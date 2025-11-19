Bittnet Systems – contract major pentru o societate din grup
Profit.ro, 19 noiembrie 2025 20:20
Dendrio Solutions, parte a grupului Bittnet, a semnat o înțelegere pentru furnizarea de echipamente de stocare.
Acum 15 minute
20:40
Strada Sforii din Brașov, a treia cea mai îngustă din Europa - închisă de urgență pentru lucrări VIDEO # Profit.ro
Strada Sforii, care este unul dintre obiectivele turistice cele mai căutate din Brașov, va fi închisă în regim de urgență.
Acum o oră
20:20
20:00
Bolojan: După măsurile luate, în octombrie cheltuielile de personal au scăzut cu peste jumătate de miliard de lei # Profit.ro
Cheltuielile de personal au scăzut în luna octombrie cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, dovadă că măsurile de redresare economic luate până acum de Guvern funcționează, transmite Bolojan, cara adaugă că veniturile bugetare cresc, iar cheltuielile scad.
Acum 2 ore
19:30
Washingtonul a luat măsuri pentru a-și asigura accesul exclusiv la gazele naturale destinate Ucrainei prin Grecia, preocupările SUA fiind concentrate pe gazul azer concurent, care intră în Grecia prin conducta TAP.
19:00
DOCUMENT Noul proiect al pensiilor magistraților crește la 15 ani perioada de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani. Cuantumul pensiei rămâne la cel mult 70% din salariu # Profit.ro
Cuantumul pensiilor magistraților va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026, conform noului proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților,
19:00
Xpeng a început să producă două modele electrice în Austria, dar își va construi propria fabrică în Europa # Profit.ro
Unul dintre cele mai active companii auto din China pe piața din Europa, Xpeng, a confirmat începerea producției în uzina Magna din Austria. Contractul de producție fusese anunțat anterior.
Acum 4 ore
18:50
Anthropic atinge o evaluare de 350 miliarde de dolari, după ce atrage investiții de la Microsoft și Nvidia # Profit.ro
Microsoft a anunțat noi parteneriate cu Nvidia și Anthropic, marcând o nouă etapă în strategia companiei de a-și reduce dependența de OpenAI.
18:50
ULTIMA ORĂ S-au deschis comenzile pentru noile Dacia 4x4 cu motor electric. Cât costă cel mai ieftin Duster AWD cu cutie automată # Profit.ro
Dacia a anunțat primele prețuri pentru noile modele Bigster și Duster echipate cu motor hibrid pe față și motor electric pe spate, pe piața din România. Sunt așteptate în continuare noile Sandero și Jogger cu motor hibrid.
18:20
Chinaa redevenit principalul partener comercial al Germaniei, devansând Statele Unite, ale căror schimburi comerciale sunt afectate de războiul comercial, potrivit cifrelor oficiale și citate de Le Figaro.
18:10
Adobe va achiziționa Semrush, o platformă de top pentru specialiștii în marketing care doresc să gestioneze vizibilitatea mărcii și acoperirea publicului prin intermediul soluțiilor de optimizare generativă pentru motoarele de căutare (GEO) și (SEO) bazate pe date.
18:00
Rușii de la Lukoil îi avertizează pe bulgari: Vă dăm în judecată dacă ne încălcați drepturile! # Profit.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil, sancționat de Statele Unite, a anunțat oficial că, pe 14 noiembrie 2025, Bulgaria a adoptat o lege care prevede introducerea managementului extern la rafinăria Neftochim Burgas, benzinăriile Lukoil Bulgaria și alte entități din Bulgaria ale grupului, iar din 17 noiembrie, toate atribuțiile organelor de conducere ale acestor subsidiare de la sud de Dunăre au fost transferate unui administrator extern, numit de autoritățile de la Sofia.
17:30
Rezultate neașteptate pentru modele populare de la Toyota, BMW și Nissan la EuroNCAP - TABEL # Profit.ro
Cele mai recente teste de impact realizate de EuroNCAP au adus scoruri mai slabe decât așteptările pentru trei automobile extrem de populare din Europa. În același timp, mai multe modele chinezești au stabilit noi recorduri de siguranță.
17:20
Taiwan cumpără din SUA un sistem de apărare aeriană în valoare de 700 de milioane de dolari # Profit.ro
Un sistem avansat de apărare aeriană în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, care a fost testat în luptă în Ucraina, a fost vândut de SUA Taiwanului.
17:00
Umbrărescu, în forță - pregătește deschiderea pe Autostrada Moldovei, cu 1.600 muncitori VIDEO&FOTO # Profit.ro
Construcția lotului 1 Focșani – Domnești, parte din Autostrada Moldovei A7, este aproape de finalizare, anunță autoritățile.
