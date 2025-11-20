Marketing United: Prima conferință românească despre sponsorizare și parteneriate de brand (Parteneriat)
G4Media, 20 noiembrie 2025 11:50
Marketing United marchează o premieră pe scena locală de marketing, fiind prima conferință dedicată în mod explicit impactului sponsorizării în comunicarea brandurilor. Evenimentul aduce împreună actori cheie din marketing, sport, cultură, artă și organizare de evenimente, pentru a genera dialog, inspirație și bune practici. Într-un moment în care brandurile își caută parteneriate tot mai autentice […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
12:10
Andrew Tate, numit „unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul criptomonedelor” după ce a pierdut peste 800.000 de dolari pe Hyperliquid # G4Media
Observatorii pieței îl etichetează pe Andrew Tate drept unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul criptomonedelor, după ce acesta a fost complet lichidat pe Hyperliquid, pierzând peste 800.000 de dolari, scrie publicația specializată beincrypto.com. El se alătură unei liste tot mai lungi de traderi de renume care și-au văzut averile evaporându-se pe platformă. Lichidările […] © G4Media.ro.
12:10
Operaţiunea Ziua Z – 91 de persoane reţinute şi 19 plasate sub control judiciar / Zeci de kilograme de droguri, confiscate / Sechestru pe 23 de maşini, majoritatea bolizi de lux # G4Media
Peste 90 de persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute în cadrul Operaţiunii Ziua Z, 22 dintre acestea fiind deja arestate preventiv. De asemenea, s-a pus sechestru pe 23 de maşini, majoritatea bolizi de lux, şi s-au confiscat zeci de kilograme de droguri şi arme, transmite News.ro. ”În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
12:00
ANAF l-a dat în judecată pe fostul președinte Klaus Iohannis pentru plata de despăgubiri în contul lipsei de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu # G4Media
Statul român, prin Direcția de Finanțe Brașov, a deschis un proces la Tribunalul Sibiu, prin care solicită obligarea fostului președinte al României Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. „Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea […] © G4Media.ro.
12:00
Ce se întâmplă cu pielea după slăbit? Dr. Cosmin Buzea, chirurg MedLife: „A doua etapă a chirurgiei obezității e la fel de importantă ca prima“ # G4Media
Slăbitul rapid, fie prin diete drastice, fie prin tratamente moderne sau prin intervenții bariatrice, nu se încheie odată cu scăderea kilogramelor. Kilogramele dispar, dar lasă în urmă alte provocări: piele în exces, dezechilibre corporale și schimbări de imagine care pot afecta atât sănătatea, cât și starea emoțională. Dr. Cosmin Buzea, chirurg generalist și plastician în cadrul Spitalului […] © G4Media.ro.
12:00
Administratorul unui centru pentru vârstnici din Voluntari, care a folosit acte false pentru autorizare şi a mutat beneficiarii la hotel pentru o noapte, astfel încât să nu fie găsiţi la control, a încheiat un acord de recunoaştere cu DNA # G4Media
O femeie, administrator al unui centru pentru vârstnici din Voluntari, care a fost reţinută în 2023, a încheiat un acord de recunoaştere cu procurorii DNA. Ea a recunoscut că a folosit documente false pentru a determina instituţiile statului să autorizeze centrul, deşi vârstnicii nu primeau îngrijirea corespunzătoare, primeau mâncare insuficientă, iar medicaţia era administrată de […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:50
Marketing United: Prima conferință românească despre sponsorizare și parteneriate de brand (Parteneriat) # G4Media
Marketing United marchează o premieră pe scena locală de marketing, fiind prima conferință dedicată în mod explicit impactului sponsorizării în comunicarea brandurilor. Evenimentul aduce împreună actori cheie din marketing, sport, cultură, artă și organizare de evenimente, pentru a genera dialog, inspirație și bune practici. Într-un moment în care brandurile își caută parteneriate tot mai autentice […] © G4Media.ro.
Acum o oră
11:40
Drulă, după sondajul INSCOP în care apare pe locul 4: Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD / Ciprian, nu așa! Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Lasă manipulările și aroganța # G4Media
Candidatul USR Cătălin Drulă, clasat pe locul 4 într-un sondaj INSCOP publicat joi, susține că este vorba despre o strategie a PNL și PSD, ca să „captureze Capitala” și îl acuză pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, de manipulare. „«Te vom omorî cu sondajele». Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor. Miza […] © G4Media.ro.
