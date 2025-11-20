Dezamăgit de Bolojan Legendarul căpitan al Stelei și-a spus oful: „Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni”
Golazo.ro, 20 noiembrie 2025 10:50
Tudorel Stoica (71 de ani), legendarul căpitan al Stelei, s-a arătat dezamăgit de faptul că premierul Ilie Bolojan (56 de ani) nu a dat curs invitației de a fi prezent la lansarea filmului dedicat lui Ladislau Boloni.
Acum 15 minute
11:00
„Nu cred că-l vom mai vedea” Dezvăluiri făcute de prietenul lui Michael Schumacher : „Există o regulă pentru toți cei care merg să-l viziteze” # Golazo.ro
Richard Hopkins, un veteran Formula 1 și prieten cu Michael Schumacher la începutul carierei germanului, a vorbit despre misterul din jurul stării de sănătate a legendarului pilot.
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
10:10
De cine se teme Lucescu Selecționerul a dezvăluit naționala pe care ar prefera să o evite în barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a dezvăluit ce echipă nu și-ar dori să întâlnească dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.
10:00
„Lucescu îi știe bine” Marius Lăcătuș a ales adversarul ideal pentru România, la barajul de calificare pentru CM 2026 # Golazo.ro
Marius Lăcătuș (61 de ani), fost internațional, a vorbit despre parcursul României în preliminariile CM 2026 și a dezvăluit ce adversară își dorește pentru „tricolori” la baraj.
Acum 4 ore
09:10
3 la CM după 28 de ani. Și noi? Trei naționale vor juca la Mondial după o așteptare ca a noastră. Am fost mai buni decât toți! # Golazo.ro
Norvegia, Scoția și Austria se întorc în sfârșit la CM. Au avut nevoie de Haaland, McTominay și Arnautovic pentru a-și împlini visul. România încearcă și ea să li se alăture
Acum 6 ore
07:10
Sunt implicate marile case de pariuri? Ipoteza că operatorii de pariuri ar sta în spatele meciurilor aranjate, analizată de doi jurnaliști de investigație # Golazo.ro
Doi importanți jurnaliști de investigație explică mecanismele din spatele pariurilor ilegale. Cum se corup sportivii, până unde au ajuns aranjorii de meciuri și alte detalii neștiute - mai jos în articol.
Acum 12 ore
00:00
Ce ne așteaptă la Baraj GOLAZO.ro a decriptat cei 4 posibili rivali din semifinalele play-off-ului » De cine să ne temem # Golazo.ro
Naționala va descoperi joi echipele din play-off-ul pentru CM 2026. Adversara din semifinale va fi sigură și va fi aleasă dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina
00:00
„Autogol legislativ” Un deputat PNL critică dur „Ordinul Novak”: „O lege care discriminează cetățenii” # Golazo.ro
Ionuț Stroe, deputat PNL, a contestat în mod clar „Ordinul Novak”, care a trecut miercuri cu lejeritate de votul Camerei Deputaților.
19 noiembrie 2025
23:10
FCSB, sfătuită să renunțe la ținta #1 Patronul campioanei, sunat de un antrenor: „Să nu dai niciodată atâția bani pe el!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a fost sunat de un antrenor cunoscut din Liga 1 pentru a-i recomanda să nu plătească o sumă mare pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).
23:00
Detalii de la negocieri Patronul FCSB a dezvăluit oferta pe care i-a făcut-o lui Florinel Coman! Ce condiție trebuie îndeplinită # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a venit cu dezvăluiri legate de posibilul transfer al lui Florinel Coman.
22:40
Atac direct la Mircea Lucescu Mircea Rednic, după ce naționala a ratat calificarea directă la CM: „Trebuie disciplină! Nu suntem la echipa satelor” # Golazo.ro
Mircea Rednic (63 de ani), fost antrenor la Standard Liege, a criticat modul în care Mircea Lucescu (80 de ani) gestionează vestiarul echipei naționale.
