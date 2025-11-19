Rușii de la Lukoil îi avertizează pe bulgari: Vă dăm în judecată dacă ne încălcați drepturile!

11:50

Părinții aflați în concediul pentru creșterea copilului vor avea dreptul să susțină examenul pentru gradul didactic II sau I la prima sesiune organizată după reluarea activității, precum și dreptul să prelungească durata programului de studii universitare de doctorat cu durata concediului de creștere a copilului, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al senatorilor.