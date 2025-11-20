Universitate deconectată: De ce a rămas Universitatea din Oradea cu calculatoarele „înghețate”
Bihoreanul, 20 noiembrie 2025 08:50
Săptămâna trecută, site-ul Universității orădene și cele ale facultăților acesteia au fost indisponibile din pricina unor... săpături. La comanda conducerii UO, în campusul instituției se face o rețea nouă de alimentare a hidranților, configurată după normele pompierilor, iar în timpul lucrărilor muncitorii au dat, din greșeală, peste cabluri de curent, pe care le-au tăiat.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
08:50
Accident groaznic în parcarea centrului medical President din Cordău: doi tineri în scaun cu rotile și o asistentă au fost loviți de mașină. Un bărbat a murit # Bihoreanul
Un accident teribil s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi în parcarea centrului medical President din Cordău, comuna Sânmartin. „În noaptea de miercuri spre joi, pompierii bihoreni au intervenit la un accident grav produs în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin. Evenimentul s-a soldat, din păcate, cu moartea unei persoane”, a transmis ISU Crișana.
08:50
Universitate deconectată: De ce a rămas Universitatea din Oradea cu calculatoarele „înghețate” # Bihoreanul
Săptămâna trecută, site-ul Universității orădene și cele ale facultăților acesteia au fost indisponibile din pricina unor... săpături. La comanda conducerii UO, în campusul instituției se face o rețea nouă de alimentare a hidranților, configurată după normele pompierilor, iar în timpul lucrărilor muncitorii au dat, din greșeală, peste cabluri de curent, pe care le-au tăiat.
Acum 2 ore
08:00
Nu angajăm! Slujbe tot mai greu de găsit și salarii „înghețate” pe piața muncii din Bihor # Bihoreanul
Incertitudinile privind economia au blocat piața forței de muncă, firmele locale amânând angajările. Măsurile de austeritate și perspectiva scăderii afacerilor schimbă paradigma de pe piața forței de muncă: joburile plătite slab au început să se ocupe rapid, iar bihorenii mai bine pregătiți ar putea fi nevoiți să accepte posturi sub calificările pe care le au.
Acum 12 ore
00:40
FOTO: CSM CSU Raiffeisen Oradea, calificare spectaculoasă în TOP 16 FIBA Europe Cup după victoria decisivă cu Aliaga Petkimspor # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au obținut miercuri seara o victorie esențială, 77-71 cu Aliaga Petkimspor, într-un meci decisiv pentru primul loc în Grupa C a FIBA Europe Cup. În fața a circa 2500 de spectatori la Oradea Arena, bihorenii au obținut calificarea directă în TOP 16, continuându-și parcursul impresionant pe scena europeană.
19 noiembrie 2025
20:20
30 de ani de Arte la Oradea. Studenții și absolvenții de la Muzică susțin un concert gratuit de Vivaldi # Bihoreanul
Studenții și absolvenții departamentului de Muzică vor celebra 30 de ani de la înființarea Facultății de Arte din cadrul Universității Oradea printr-un concert vocal-simfonic, sub bagheta dirijorilor Carmen Rus și Vladimir Agachi. Evenimentul va avea loc luni, 24 noiembrie, la Filarmonica Oradea, iar accesul este gratuit.
Acum 24 ore
19:30
Bolojan vrea să scoată pensionarii speciali din slujbele de la stat. Se va interzice cumulul pensie specială - salariu # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri, într-un interviu pentru Știrile ProTV, că Guvernul pregăteşte un proiect de lege prin care va fi interzis cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică al celor necontributive. Potrivit premierului, măsura este „unul dintre elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal”.
19:00
Procesul în care Victor Micula a încasat o condamnare cu executare nu se mai judecă la Oradea. ICCJ a decis strămutarea # Bihoreanul
Procesul în care milionarul Victor Micula a primit deja o pedeapsă cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI nu se va mai judeca la Oradea, ci la Curtea de Apel Alba Iulia. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a admis cererea de strămutare formulată de Micula, iar hotărârea instanţei supreme este definitivă.
