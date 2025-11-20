Călăuze din Republica Moldova reținute după ce au încercat să traverseze râul Prut spre România cu migranți din India și Siria
TeleM Iași , 20 noiembrie 2025 10:50
Poliția de Frontieră din Republica Moldova in comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și... Articolul Călăuze din Republica Moldova reținute după ce au încercat să traverseze râul Prut spre România cu migranți din India și Siria apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 10 minute
11:00
Noapte agitată în Vama Albița. A fost descoperit un transport cu arme de foc și lansatoare de rachete # TeleM Iași
Într-o noapte tensionată la frontiera de est a României, la Vama Albița, autoritățile au descoperit... Articolul Noapte agitată în Vama Albița. A fost descoperit un transport cu arme de foc și lansatoare de rachete apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
10:50
Călăuze din Republica Moldova reținute după ce au încercat să traverseze râul Prut spre România cu migranți din India și Siria # TeleM Iași
Poliția de Frontieră din Republica Moldova in comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și... Articolul Călăuze din Republica Moldova reținute după ce au încercat să traverseze râul Prut spre România cu migranți din India și Siria apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Reforma pensiilor magistraților, în aer. Tudorel Toader și Augustin Zegrean demontează proiectul Guvernului: ‘Rămâne la aprecierea CCR’ # TeleM Iași
Specialiștii în drept constituțional consultați de „Adevărul” avertizează că noile modificări propuse de Guvern pentru... Articolul Reforma pensiilor magistraților, în aer. Tudorel Toader și Augustin Zegrean demontează proiectul Guvernului: ‘Rămâne la aprecierea CCR’ apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
10:10
Cetatea de Scaun a Sucevei va fi restaurată printr-o metodă unică în România de „restaurare transparentă” cu structuri metalice spectaculoase și 100% reversibile # TeleM Iași
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat miercuri că cel mai vizitat obiectiv turistic... Articolul Cetatea de Scaun a Sucevei va fi restaurată printr-o metodă unică în România de „restaurare transparentă” cu structuri metalice spectaculoase și 100% reversibile apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Ministrul Sănătăţii: „Testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând cu 2026” # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la... Articolul Ministrul Sănătăţii: „Testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând cu 2026” apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În urma verificărilor au fost identificate scurgeri de gaz în apropierea unui aragaz. 27 de... Articolul La Zalău, locatarii unui bloc au fost evacuaţi din cauza unui miros puternic de gaze apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Gală specială la Opera Iași. Spectatorii pot vedea un concert care va avea loc și la Viena # TeleM Iași
După premiera națională „Spartacus”, de Aram Haciaturian, care a avut loc săptămâna trecută, Opera Națională... Articolul Gală specială la Opera Iași. Spectatorii pot vedea un concert care va avea loc și la Viena apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Ziua Națională a României și Sărbătorile de Iarnă vor fi sărbătorite la Iași prin evenimente oficiale și decorațiuni festive # TeleM Iași
Luni, 1 decembrie 2025, Iași va celebra Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări... Articolul Ziua Națională a României și Sărbătorile de Iarnă vor fi sărbătorite la Iași prin evenimente oficiale și decorațiuni festive apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Oficiali din Moldova și România au discutat la Ungheni proiectul terminalului multimodal de la stația feroviară Berești # TeleM Iași
La Ungheni au avut loc discuții privind pregătirea cererii de finanțare pentru construcția terminalului multimodal... Articolul Oficiali din Moldova și România au discutat la Ungheni proiectul terminalului multimodal de la stația feroviară Berești apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Comuna Miroslava va avea încă două autospeciale pentru intervențiile în situații de urgență # TeleM Iași
Primăria Comunei Miroslava mai face un pas important pentru îmbunătățirea capacității de intervenție în situații... Articolul Comuna Miroslava va avea încă două autospeciale pentru intervențiile în situații de urgență apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Trump a semnat legea prin care obligă Departamentul de Justiţie să facă public dosarul Epstein # TeleM Iași
După ce s-a opus mult timp, preşedintele american Donald Trump a promulgat, miercuri, o lege... Articolul Trump a semnat legea prin care obligă Departamentul de Justiţie să facă public dosarul Epstein apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Incendiu minor la subsolul Spitalului Municipal Roman. Focul a pornit de la deseuri și materiale textile # TeleM Iași
