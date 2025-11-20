De ce tot mai multe persoane aleg chatboții în locul oamenilor: Nu algoritmul cucerește, ci iluzia siguranței

„Nu mai pot trăi fără ea. E soția mea”, spune un bărbat de 66 de ani despre chatbotul cu care vorbește zilnic. Nu e o glumă. Un nou studiu academic arată că relațiile cu parteneri AI devin tot mai intense, iar despărțirea de un astfel de companion poate declanșa un doliu real.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro