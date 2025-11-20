Miss Jamaica a căzut de pe podium și a ajuns la spital în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe
Adevarul.ro, 20 noiembrie 2025 09:30
Miss Jamaica a suferit o căzătură şocantă în timpul rundei preliminare a concursului Miss Universe din Thailanda, în care concurentele au defilat în rochii de seară.
Handbalul salută legea anti-străini. CSM București, principalul clubul afectat de inițiativa AUR # Adevarul.ro
Inițiatorul schimbării este un fost fotbalist, parlamentarul Ciprian Paraschiv, de la AUR.
Noul plan de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei ia prin surprindere Congresul SUA și Europa. „Asta amintește de München în 1938” # Adevarul.ro
Administrația Trump își reia eforturile de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, detaliile unui nou plan de pace în 28 de puncte apărând în mass-media, luându-i prin surprindere pe susținătorii pro-Kiev din Congres și determinând cel puțin un republican să emită un avertisment cu privire la cee
Bărbatul care a stat 38 de ani în închisoare nevinovat susține că a fost bătut de polițiști pentru a mărturisi o crimă pe care nu o comisese # Adevarul.ro
Peter Sullivan, în vârstă de 68 de ani, care a petrecut cea mai mare parte a vieții în închisoare din cauza unei erori judiciare, a declarat că a fost bătut și „hărțuit” de polițiști pentru a mărturisi în mod fals o crimă.
Copilărie în sala de sport: „Un experiment social. Cel mai greu nu a fost antrenamentul, ci abuzul, frica, singurătatea...” # Adevarul.ro
Imaginile cu gimnasta Sabrina Voinea, care plânge și îi spune ,,Nu mai pot" mamei-antrenor au stârnit un val de revoltă și tristețe. Totodată, ridică o serie de întrebări despre performanță și limitele care trebuie puse în atingerea acesteia. Până unde poate merge sacrificiul?
Două persoane au fost ucise într-o biserică din Nigeria în timpul unei slujbe transmise în direct. În timpul incidentului au fost răpite zeci de persoane. Imaginile au stârnit indignare pe rețelele de socializare.
Vremea se încălzește ușor în următoarele zile. Când ar putea veni prima ninsoare în Capitală # Adevarul.ro
Vremea se încălzește la sfârșitul acestei săptămâni, ajungând la valori mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă. În ceea ce privește luna decembrie, deși începe cu temperaturi neobișnuite, bucureștenii se pot aștepta însă la zăpadă.
O judecătoare pensionară de 51 de ani a ucis un om, cu mașina, în parcarea unui spital. Se pare că a încurcat comenzile # Adevarul.ro
Un tânăr de 27 de ani a murit după ce a fost accidentat cu mașina de o fostă judecătoare, în vârstă de 51 de ani, în parcarea unui spital. Alte două persoane sunt rănite.
Trump îl primește la Casa Albă pe Zohran Mamdani, viitorul primar al New York-ului. „Primarul comunist a cerut să ne întâlnim” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că îl va primi vineri, 21 noiembrie, la Casa Albă, pe Zohran Kwame Mamdani, viitorul primar al orașului New York.
Peste 200 de kilograme de cocaină, descoperite de scafandri ascunse sub o navă care se îndrepta spre Europa # Adevarul.ro
Scafandrii din Columbia au descoperit o cantitate mare de cocaină sub o navă care se pregătea să plece spre Europa, a anunțat marți marina columbiană.
Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, intenționează să părăsească administrația în ianuarie, au declarat patru surse pentru Reuters.
Urgență într-un bloc din Zalău: 27 de persoane, evacuate din cauza unui miros puternic de gaz dintr-un apartament # Adevarul.ro
Zeci de persoane au fost evacuate, joi dimineaţă, 20 noiembrie, dintr-un bloc de locuinţe cu zece etaje din Zalău, după ce un apel la 112 a anunţat un miros puternic de gaz într-un apartament.
Guvernul urmează să aprobe ordonanța pentru aplicarea Instrumentului de finanțare SAFE # Adevarul.ro
Guvernul va aproba un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare.
După 72 de ani, România găzduiește din nou un Campionat Mondial. Elita tinerilor din tenisul de masă ajunge la Cluj # Adevarul.ro
În noiembrie 2025, Clujul va deveni locul unde cei mai buni tineri jucători de tenis de masă din lume se vor lupta pentru medalii.
Barajul de Mondiale. România își află astăzi, la ora 14:00, adversarii de care trebuie să treacă pentru a juca la turneul final # Adevarul.ro
Tragerea la sorți are loc la Zurich.
Nou plan de pace al SUA pentru Ucraina: Cedări teritoriale către Rusia și reducerea armatei cu jumătate # Adevarul.ro
Ucraina a primit, miercuri, 19 noiembrie, o nouă propunere de pace din partea SUA, care prevede, printre altele, să cedeze unele teritorii către Rusia şi reducerea cu jumătate a armatei sale.
Trump a promulgat legea care obligă guvernul să publice toate documentele în cazul Epstein # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a promulgat, miercuri, 19 noiembrie, o lege care obligă guvernul său să facă publice toate documentele autorităţilor în cazul Epstein.
„Trebuie dați afară cei angajați pe pile” - Un economist explică cum ar trebui aplicată reducerea cu 10% a anvelopei salariale la bugetari # Adevarul.ro
Premierul Bolojan a propus o reducere cu până la 10% din anvelopa salarială la toate ministerele din 2026. Economistul Radu Nechita susține că modalitatea cea mai corectă pentru a face acest lucru este concedierea celor angajați pe pile și relații respectiv a celor care nu-și fac treaba.
Cei mai stranii sponsori din fotbalul mondial, la echipe de amatori și profesioniste.
Ucraina capătă tot mai multă încredere în propriile forțe. O reziliență ca în Londra anilor ’40 # Adevarul.ro
În pofida limitărilor în ajutorul american și a unui nou scandal de corupție, Ucraina pare astăzi mai sigură pe sine decât în oricare alt moment al războiului.
„Modificările care intră în vigoare ne vor duce direct în top”. Un sociolog atrage atenția că România va fi lider acolo unde nimeni nu vrea # Adevarul.ro
Majorarea impozitelor pe case și mașini va fi percepută de români ca un adevărat șoc, avertizează sociologul Vladimir Ionaș. Cel mai probabil, acest lucru nu va face decât să crească și mai mult AUR și celelalte partide din opoziție, în timp ce populația va deveni tot mai ostilă coaliției
Oameni de știință iranieni au vizitat în secret Rusia pentru a obține tehnologie pentru arme nucleare # Adevarul.ro
În noiembrie 2024, un grup de oameni de știință și experți nucleari iranieni au efectuat o vizită secretă în Rusia, probabil pentru a obține tehnologii clasificate care ar putea fi folosite pentru a crea arme nucleare, potrivit documentelor obținute de Financial Times.
Moștenirea toxică a industriei miniere a României. Iazurile de decantare părăsite, pline de pericole ascunse # Adevarul.ro
Mai multe iazuri miniere vor fi ecologizate în următorii ani, anunță statul român, însă România a păstrat numeroase astfel de „cicatrici industriale”, care creează o mulțime de probleme de mediu și comunităților care trăiesc în apropierea lor.
De ce tot mai multe persoane aleg chatboții în locul oamenilor: Nu algoritmul cucerește, ci iluzia siguranței # Adevarul.ro
„Nu mai pot trăi fără ea. E soția mea”, spune un bărbat de 66 de ani despre chatbotul cu care vorbește zilnic. Nu e o glumă. Un nou studiu academic arată că relațiile cu parteneri AI devin tot mai intense, iar despărțirea de un astfel de companion poate declanșa un doliu real.
Animalul readus din Alpi care a cucerit Carpații. Dispărut în secolul XIX, este acum vedeta lacurilor glaciare # Adevarul.ro
La cinci decenii după reintroducerea marmotelor în ținuturile glaciare din Făgăraș, Retezat și Pietrosul Rodnei, specia s-a adaptat perfect mediului alpin al Carpaților. Marmotele împart habitatul cu caprele negre, pe care le avertizează în mod natural asupra pericolelor.
