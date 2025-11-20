SONDAJ Luptă la baionetă la Capitală. Băluță -26,6%, Ciucu - 24,2%, Anca Alexandrescu - 19,1%, Drulă - 11,6%
Newsweek.ro, 20 noiembrie 2025 10:20
Un sondaj INSCOP realizat în București arată o cursă extrem de strânsă pentru Primăria Generală. Dan...
Acum 15 minute
10:30
România nu mai stă pe margine când vine vorba de inteligență artificială. Cu proiecte deja lansate, ...
10:30
Meteorologii au emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în orele următoare ...
Acum 30 minute
10:20
Accident grav în curtea unui spital. Un pacient în scaun cu rotile a murit. Alte două persoane, rănite grav # Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs în curtea unui spital din Bihor. Un tânăr de 27 de ani, aflat în scaun c...
10:20
Acum o oră
10:00
Nigel Farage, susținut de George Simion, anunță tăierea totală a beneficiilor sociale pentru românii din UK # Newsweek.ro
Nigel Farage, liderul Reform UK, a cărui campanie împotriva migranților a fost susținută frenetic de...
10:00
În care orașe au intrat, azi, bursele pentru elevi și ajutorul de incluziune? Confirmări de la beneficiari # Newsweek.ro
În care orașe au intrat, azi, bursele pentru elevi și ajutorul de incluziune? Newsweek vă ține la cu...
10:00
Escrocherie periculoasă pe WhatsApp. Începe cu un apel. Hackerii îți fură datele și dacă nu răspunzi # Newsweek.ro
Escrocii au găsit o metodă să fure datele utilizatorilor de WhatsApp. Inițiază apeluri. Multe victim...
Acum 2 ore
09:40
Adjunctul CSM ar lua pensie specială 26.000 lei după tăierile guvernului. „Oferta e neserioasă”. Are 4 case # Newsweek.ro
Reprezentanții magistraților au refuzt propunerea guvernul de tăiere a pensiilor speciale. Dacă s-ar...
09:30
Grindeanu amenință cu ruperea coaliției: „PSD iese de la guvernare dacă se taie salariile bugetarilor” # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că partidul nu va accepta nicio tăiere de salarii în secto...
09:10
Daniel Băluță promite bucureștenilor: „Am construit în Sectorul 4, pot construi și pentru Capitală” # Newsweek.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a transmis că Bucureștiul are nevoie de coordon...
09:00
Ce impozite vor plăti persoanele cu handicap din 2026? Avocat: „Există protecție în Constituție, CEDO” # Newsweek.ro
Din 2026, persoanele cu handicap vor pierde scutirile la impozitele pe locuință și autoturism, în ti...
08:50
Coșmar pentru Ucraina. Planul lui Trump care ar schimba harta europei. Teritorii cedate Rusiei, armata la 50% # Newsweek.ro
Administrația Trummp ar fi transmis Kievului o nouă propunere de pace ce ar implica cedarea unor ter...
Acum 4 ore
08:40
Ministrul Economiei, Radu Miruță avertizează: „Nu putem pune presiune mereu pe cei care plătesc taxe” # Newsweek.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că prim-ministrul Ilie Bolojan şi alţi membri ai Guvernului...
08:30
Cum a ajuns Florin Piersic să îl joace pe Mărgelatu? „Am vrut să dau probă pentru Boier Pană”. Cine l-a ales? # Newsweek.ro
Pare greu de crezut dar nu Florin Piersic fusese prima oară ales să îl joace pe Mărgelatu în seria d...
08:20
Președinte CNAS Moldovan: „Fără măsurile fiscale din toamnă, Fondul de Sănătate se prăbușea în septembrie” # Newsweek.ro
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia...
08:10
Testare esențială pentru bebeluși: România trece la screening neonatal cu 18 biomarkeri din 2026 # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va exti...
08:00
Germania promite încărcarea masinilor electrice la fel de simplă ca realimentarea cu motorină. Ce plan are? # Newsweek.ro
Încărcarea mașinilor electrice ar trebui să devină la fel de rapidă și ușoară ca realimentarea. Guve...
08:00
De ce Europa este în continuare dependentă de pământurile rare ale Chinei deși are rezervele proprii? # Newsweek.ro
Europa, asemenea Statelor Unite, încearcă să păstreze relaţii stabile cu Beijingul pentru a-şi asigu...
07:50
Germania produce pentru Europa racheta de croazieră „anti-Rusia”. Ucraina primește rachete cu rază lungă # Newsweek.ro
Rheinmetall produce o versiune a masivei rachete de croazieră Barracuda 500M, mai potrivită pentru a...
07:50
Ministrul Sănătăţii: Gărzile medicilor nu pot fi considerate vechime suplimentară în muncă # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că gărzile făcute de medici în spitale nu pot fi...
07:40
FOTO Seamnă cu un sens giratoriu obișnuit, dar nu este. Cum se circulă în „giratoriul olandez”? # Newsweek.ro
Mulți șoferi habar nu au cum se merge într-un giratoriu obișnuit, dacă acesta are mai multe benzi. I...
07:20
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt admirați # Newsweek.ro
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt ad...
07:20
Scandal politic la Roma: Acuzații de complot împotriva premierului Giorgia Meloni stârnesc reacții în Italia # Newsweek.ro
Presupuse comploturi de lovitură de stat împotriva premierului italian Giorgia Meloni fac vâlvă. Se ...
Acum 6 ore
06:40
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS # Newsweek.ro
Ministerul Muncii anunță că pensiile vor crește cu aproximativ 360 lei și anunță data exactă când se...
