SONDAJ Luptă la baionetă la Capitală. Băluță -26,6%, Ciucu - 24,2%, Anca Alexandrescu - 19,1%, Drulă - 11,6%

Newsweek.ro, 20 noiembrie 2025 10:20

Un sondaj INSCOP realizat în București arată o cursă extrem de strânsă pentru Primăria Generală. Dan...

Acum 15 minute
10:30
Poate inteligența artificială să transforme sectoarele cheie ale României? (P) Newsweek.ro
România nu mai stă pe margine când vine vorba de inteligență artificială. Cu proiecte deja lansate, ...
10:30
METEO Avertizare de ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Meteorologii au emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în orele următoare ...
Acum 30 minute
10:20
Accident grav în curtea unui spital. Un pacient în scaun cu rotile a murit. Alte două persoane, rănite grav Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs în curtea unui spital din Bihor. Un tânăr de 27 de ani, aflat în scaun c...
10:20
Acum o oră
10:00
Nigel Farage, susținut de George Simion, anunță tăierea totală a beneficiilor sociale pentru românii din UK Newsweek.ro
Nigel Farage, liderul Reform UK, a cărui campanie împotriva migranților a fost susținută frenetic de...
10:00
În care orașe au intrat, azi, bursele pentru elevi și ajutorul de incluziune? Confirmări de la beneficiari Newsweek.ro
În care orașe au intrat, azi, bursele pentru elevi și ajutorul de incluziune? Newsweek vă ține la cu...
10:00
Escrocherie periculoasă pe WhatsApp. Începe cu un apel. Hackerii îți fură datele și dacă nu răspunzi Newsweek.ro
Escrocii au găsit o metodă să fure datele utilizatorilor de WhatsApp. Inițiază apeluri. Multe victim...
Acum 2 ore
09:40
Adjunctul CSM ar lua pensie specială 26.000 lei după tăierile guvernului. „Oferta e neserioasă”. Are 4 case Newsweek.ro
Reprezentanții magistraților au refuzt propunerea guvernul de tăiere a pensiilor speciale. Dacă s-ar...
09:30
Grindeanu amenință cu ruperea coaliției: „PSD iese de la guvernare dacă se taie salariile bugetarilor” Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că partidul nu va accepta nicio tăiere de salarii în secto...
09:10
Daniel Băluță promite bucureștenilor: „Am construit în Sectorul 4, pot construi și pentru Capitală” Newsweek.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a transmis că Bucureștiul are nevoie de coordon...
09:00
Ce impozite vor plăti persoanele cu handicap din 2026? Avocat: „Există protecție în Constituție, CEDO” Newsweek.ro
Din 2026, persoanele cu handicap vor pierde scutirile la impozitele pe locuință și autoturism, în ti...
08:50
Coșmar pentru Ucraina. Planul lui Trump care ar schimba harta europei. Teritorii cedate Rusiei, armata la 50% Newsweek.ro
Administrația Trummp ar fi transmis Kievului o nouă propunere de pace ce ar implica cedarea unor ter...
Acum 4 ore
08:40
Ministrul Economiei, Radu Miruță avertizează: „Nu putem pune presiune mereu pe cei care plătesc taxe” Newsweek.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că prim-ministrul Ilie Bolojan şi alţi membri ai Guvernului...
08:30
Cum a ajuns Florin Piersic să îl joace pe Mărgelatu? „Am vrut să dau probă pentru Boier Pană”. Cine l-a ales? Newsweek.ro
Pare greu de crezut dar nu Florin Piersic fusese prima oară ales să îl joace pe Mărgelatu în seria d...
08:20
Președinte CNAS Moldovan: „Fără măsurile fiscale din toamnă, Fondul de Sănătate se prăbușea în septembrie” Newsweek.ro
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia...
08:10
Testare esențială pentru bebeluși: România trece la screening neonatal cu 18 biomarkeri din 2026 Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va exti...
