarde fără să taie salariile profesorilor, medicilor sau polițiștilor # Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că suma pe care ar economisi-o statul, dacă a...
17:30
FOTO Muzeul auto din România, care e pe locul 3 mondial, extins și îmbogățit cu circa 120 de noi modele # Newsweek.ro
Galeria Ţiriac Collection, muzeul auto din România care e pe locul 3 modial conform specialiștilor b...
17:20
Procuror din Constanţa, exclus de ÎCCJ pentru lipsă de imparţialitate într-un dosar cu o persoană apropiată # Newsweek.ro
Procuror din Constanţa, exclus din magistratură. ICCJ a decis că acesta şi-a încălcat obligaţia de i...
17:10
Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat # Newsweek.ro
Comandantul adjunct al Poliției Locale a fost sancționat de colegii de la Poliția „mare” pentru o co...
17:00
Plutonier adjutant al ISU Iași dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul pe droguri # Newsweek.ro
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină.
17:00
Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru septembrie și octombrie # Newsweek.ro
Bursele școlare pentru lunile septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembr...
17:00
VIDEO Cum merg lucrările pe autostrada Focșani – Bacău, parte a A7. Gata până la Adjud în 2025? # Newsweek.ro
Noi imagini filmate din dronă arată cum merg lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, pa...
16:50
Curaçao intră în istorie. Cea mai mică națiune calificată la Cupa Mondială, record de populație global # Newsweek.ro
Curaçao a reușit o performanță remarcabilă în fotbalul mondial, devenind cea mai mică națiune ca pop...
16:30
Militarii români învață în Polonia cu militarii SUA să folosescă interceptorii de drone Merops. Costă 15.000$ # Newsweek.ro
La Nowa Dęba, Polonia, soldați români, alături de cei polonezi și americani, se antrenează cu Merops...
16:30
Slovacia cere NATO să întărească apărarea aeriană, anunță premierul Robert Fico după discuții cu Mark Rutte # Newsweek.ro
Premierul slovac Robert Fico a cerut NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei, în special pe...
16:20
VIDEO 23 de mașini, testate la accident de Euro NCAP. Un Mercedes și 2 chinezării, cele mai tari pe structură # Newsweek.ro
Euro NCAP a testat recent nu mai puțin de 23 de mașini în ceea ce privește siguranța în caz de accid...
16:20
Procesul privind incendiul din discoteca din Macedonia de Nord, soldat cu 63 de morți, a început astăzi # Newsweek.ro
La tribunalul de lângă Skopje a început procesul celor 35 de persoane acuzate în legătură cu incendi...
16:00
Ultima zi pentru depunerea cererilor de ajutor pentru încălzirea locuinței. De ce să nu ratezi termenul limită # Newsweek.ro
Mâine este ultima zi în care românii pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței, i...
15:40
PSD nu este de acord cu tăierile de salarii la bugetari. Decizia ar fi fost luată în ședința de mier...
15:40
Industria din România, magnet pentru tineri. Peste 62.000 de joburi, disponibile. Salariile sar de 2.000 € # Newsweek.ro
Sectorul energiei devine tot mai atractiv pentru tinerii români, pe fondul dezvoltării accelerate a ...
15:30
Ciprian Ciucu, despre rezolvarea problemelor Capitalei: Regenerare urbană și problema traficului, prioritare # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă că „metaproblema” Bucureștiului este sla...
15:10
VIDEO România își păzește cerul cu 38 avioane F-16 de 700.000.000€. Germania ne ajută cu 5 Eurofighter # Newsweek.ro
Unele drone trimise de Rusia să atace Ucraina ajung în spațiul nostru aerian. România are cu ce se a...
15:10
Ciprian Ciucu, despre referendumul pentru bugetul Capitalei: „Trebuie aplicat cu reguli clare și predictibile" # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat că a votat cu "DA" l...
14:50
E gata proiectul guvernului pentru reforma din primării. Câți oameni vor fi dați afară? # Newsweek.ro
Proiectul guvernului privind reforma din administrația locală este gata. Vor fi mai puțini angajați ...
14:40
Sărbători cu pensii mai mari. Bonusuri de Crăciun, ajutoare pentru alimente și energie. Când intră banii? # Newsweek.ro
Pensionarii vor primi de la stat bani în plus la pensie chiar înainte de Crăciun. Aceștia vor primi ...
14:30
Bolojan: Proiectul pensiilor speciale e gata. 15 ani perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor est...
14:20
România rămâne în octombrie pe primul loc în UE la nivelul inflaţiei, conform unui raport Eurostat # Newsweek.ro
Conform ultimelor date Eurostat, România rămâne ţara cu cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană,...
14:00
Sindicaliștii din învățământ protestează, din nou, la Ministerul Educației. Cer demisia lui Daniel David # Newsweek.ro
Federațiile sindicatelor din învățământ protestează, miercuri, în fața Ministerului Educației. Aceșt...
13:50
Un srilankez e acuzat că a încercat să-şi omoare patru conaţionali cu un cuţit, în Brăila. A fost reținut # Newsweek.ro
Un cetăţean srilankez care şi-a tăiat cu un cuţit patru conaţionali, în incinta unui hotel din Brăil...
13:30
Taxa de 25 de lei pentru coletele din afara UE a fost aprobată de Parlament. Când intră în vigoare măsura? # Newsweek.ro
Parlamentul României a adoptat marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă de 25 de lei pe...
13:30
Bolojan, anunț pentru profesorii din preuniversitar. Ce se întâmplă cu salariile lor anul viitor? # Newsweek.ro
Ilie Bolojan vine cu informații noi pentru profesorii din învățământul preuniversitar. Premierul spu...
13:20
Protest în Piața Victoriei, vineri, pentru tăierea pensiilor speciale. „Vrem drepturi egale” # Newsweek.ro
Un grup de organizații civice îi îndeamnă pe cetățeni să participe vineri, de la ora 18:00, la o man...
13:20
Flavia Groșan a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean din Oradea.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.