11:40
EXCLUSIV | Eutanasia ar putea fi eliminată din România. Zeci de mii de oameni au semnat petiția / Hilde Tudora: “Luni, e un pas important. Depunem proiectele la care am lucrat toată vara. Îi rog pe oameni să semneze” # G4Media
România este printre puținele țări în care eutanasierea câinilor fără stăpân încă se mai aplică. O metodă barbară care nu rezolvă problema înmulțirii necontrolate a animalelor fără adăpost. O spun studii nenumărate și analize aplicate. Lucrurile s-ar putea schimba, însă, în curând. Un proiect de modificare a actualei legi urmează să fie depus la Parlament […] © G4Media.ro.
11:30
Ce conține planul secret negociat de oficiali americani și ruși: Cedarea Donbasului, reducerea la jumătate a armatei Kievului, recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială a Ucrainei (surse, FT) # G4Media
Administrația Trump și oficialii ruși au elaborat o nouă propunere radicală pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, care prevede concesii majore din partea Kievului, și l-au îndemnat pe președintele Volodimir Zelenski să o accepte, potrivit unor persoane informate cu privire la această inițiativă, transmite Financial Times. Un grup de oficiali ruși și americani […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:10
„Ne așteptăm să fim consultați”. Politicienii europeni despre planul secret de pace al SUA # G4Media
Orice plan de încheiere a războiului din Ucraina va necesita sprijinul ucrainienilor și al europenilor, a declarat joi șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, citată de BBC. „Noi, europenii, am susținut întotdeauna o pace durabilă și justă și salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie […] © G4Media.ro.
11:10
Carlos Sainz a criticat în termeni duri deciziile de arbitraj luate de către stewarzi la Marele Premiu din Brazilia, ibericul fiind de părere că penalizarea primită de Oscar Piastri a fost una dictată „aiurea”. Carlos Sainz spune că stewarzii din Formula 1 au dat prea multe penalizări „aiurea” în 2025 Pilotul celor de la Williams […] © G4Media.ro.
11:10
SURSE Componente de echipamente militare, depistate într-un camion din Republica Moldova care voia să intre în România prin Vama Albița / Armamentul ar fi trebuit să ajungă în Israel # G4Media
Componente de echipamente militare au fost depistate, joi, într-un camion din Republica Moldova care voia să intre în România prin Vama Albița, iar potrivit primelor informații armamentul ar fi trebuit să ajungă în Israel, au declarat sursele G4Media. Camionul era condus de un cetățean moldovean. Vameșii au sigilat camionul, iar șoferul este ținut sub supraveghere. […] © G4Media.ro.
11:00
Pană de curent la Paris, din motive încă necunoscute / 170.000 de locuinţe au rămas fără electricitate # G4Media
O pană de curent a afectat joi dimineaţa unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuinţe începând de la ora 05:38 GMT, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Operatorul reţelei electrice naţionale din Franţa, RTE, a comunicat că incidentul tehnic este legat de staţia de la Issy-Les-Moulineaux din sud-vestul capitalei, […] © G4Media.ro.
11:00
Un tânăr în scaun cu rotile a murit călcat de o mașină, în curtea unui centru medical din Bihor / O asistentă medicală și un alt băiat în scaun cu rotile au fost răniți # G4Media
Un bărbat de 27 de ani, aflat în scaun cu rotile, a murit, iar un altul de 18 ani a fost grav rănit după ce au fost loviţi de o maşină în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, judeţul Bihor, anunță GDS. Asistenta medicală care îi însoţea a fost şi ea rănită. […] © G4Media.ro.
10:40
Peste 16.000 de persoane au rămas fără curent electric în provincia rusă Kursk după un atac ucrainean cu drone # G4Media
Aproximativ 16.000 de persoane au rămas fără electricitate în regiunea rusă Kursk în urma unui atac ucrainean cu drone, a anunţat joi guvernatorul regional, Aleksandr Hinştein, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Noaptea trecută, inamicul a atacat substaţiile electrice din zona de frontieră (cu Ucraina). Atacul a lăsat peste 16.000 de persoane fără […] © G4Media.ro.