08:00
Germania promite încărcarea masinilor electrice la fel de simplă ca realimentarea cu motorină. Ce plan are? Newsweek.ro
Încărcarea mașinilor electrice ar trebui să devină la fel de rapidă și ușoară ca realimentarea. Guve...
08:00
De ce Europa este în continuare dependentă de pământurile rare ale Chinei deși are rezervele proprii? Newsweek.ro
Europa, asemenea Statelor Unite, încearcă să păstreze relaţii stabile cu Beijingul pentru a-şi asigu...
07:50
Germania produce pentru Europa racheta de croazieră „anti-Rusia”. Ucraina primește rachete cu rază lungă Newsweek.ro
Rheinmetall produce o versiune a masivei rachete de croazieră Barracuda 500M, mai potrivită pentru a...
07:50
Ministrul Sănătăţii: Gărzile medicilor nu pot fi considerate vechime suplimentară în muncă Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că gărzile făcute de medici în spitale nu pot fi...
07:40
FOTO Seamnă cu un sens giratoriu obișnuit, dar nu este. Cum se circulă în „giratoriul olandez”? Newsweek.ro
Mulți șoferi habar nu au cum se merge într-un giratoriu obișnuit, dacă acesta are mai multe benzi. I...
07:20
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt admirați Newsweek.ro
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt ad...
07:20
Scandal politic la Roma: Acuzații de complot împotriva premierului Giorgia Meloni stârnesc reacții în Italia Newsweek.ro
Presupuse comploturi de lovitură de stat împotriva premierului italian Giorgia Meloni fac vâlvă. Se ...
Acum 6 ore
06:40
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS Newsweek.ro
Ministerul Muncii anunță că pensiile vor crește cu aproximativ 360 lei și anunță data exactă când se...
06:20
Sărbătoare 21 noiembrie. Ziua asociată cu venirea iernii. Dacă împrumutați bani, atragți sărăcia Newsweek.ro
Pe 21 noiembrie se comemorează Intrarea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după calend...
Acum 12 ore
22:30
Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România: Sunteţi un aliat-cheie în cadrul NATO! Newsweek.ro
Darryl Nirenberg, care este nominalizat ambasador al SUA în România, spune că ţara noastră este un a...
21:50
Probleme cu rovinieta şi peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura cam vreo 45 de minute. Din ce cauză? Newsweek.ro
Vor fi probleme cu rovinieta şi cu peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura în total cam vreo 45 de...
Acum 24 ore
21:30
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile Lukoil din România Newsweek.ro
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile deţinute de Lukoil în Româ...
21:00
Ilie Bolojan: România este pe calea cea bună: venituri în creștere, cheltuieli în scădere Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România este pe calea cea bună: veniturile sunt în creștere, ia...
20:40
18.000 de cetățeni străini din 128 de țări, „carne de tun” pentru Rusia în războiul împotriva Ucrainei Newsweek.ro
Cel puțin 18.000 de cetățeni străini din 128 de țări și teritorii nerecunoscute au luptat sau contin...
20:20
Deţinerile Lukoil ar urma să fie luate de arabi din Emirate şi companii americane de top Newsweek.ro
Deţinerile Lukoil ar urma să fie luate de arabi din Emiratele Arabe Unite şi companii americane de t...
20:10
Indicele S&#38;P 500 crește, condus de creșterea Alphabet; Wall Street așteaptă câștigurile Nvidia Newsweek.ro
Indicele S&P 500 crește, condus de creșterea acţiunilor Alphabet, proprietarul Google, în timp ce Wa...
19:50
O navă spion a Rusiei a îndreptat lasere spre avioanele britanice care o urmăreau. UK, gata să riposteze Newsweek.ro
O navă spion rusească aflată la marginea apelor britanice a folosit lasere pentru prima dată pentru ...