18:30
Taxă pe livrările Shein, Temu și altele din afara UE: 25 de lei pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro # Bihoreanul
Parlamentul României a aprobat, marți, o nouă lege care introduce o taxă suplimentară de 25 de lei pentru coletele care provin din afara UE, cu valoare sub 150 de euro, valabilă începând din 1 ianuarie 2026.
17:50
Arhiepiscopul major al României vine la Oradea pentru un eveniment dedicat cardinalului greco-catolic Iuliu Hossu # Bihoreanul
Cardinalul greco-catolic Iuliu Hossu va fi omagiat la Oradea marți, 25 noiembrie, la sediul Bibliotecii Județene Gh. Șincai, cu o conferință, expoziție și lansări de carte. La evenimentul cultural „Iuliu Hossu – credință, curaj, demnitate. Un model pentru tineri” vor fi prezente personalități academice și ecleziastice de renume, printre care și Preafericitul Claudiu Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma.
17:30
Investiții inteligente în echipamente de bucătărie pentru restaurante și fast food-uri: când și ce să cumperi # Bihoreanul
Alegerea echipamentelor potrivite pentru bucătăria unui restaurant sau a unui fast food poate părea o provocare, mai ales atunci când vine vorba de investiții semnificative. Deciziile luate în acest sens influențează nu doar eficiența activității zilnice, dar și rentabilitatea pe termen lung a afacerii tale. Află din cele ce urmează câteva sfaturi utile despre cum să selectezi echipamentele necesare, când să investești în ele și cum să întreții echipamentele pentru a-ți maximiza investiția.
17:30
Auchan Retail România aduce și la Oradea formatul de mare succes cu o politică agresivă de prețuri mici, ATAC Hiper Discount. Deschiderea are loc joi, 20 noiembrie, la ora 10:00. Hipermarketul din Oradea este cel de-al nouălea din rețeaua ATAC, inaugurată în 2024, și propune orădenilor un model de cumpărături bazat pe prețuri mici la scară generalizată și reduceri în cascadă pentru achizițiile de volume mai mari.
17:20
România ne unește - Oradea se pregătește pentru un regal folcloric alături de Paul Surugiu Fuego și Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” # Bihoreanul
Peste câteva zile, Oradea va găzdui unul dintre cele mai așteptate spectacole dedicate Zilei Naționale a României: „România ne unește - Drag de Oradea, drag de România noastră!”. Pe 28 noiembrie, de la ora 19:00, Oradea Arena va deveni scena unui regal folcloric impresionant, plin de tradiție românească.
16:50
Deputatul de Bihor Dumitru Țiplea vrea „regim special” pentru unele informații publice. Proiectul a fost retras în urma presiunii ONG-urilor # Bihoreanul
PNL a retras un proiect de lege controversat, care prevedea posibilitatea ca șefii de instituții să stabilească că anumite informații - altele decât cele deja protejate - au „regim special”, drept urmare nu trebuie comunicate publicului. Printre inițiatorii proiectului de lege se regăsește și fostul prefect de Bihor, PNL-istul Dumitru Țiplea, care a declarat pentru BIHOREANUL că în continuare susține necesitatea acestei modificări, de dragul... cercetătorilor din România, care n-ar vrea să-și vadă rezultatele muncii făcute publice.
16:40
Petrecere RIVO LOCO la Artemis: party până târziu în noapte cu un duo de DJ internaționali (VIDEO) # Bihoreanul
DJ-i de la Minds of Lust, originari din Africa și stabiliți în Dubai, vin la Oradea la noua ediție a petrecerii RIVO LOCO, „Night at Artemis”. Party-ul va avea loc vineri, 28 noiembrie, la Artemis Events Hall, și pare că va dura până târziu în noapte...