10:30
Japonia ar putea include dotarea cu arme nucleare în noua strategie de securitate națională # G4Media
Partidul Liberal Democrat (PLD), de guvernământ, condus de prim-ministrul Sanae Takaichi, a început joi discuţiile în vederea revizuirii celor trei documente cheie privind strategia de securitate naţională, având în prim-plan o potenţială schimbare a politicii Japoniei privind armele nucleare, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Având în vedere mediul de securitate în rapidă […] © G4Media.ro.
10:30
Un fost medic italian de 80 de ani a apelat prima oară la serviciul de urgențe: după 6 ore de așteptare a plecat acasă fără să fie consultat / „A fost abandonat într-un scaun cu rotile” / Italia se confruntă grave probleme ale sistemului medical # G4Media
Fiica unui medic din Bergamo, Italia, a plecat din serviciul de urgență a unui spital după ce a stat în scaun cu rotile timp de șase ore. Întâmplarea a fost relatată în presa italiană de către fiica sa și este încă un semnal asupra felului în care s-a blocat sistemul de sănătate italian. „Mă numesc […] © G4Media.ro.
10:30
Helmut Marko este unul dintre pilonii pe care s-a construit imperiul RedBull Racing din Formula 1. Fostul pilot vine și surprinde povestind că se înțelesese cu Ferrari pentru a concura pentru Scuderie. Totul se întâmpla în 1972: „oferta era deja semnată”, transmite Marko. Ajuns la 82 de ani, Helmut Marko este fără îndoială una dintre […] © G4Media.ro.
10:20
Witkoff a șters o postare în care menționa un misterios domn K., comentând planul secret de pace în Ucraina # G4Media
„Probabil a aflat asta de la K…”, a scris Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, pe site-ul de socializare X, înainte de a șterge rapid mesajul. Se pare că a crezut că trimite un mesaj privat, a comentat Sky News, citat de BBC. Comentariul lui Witkoff a fost o reacție la articolul senzațional […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:10
Daniel Băluță: Bucureștiul are nevoie de un plan unitar, iar până în 2032 poate fi transformat într-un standard al calității vieții # G4Media
Bucureștiul are nevoie de un plan unitar, iar până în 2032 poate fi transformat într-un standard al calității vieții, consideră candidatul la Primăria Generală Daniel Băluță. „Viața e prea scumpă, iar calitatea vieții e precară, oamenii plătesc mult pentru prea puține servicii. Scăderea costului vieții înseamnă termoficare care nu pierde miliarde de lei, locuințe pentru […] © G4Media.ro.
10:10
SONDAJ Ciprian Ciucu și Daniel Băluță împart primele două locuri pentru Primăria București, în funcție de mobilizarea electoratului – INSCOP / Cătălin Drulă, devansat de Anca Alexandrescu # G4Media
Un sondaj INSCOP Research arată că 27,1% dintre bucureștenii care au declarat că merg sigur la vot l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL), 24% pe Daniel Băluță (PSD), 21,3% pe Anca Alexandrescu (AUR și PNȚCD) iar 12,1% pe Cătălin Drulă (USR). Intenția de vot pentru ALEGĂTORII MOBILIZAȚI, cei care și-au exprimat o opțiune de vot […] © G4Media.ro.
10:00
NASA a publicat miercuri, 19 noiembrie, noi imagini spectaculoase ale 3I/ATLAS, o cometă interstelară care traversează în prezent sistemul nostru solar. Este al treilea obiect cunoscut provenind dintr-un alt sistem stelar care realizează acest lucru, după Oumuamua în 2017 și 2I/Borisov în 2019, potrivit Le Figaro. Descoperită în iulie 2025, cometa 3I/ATLAS a trecut cel […] © G4Media.ro.
09:50
Comisia Europeană pregătește reglementarea unei noi clase de vehicule electrice accesibile inspirată de conceptul Dacia Hipster # G4Media
Comisia Europeană pregătește noi reglementări dedicate mașinilor electrice accesibile, într-un context în care industria auto solicită soluții legislative pentru vehicule mai mici și mai ieftine. În luna decembrie este programată o întâlnire în care Bruxelles-ul ar urma să decidă omologarea unei noi categorii de automobile, poziționată între cvadricicluri și segmentul actual M1, concept care urmează […] © G4Media.ro.