În jurul orei 19:00, a fost semnalat un miros puternic de fum provenind de la... Articolul Incendiu minor la subsolul Spitalului Municipal Roman. Focul a pornit de la deseuri și materiale textile apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Apelul la numărul unic 112 a fost înregistrat în jurul orei 22:45, iar în scurt... Articolul Incendiu violent azi noapte la o locuință din Bosia apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Măsuri noi de securitate după jaful de la Luvru. Aproape 100 de camere suplimentare vor supraveghea expozițiile # TeleM Iași
Au fost luate măsuri noi de securitate la Luvru, după jaful de luna trecută, în... Articolul Măsuri noi de securitate după jaful de la Luvru. Aproape 100 de camere suplimentare vor supraveghea expozițiile apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire # TeleM Iași
Astăzi este ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru... Articolul Ultima zi în care persoanele şi familiile vulnerabile mai pot depune cererile pentru ajutorul de încălzire apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Noul proiect de lege privind pensiile magistraților a fost publicat în transparență decizională # TeleM Iași
Noul proiect de lege privind pensiile magistraților, inițiat de Ministerul Muncii și cel al Justiției,... Articolul Noul proiect de lege privind pensiile magistraților a fost publicat în transparență decizională apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Scumpirea va intra în vigoare din data de 14 decembrie. Conducerea CFR spune că majorarea... Articolul Biletele de tren se scumpesc cu aproape 10% apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
În administrația locală este prevăzută fie reducerea posturilor ocupate sau vacante, fie diminuarea cu 10%... Articolul Guvernul pregătește pachetul 3 de măsuri fiscale apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
20:40
Municipiul Iași a primit șase oferte la licitația pentru construirea unui parc de panouri fotovoltaice... Articolul 6 oferte pentru construcția unui parc fotovoltaic la CET 2 Holboca apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Procurorii DIICOT Vaslui, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vaslui,... Articolul Percheziții în Vaslui și Bârlad în două dosare de trafic de droguri apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
Doi bărbați din Botoșani își loveau intenționat mașinile pentru a înșela societățile de asigurări # TeleM Iași
Poliţiştii din Botoşani au reţinut, miercuri, doi bărbaţi, de 35 şi 38 de ani, din... Articolul Doi bărbați din Botoșani își loveau intenționat mașinile pentru a înșela societățile de asigurări apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Ilie Bolojan a confirmat că toate ministerele, fără excepții, au ca temă reducerea cheltuielilor salariale cu 10% # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru Ştirile PRO TV, că toate ministerele trebuie... Articolul Ilie Bolojan a confirmat că toate ministerele, fără excepții, au ca temă reducerea cheltuielilor salariale cu 10% apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Municipiul Iași a primit șase oferte la licitația pentru construirea unui parc de panouri fotovoltaice... Articolul 6 oferte pentru construcția unui parc fotovoltaic la CET 2 Holboca apare prima dată în TeleM Regional.
14:30
Bucureștiul devine, în aceste zile, centrul diplomației științifice francofone. Capitala găzduiește Summitul Mondial Francofon dedicat... Articolul Liderii francofoni se reunesc la București pentru un summit global apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Până la finalul anului, CFR Călători va avea modernizate 27 locomotive electrice și 60 de vagoane # TeleM Iași
CFR Călători a prezentat astăzi, în cadrul evenimentului dedicat implementării proiectului de modernizare a materialului... Articolul Până la finalul anului, CFR Călători va avea modernizate 27 locomotive electrice și 60 de vagoane apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru pozițiile controversate pe care le-a avut în timpul pandemiei... Articolul A murit medicul pneumolog Flavia Groșan apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Trenul Suceava – Pașcani a ajuns la destinație cu o întârziere de 2 ore după ce un autoturism s-a înfipt într-un vagon # TeleM Iași
Un autoturism a fost lovit dimineata de tren, la o trecere la nivel cu calea... Articolul Trenul Suceava – Pașcani a ajuns la destinație cu o întârziere de 2 ore după ce un autoturism s-a înfipt într-un vagon apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Se lucrează la un plan de reduceri și concedieri masive în administrația centrală și locală # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan pregătește un pachet legislativ major care ar putea declanșa un val de... Articolul Se lucrează la un plan de reduceri și concedieri masive în administrația centrală și locală apare prima dată în TeleM Regional.
