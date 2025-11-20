Constructorii au demontat piatra cubică de pe strada Republicii din Oradea în pregătirea reabilitării (FOTO)

16:20

Proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților din România este elaborat, are susținerea coaliției și urmează să fie trimis către Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare, a spus miercuri, la Pro TV, premierul Ilie Bolojan. El a anunțat că noua variantă cuprinde o modificare importantă: perioada de tranziție etapizată spre vârsta de pensionare de 65 de ani se extinde la 15 ani. Premierul a mai spus că va cere CSM să reacționeze prompt și să nu aștepte 30 de zile până să decidă dacă avizează favorabil sau nu proiectul.