16:20
Ilie Bolojan: Noul proiect privind pensiile magistraților este gata și conține o modificare importantă. Vrea o reacție promptă din partea CSM # Bihoreanul
Proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților din România este elaborat, are susținerea coaliției și urmează să fie trimis către Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare, a spus miercuri, la Pro TV, premierul Ilie Bolojan. El a anunțat că noua variantă cuprinde o modificare importantă: perioada de tranziție etapizată spre vârsta de pensionare de 65 de ani se extinde la 15 ani. Premierul a mai spus că va cere CSM să reacționeze prompt și să nu aștepte 30 de zile până să decidă dacă avizează favorabil sau nu proiectul.
15:50
Festival de orgă la Catedrala Romano-Catolică din Oradea: două seri de concerte cu organistul Erich Türk și Patachich Trio # Bihoreanul
Episcopia Romano-Catolică de Oradea organizează, în zilele de 22 și 23 noiembrie, un festival de orgă în catedrala episcopală, propunând publicului două concerte susținute de apreciatul organist clujean Erich Türk, respectiv de acesta împreună cu ansamblul Patachich Trio. Intrarea este liberă la ambele evenimente.
15:20
Deşi primul strat de asfalt pe strada Dunărea din Oradea a fost turnat încă de la finalul lunii octombrie, artera va fi deschisă circulaţiei cel mai devreme în 15 decembrie. Constructorii au început să paveze cu porfir partea pietonală a străzii, iar echipele de muncitori vor fi suplimentate de săptămâna viitoare. Ulterior, executantul va mai avea de înlocuit stâlpii de iluminat şi să execute amenajarea peisagistică a zonei.
14:40
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că în ziua de joi, 20.11.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a noii rețele de alimentare cu apă din zona străzilor Tudor Vladimirescu și Oneștilor, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 08.00 şi 19.00.
14:30
Razie amplă în rândul transportatorilor de persoane și marfă pe șoselele din Bihor: polițiștii rutieri au dat 85 de sancțiuni în doar 24 de ore, printre care unui șofer prins băut la volan și altuia care a ignorat orele obligatorii de odihnă, în cadrul operațiunii europene „Truck & Bus”, campanie ROADPOL ce vizează disciplina și siguranța în transportul greu.
14:10
Orădeanca Loredana Corchiș a devenit membră în consiliul de administrație al TVR (VIDEO) # Bihoreanul
Orădeanca Loredana Corchiș, realizatoare de emisiuni la TVR Cluj, a devenit membru titular în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune și a depus jurământul în Parlament. Jurnalista TV a fost una dintre propunerile făcute de PSD.
13:40
A apărut „Povestea slovacilor din Huta”, un album-document despre identitatea uneia dintre cele mai vechi comunități slovace din România (FOTO) # Bihoreanul
Un nou album bilingv, româno-slovac, dedicat istoriei și tradițiilor slovacilor din Șinteu, a apărut la Editura Universității din Oradea și Editura Primus. Volumul, intitulat „Povestea slovacilor din Huta / Príbeh Slovákov z Huty”, își propune să surprindă, în imagini și texte, identitatea, memoria colectivă și reperele culturale ale comunității slovace din Munții Plopișului.
13:10
Cunoscuta penumologă Flavia Groșan a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean din Oradea. Aceasta era internată în secția de pneumologie, unde fusese
12:40
Trei persoane duse la audieri de anchetatorii din Bihor, în dosare de pornografie infantilă: Ar fi distribuit materiale pornografice cu minori, pe rețele sociale # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, au efectuat miercuri două percheziții domiciliare în județul Bihor, în cadrul a trei dosare penale ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă.
12:30
Percheziții în Bihor în dosare de pornografie infantilă: Trei persoane ar fi distribuit materiale pornografice cu minori, pe rețele sociale # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, au efectuat miercuri două percheziții domiciliare în județul Bihor, în cadrul a trei dosare penale ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă.