09:50
VIDEO | Inginerul constructor care s-a lăsat de meserie și a fondat o fermă / Ionuț Bădică: „Nu aș putea să creez o nebunie cu chimicale! Nu mi-ar cânta inima” # G4Media
Ionuț Bădică, invitatul podcastului ”Agricultura în schimbare” este o poveste de om. Are 41 de ani și cultivă legume „cu suflet”, la ferma lui, numită, evident,”Sol și Suflet”. Ferma se află la 20 km Vest de Ploiești, în localitatea Vlădeni, din județul Dâmbovița. © G4Media.ro.
09:50
Ministerul de Interne: Sistemul E-Sigur nu este blocat / Se află în etapa firească de integrare și omogenizare tehnică # G4Media
Ministerul de Interne a venit cu mai multe precizări legate de sistemul E-Sigur, după apariția în spațiul public a mai multor informații legate de acesta și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. Redăm mai jos comunicatul integral al Ministerului de Interne Afirmațiile conform cărora „camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI” […] © G4Media.ro.
09:50
Pericolele culturii ‘‘fur baby‘‘: Când grijile noastre pentru animalele de companie devin stresante pentru ele # G4Media
Tratarea animalelor de companie ca pe proprii copii, cunoscută sub denumirea de „fur baby culture”, devine tot mai populară. Însă un grup de veterinari avertizează că această tendință poate afecta negativ bunăstarea animalelor. © G4Media.ro.
09:50
O congresmenă democrată americană, inculpată pentru o deturnare de fonduri de cinci milioane de dolari / Cum a folosit banii # G4Media
O aleasă democrată din Camera Reprezentanţilor a SUA a fost inculpată pentru că a deturnat cinci milioane de dolari din fonduri federale şi a utilizat banii pentru a-şi finanţa campania din 2021, a anunţat miercuri justiţia americană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Sheila Cherfilus-McCormick, de 46 de ani, democrată aleasă într-o circumscripţie […] © G4Media.ro.
09:40
42 de persoane, rănite, dintre care două grav, în Cehia, din cauza coliziunii între două trenuri # G4Media
Patruzeci şi două de persoane au fost rănite din cauza coliziunii produse joi între două trenuri în Republica Cehă, transmite AFP, preluată de Agerpres. ‘„Există 40 de persoane cu răni uşoare şi două cu răni grave”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a serviciului de ambulanţă ceh, Petra Kafkova. Aceasta a adăugat că accidentul a fost […] © G4Media.ro.
09:30
Surpriza lui Verstappen pentru 2026: Vrea să schimbe numărul de concurs, dar este la mâna FIA # G4Media
Max Verstappen a anunțat că vrea să aibă un nou număr de concurs începând cu sezonul 2026 al Formulei 1. În prezent, olandezul are pe monopost cifra 1, el fiind campionul mondial en-titre. Pilotul celor de la RedBull Racing este totuși la mâna FIA, iar asta pentru că preferatul 3 nu poate fi încă luat […] © G4Media.ro.
09:30
Planul accesului către GREENFIELD. Ce se mai întâmplă cu infrastructura din cartierul de lângă Pădurea Băneasa # G4Media
În orice cartier care se dezvoltă în zone relativ noi, toți ochii sunt pe infrastructură, mai ales în contextul în care infrastructura orașului nu ține pasul cu dezvoltarea lui. Acesta este și cazul GREENFIELD Băneasa, cartierul din nordul Bucureștiului, aflat lângă Pădurea Băneasa, unde locuiesc peste 7.000 de oameni. Recent, dezvoltatorul IMPACT Developer & Contractor […] © G4Media.ro.
09:20
12.000 de copii au murit sau au fost răniți, anul trecut, în zone de conflict, majoritatea din cauza armelor explozive – raport Salvați Copiii # G4Media
Armele explozive au fost responsabile pentru 70% din cei 12.000 de copii ucişi sau răniţi în zonele de conflict, în cursul anului 2024, o cifră record dezvăluită joi într-un raport al ONG-ului Salvați Copiii, informează EFE, citată de Agerpres. Raportul „Copilăria şi rănile provocate de explozii: impactul devastator al armelor explozive asupra copiilor”, publicat joi […] © G4Media.ro.
09:10
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: 30% din cheltuielile din sănătate, în momentul de faţă, sunt asiguraţi de către cine? De către pacient / Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acesta nu este normal # G4Media
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, anunţă că un studiu realizat recent de o instituţie de învăţământ superior arată că asiguraţii români suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile necesare serviciilor de sănătate de care beneficiază, procent mult mai mare decât în alte ţări europene. În acest context, Moldovan se declară […] © G4Media.ro.