Acum 6 ore
16:50
Acțiunile Ascendia sar la bursă în contextul raportării financiare care indică un profit net de peste 3 milioane euro la 9 luni # Profit.ro
Companie care a promovat distribuție de dividende din rezerve în contextul schimbărilor fiscale, Ascendia a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri de 28,45 milioane lei, de 7 ori mai mare decât cea de 4,06 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
16:30
România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,4%, arată datele publicate de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
16:30
xAI al lui Elon Musk vrea să atragă o nouă finanțare, la o evaluare de 230 miliarde dolari # Profit.ro
Startup-ul de inteligență artificială xAI, fondat de Elon Musk, poartă negocieri avansate pentru atragerea unei investiții de capital de 15 miliarde de dolari, la o evaluare de 230 miliarde de dolari, mai mult decât dublă față de evaluarea anterioară.
16:20
UE avansează în direcția „Schengenului militar” și a transformării industriei de apărare # Profit.ro
Comisia Europeană a propus un nou regulament privind mobilitatea militară în Uniunea Europeană, care aduce blocul comunitar mai aproape de crearea unui spațiu Schengen militar, în contextul războiului din Ucraina.
16:10
Autoritatea Vamalǎ Română a demarat verificǎri privind importurile frauduloase de băuturi carbogazoase.
16:00
Bolojan: Companiile de stat care nu sunt în regulă vor intra pe restructurări - Vicepremierul Oana Gheorghiu se va ocupa de reforma lor # Profit.ro
Guvernul va finaliza lista companiilor de stat care nu sunt ”în bună regulă” din punct de vedere al administrării și au datorii mari la stat, iar o parte dintre ele vor intra în restructurări, a anunțat premierul Bolojan. Potrivit acestuia, de reforma acestor companii se va ocupa vicepremierul Oana Gheorghiu, care va conduce un grup de lucru constituit în acest scop.
16:00
Bolojan, despre relația cu Grindeanu: Nu lucrezi întotdeauna cu oamenii cu care ai aceleași idei. - Despre relația cu Nicușor Dan: Avem o relație de colaborare instituțională # Profit.ro
Întrebat despre relația cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, premierul Bolojan spune că, într-o coaliție, ”nu lucrezi întotdeauna cu oamenii cu care ai aceleași idei”, dar există o responsabilitate comună pentru țară. Despre relația cu președintele Nicușor Dan, premierul spune că este una de ”de colaborare instituțională”.
16:00
Țiriac Collection anunță că marchează un moment istoric în evoluția sa cu finalizarea unui amplu proces de extindere și reconfigurare.
15:50
LEGE Nicușor Dan a semnat legea prin care demnitarii care vor în sectorul privat după funcția de la stat vor avea restricții 12 luni # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat proiectul de lege care introduce, pentru prima dată în România, un cadru unitar și detaliat privind restricțiile pre- și post-angajare aplicabile demnitarilor, funcționarilor și altor categorii de personal expuse riscului de corupție.
15:50
FOTO Linie de tramvai folosită zilnic de zeci de mii de bucureșteni, pusă de Nicușor Dan în modernizare, intră în reparații # Profit.ro
Lucrările de reabilitare a lotului 1 de tramvai au ajuns și pe b-dul Camil Ressu, anunță autoritățile locale ale capitalei.
15:40
Clever Group lansează în curând Cinemaraton Plus, televiziunea dedicată filmului românesc contemporan, teatrului și evenimentelor culturale care aduc publicul mai aproape de energia noilor generații de creatori.
15:40
Auchan Retail România aduce și la Oradea formatul cu o politică agresivă de prețuri mici, ATAC Hiper Discount.
15:40
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională pentru noul Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență, care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile.
15:40
Daniel Băluță a anunțat care sunt cele trei proiecte majore care trebuie realizate în București # Profit.ro
Daniel Băluță a prezentat cele trei mari proiecte pe care le consideră esențiale pentru București, subliniind că orașul are nevoie urgentă de intervenții în infrastructură, o problemă „invizibilă”, dar care pune în pericol siguranța locuitorilor.
15:30
Penny accelerează extinderea și deschide trei noi magazine, în București, Topoloveni și Cornu Luncii # Profit.ro
Penny continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează trei noi magazine, în Topoloveni (str. Maximilian Popovici nr. 5), București (str. Nițu Vasile Sergent nr. 9) și Cornu Luncii (str. Principală nr. 51).
15:30
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, lansează programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026.
15:20
Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, la care statul elen este cel mai mare acționar, cu peste 34% din capital, și care a preluat în 2023 operațiunile și activele românești ale grupului italian Enel, analizează oportunitatea de a construi o centrală de producție de energie pe gaze naturale în România.
