A murit medicul ginecolog Neculai Stan, regretat membru al comunității din Adjud
Jurnal de Vrancea, 20 noiembrie 2025 10:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Adjud este în doliu după dispariția medicului ginecolog Neculai Stan, un profesionist respectat și un om care a lăsat o amprentă puternică în viețile celor pe care i-a ajutat. Timp de zeci de ani, dr. Stan a fost un sprijin pentru pacienți, un coleg de nădejde și un model de conduită profesională. Vestea […] Articolul A murit medicul ginecolog Neculai Stan, regretat membru al comunității din Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
10:50
A murit medicul ginecolog Neculai Stan, regretat membru al comunității din Adjud # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Adjud este în doliu după dispariția medicului ginecolog Neculai Stan, un profesionist respectat și un om care a lăsat o amprentă puternică în viețile celor pe care i-a ajutat. Timp de zeci de ani, dr. Stan a fost un sprijin pentru pacienți, un coleg de nădejde și un model de conduită profesională. Vestea […] Articolul A murit medicul ginecolog Neculai Stan, regretat membru al comunității din Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum o oră
10:20
TRAGEDIE Bărbat în scaun cu rotile, strivit de o mașină în care șoferița a confundat frâna cu accelerația # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Noaptea de miercuri spre joi s a încheiat tragic în localitatea Cordău din comuna Sânmartin. În parcarea unui centru medical, un autoturism a lovit trei persoane care se aflau lângă clădire. Impactul a fost violent și a curmat viața unui bărbat de 27 de ani, imobilizat în scaun cu rotile. Echipajele de intervenție au ajuns […] Articolul TRAGEDIE Bărbat în scaun cu rotile, strivit de o mașină în care șoferița a confundat frâna cu accelerația apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un internaut din Vrancea a postat imagini spectaculoase, luate cu drona, care înfățișează prima zăpadă din acest an, coborâtă în județul nostru, la Reghiu. Satul Farcaș s-a trezit acoperit cu o pătură albă, subțire și luminoasă de omăt, casele, livezile și drumurile părând mai liniștite, ca și cum iarna ar fi oprit totul pentru o […] Articolul VIDEO Imagini spectaculoase cu prima zăpadă căzută în Munții Vrancei, la Reghiu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Patru echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit azi-noapte, în jurul orei 03.30, pentru stingerea unui incendiu care cuprinsese o casă din comuna Măicănești. La sosirea echipelor de intervenție, flăcările cuprinseseră acoperișul locuinței pe o suprafață de aproape 100 de metri pătrați. Pe lângă cele trei autospeciale de stingere ale pompierilor militari, au […] Articolul Casă cuprinsă de flăcări, azi-noapte, la Măicănești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi energică, cu multe idei noi. O propunere profesională îți poate atrage atenția. Evită impulsivitatea în discuții – o abordare calmă îți aduce mai multe beneficii. ♉ Taur O zi potrivită pentru răbdare și organizare. În plan financiar, pot apărea oportunități de stabilizare. În dragoste, comunicarea clară rezolvă mici tensiuni. ♊ Gemeni Creativitatea […] Articolul Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
14:40
Polițiștii vrânceni atrag atenția: „Noile prevederi stabilesc reguli mai clare privind deținerea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Odată cu apropierea sărbătorilor polițiștii vrânceni atrag atenția că petardele pot provoca răni grave, pot afecta animalele și pot transforma sărbătorile în situații nedorite. Este important ca utilizarea artificiilor să se facă doar în condiții de siguranță și cu respectarea legislației în vigoare. Totodată, polițiștii readuc la cunoștința cetățenilor faptul că, începând cu data de […] Articolul Polițiștii vrânceni atrag atenția: „Noile prevederi stabilesc reguli mai clare privind deținerea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Viitorul program „Rabla” ar putea aduce mașini electrice persoanelor cu venituri reduse # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Viitorul program „Rabla” ar urma să fie schimbat din temelii. Autoritățile lucrează la un mecanism de finanțare care să le permită persoanelor cu venituri mici să acceseze pentru prima dată o mașină nouă, direct electrică. Anunțul a fost făcut miercuri, la evenimentul „Best Electric Van 2025”, de Tudor Roșca, directorul de cabinet al ministrei Mediului, […] Articolul Viitorul program „Rabla” ar putea aduce mașini electrice persoanelor cu venituri reduse apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sala Florentin Delmar a Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia” găzduiește în această perioadă „Re (Compuneri)”, o expoziție de pictură care aduce în prim plan lucrările artiștilor Cristina Dimuș și Valeriu Daniel Năstase, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Vrancea. Pentru iubitorii de artă din Focșani, evenimentul este o ocazie bună de a descoperi […] Articolul Expoziție de pictură la Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Biletele de tren vor deveni mai scumpe din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor. Potrivit informațiilor oficiale, tarifele cresc cu 9,88 la sută. Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a explicat că majorarea nu este una suplimentară, ci reprezintă indexarea stabilită prin lege. Aceasta se aplică anual pe baza inflației. […] Articolul Călătoria cu trenul, mai scumpă din 14 decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un cetățean srilankez care ar fi atacat cu un cuțit patru conaționali într-un hotel din Brăila a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce instanța a respins cererea procurorilor de arestare preventivă. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, ancheta vizează un cetățean străin, identificat ca M.M.K., acuzat că în […] Articolul Un bucătar din Sri Lanka a atacat patru conaționali cu un cuțit. El era beat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv 14 decembrie. „Odată cu planul nou de mers al trenurilor se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a declarat, […] Articolul Biletele de tren se vor scumpi de la jumătatea lunii decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Liberalii retrag proiectul de lege de modificare a Legii 544/2001 după reacțiile din societatea civilă! Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru anunță că liberalii au retras proiectul de lege prin care dorea protejarea rezultatelor cercetării agricole, după ce inițiativa a stârnit critici puternice din partea societății civile. Ciobotaru spune că proiectul urmărea să oprească practica prin care studii, patente sau rezultate ale unor cercetări finanțate din bani publici sunt solicitate […] Articolul Liberalii retrag proiectul de lege de modificare a Legii 544/2001 după reacțiile din societatea civilă! Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Fostul jurnalist Sorin Tudose își lansează ultima sa carte – „Povești din Portbagajul Minții” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Publicistul Sorin Tudose, autor a trei albume ilustrate dedicate vechiului Focșani, anunță lansarea unui nou volum – „Povești din Portbagajul Minții.” De data aceasta nu mai este vorba de un omagiu adus unei lumi de altădată, ci de o serie întreagă de povești, de confesiuni cât se poate de intime. Gândit mai mult ca un […] Articolul Fostul jurnalist Sorin Tudose își lansează ultima sa carte – „Povești din Portbagajul Minții” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
E oficial! Vom plăti 25 de lei pentru fiecare colet mic din afara Uniunii Europene # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Parlamentul României a adoptat marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă pentru toate coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Fiecare colet va fi taxat cu 25 de lei, indiferent de conținut. Măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vine pe fondul presiunii tot […] Articolul E oficial! Vom plăti 25 de lei pentru fiecare colet mic din afara Uniunii Europene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 20 noiembrie, între orele 8.30 – 17.00, pe strada Republicii din Focșani vor fi introduse restricții de circulație, tronsonul cuprins între sensul giratoriu cu strada Ştefan Cel Mare şi intersecţia cu strada Făgăraş. Motivul acestor restricții sunt lucrările la proiectul privind extinderea sistemului de management al traficului din oraș. Așadar, pe respectivul sector vor […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricţii de circulaţie pe strada Republicii din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Bazinul de înot din Focșani, gazda Campionatului Național de Juniori U12 la polo # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bazinul de înot didactic de la Focșani găzduiește în acest weekend, sâmbătă – 22 noiembrie și duminică 23 noiembrie, Campionatului Național de Juniori U12 la Polo, prilej pentru mulți mici sportivi să-și încerce forțele și să lupte pentru podiumul de premiere. Competiția are trei etape, derulate pe parcursul a două zile, așa cum am amintit, […] Articolul Bazinul de înot din Focșani, gazda Campionatului Național de Juniori U12 la polo apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Sprijin gratuit pentru copiii cu dizabilități din Vrancea, în cel mai modern centru comunitar