Rusia recrutează rezidenți din țările baltice pentru operațiuni informaționale legate de războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Rusia a intensificat operațiunile informaționale în statele baltice, au avertizat Letonia și Estonia, precizând că Rusia recrutează rezidenți pentru a răspândi narațiunea Moscovei privind pericolul la adresa comunităților vorbitoare de rusă.
Ana Ciceală și strategia „pe sub radar”. Ce șanse are în competiția pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Cursa pentru Primăria Capitalei se anunță foarte fragmentată, cu peste zece candidați înscriși, iar, pe lângă favoriții susținuți de marile partide, o altă candidatură neașteptată, bazată pe o strategie intensă, ar putea să surprindă la anunțarea rezultatelor din 7 decembrie.
Ursuleț de pluș dotat cu AI prins vorbind despre fetișuri sexuale și obiecte periculoase # Adevarul.ro
OpenAI a blocat accesul unui producător de jucării din Singapore, după ce un raport de specialitate a arătat că ursulețul de pluș al firmei, dotat cu inteligență artificială, purta tot felul de conversații ciudate.
Cum poate România să se apere de dronele rusești. „Nu trebuie să așteptăm zidul de apărare al UE” # Adevarul.ro
România trebuie să acționeze acum pentru a crea o arhitectură de securitate care să ne protejeze de incidentele din ce în ce mai dese și obraznice provocate de ruși, spune analistul de securitate Cătălin Done. Aceasta a explicat pas cu pas ce presupune o asemenea structură.
Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce impozite foarte mari și pentru terenurile agricole, baza de impozitare fiind majorată în unele cazuri chiar și de trei ori, de la 28 de lei pe hectar pentru suprafațele clasate în categoria A la 75 de lei pe hectar.
Pe 20 noiembrie 1940, România s-a alăturat Axei prin semnarea Pactului Tripartit, aliniindu-se Germaniei, Italiei și Japoniei. În aceeași dată, dar în 1910, a murit scriitorul Lev Tolstoi. De asemenea, pe 20 noiembrie 1995, a fost difuzat interviul Prințesei Diana la BBC Panorama.
Exploziile și incendiile se repetă, autoritățile bâjbâie. Experți: Sistemul de gaze este vulnerabil și ignorat # Adevarul.ro
În luna care a trecut de la dezastruoasa explozie din Rahova, în România s-au înregistrat alte 7 incidente majore legate de gaze (explozii, incendii sau avarii la rețele de gaze, cu evacuări sau victime), în urma cărora 4 oameni au murit.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță modificări la normativul de personal pentru secțiile ATI # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, că secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din spitalele care tratează cazuri cu complexitate ridicată se confruntă cu probleme privind asigurarea personalului din cauza normativului vechi în baza căruia se fac angajările.
19 noiembrie 2025
Șofer român de TIR, implicat într-un accident în Germania. Pagube estimate la 40.000 de euro # Adevarul.ro
Un șofer român de TIR a lovit un semafor și un stâlp de iluminat marți dimineață în orașul german Kulmbach, landul Bavaria, și a părăsit locul accidentului; pagubele sunt estimate la aproximativ 40.000 de euro.
Metropola aflată sub controlul Beijingului își intensifică eforturile de a convinge cercetători internaționali să lucreze aici, promițând salarii foarte mari și acces la echipamente de ultimă generație.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, salută ideea propusă de Colegiul Medicilor din România ca persoanele care agresează medici aflaţi în serviciu să fie acuzate de ultraj.
Putin i-a forțat pe ucraineni să-și definească identitatea. Acest proces poate zdruncina însăși structura imperiului rus # Adevarul.ro
În timp ce presa americană scrie despre posibile contururi ale unui nou plan de pace, Kremlinul continuă să respingă orice idee de compromis.