19:30
Ce trebuie să faci seara la mașină pentru a scăpa de înghețul de dimineață? Trebuie să folosești un cartof Newsweek.ro
Scapă de diminețile înghețate cu un truc surprinzător: un cartof tăiat în felii poate deveni aliatul...
19:20
Poate statul român să gestioneze rafinăria şi benzinăriile Lukoil? De unde aduce ţiţeiul? Newsweek.ro
Poate statul român să gestioneze singur rafinăria Petrotel Teleajen şi benzinăriile Lukoil? De unde ...
19:20
Pensiile speciale vor scădea la 17.500 lei net. Bolojan cere aviz urgent de la CSM să nu pierdem 213.000.000€ Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a opublicat proiectul din lege prin care pensiile speciale vor fi tăiate în medie c...
18:50
Europa include Ucraina în Schengen militar. În caz de război cu Rusia, trupele NATO trec prin România Newsweek.ro
Uniunea Europeană anunță includerea Ucrainei în proiectele sale militare Schengen și în spațiul pane...
18:50
Luna nouă în Scorpion. Care sunt cele 3 zodii care vor atrage succes financiar major în aceste zile Newsweek.ro
În perioada Lunii Noi în Scorpion, trei zodii se bucură de oportunități financiare majore: Balanță, ...
18:40
Cum să alungi dăunătorii din grădină în această toamnă? Ai nevoie de o furculiță din plastic și de răbdare Newsweek.ro
Toamna aceasta, grădina ta poate rămâne liberă de dăunători cu o metodă simplă: o furculiță din plas...
18:30
Care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 lei? Bolojan a semnat. Ce pot face cu banii DOCUMENT Newsweek.ro
Guvernul Bolojan vine și cu o veste bună. Vă spunem care pensionari iau un ajutor la pensie de 482 l...
18:20
Boala care se instalează rapid și nu te lasă să respiri. 600.000.000 de oameni o au Newsweek.ro
O boală gravă afectează căile respiratorii și face ca cele mai simple gesturi să devină un calvar. ...
18:10
România se pregătește pentru aderarea la OCDE: Garda de Mediu primește 150 de comisari suplimentari Newsweek.ro
Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a afirmat, miercuri, la Ploiești, că ...
17:50
Drulă acuză MAI că blochează sistemul de monitorizare a traficului, deși cadrul legal există de un an Newsweek.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză Ministerul Afacerilor Interne, condus de ...
17:40
Grindeanu: Statul poate economisi 10 miliarde fără să taie salariile profesorilor, medicilor sau polițiștilor Newsweek.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că suma pe care ar economisi-o statul, dacă a...
17:30
FOTO Muzeul auto din România, care e pe locul 3 mondial, extins și îmbogățit cu circa 120 de noi modele Newsweek.ro
Galeria Ţiriac Collection, muzeul auto din România care e pe locul 3 modial conform specialiștilor b...
17:20
Procuror din Constanţa, exclus de ÎCCJ pentru lipsă de imparţialitate într-un dosar cu o persoană apropiată Newsweek.ro
Procuror din Constanţa, exclus din magistratură. ICCJ a decis că acesta şi-a încălcat obligaţia de i...
17:10
Cum a rămas fără permis comandantul adjunct al Poliției locale Iași? A forțat semaforul la Palat Newsweek.ro
Comandantul adjunct al Poliției Locale a fost sancționat de colegii de la Poliția „mare” pentru o co...
17:00
Plutonier adjutant al ISU Iași dealer de heroină. Cum a ajuns militarul ieșean să dea tot salariul pe droguri Newsweek.ro
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină.
17:00
Vești bune pentru elevi și părinți: vin bursele! Câți bani va primi fiecare pentru septembrie și octombrie Newsweek.ro
Bursele școlare pentru lunile septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembr...
17:00
VIDEO Cum merg lucrările pe autostrada Focșani – Bacău, parte a A7. Gata până la Adjud în 2025? Newsweek.ro
Noi imagini filmate din dronă arată cum merg lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focșani – Bacău, pa...