12:20
Percheziții în Bihor în două dosare de trafic de droguri. Vindeau canabis cu 60 de lei gramul (FOTO) # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, coordonați de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, au efectuat miercuri trei percheziții domiciliare în județul Bihor, în două dosare privind traficul de droguri de risc.
12:00
Fostul deputat PSD Dumitru Gherman s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut de șeful APIA Bihor, Ioan Sorin Roman, care a scris miercuri dimineața pe Facebook: „Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg si prieten Dumitru (Mitru) Gherman! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.
11:30
Universitatea din Oradea s-a menținut în topul Shanghai, în ciuda rezultatelor mai slabe raportate de universitățile românești # Bihoreanul
Pentru al doilea an la rând, Universitatea din Oradea se regăsește în clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2025, în domeniul Matematică. Prezența instituției academice orădene este în discrepanță cu rezultatul general al universităților românești, tot mai puține în acest top de referință la nivel global.
11:10
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activităților aferente contractului de finanțare nr. 2110/194/1.3.3/13.03.2025 pentru proiectul „Digitalizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor”, proiect finanțat prin Componenta 7- Transformare digitală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în România.
11:00
O experiență culinară remarcabilă în România: „Gillardeau x Corsarul – The Refined Oyster Experience” (FOTO) # Bihoreanul
Pe 14 și 15 noiembrie, Restaurantul Corsarul din Cetatea Oradea a găzduit evenimentul „Gillardeau x Corsarul – The Refined Oyster Experience”, două seri care au depășit granițele gastronomiei și au adus la un loc rafinamentul și autenticitatea.
10:40
Marcel Ciolacu, nou atac la Ilie Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii”, dar „îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile” # Bihoreanul
Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat, marți seara, la România TV, noi critici dure la adresa succesorului său, Ilie Bolojan, și la adresa politicilor acestuia. Candidat la șefia CJ Buzău, Ciolacu a spus despre actualul șef al Guvernului că „vrea să arate că e salvatorul omenirii”, dar „prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile”.
10:10
Dacă Armata Roșie trece de Ucraina, urmăm noi la rând. Ca de obicei, Oradea vrea să facă excepție și, după ce a demonstrat că se poate face administrație altfel decât în restul țării, acum a luat măsuri specifice pentru pregătirea în caz de război.
09:50
FOTO / CSM Oradea, două sferturi bune în fața campioanei Europei. Ferencváros s-a impus categoric în final, 17–5 # Bihoreanul
CSM Oradea a rezistat o jumătate de meci în fața campioanei Europei, Ferencváros Budapesta, într-o confruntare spectaculoasă disputată marți seară, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, dar diferența de valoare s-a văzut clar după pauză, oaspeții impunându-se categoric cu 17–5.
09:40
Concerte la lumina lumânărilor, muzică rock sau clasică, stand-up comedy, balet și folclor. În noiembrie, agenda Oradiei va găzdui evenimente felurite, de la show-uri Candlelight cu piese rock la baletul „Spărgătorul de nuci”, de la spectacol de magie la folclor cu Fuego și concerte Il Volo sau The Urs.
Ieri
09:00
Ocolul varză: Curtea Ocolului Silvic Beiuş găzduiește o tarabă de vândut... varză (VIDEO) # Bihoreanul
Dacă vă întrebaţi cum mai sunt pădurile prin zona Beiuşului, răspunsul e simplu: sunt varză. Și asta pe bune, căci în ultimele săptămâni curtea Ocolului Silvic Beiuş s-a transformat, pur şi simplu, într-o piaţă improvizată. Un legumicultor, lovit în aripă de faptul că piaţa din oraș se află în reabilitare, a cerut să închirieze o bucată din incinta Ocolului, iar conducerea acestuia a zis „de ce nu?”.
