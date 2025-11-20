Și polițiștii locali vor putea fi dotați cu camere video de corp. Condițiile în care vor putea fi filmați cetățenii

16:00

Guvernul va finaliza lista companiilor de stat care nu sunt ”în bună regulă” din punct de vedere al administrării și au datorii mari la stat, iar o parte dintre ele vor intra în restructurări, a anunțat premierul Bolojan. Potrivit acestuia, de reforma acestor companii se va ocupa vicepremierul Oana Gheorghiu, care va conduce un grup de lucru constituit în acest scop.