22:30
Soluții pentru Lucescu Andrei Nicolescu propune trei jucători la națională în 2026: „Să aducă ceva în anumite momente” + Se opune „Ordinului Novak” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a vorbit pe tema situației de la echipa națională și a propus trei jucători de la Dinamo pentru lot, la barajul din martie 2026.
22:30
„Mi-a dat UEFA o corecție” FCSB, veste din senin de la forul european: „N-aveam în cap asta” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că a primit o sumă de bani neașteptată din partea UEFA.
22:20
„Dacă iese primar, ar trebui să-mi mulțumească” Cum au devenit grupurile de fotbal și divertisment unelte de promovare pentru Anca Alexandrescu # Golazo.ro
Cinci grupuri mari de Facebook, inițial dedicate fotbalului, emisiunilor TV, divertismentului sau domeniului auto, au ajuns să fie transformate treptat în pagini de susținere pentru Anca Alexandrescu (53 de ani), candidata AUR la Primăria Capitalei.
Acum 24 ore
21:40
Continuă Mihai Popescu la FCSB? Ce spune fotbalistul după ce patronul a declarat că nu-l mai vrea la echipă: „Lumea a înțeles asta greșit” # Golazo.ro
Mihai Popescu (32 de ani) a venit cu o reacția la o lună distanță de la accidentarea suferită în meciul România - Austria 1-0.
21:40
Ce vrea Lucescu Selecționerul e în fața unui baraj special. De ce vrea să fie în martie cu naționala # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, va fi joi după-amiază la Zurich pentru tragerea la sorți a play-off-ului CM 2026. Va înfrunta în semifinale Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Numai nordicii nu înseamnă nimic pentru el
21:30
Piți după Lucescu?! Victor Pițurcă, tentat de al patrulea mandat la naționala României: „Sigur că mă gândesc, mă bate acest gând” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a reveni în antrenorat după o pauză de 5 ani.
21:00
„S-a născut să fie mare” Reacțiile invitaților la premiera lui Boloni: „Poate să ia naționala oricând” + O nouă apariție a lui Valentin Ceaușescu # Golazo.ro
Lansarea filmului dedicat lui Ladislau Boloni a avut loc astăzi în București, la Mall Băneasa.
20:50
CSM Constanța a publicat azi un comunicat revoltător. Violența împotriva sportivilor este validată, apărată, încurajată și transformată în emblemă a unui club sportiv. Ireal!
Antrenoare nouă la CSM București Când preia echipa + Cristina Neagu, posibilă revenire în club # Golazo.ro
CSM București ar fi ajuns la un acord cu Bojana Popovic (45 de ani), una dintre cele mai mari handbaliste ale anilor 2000. Antrenoarea ar urma să preia echipa după Campionatul Mondial din Olanda și Germania. Conducerea ar încerca o mutare spectaculoasă: readucerea Cristinei Neagu (37 de ani) într-o funcție de conducere.
20:30
S-au resemnat Israelienii comentează debutul oficial al lui Lisav Eissat pentru România. Mircea Lucescu îl laudă și îi face lobby # Golazo.ro
Lisav Eissat, fundașul israelian cu origini românești, și-a făcut debutul oficial în meciul cu San Marino din preliminariile CM 2026, încheind practic orice șansă de a mai juca pentru Israel.
20:20
„Mystery Box” cu arme Borussia Dortmund i-a decis pedeapsa lui Adeyemi, după ce a fost prins » Care a fost explicația jucătorului # Golazo.ro
Karim Adeyemi (23 de ani) a vorbit pentru prima dată public despre cazul de deținere ilegală de arme în care a fost implicat.
20:00
Azi e tragerea la sorți LIVE de la 14:00. România își află adversarele de la barajul CM 2026: cine transmite ceremonia # Golazo.ro
România la barajul CM 2026. Astăzi are loc tragerea la sorți a play-off-ului de calificare la turneul final de anul viitor.