08:00
Super-Contabila: Soția judecătorului Antik încasează aproape 300.000 lei pe an de la patru instituții publice din Bihor # Bihoreanul
Soția judecătorului Antik Levente, de la Curtea de Apel Oradea, încasează aproape 300.000 de lei pe an de la patru instituții publice din Bihor. Contabilă-șefă la Școala Szacsvay Imre și la Palatul Copiilor din Oradea, Cristina Antik prestează servicii de profil, pe firmă, și pentru primăriile Tărcaia și Girișu de Criș, ai căror șefi nu fac concursuri ca să angajeze funcționari publici, fiindcă sunt... scumpi.
07:40
#FărăViolență: în Bihor se lansează Butonul roșu și site-ul faraviolenta.ro și va fi un maraton de acțiuni susținute de 23 de școli din Oradea și Bihor # Bihoreanul
Maratonul de acțiuni #FărăViolență dedicate Zilei Mondiale de Prevenire a Abuzului și Violenței împotriva Copiilor va avea loc miercuri, 19 noiembrie, fiind implicați elevi de la 23 de unități de învățământ. Programul central este găzduit de Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Oradea, unde se va lansa „Butonul roșu” și platforma digitală faraviolenta.ro.
18 noiembrie 2025
20:30
Alte reguli pentru parcarea Spitalului de Recuperare din Băile Felix: Directoarea unității medicale: „Toată lumea are acces” # Bihoreanul
După ce BIHOREANUL a prezentat situația parcării de la Spitalul Clinic de Recuperare din Băile Felix, în care avea voie să parcheze doar personalul, pacienții și aparținătorii fiind nevoiți să își lase mașinile pe marginea DN76, plăcuța de pe bariera instituției, pe care scria „Accesul interzis – Parcare pentru angajații spitalului”, a fost îndepărtată.
19:50
A crescut numărul infecțiilor respiratorii și al pneumoniilor, în Bihor. DSP recomandă vaccinarea antigripală și măsuri de prevenție # Bihoreanul
Direcția de Sănătate Publică a transmis că numărul îmbolnăvirilor prin infecții acute respiratorii a crescut în Bihor săptămâna trecută față de cea anterioară, dar se menține în limitele așteptate pentru sezon. Pe de altă parte, în județ nu a fost confirmat niciun caz de gripă în sezonul 2025/2026, pe baza testelor PCR efectuate până acum.
19:20
Baschet: CSM Oradea, în fața unui duel decisiv pentru calificarea în TOP 16 FIBA Europe Cup # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea se află în fața celui mai important meci al toamnei europene. Duelul cu turcii de la Aliaga Petkimspor, programat miercuri seară la Oradea Arena, va decide câștigătoarea Grupei C din FIBA Europe Cup și poate aduce calificarea directă în TOP 16. Miza, presiunea și atmosfera promit un spectacol pe măsură.
19:00
Şoferii care folosesc parcările din curtea Primăriei Oradea şi strada Independenţei îşi pot plăti taxa direct la bariera de la ieşire (FOTO) # Bihoreanul
Sistemul de taxare din parcările supraetajate din Oradea se modernizează după modelul parkingurilor din străinătate. Începând de săptămâna aceasta, şoferii care folosesc parcările din curtea Primăriei Oradea şi din strada Independenţei nu mai sunt obligaţi să caute automatele de taxare, fiindcă îşi pot plăti taxa pentru staţionare direct la bariera de la ieşire. Facilitatea se referă strict la plata cu cardul sau cu telefonul mobil.
18:30
Sistemul sanitar, nepregătit pentru schimbările climatice. Ce situație s-a întâlnit în Oradea # Bihoreanul
Schimbările climatice au devenit o realitate medicală, dar România nu are, încă, o strategie reală pentru a proteja populația. Context.ro publică o serie de articole pe această temă, exemplificând inclusiv cu o situație din Oradea.
18:10
Trei medalii pentru boxul bihorean la Campionatul Național U19 de la Brăila, doi sportivi urcând pe treapta a doua a podiumului. Performanțele lor confirmă valoarea tot mai mare a pugiliștilor din Oradea și Salonta în boxul tineretului românesc.
