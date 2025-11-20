Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt admirați

Newsweek.ro, 20 noiembrie 2025 07:20



Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
07:20
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt admirați Newsweek.ro
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt ad...
07:20
Scandal politic la Roma: Acuzații de complot împotriva premierului Giorgia Meloni stârnesc reacții în Italia Newsweek.ro
Presupuse comploturi de lovitură de stat împotriva premierului italian Giorgia Meloni fac vâlvă. Se ...
Acum o oră
06:40
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS Newsweek.ro
Ministerul Muncii anunță că pensiile vor crește cu aproximativ 360 lei și anunță data exactă când se...
Acum 2 ore
06:20
Sărbătoare 21 noiembrie. Ziua asociată cu venirea iernii. Dacă împrumutați bani, atragți sărăcia Newsweek.ro
Pe 21 noiembrie se comemorează Intrarea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după calend...
Acum 12 ore
22:30
Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România: Sunteţi un aliat-cheie în cadrul NATO! Newsweek.ro
Darryl Nirenberg, care este nominalizat ambasador al SUA în România, spune că ţara noastră este un a...
21:50
Probleme cu rovinieta şi peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura cam vreo 45 de minute. Din ce cauză? Newsweek.ro
Vor fi probleme cu rovinieta şi cu peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura în total cam vreo 45 de...
21:30
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile Lukoil din România Newsweek.ro
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile deţinute de Lukoil în Româ...
21:00
Ilie Bolojan: România este pe calea cea bună: venituri în creștere, cheltuieli în scădere Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România este pe calea cea bună: veniturile sunt în creștere, ia...
20:40
18.000 de cetățeni străini din 128 de țări, „carne de tun” pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei Newsweek.ro
Cel puțin 18.000 de cetățeni străini din 128 de țări și teritorii nerecunoscute au luptat sau contin...
20:20
Deţinerile Lukoil ar urma să fie luate de arabi din Emirate şi companii americane de top Newsweek.ro
Deţinerile Lukoil ar urma să fie luate de arabi din Emiratele Arabe Unite şi companii americane de t...
20:10
Indicele S&#38;P 500 crește, condus de creșterea Alphabet; Wall Street așteaptă câștigurile Nvidia Newsweek.ro
Indicele S&P 500 crește, condus de creșterea acţiunilor Alphabet, proprietarul Google, în timp ce Wa...
19:50
O navă spion a Rusiei a îndreptat lasere spre avioanele britanice care o urmăreau. UK, gata să riposteze Newsweek.ro
O navă spion rusească aflată la marginea apelor britanice a folosit lasere pentru prima dată pentru ...
19:30
Ce trebuie să faci seara la mașină pentru a scăpa de înghețul de dimineață? Trebuie să folosești un cartof Newsweek.ro
Scapă de diminețile înghețate cu un truc surprinzător: un cartof tăiat în felii poate deveni aliatul...
19:20
Poate statul român să gestioneze rafinăria şi benzinăriile Lukoil? De unde aduce ţiţeiul? Newsweek.ro
Poate statul român să gestioneze singur rafinăria Petrotel Teleajen şi benzinăriile Lukoil? De unde ...
19:20
Pensiile speciale vor scădea la 17.500 lei net. Bolojan cere aviz urgent de la CSM să nu pierdem 213.000.000€ Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a opublicat proiectul din lege prin care pensiile speciale vor fi tăiate în medie c...
18:50
Europa include Ucraina în Schengen militar. În caz de război cu Rusia, trupele NATO trec prin România Newsweek.ro
Uniunea Europeană anunță includerea Ucrainei în proiectele sale militare Schengen și în spațiul pane...
18:50
Luna nouă în Scorpion. Care sunt cele 3 zodii care vor atrage succes financiar major în aceste zile Newsweek.ro
În perioada Lunii Noi în Scorpion, trei zodii se bucură de oportunități financiare majore: Balanță, ...
18:40
Cum să alungi dăunătorii din grădină în această toamnă? Ai nevoie de o furculiță din plastic și de răbdare Newsweek.ro
Toamna aceasta, grădina ta poate rămâne liberă de dăunători cu o metodă simplă: o furculiță din plas...
Acum 24 ore
18:30
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT Newsweek.ro
Guvernul Bolojan vine și cu o veste bună. Vă spunem care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 l...
18:20
Boala care se instalează rapid și nu te lasă să respiri. 600.000.000 de oameni o au Newsweek.ro
O boală gravă afectează căile respiratorii și face ca cele mai simple gesturi să devină un calvar. ...
18:10
România se pregătește pentru aderarea la OCDE: Garda de Mediu primește 150 de comisari suplimentari Newsweek.ro
Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a afirmat, miercuri, la Ploiești, că ...
17:50
Drulă acuză MAI că blochează sistemul de monitorizare a traficului, deși cadrul legal există de un an Newsweek.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză Ministerul Afacerilor Interne, condus de ...
17:40
Grindeanu: Statul poate economisi 10 miliarde fără să taie salariile profesorilor, medicilor sau polițiștilor Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că suma pe care ar economisi-o statul, dacă a...
17:30
FOTO Muzeul auto din România, care e pe locul 3 mondial, extins și îmbogățit cu circa 120 de noi modele Newsweek.ro
Galeria Ţiriac Collection, muzeul auto din România care e pe locul 3 modial conform specialiștilor b...
17:20
Procuror din Constanţa, exclus de ÎCCJ pentru lipsă de imparţialitate într-un dosar cu o persoană apropiată Newsweek.ro
Procuror din Constanţa, exclus din magistratură. ICCJ a decis că acesta şi-a încălcat obligaţia de i...