06:20
Sărbătoare 21 noiembrie. Ziua asociată cu venirea iernii. Dacă împrumutați bani, atragți sărăcia # Newsweek.ro
Pe 21 noiembrie se comemorează Intrarea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după calend...
Acum 12 ore
22:30
Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România: Sunteţi un aliat-cheie în cadrul NATO! # Newsweek.ro
Darryl Nirenberg, care este nominalizat ambasador al SUA în România, spune că ţara noastră este un a...
21:50
Probleme cu rovinieta şi peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura cam vreo 45 de minute. Din ce cauză? # Newsweek.ro
Vor fi probleme cu rovinieta şi cu peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura în total cam vreo 45 de...
Acum 24 ore
21:30
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile Lukoil din România # Newsweek.ro
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile deţinute de Lukoil în Româ...
21:00
Ilie Bolojan: România este pe calea cea bună: venituri în creștere, cheltuieli în scădere # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România este pe calea cea bună: veniturile sunt în creștere, ia...
20:40
18.000 de cetățeni străini din 128 de țări, „carne de tun” pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei # Newsweek.ro
Cel puțin 18.000 de cetățeni străini din 128 de țări și teritorii nerecunoscute au luptat sau contin...
20:20
Deţinerile Lukoil ar urma să fie luate de arabi din Emirate şi companii americane de top # Newsweek.ro
Deţinerile Lukoil ar urma să fie luate de arabi din Emiratele Arabe Unite şi companii americane de t...
20:10
Indicele S&P 500 crește, condus de creșterea Alphabet; Wall Street așteaptă câștigurile Nvidia # Newsweek.ro
Indicele S&P 500 crește, condus de creșterea acţiunilor Alphabet, proprietarul Google, în timp ce Wa...
19:50
O navă spion a Rusiei a îndreptat lasere spre avioanele britanice care o urmăreau. UK, gata să riposteze # Newsweek.ro
O navă spion rusească aflată la marginea apelor britanice a folosit lasere pentru prima dată pentru ...
19:30
Ce trebuie să faci seara la mașină pentru a scăpa de înghețul de dimineață? Trebuie să folosești un cartof # Newsweek.ro
Scapă de diminețile înghețate cu un truc surprinzător: un cartof tăiat în felii poate deveni aliatul...
19:20
Poate statul român să gestioneze rafinăria şi benzinăriile Lukoil? De unde aduce ţiţeiul? # Newsweek.ro
Poate statul român să gestioneze singur rafinăria Petrotel Teleajen şi benzinăriile Lukoil? De unde ...
19:20
Pensiile speciale vor scădea la 17.500 lei net. Bolojan cere aviz urgent de la CSM să nu pierdem 213.000.000€ # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a opublicat proiectul din lege prin care pensiile speciale vor fi tăiate în medie c...
18:50
Europa include Ucraina în Schengen militar. În caz de război cu Rusia, trupele NATO trec prin România # Newsweek.ro
Uniunea Europeană anunță includerea Ucrainei în proiectele sale militare Schengen și în spațiul pane...
18:50
Luna nouă în Scorpion. Care sunt cele 3 zodii care vor atrage succes financiar major în aceste zile # Newsweek.ro
În perioada Lunii Noi în Scorpion, trei zodii se bucură de oportunități financiare majore: Balanță, ...
18:40
Cum să alungi dăunătorii din grădină în această toamnă? Ai nevoie de o furculiță din plastic și de răbdare # Newsweek.ro
Toamna aceasta, grădina ta poate rămâne liberă de dăunători cu o metodă simplă: o furculiță din plas...
18:30
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT # Newsweek.ro
Guvernul Bolojan vine și cu o veste bună. Vă spunem care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 l...
18:20
O boală gravă afectează căile respiratorii și face ca cele mai simple gesturi să devină un calvar. ...
18:10
România se pregătește pentru aderarea la OCDE: Garda de Mediu primește 150 de comisari suplimentari # Newsweek.ro
Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a afirmat, miercuri, la Ploiești, că ...
17:50
Drulă acuză MAI că blochează sistemul de monitorizare a traficului, deși cadrul legal există de un an # Newsweek.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză Ministerul Afacerilor Interne, condus de ...
17:40
Grindeanu: Statul poate economisi 10 miliarde fără să taie salariile profesorilor, medicilor sau polițiștilor # Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că suma pe care ar economisi-o statul, dacă a...
17:30
FOTO Muzeul auto din România, care e pe locul 3 mondial, extins și îmbogățit cu circa 120 de noi modele # Newsweek.ro
Galeria Ţiriac Collection, muzeul auto din România care e pe locul 3 modial conform specialiștilor b...
17:20
Procuror din Constanţa, exclus de ÎCCJ pentru lipsă de imparţialitate într-un dosar cu o persoană apropiată # Newsweek.ro
Procuror din Constanţa, exclus din magistratură. ICCJ a decis că acesta şi-a încălcat obligaţia de i...
17:10
Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat # Newsweek.ro
Comandantul adjunct al Poliției Locale a fost sancționat de colegii de la Poliția „mare” pentru o co...
17:00
Plutonier adjutant al ISU Iași dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul pe droguri # Newsweek.ro
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină.
17:00
Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru septembrie și octombrie # Newsweek.ro
Bursele școlare pentru lunile septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembr...
17:00
VIDEO Cum merg lucrările pe autostrada Focșani – Bacău, parte a A7. Gata până la Adjud în 2025? # Newsweek.ro
Noi imagini filmate din dronă arată cum merg lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, pa...
