Continuă Mihai Popescu la FCSB? Ce spune fotbalistul după ce patronul a declarat că nu-l mai vrea la echipă: „Lumea a înțeles asta greșit”

CSM București ar fi ajuns la un acord cu Bojana Popovic (45 de ani), una dintre cele mai mari handbaliste ale anilor 2000. Antrenoarea ar urma să preia echipa după Campionatul Mondial din Olanda și Germania. Conducerea ar încerca o mutare spectaculoasă: readucerea Cristinei Neagu (37 de ani) într-o funcție de conducere.