19:40
„Mai suntem în Uniunea Europeană?” Două cluburi din Liga 1 se opun clar „Ordinului Novak”, care a trecut azi de Camera Deputaților: „Ne consultăm cu avocații” # Golazo.ro
Două cluburi din Liga 1 se opun „Ordinului Novak”, care va fi integrat în Legea Sportului, după votul de miercuri din Parlament.
19:30
Dat afară de Hermannstadt Sibienii au renunțat la unul dintre fundașii titulari, după două gafe # Golazo.ro
Hermannstadt a luat o măsură dură în privința fundașului luxemburghez Vahid Selimovic (28 de ani), după două erori majore comise în două meciuri consecutive pe stadionul „Municipal”.
19:30
Becali salută „Legea Novak” Patronul FCSB a votat pentru legea care obligă cluburile să joace cu minimum 40% români pe teren: „Pe mine mă ajută!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB și parlamentar, s-a numărat printre aleșii care au votat modificările aduse Legii Sportului, adoptate astăzi. Noua reglementare obligă cluburile ca minimum 40% dintre jucătorii de pe teren, pe toată durata unui meci, să fie români.
19:20
România la Mondial sau FCSB campioană? Ce e mai probabil să se întâmple , dintre cele două variante # Golazo.ro
„România se califică la turneul final” are fix aceeași cotă ca „Barcelona sau Real Madrid câștigă Champions League” și „Argentina ia titlul mondial în 2026”
19:00
„Ne trebuie repede o schimbare” Un fost mare internațional nu are încredere în Lucescu: „Dacă rămâne, avem șanse și mai mici” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fost internațional și jucător al Universității Craiova, a analizat șansele României la barajul din martie pentru CM 2026.
18:30
Țiriac nu mai face sala polivalentă Omul de afaceri renunță la proiectul sportiv de la Otopeni: „Vă anunț oficial” # Golazo.ro
Ion Țiriac (86 de ani), fost tenismen și om de afaceri miliardar, a anunțat că proiectul sălii polivalente pe care intenționa să o construiască la Otopeni și lansat în 2022, nu va mai fi realizat.
18:20
Staff-ul lui Coelho Universitatea Craiova a anunțat cine îl va ajuta pe tehnicianul portughez # Golazo.ro
Universitatea Craiova a anunțat oficial noul staff tehnic al clubului.
17:40
„Am evaluat situația greșit” Jerome Boateng, despre fosta sa parteneră, care s-a sinucis în 2021: „Mi se refuză dreptul de a suferi” # Golazo.ro
Jerome Boateng (37 de ani), legenda celor de la Bayern Munchen, a vorbit despre sinuciderea fostei sale partenere, Kasia Leinhardt.
17:40
„Nu justifică suferinţa unui copil” Fostul președinte FRG intervine în scandalul momentului: „Ideea că «aşa se face performanţă» e greșită” # Golazo.ro
Carmencita Constantin, fostă preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică, a reacționat după imaginile publicate de GOLAZO.ro.
17:30
„Nu contează adversarul” Gheorghe Hagi, despre barajul din martie: „Dacă facem asta, ne vom califica” + Ce spune Ion Țiriac # Golazo.ro
Gheorghe Hagi (60 de ani), fostul lider al „Generației de aur”, a vorbit despre barajul pe care echipa națională îl va disputa în martie.
17:30
„Îi voi cocoșa cu amenzi” Mihai Stoica anunță cât vor trebui să plătească rebelii de la FCSB: „Cine nu o face, ne vedem la comisii” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre sancțiunile pe care le vor încasa jucătorii campioanei, dacă vor mai lua cartonașe din motive disciplinare.
17:30
Dineul organizat la Casa Albă în onoarea prințului saudit Mohammed bin Salman a oferit și o imagine despre viitorul Mondial care se va desfășura sub patronajul lui Donald Trump
17:30
Mesajul lui Iorgulescu Președintele LPF, despre selecționerul care va sta pe banca României la baraj : „ Ce poate face?” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, nu vede oportună o posibilă schimbare a lui Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea barajului pentru calificarea la CM 2026.