15:20
ULTIMA ORĂ Bolojan și noile impozite, majorate, la automobile: Cei cu mașini noi vor benefica de un discount, cei cu mașini vechi vor fi penalizați # Profit.ro
Noul sistem de impozitare a autovehiculelor acordă un discount proprietarilor de automobile noi, dar calculul se face și în raport direct proporțional cu capacitatea cilindrică a mașinii, transmite premierul Bolojan.
15:00
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță creșterea la 15 ani a perioadei de tranziție pentru pensionarea magistraților la 65 de ani. Cuantumul pensiei rămâne la 70% din salariu # Profit.ro
Noul proiect privind pensiile speciale ale magistraților va include o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 ani, dar pensia va rămâne la 70% din salariul net, a declarat premierul Bolojan.
15:00
Bolojan: Interdicția cumulului pensie-salariu la stat va viza doar pensiile speciale, nu afectează medicii sau profesorii # Profit.ro
Interdicția de cumula pensia cu salariul în sistemul bugetar nu va viza decât pensiile care nu sunt bazate pe contributivitate, a declarat premierul Bolojan, care a adăugat că măsura nu va afecta medicii sau profesorii.
Acum 8 ore
14:50
Un incendiu puternic, fără precedent în ultima jumătate de secol, a izbucnit în orașul de coastă Oita, din sudul Japoniei.
14:30
Teboil, operatorul finlandez de benzinării deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor americane.
14:20
Grupul grec Interamerican, asigurător care activează în România sub brandul Anytime, și-a lansat oferta comercială pentru polițe RCA pe platforma de vânzări asigurari.ro.
14:10
CFR Călători anunță că va primi noi vagoane modernizate.
14:00
13:50
Frauda cu kilometrajul mașinilor se extinde în România. Mașini vechi de 5 ani au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 km # Profit.ro
Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme.
13:50
Grupul Electroalfa, care ia în calcul listarea la bursă, preia acum mai multe companii.
13:20
Un târg de turism online oferă programe speciale, precum „Vacanța la 1 euro”, disponibilă pentru anumite perioade și în unele hoteluri selectate, și „Plătești 1, merg 2”.
13:20
În luna decembrie, biletele de tren se vor scumpi din nou, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor, care a fost aplicată în vară.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0889 lei, de la 5,0859 lei, înregistrat marți.
13:00
Microsoft prezintă un instrument pentru controlul și monitorizarea agenților AI din companii # Profit.ro
Microsoft a lansat Agent 365, un nou software dedicat companiilor care folosesc agenți de inteligență artificială, menit să le ofere control, vizibilitate și securitate sporită asupra acestor sisteme.
Acum 12 ore
12:50
ANUNȚ Programul Rabla va fi schimbat - Acces direct la o mașină electrică pentru anumite persoane # Profit.ro
Tudor Roșca, directorul de cabinet al ministrului Mediului, a declarat că viitorul program "Rabla" va fi diferit și se gândește un mecanism real de finanțare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o mașină nouă să poată să beneficieze și să aibă direct o mașină electrică.
12:40
ULTIMA ORĂ DECIZIE Cluburile vor trebui să respecte o cotă de 40% a sportivilor români în competițiile naționale. Guvernul Bolojan susține măsura # Profit.ro
Ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale nu va fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți, pentru fiecare echipă, conform unui proiect legislativ inițiat de AUR, dar votat de majoritatea parlamentară.
12:30
FOTO Tranzacție pe litoral - Unul dintre cei mai importanți operatori cumpără un nou hotel de lux # Profit.ro
Fondul de investiții RC2, controlat de omul de afaceri Ion Florescu, vinde Hotelul Zenith Conference & Spa, din Mamaia, către Steaua de Mare Hotels & Resorts, unul dintre cei mai importanți operatori din industria ospitalității de pe litoralul românesc, deținut de familia Anda și Mihai Răducanu.
12:20
Compania Meta Platforms obține o victorie majoră în procesul antitrust deschis de Comisia Federală pentru Comerț în care acuza compania că deține un monopol pe piața rețelelor sociale.
12:10
DECIZIE Condiții noi privind vânzarea de către stat a amenajărilor piscicole. Dacă nu sunt respectate, amenajările piscicole se întorc la stat # Profit.ro
Amenajările piscicole și terenurile aferente, din proprietatea privată a statului, vor putea fi vândute doar în condițiile în care noii proprietari au desfășurat activități de acvacultură în ultimii 5 ani și mențin activitatea de acvacultură pe domeniul achiziționat de la stat cel puțin 25 de ani.