din regiune # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În Vrancea, am realizat unul dintre cele mai moderne și primitoare centre din România dedicate copiilor cu dizabilități, familiilor și întregii comunități. La Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilități din Crângul Petrești, reabilitat și modernizat de Consiliul Județean și aflat sub coordonarea DGASPC Vrancea, fiecare pas înainte al unui copil este o reușită […] Articolul Sprijin gratuit pentru copiii cu dizabilități din Vrancea, în cel mai modern centru comunitar din regiune apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, au pus miercuri în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară, în județul Bacău, în două dosare penale având ca obiect săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. Potrivit oamenilor legii, în intervalul 2021 – 2023, 8 persoane ar fi procurat, deținut […] Articolul VIDEO Opt persoane, percheziționate într-un dosar de pornografie infantilă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
„Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: „Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema Focșani După o serie de avanpremiere cu sălile pline, filmul Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, poate fi vizionat în cinematografele din întreaga țară, începând din 14 noiembrie. Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, […] Articolul „Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
FOTO! Experiențe europene care schimbă destine: Elevii Liceului Ioan Slavici Panciu, în stagii Erasmus+ în Spania # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2025, 30 de elevi ai Liceului Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, de la specializările Matematică-Informatică și Tehnician în activități economice, au participat la stagii de pregătire practică (60 ore) în 10 organizații de primire din Torrox Costa, Spania. Elevii au fost însoțiți de patru cadre didactice, iar mobilitățile s-au […] Articolul FOTO! Experiențe europene care schimbă destine: Elevii Liceului Ioan Slavici Panciu, în stagii Erasmus+ în Spania apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce un val de energie proaspătă. Poți primi o veste legată de un proiect profesional. Fii deschis la colaborări – îți pot aduce beneficii rapide. În dragoste, ești direct și pasional. ♉ Taur Azi ești mai introspectiv decât de obicei. Te concentrezi pe confort și stabilitate. O discuție în familie poate aduce […] Articolul Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18 noiembrie 2025
18:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai energie, dar ai grijă să nu o risipești pe lucruri fără sens. O veste neașteptată îți poate schimba programul. Seara aduce armonie în relații. ♉ Taur Zi potrivită pentru discuții importante și pentru a pune ordine în chestiuni financiare. Intuiția ta este puternică. Evită impulsivitatea sentimentală. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul […] Articolul Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
VIDEO Un șofer beat a tamponat trei mașini. Ce au mai descoperit polițiștii după eveniment # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii Biroului Rutier Onești au fost sesizați luni seară despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din municipiu. Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 58 de ani, din Onești, în timp ce conducea un autoturism pe strada Alexandru Ioan Cuza, a intrat în coliziune cu […] Articolul VIDEO Un șofer beat a tamponat trei mașini. Ce au mai descoperit polițiștii după eveniment apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Proprietarul unei ferme zootehnice din comuna brăileană Vişani a fost amendat cu 26.000 de lei de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Brăila, pentru mai multe nereguli de mediu constatate în urma unui control. Ferma, care deţine aproximativ 200 de capete bovine, funcţiona fără act de reglementare emis de autoritatea competentă. De asemenea, […] Articolul Proprietarul unei ferme zootehnice, amendat de Garda de Mediu cu 26.000 de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doi tineri au fost reţinuţi la Buzău, fiind cercetaţi pentru trafic de droguri de risc după ce ambii au fost prinşi în flagrant în timp ce transportau sau ridicau drogurile. „Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Buzău, […] Articolul Doi tineri de 17 și 27 de ani, reţinuţi pentru trafic de droguri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Parlamentul a aprobat noile taxe pe care le vom plăti din 2026! Impozitele la casă și mașină au crescut simțitor! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Parlamentul a adoptat marți, în procedură de urgență, proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor. Documentul prevede majorarea impozitelor pe proprietate și pe mijloacele de transport, dar și un calendar pentru trecerea la impozitarea bazată pe valoarea de piață a locuințelor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat […] Articolul Parlamentul a aprobat noile taxe pe care le vom plăti din 2026! Impozitele la casă și mașină au crescut simțitor! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Marți, 18 Noiembrie 2025, la ora 12:12:50 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe Scara Richter, la o adâncime de 139.9 km. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nereju la 44 km V de Focșani, 61 km N de Buzău, 68km E de Sfântu-Gheorghe, 79 km […] Articolul Cutremur cu epicentrul în Vrancea, la 40 de kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Doi șoferi de TIR, prinși cu nereguli la tahograf, amendați cu câte 9.000 de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 17 noiembrie 2025, în jurul orei 09.15, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au depistat, în localitatea Pufești, un conducător auto care efectua transport rutier de mărfuri generale și avea montat pe autocamion un dispozitiv folosit pentru a modifica înregistrările aparatului tahograf. Ca urmare a celor constatate, polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională în […] Articolul Doi șoferi de TIR, prinși cu nereguli la tahograf, amendați cu câte 9.000 de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Rezultate excelente pentru sportivii CSM Adjud la concursul de judo de la Sfântu Gheorghe # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sportivii CSM Adjud 1946 s-au întors cu rezultate de top de la concursul de judo desfășurat pe 16 noiembrie la Sfântu Gheorghe. A fost o zi plină de energie, muncă serioasă și demonstrații, de ce să n-o spunem, de talent. Elevii antrenorului Cristian Ciupitu au luptat cu determinare pe tatami, demonstrând că au venit de […] Articolul Rezultate excelente pentru sportivii CSM Adjud la concursul de judo de la Sfântu Gheorghe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Sute de sancțiuni aplicate de ISU Vrancea în urma controalelor efectuate în octombrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe prcursul lunii octombrie, organele de control ale ISU Vrancea au derulat în județ peste o sută de verificări pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile, dintre care: 4 la obiective de investiții, 42 la operatori economici, 44 la instituții publice și 5 la localități. Pe timpul desfășurării acestor activități s-au constatat 502 nereguli […] Articolul Sute de sancțiuni aplicate de ISU Vrancea în urma controalelor efectuate în octombrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Două eleve de la Colegiul „Unirea”, susținute financiar de Consiliul Local Focșani pentru participarea la evenimente internaționale de elită # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni, 17 noiembrie, consilierii locali din Focșani au votat în unanimitate pentru susținerea și promovarea unui proiect de hotărâre care, odată adoptat, face posibilă acoperirea cheltuielilor participarii elevei la Programul „John Locke Institute Summer School” organizat în perioada 14-20 decembrie 2025 la Singapore. Așadar, aproape 26 de mii de lei (în jur de 5.000 de […] Articolul Două eleve de la Colegiul „Unirea”, susținute financiar de Consiliul Local Focșani pentru participarea la evenimente internaționale de elită apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni seară, în jurul orei 18.00, prin 112, a fost anunțată izbucnirea unui incendiu la o casă din municipiul Adjud, cartierul Adjudul Vechi. Pentru tingerea acetuia au acționat pompierii de la Secției de Pompieri Adjud, cu două autospeciale de stingere, la fața locului fiind prezntă și o ambulanță SMURD. La sosirea pompierilor flăcările cuprinseseră aprozimativ […] Articolul Incendiu, aseară, la o casă din Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În acest weekend, 15–16 noiembrie 2025, Consiliul Județean al Elevilor Vrancea, cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea și al Centrului Cultural Vrancea, a organizat Sesiunea Județeană de Formare a Elevilor Reprezentanți, găzduită la Galeriile de Artă din Focșani. Evenimentul a reunit peste 100 de participanți – elevi reprezentanți nou aleși, voluntari, profesori și membri ai societății […] Articolul Alături de tineri, pentru un viitor bun în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17 noiembrie 2025
14:50