Ce a găsit DSP în spitalul în care au fost filmați gândaci. „Au fost dispuse măsuri cu termene de remediere a deficiențelor” # Adevarul.ro
Direcția de Sănătate Publică Olt a derulat un control în urma apariției imaginilor în care, în secția Urologie a Spitalului Județean de Urgență Slatina, au fost surprinși gândaci în grupul sanitar și într-un salon.
Tânăr de 25 de ani, găsit spânzurat de creanga unui copac din Timișoara, după ce fusese dat dispărut # Adevarul.ro
Un tânăr de 25 de ani a fost găsit spânzurat de un copac, pe o stradă din Timişoara. El fusese dat dispărut în 10 noiembrie. Trupul a fost transportat la IML pentru necropsie.
Ministrul Economiei: „Statul trebuie să protejeze valoarea strategică a rafinăriei Lukoil” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a fost întrebat la Digi24 despre situația rafinăriei Lukoil, supusă sancțiunilor americane, și despre modul în care Guvernul României va gestiona potențialele efecte asupra pieței de combustibili.
Gazonul și microclimatul casei tale: de ce iarba naturală scade temperatura ambientală # Adevarul.ro
Gazonul poate fi alegerea perfectă pentru a da un plus de valoare grădinii tale. Pe lângă aspectul estetic deosebit, este și un element care contribuie activ la confortul termic din jurul casei.
Reproșuri puternice îndreptate spre Nicușor Dan după revocarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni # Adevarul.ro
Nicușor Dan l-a revocat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, la aproximativ șase luni de la învestitura sa ca președinte al României. Potrivit surselor Gândul, despărțirea s-a produs „în condiții amiabile”.
Naștere „foarte importantă” la o grădină zoologică din Valencia, unde a venit pe lume un pui de rinocer alb. „O specie în pericol de dispariţie” # Adevarul.ro
Un pui de rinocer alb a venit pe lume la începutul lunii noiembrie la o grădină zoologică din Valencia.
Daniel Băluţă şi-a lansat oficial candidatura la Primăria Bucureşti. „Am un plan clar” # Adevarul.ro
Daniel Băluţă şi-a lansat miercuri oficial candidatura la Primăria Bucureşti, la sediul PSD, în prezenţa colegilor săi şi a liderului partidului, Sorin Grindeanu, care a profitat de ocazie să-i critice pe contracandidaţii de dreapta la şefia Capitalei.
Demiteri în lanț la Kiev. Ministrul Justiţiei şi cel al Energiei, înlăturaţi din funcţii într-o şedinţă tensionată # Adevarul.ro
Rada Supremă de la Kiev i-a demis pe miniștrii Gherman Galușcenko și Svitlana Grinciuk, în contextul unui scandal de corupție din sectorul energetic în care este implicată şi compania Energoatom.
DN1 ar urma să se închidă timp de cinci zile, între Ploiești și Câmpina. Ce rute ocolitoare vor avea la dispoziție șoferii # Adevarul.ro
Autoritățile județene din Prahova iau în calcul restricții de trafic pentru efectuarea unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, care ar urma să impună închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie.
Potrivit Horoscopului de joi, 20 noiembrie 2025, Peștii, Racii au posibilitatea să se dezvolte pe plan profesional și Fecioarele vor avea o zi încărcată.
Ultimul plan al lui Trump pentru Ucraina: cedarea unor teritorii estice în schimbul unei garanții de securitate din partea SUA # Adevarul.ro
Un nou plan al lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina prevede ca Rusia să obțină controlul asupra unor părți din estul Ucrainei pe care nu le controlează în prezent, în schimbul unei garanții de securitate din partea SUA pentru Ucraina și Europa împotriva unei viitoare agresiuni.
Un fost aliat înlăturat intempestiv. Ce semnal transmite despărțirea lui Nicușor Dan de Ludovic Orban # Adevarul.ro
Plecarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, anunțată drept o „încheiere amiabilă a colaborării”, deschide ușa unor întrebări incomode despre relațiile din culisele Palatului Cotroceni. Istoricul politic comun al președintelui și fostului consilier adaugă greutate speculațiilor