09:00
Cum minte serviciul secret rus SVR într-un comunicat oficial: susține că România începe să își reducă sprijinul pentru Ucraina, deși noua strategie de securitate propusă de președintele Nicușor Dan indică Rusia drept principala amenințare externă # G4Media
Serviciul secret rus de informații externe SVR susține într-un comunicat postat pe site-ul oficial că România și Cehia încep să își reducă sprijinul pentru Ucraina și să se apropie de poziția Ungariei și Slovaciei. SVR citează presupuse ”surse”. Este o nouă minciună a spionajului rus, care a susținut în septembrie că UE vrea să ocupe […] © G4Media.ro.
08:50
Un test de sânge ar putea detecta boala cu 10 ani înainte de apariţia simptomelor, potrivit unui studiu # G4Media
Cel mai amplu studiu din lume privind substanţele cheie din sânge a deschis calea pentru o serie de teste cu înţepături care pot detecta semnele timpurii ale bolii cu mai mult de un deceniu înainte de apariţia simptomelor, spun cercetătorii, potrivit publicației The Guardian, citate de News.ro. Lucrările la aceste teste urmează finalizării unui proiect […] © G4Media.ro.
08:50
Europa are propriile rezerve de pământuri rare, dar dependenţa de China rămâne covârşitoare # G4Media
Europa, asemenea Statelor Unite, încearcă să păstreze relaţii stabile cu Beijingul pentru a-şi asigura accesul la pământurile rare, elemente esenţiale pentru industriile strategice ale regiunii, auto, energie verde şi apărare, relatează canalul de știri CNBC, citat de News.ro. Deşi blocul dispune de unele depozite proprii, dependenţa structurală de China rămâne critică: aceasta controlează aproape întregul […] © G4Media.ro.
08:50
Parcursul lui Ronnie O’Sullivan la Riad Snooker Championship s-a oprit la primul meci, duelul cu Shaun Murphy fiind pierdut clar, cu 4-0, de cel supranumit „The Rocket”. Fiica lui Ronnie O’Sullivan, atac dur: „Nu merită să fie numit tată” Ocupant al locului 9 mondial, Murphy a fost mai bun la toate capitolele, victoria fiind una […] © G4Media.ro.
08:40
Instrumentul SAFE privind consolidarea industriei europene de apărare, pe agenda ședinței de guvern de joi # G4Media
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. „Guvernul României, prin […] © G4Media.ro.
08:40
Pune-ți câinele la dietă fără ca el să știe. Cum să-i reduci porțiile și să-l ajuți să slăbească sănătos / Sfaturile medicul veterinar # G4Media
Obezitatea afectează câinii alarmant. Se estimează că 56% dintre câinii din Statele Unite sunt supraponderali sau obezi. La fel ca oamenii, animalele au probleme din cauza excesului de greutate. Din păcate, obezitatea canină este adesea subestimată. De aceea, ca stăpân de animal de companie, trebuie să acorzi o atenție deosebită greutății câinelui. © G4Media.ro.
08:40
La 18 noiembrie 2025, la Chișinău, a avut loc prima reuniune a Coordonatorilor Naționali ai formatului „Triunghiul Odesa”, desemnați de ministerele afacerilor externe ale Republicii Moldova, României și Ucrainei. Republica Moldova a fost reprezentată de secretarul de stat Sergiu Mihov, România de secretara de stat pentru afaceri strategice Ana Tinca, iar Ucraina de viceministrul afacerilor […] © G4Media.ro.
08:40
Australienii cu vârsta sub 16 ani vor fi excluşi de pe Instagram şi Facebook de către Meta, începând din 4 decembrie / În Australia intră în vigoare o lege care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare # G4Media
Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă agenția de știri AFP, citată de News.ro. „Începând de astăzi, Meta va notifica utilizatorii australieni pe […] © G4Media.ro.
08:30
China își promovează modelul C919 la Dubai Airshow / Avionul, încă neomologat, vrea să cucerească piața globală # G4Media
China își consolidează prezența pe scena aerospațială globală prin expunerea avionului C919 la Dubai Airshow, un eveniment desfășurat între 17 și 21 noiembrie 2025, potrivit Reuters. © G4Media.ro.