Ateliere pentru toleranță și bunătate, organizate de C.S.E.I. „Elena Doamna” de Ziua Internațională a Toleranței # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, elevii și profesorii de la C.S.E.I. „Elena Doamna” Focșani au participat vineri, 14 noiembrie 2025, la o activitate dedicată prevenirii violenței în mediul școlar. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Biroul de Siguranță Școlară din cadrul IPJ Vrancea și Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani, în cadrul proiectului „Inocență […] Articolul Ateliere pentru toleranță și bunătate, organizate de C.S.E.I. „Elena Doamna” de Ziua Internațională a Toleranței apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Acțiune amplă a polițiștilor vrânceni pe raza a șapte comune din Vrancea! Zeci de sancțini au fost aplicate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni au derulat pe 14 noiembrie o acțiune extinsă în comunele Slobozia Bradului, Sihlea, Obrejița, Popești, Urechești, Cotești și Cârligele. Scopul a fost prevenirea faptelor antisociale în zona unităților economice, protejarea bunurilor, verificarea respectării legislației silvice și creșterea siguranței rutiere. Echipele de control au desfășurat 48 de verificări pe drumurile publice și au controlat […] Articolul Acțiune amplă a polițiștilor vrânceni pe raza a șapte comune din Vrancea! Zeci de sancțini au fost aplicate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 13.30, pe Șoseaua Vrancei – DN 2D, fiind implicate două autoutilitare. În urma impactului, unul dintre autovehicule a părăsit partea carosabilă, a intrat în câmp și s-a răsturnat. Din ce știm, în urma accidentului nu au fost victime, acesta fiind soldat doar cu pagube materiale. Articolul ULTIMA ORĂ Accident pe Șoseaua Vrancei! Două autoutilitare implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Guvernul pregătește limitarea cumulului pensie – salariu la stat! Cine sunt cei exceptați de viitoarea lege # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Muncii a trimis spre avizare un nou proiect de lege care schimbă regulile pentru angajații din sectorul public ajunși la vârsta de pensionare. Documentul, consultat de jurnaliștii Digi24, arată că cei care vor să rămână în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare vor putea lucra până la 70 de ani, dar cu o […] Articolul Guvernul pregătește limitarea cumulului pensie – salariu la stat! Cine sunt cei exceptați de viitoarea lege apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Bani găsiți pe stradă, în Focșani! Proprietarul nu s-a prezentat să revendice suma! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Banii au fost găsiți la începutul lunii noiembrie, pe 4, în zona Oficiului Poștal – Ceasul Rău din Focșani, de o femeie din orașul Odobești. Aceasta nu s-a gândit să păstreze suma ci, din contră, dovedind că mai sunt și oameni cinstiți pe lume, a predat banii găsiți la poliție. „Pe această cale, dorim să […] Articolul Bani găsiți pe stradă, în Focșani! Proprietarul nu s-a prezentat să revendice suma! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 14 noiembrie, orele 20:00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud au identificat un bărbat, de 39 de ani, din comuna Tănăsoaia, care a condus un autoturism pe DJ 241, în timp ce s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0.41 mg/l […] Articolul Șoferi din Vrancea prinși la volan sub influența băuturilor alcoolice apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Manager de spital, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și achiziții supraevaluate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a managerului Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, Mădălin – Nicolae Pârâianu, și a altor persoane, pentru mai multe infracțiuni de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu, în legătură cu achiziții supraevaluate efectuate de spital. Potrivit DNA, […] Articolul Manager de spital, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu și achiziții supraevaluate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Căldura și apa caldă – întrerupte pe zeci de străzi din Focșani din cauza unor lucrări la sistemul de termoficare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani a anunțat că furnizarea apei calde și căldurii va i întreruptă pe mai multe străzi din Focșani în intervalul orar 08.00 – 20.00, timp de două zile: marți – 18 noiembrie și miercuri – 19 noiembrie. Motivul întreruperii furnizării energiei termice sunt anumite lucrări de cuplare a rețelelor nou montate la blocuri. Așadar, […] Articolul Căldura și apa caldă – întrerupte pe zeci de străzi din Focșani din cauza unor lucrări la sistemul de termoficare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Incendiu de amploare, luni dimineață, în comuna Vidra! O casă a fost distrusă de flăcări! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incendiul a fost anunțat luni dimineață, în jurul orei 04.00. O casă cu etaj din satul Scafari, comuna Vidra, a luat foc iar flăcările s-au extins rapid, astfel că la sosirea echipajelor de intervenție acesta cuprinsese acoperișul pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. La fața locului au acționat patru echipaje de pompieri […] Articolul Incendiu de amploare, luni dimineață, în comuna Vidra! O casă a fost distrusă de flăcări! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Firma profesionala caută un electrician calificat și dedicat pentru a se alătura echipei noastre dinamice. Oferim un mediu de lucru profesionist și oportunități de dezvoltare într-un domeniu esențial. Post disponibil: Electrician (Muncitor calificat) Locație: Focsani Tipul de angajare: [Perioadă nedeterminată / determinată / full-time / part-time] Responsabilități principale: * Executarea lucrărilor de instalații electrice (rezidențiale, comerciale sau industriale, […] Articolul Anunț de angajare: firmă profesională caută electrician apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tinerii campioni ai României la polo au făcut spectacol în Vrancea și în acest sfârșit de săptămână. La Bazinul Consiliului Județean s-a desfășurat pe 15 și 16 noiembrie Campionatul Național de Juniori U14 la Polo – turneu intermediar, organizat de Federația Română de Polo, cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea. Competiția a reunit patru echipe: CS […] Articolul Vrancea a găzduit un nou weekend memorabil de polo apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16 noiembrie 2025
23:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Visezi la independență financiară și la o carieră de succes în domeniul beauty? Profesional New Consult – școală acreditată cu 17 ani de experiență, lansează un nou curs de Aplicare Gene (tehnicile fir cu fir, 2D și 3D) – oportunitatea perfectă de a învăța o meserie extrem de căutată și pentru a intra rapid pe […] Articolul O meserie profitabilă la îndemână | Cursul de Aplicare Gene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Poliția s-a autosesizat în cazul „boxerilor” de la Dumbrăveni! Unul dintre ei, amendat cu 2.000 de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 16 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Gugești s-au sesizat din oficiu și au stabilit că incidentul a avut loc pe fondul unui conflict spontan generat de ocuparea unui loc de parcare. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul de 30 de ani, din comuna Dumbrăveni (cel cu […] Articolul Poliția s-a autosesizat în cazul „boxerilor” de la Dumbrăveni! Unul dintre ei, amendat cu 2.000 de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După cum se poate vedea și din imagini, cei doi protagoniști ai episodului de box – amatori se aflau în această dimineață la târgul organizat în fiecare duminică la Dumbrăveni, acolo unde pe la 10.00 nu mai găsești loc să lași nicci măcar pantofii unui purice. Prin urmare, cei doi au intrat imediat în conflict […] Articolul VIDEO Bătaie pe un loc de parcare! Ringul: târgul duminical de la Dumbrăveni! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După cum se poate vedea și din imagini, cei doi protagoniști ai episodului de box – amatori se aflau în această dimineață la târgul organizat în fiecare duminică la Dumbrăveni, acolo unde pe la 10.00 nu mai găsești loc să lași nicci măcar pantofii unui purice. Prin urmare, cei doi au intrat imediat în conflict […] Articolul VIEO Bătaie pe un loc de parcare! Ringul: târgul duminical de la Dumbrăveni! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, ales președinte al Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova. # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolas, a fost ales președinte al CALRRM, Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova. Organismul reunește peste 3.000 de localități din cele două țări, prin CALM, ACoR și AOR, și are rolul de a sprijini dezvoltarea comunităților prin dialog și colaborare între administrațiile locale. La deschiderea întâlnirii oficiale, Daniel Nicolas […] Articolul Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, ales președinte al Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova. apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, a declarat sâmbătă că nu are „nicio speranță” că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților nu va fi atacat de Înalta Curte la Curtea Constituțională, dar că Guvernul trebuie să îl adopte oricum, cât mai rapid, în speranța că va ajunge să fie promulgat și să respecte termenul-limită […] Articolul Cronica dimineții – 16.11.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.