17:30
Țiriac o apără pe Camelia Voinea Declarație uluitoare după imaginile publicate de GOLAZO.ro: „Are dreptul să-și crească copilul așa cum crede” # Golazo.ro
Ion Țiriac (86 de ani) s-a implicat în scandalul legat de abuzurile Cameliei Voinea (55 de ani) asupra fiicei sale (18 ani).
16:50
Legendarul Roger Federer (44 de ani) va fi inclus în International Tennis Hall of Fame (ITHF). Ceremonia va avea loc la sfârșitul lunii august 2026 în Newport, Rhode Island (SUA).
16:30
Iugoslavia, URSS, Cehoslovacia… O altă perspectivă a preliminariilor CM: ce au reușit țările care s-a spart din cele 3 puteri fotbalistice # Golazo.ro
Astăzi, în locul Iugoslaviei, URSS și Cehoslovaciei au participat, cu Rusia exclusă, nu mai puțin de 19 naționale ăn preliminariile CM. Câte dintre ele sunt deja la Mondial, câte vor fi la baraj, în rândurile de mai jos
16:00
„Ordinul Novak” devine lege Ce efect va avea asupra sportului românesc » Amenzi uriașe pentru cine se abate + Cum s-a implicat George Simion # Golazo.ro
„Legea lui Novak” a fost votată în Camera Deputaților pentru integrarea în Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000.
15:40
„Revoltător, șocant” Șeful ANS, Bogdan Matei, vorbește despre cazul Cameliei Voinea și despre măsurile FRG: „Ar fi rău pentru ei!” # Golazo.ro
Bogdan Matei ne-a acordat un interviu în care a declarat că, sub nicio formă, nu va tolera abuzurile în sălile de antrenamente și că ANS va interveni decisiv dacă FRG nu va soluționa „cazul Camelia Voinea”.
15:20
„Așa e când crești într-o țară mică” Simona Halep și-a analizat cariera și a identificat lucrul de care este „cel mai mândră” # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre succesul obținut de-a lungul carierei, dar și despre momentele dificile prin care a trecut.
14:50
14:20
Usain Bolt, sprijin pentru Jamaica Legendarul sportiv nu a putut sta deoparte când a aflat despre dezastrul din orașul său natal # Golazo.ro
Usain Bolt (39 de ani), cel mai rapid om din istorie, a ajutat la reabilitarea orașului său natal, Sherwood Content, care a fost afectat grav de un uragan.
14:00
Revine pe bancă Unde a ajuns să antreneze fostul tehnician de la FCSB » Obiectiv: salvarea de la retrogradare # Golazo.ro
Leonard Strizu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, a semnat cu CSL Nanov, formație ce activează în Liga 3, seria 5.
13:40
Florin Cernat (45 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de director sportiv al echipei FCSB.
13:30
Dansul lui LeBron James VIDEO: Starul a revenit la 40 de ani în NBA, la Los Angeles Lakers, celebrând întoarcerea cu o mișcare devenită rapid virală # Golazo.ro
Legenda vie a baschetului, LeBron James, a început oficial cel de-al 23-lea său sezon în NBA, stabilind un record absolut în istoria ligii
13:20
Explicații pentru un moment jenant Ce s-a întâmplat în timpul intonării imnului înainte de România - San Marino: „Dezechilibru total” » Precizările FRF # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Cezar Ouatu (45 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la momentul intonării dinaintea partidei.
13:00
Andrei Rațu, gest superb VIDEO: Ce a făcut fundașul naționalei la finalul meciului cu San Marino: „Nu-mi vine să cred!” # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei naționale, a făcut un gest superb după victoria cu San Marino, scor 7-1.
12:50
Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul portughez al celor de la Al-Nassr, a participat marţi seara la un dineu organizat de preşedintele SUA Donald Trump în cinstea prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.