08:30
Companiile IT grecești par să fi identificat „filonul de aur” al Balcanilor, de aceea își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România – o piață care, în ciuda creșterii rapide din ultimul deceniu, rămâne încă deschisă oportunităților, prezentând marje semnificative pentru extinderea activităților de afaceri, arată o analiză a publicației elene Capital, […] © G4Media.ro.
08:30
România își află joi adversarele la barajul pentru Campionatul Mondial de fotbal / Tragerea la sorți începe la ora 14 # G4Media
Joi, echipa națională de fotbal a României își va afla adversara pe care o va întâlni în semifinala play-off-ului, dar și adversarele pe care le poate avea în finala pentru locul la Campionatul Mondial. Tragerea la sorți a play-off-ului va avea loc la ora 14.00, anunță Mediafax. Naționala României mai are o șansă de a […] © G4Media.ro.
08:20
Procesul în care Victor Micula a încasat o condamnare cu executare nu se mai judecă la Oradea / ICCJ a decis strămutarea la Alba Iulia / Micula e acuzat de acces ilegal la un sistem informatic # G4Media
Procesul în care milionarul Victor Micula a primit deja o pedeapsă cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI nu se va mai judeca la Oradea, ci la Curtea de Apel Alba Iulia, anunță Bihoreanul. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a admis marţi cererea de strămutare formulată de Micula, iar hotărârea […] © G4Media.ro.
08:20
5 smoothie-uri pentru un boost de vitamine și minerale / Tania Fântână (nutriționist): Shake-urile ne ajută să ne hidratăm # G4Media
Sezonul rece este anotimpul în care alimentația pare că este foarte importantă. Avem mai mult ca oricând confirmarea că imunitatea este foarte mult influențată de obiceiurile noastre în această perioadă. © G4Media.ro.
08:20
SUA revendică, se pare, exclusivitatea asupra gazelor naturale care vor ajunge în Ucraina prin Grecia, iar preocuparea în această etapă se concentrează asupra gazelor direct concurente din Azerbaidjan, care intră în Grecia prin conducta TAP, scrie publicația elenă Kathimerini, citată de Rador. În contextul acordului comercial încheiat de Atlantic-See LNG (o companie nou-constituită de grupurile […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:10
Trump se va întâlni vineri cu Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului / Costul vieții în metropola americană, printre subiectele de discuție # G4Media
Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent fervent al preşedintelui republican, transmite News.ro. Viitorul primar al celui mai mare oraş din Statele Unite s-a declarat pregătit, încă de la alegerea sa la […] © G4Media.ro.
08:10
Doi italieni au fost dați jos dintr-un zbor Milano-New York / Și-au falsificat biletele pentru a zbura la clasa business / Un bilet costa puțin peste 3 mii de euro / De ce nu poți păcăli sistemul pentru a călători în condiții mai bune # G4Media
Doi pasageri, un cuplu de italieni, au încercat să călătorească de la Milano la New York în scaune confortabile de clasa business – care costă mii de euro – arătând însoțitorilor de zbor bilete de îmbarcare care fuseseră modificate pe computer, scrie Corriere della Sera. Cu toate acestea, au fost prinși în câteva momente, dați […] © G4Media.ro.
08:00
Sute de adolescenţi ucraineni, recrutaţi de Rusia pe Telegram și Tik Tok pentru atacuri teroriste asupra propriei țări / Unii dintre ei, copii sub 11 ani # G4Media
Serviciul de securitate SBU afirmă că, în ultimii doi ani, peste 800 de ucraineni au fost identificaţi ca fiind recrutaţi de Rusia – 240 dintre ei fiind minori, unii având vârsta de doar 11 ani, informează BBC, citată de News.ro. În luna iulie a acestui an, un tânăr de 17 ani a călătorit 500 de […] © G4Media.ro.
08:00
Criză de personal medical la Brașov / Sunt spitale unde deficitul de angajați ajunge la 30%.” ”Suferim pentru că nu sunt atractive din punct de vedere salarial, cu răspundere mare…” # G4Media
Majoritatea managerilor de spitale din județul Brașov se plâng că întâmpină dificultăți în organizarea activității medicale zilnice din cauza deficitului de personal sanitar mai ales în rândul asistenților medicali și al infirmierilor, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. La Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, deficitul de personal mediu și auxiliar, […] © G4Media.ro.