11:20
Primarul Ionuț Pucheanu critică dur creșterea taxelor locale impusă de Guvern: „Gălățenii sunt jecmăniți de cineva rupt de realitate” # TeleM Iași
Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan,... Articolul Primarul Ionuț Pucheanu critică dur creșterea taxelor locale impusă de Guvern: „Gălățenii sunt jecmăniți de cineva rupt de realitate” apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
11:00
Bogdan Cojocaru: „Șefii PNL ai Consiliului Județean Iași i-au pus cruce și lui 2025. Niciun proiect relevant. În schimb, Bihorul lui Bolojan nu simte austeritatea!” # TeleM Iași
„Încă un an irosit de conducerea liberală a Consiliului Județean Iași. Nimic nu se leagă,... Articolul Bogdan Cojocaru: „Șefii PNL ai Consiliului Județean Iași i-au pus cruce și lui 2025. Niciun proiect relevant. În schimb, Bihorul lui Bolojan nu simte austeritatea!” apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În această dimineață, în jurul orei 07:30 a fost anunțat faptul că un bărbat este... Articolul Neamț | Bărbat salvat după ce a căzut într-o râpă din comuna Tarcău apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Programul ”Rabla” a fost modificat substanțial, anul acesta, și nu consider că este cea mai... Articolul Tanczos Barna: Programul Rabla trebuie regândit pentru un termen de 3 – 4 ani apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Șapte candidați pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu. Alegerile sunt organizate ca urmare a demisiei fostului primar, care a fost trimis în judecată # TeleM Iași
Alegerile pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu sunt organizate ca urmare a demisiei... Articolul Șapte candidați pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu. Alegerile sunt organizate ca urmare a demisiei fostului primar, care a fost trimis în judecată apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Focuri de armă aseară la ieșirea din Suceava pentru prinderea unui contrabandist de țigări # TeleM Iași
Aseara, in jurul orei 18:15, un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier-Poliția Municipiului Suceava,... Articolul Focuri de armă aseară la ieșirea din Suceava pentru prinderea unui contrabandist de țigări apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
BEM a respins înscrierea în cursa electorală a lui Dan Cristian Popescu având în vedere... Articolul Lista candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei validați de Biroul Electoral apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Procurorii DIICOT Bacău, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău,... Articolul 8 percheziții domiciliare în județul Bacău, în două dosare de pornografie infantilă apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Cercetătorii în domeniu au reușit să demonstreze un exploit despre care spun că este simplu... Articolul O vulnerabilitate WhatsApp a expus 3,5 miliarde de numere de telefon apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Populația este rugată să evite deplasarea în apropierea albiei râului Argeș în aval de barajul... Articolul Hidroelectrica reia deversările controlate pentru golirea Lacului Vidraru apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
DIICOT Iasi a reținut 19 persoane care obligau tinere să se prostitueze la stradă în Italia # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 19 inculpați și măsura controlului... Articolul DIICOT Iasi a reținut 19 persoane care obligau tinere să se prostitueze la stradă în Italia apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Alin Văcean, fost manager al Filarmonicii Arad, a fost reținut pentru 24 de ore alături... Articolul Fostul manager al Filarmonicii Arad, reținut după o bătaie apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
O dronă a pătruns de două ori azi noapte în spațiul aerian al României. Au fost ridicate aeronavele de luptă # TeleM Iași
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul... Articolul O dronă a pătruns de două ori azi noapte în spațiul aerian al României. Au fost ridicate aeronavele de luptă apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Un ucrainean a vrut să se arunce de pe Pasajul Nicolina. Un biciclist l-a convins să nu recurgă la acest gest # TeleM Iași
Un cetatean ucrainean a vrut sa se arunce in aceasta dimineata de pe Pasajul Nicolina.... Articolul Un ucrainean a vrut să se arunce de pe Pasajul Nicolina. Un biciclist l-a convins să nu recurgă la acest gest apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
O dronă a pătruns cel puțin 8 km în spațiul aerian al României în noaptea de marți spre miercuri # TeleM Iași
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon, germane, din baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul... Articolul O dronă a pătruns cel puțin 8 km în spațiul aerian al României în noaptea de marți spre miercuri apare prima dată în TeleM Regional.
18 noiembrie 2025
18:10
Zelenski se confruntă cu cea mai gravă criză de până acum. Anchetatorii ucraineni încearcă să-l aresteze pe unul din apropiații săi # TeleM Iași
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză a președinției sale, după... Articolul Zelenski se confruntă cu cea mai gravă criză de până acum. Anchetatorii ucraineni încearcă să-l aresteze pe unul din apropiații săi apare prima dată în TeleM Regional.
17:40
Varianta ocolitoare Podu Iloaiei și Centura Uricani–Cicoarei sunt blocate administrativ # TeleM Iași
Varianta Ocolitoare Podu lloaiei şi Varianta de trafic uşor Uricani-Cicoarei raman blocate administrativ, potrivit unui... Articolul Varianta ocolitoare Podu Iloaiei și Centura Uricani–Cicoarei sunt blocate administrativ apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanțe periculoase depozitate necorespunzător # TeleM Iași
Depozitarea în condiții necorespunzătoare a azotatului de amoniu de calciu, mai ales în proximitatea unor... Articolul Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanțe periculoase depozitate necorespunzător apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Biroul Executiv USLIP Iași a luat act de o serie de discuții existente în spațiul... Articolul USLIP Iași: „Tăierile din Educație vor declanșa un conflict social major!” apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
Coaliția nu se pune de acord în privința scăderilor cheltuielilor statului. Se vorbește despre tăierea cu 10% a tuturor salariilor din MAI, MAPN, Educație sau Sănătate # TeleM Iași
Ping pong de declaratii ale membrilor Coalitiei, care nu se pun de acord in privinta... Articolul Coaliția nu se pune de acord în privința scăderilor cheltuielilor statului. Se vorbește despre tăierea cu 10% a tuturor salariilor din MAI, MAPN, Educație sau Sănătate apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Comuna Valea Lupului face un nou pas important în dezvoltarea infrastructurii educaționale. O școală modernă,... Articolul Școală modernă, sigură și eco-friendly în Valea Lupului apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare # TeleM Iași
În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri... Articolul Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.