18:00
Concertul „De la clar la infinit” îi va aduce joi pe scena Filarmonicii Oradea, alături de orchestră, pe dirijorul Fedor Rudin și pe soprana Gabriela Iștoc. În programul serii se regăsesc simfonii de W.A. Mozart și G. Mahler.
17:30
CEO-ul Nokian Tyres: 80% din vânzările noastre pe piața europeană vor fi acoperite de fabrica de la Oradea. Până în 2028 va deveni cea mai mare din portofoliul nostru # Bihoreanul
Paolo Pompei, CEO și președinte al companiei Nokian Tyres, a vizitat fabrica de la Oradea, prima unitate de producție de anvelope din lume cu zero emisii CO2, în cadrul unui eveniment la care au fost invitate și oficialități ca primarul Florin Birta și prefectul Marcel Dragoș. Cu ocazia vizitei de la Oradea, CEO-ul Nokian Tyres a anunțat că unitatea de aici va deveni cea mai mare din portofoliul companiei finlandeze.
17:10
A rezistat o lună și jumătate. Ludovic Orban nu mai e consilier al președintelui Nicușor Dan # Bihoreanul
Fostul președinte al PNL Ludovic Orban părăsește funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan după numai o lună și jumătate. Presa scrie că președintele ar fi nemulțumit de declarațiile făcute de Orban în ultima perioadă, însă Administrația Prezidențială susține că decizia s-a luat „de comun acord”.
17:00
„Pană” pentru digitalizare. Primăria Oradea sistează pentru trei luni preluarea cererilor de parcări de domiciliu # Bihoreanul
Modul de gestionare a celor 27.000 de locuri de parcare de domiciliu din Oradea a intrat în proces de digitalizare. Primăria Oradea va sista timp de trei luni preluarea cererilor pentru parcări de domiciliu. Măsura va fi impusă în intervalul 21 noiembrie 2025 - 2 martie 2026 pentru corelarea bazelor de date din gestiunea municipalității cu cele deținute de asociațiile de proprietari și realitatea din teritoriu.
14:30
Compania de Apă Oradea continuă campania „Nepăsarea costă!” - se lipesc autocolante informative la intrările în scările de bloc # Bihoreanul
Compania de Apă Oradea (CAO) continuă acţiunile din cadrul campaniei de informare "Nepăsarea costă!". Campania este menită să atragă atenţia asupra pericolului aruncării deşeurilor în toaletă. Echipele Companiei de Apă Oradea au demarat acţiunea de lipire de autocolante la intrările în scările de bloc din municipiul Oradea, prin care locatarii sunt informaţi cu privire la efectele negative pe care deşeurile eliminate necorespunzător le au asupra sistemului de canalizare.
13:40
Proiecția filmului „Cravata galbenă”, anunțată de Muzeul Țării Crișurilor pentru joi, 20 noiembrie, va avea loc nu în sala de conferințe a instituției muzicale, ci la Cinema Palace din Lotus Center în aceeași zi, dar de la ora 19.10. Biletele gratuite vor fi distribuite la muzeu exclusiv participanților la dubla lansare de carte, organizată în cadrul aceluiași eveniment cultural.
13:00
Cine sunt candidații care țintesc fotoliul de primar în comuna Remetea, devenit liber după ce fostul edil a ajuns la închisoare # Bihoreanul
În noaptea de luni spre marți s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar al comunei Remetea, singura din Bihor în care se organizează alegeri parțiale pe 7 decembrie, ziua în care se va alege și noul primar al Bucureștiului. În Remetea - comună care a rămas fără edil după ce PSD-istul Adrian Ștefănică a ajuns la închisoare - au fost depuse și admise două candidaturi.
12:50
A murit Ilie Ilașcu. Maia Sandu, despre fostul deținut politic: „A luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism” # Bihoreanul
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și una dintre figurile centrale ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova, a murit luni, la vârsta de 73 de ani. Acesta locuia la București, unde va fi și înmormântat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.