17:10
Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat Newsweek.ro
Comandantul adjunct al Poliției Locale a fost sancționat de colegii de la Poliția „mare” pentru o co...
17:00
Plutonier adjutant al ISU Iași dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul pe droguri Newsweek.ro
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină.
17:00
Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru septembrie și octombrie Newsweek.ro
Bursele școlare pentru lunile septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembr...
17:00
VIDEO Cum merg lucrările pe autostrada Focșani – Bacău, parte a A7. Gata până la Adjud în 2025? Newsweek.ro
Noi imagini filmate din dronă arată cum merg lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, pa...
16:50
Curaçao intră în istorie. Cea mai mică națiune calificată la Cupa Mondială, record de populație global Newsweek.ro
Curaçao a reușit o performanță remarcabilă în fotbalul mondial, devenind cea mai mică națiune ca pop...
16:30
Militarii români învață în Polonia cu militarii SUA să folosescă interceptorii de drone Merops. Costă 15.000$ Newsweek.ro
La Nowa Dęba, Polonia, soldați români, alături de cei polonezi și americani, se antrenează cu Merops...
16:30
Slovacia cere NATO să întărească apărarea aeriană, anunță premierul Robert Fico după discuții cu Mark Rutte Newsweek.ro
Premierul slovac Robert Fico a cerut NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei, în special pe...
16:20
VIDEO 23 de mașini, testate la accident de Euro NCAP. Un Mercedes și 2 chinezării, cele mai tari pe structură Newsweek.ro
Euro NCAP a testat recent nu mai puțin de 23 de mașini în ceea ce privește siguranța în caz de accid...
16:20
Procesul privind incendiul din discoteca din Macedonia de Nord, soldat cu 63 de morți, a început astăzi Newsweek.ro
La tribunalul de lângă Skopje a început procesul celor 35 de persoane acuzate în legătură cu incendi...
16:00
Ultima zi pentru depunerea cererilor de ajutor pentru încălzirea locuinței. De ce să nu ratezi termenul limită Newsweek.ro
Mâine este ultima zi în care românii pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței, i...
15:40
PSD se opune tăierilor de salarii. Anunțul lui Sorin Grindeanu după ședință Newsweek.ro
PSD nu este de acord cu tăierile de salarii la bugetari. Decizia ar fi fost luată în ședința de mier...
15:40
Industria din România, magnet pentru tineri. Peste 62.000 de joburi, disponibile. Salariile sar de 2.000 € Newsweek.ro
Sectorul energiei devine tot mai atractiv pentru tinerii români, pe fondul dezvoltării accelerate a ...
15:30
Ciprian Ciucu, despre rezolvarea problemelor Capitalei: Regenerare urbană și problema traficului, prioritare Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă că „metaproblema” Bucureștiului este sla...
15:10
VIDEO România își păzește cerul cu 38 avioane F-16 de 700.000.000€. Germania ne ajută cu 5 Eurofighter Newsweek.ro
Unele drone trimise de Rusia să atace Ucraina ajung în spațiul nostru aerian. România are cu ce se a...
15:10
Ciprian Ciucu, despre referendumul pentru bugetul Capitalei: „Trebuie aplicat cu reguli clare și predictibile&#34; Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei a declarat că a votat cu "DA" l...
14:50
E gata proiectul guvernului pentru reforma din primării. Câți oameni vor fi dați afară? Newsweek.ro
Proiectul guvernului privind reforma din administrația locală este gata. Vor fi mai puțini angajați ...
14:40
Sărbători cu pensii mai mari. Bonusuri de Crăciun, ajutoare pentru alimente și energie. Când intră banii? Newsweek.ro
Pensionarii vor primi de la stat bani în plus la pensie chiar înainte de Crăciun. Aceștia vor primi ...
14:30
Bolojan: Proiectul pensiilor speciale e gata. 15 ani perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor est...
14:20
România rămâne în octombrie pe primul loc în UE la nivelul inflaţiei, conform unui raport Eurostat Newsweek.ro
Conform ultimelor date Eurostat, România rămâne ţara cu cea mai mare inflaţie din Uniunea Europeană,...
14:00
Sindicaliștii din învățământ protestează, din nou, la Ministerul Educației. Cer demisia lui Daniel David Newsweek.ro
Federațiile sindicatelor din învățământ protestează, miercuri, în fața Ministerului Educației. Aceșt...
13:50
Un srilankez e acuzat că a încercat să-şi omoare patru conaţionali cu un cuţit, în Brăila. A fost reținut Newsweek.ro
Un cetăţean srilankez care şi-a tăiat cu un cuţit patru conaţionali, în incinta unui hotel din Brăil...
13:30
Taxa de 25 de lei pentru coletele din afara UE a fost aprobată de Parlament. Când intră în vigoare măsura? Newsweek.ro
Parlamentul României a adoptat marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă de 25 de lei pe...
13:30
Bolojan, anunț pentru profesorii din preuniversitar. Ce se întâmplă cu salariile lor anul viitor? Newsweek.ro
Ilie Bolojan vine cu informații noi pentru profesorii din învățământul preuniversitar. Premierul spu...
13:20
Protest în Piața Victoriei, vineri, pentru tăierea pensiilor speciale. „Vrem drepturi egale” Newsweek.ro
Un grup de organizații civice îi îndeamnă pe cetățeni să participe vineri, de la ora 18:00, la o man...
13:20
Medicul Flavia Groșan a murit. Era în comă de mai multe săptămâni Newsweek.ro
Flavia Groșan a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean din Oradea.
