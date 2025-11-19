„Mystery Box” cu arme Borussia Dortmund i-a decis pedeapsa lui Adeyemi, după ce a fost prins » Care a fost explicația jucătorului
Golazo.ro, 19 noiembrie 2025 20:20
Karim Adeyemi (23 de ani) a vorbit pentru prima dată public despre cazul de deținere ilegală de arme în care a fost implicat.
20:50
CSM Constanța a publicat azi un comunicat revoltător. Violența împotriva sportivilor este validată, apărată, încurajată și transformată în emblemă a unui club sportiv. Ireal!
20:50
Antrenoare nouă la CSM București Când preia echipa + Cristina Neagu, posibilă revenire în club # Golazo.ro
CSM București ar fi ajuns la un acord cu Bojana Popovic (45 de ani), una dintre cele mai mari handbaliste ale anilor 2000. Antrenoarea ar urma să preia echipa după Campionatul Mondial din Olanda și Germania. Conducerea ar încerca o mutare spectaculoasă: readucerea Cristinei Neagu (37 de ani) într-o funcție de conducere.
Acum 30 minute
20:30
S-au resemnat Israelienii comentează debutul oficial al lui Lisav Eissat pentru România. Mircea Lucescu îl laudă și îi face lobby # Golazo.ro
Lisav Eissat, fundașul israelian cu origini românești, și-a făcut debutul oficial în meciul cu San Marino din preliminariile CM 2026, încheind practic orice șansă de a mai juca pentru Israel.
Acum o oră
20:20
20:00
Azi e tragerea la sorți LIVE de la 14:00. România își află adversarele de la barajul CM 2026: cine transmite ceremonia # Golazo.ro
România la barajul CM 2026. Astăzi are loc tragerea la sorți a play-off-ului de calificare la turneul final de anul viitor.
Acum 2 ore
19:40
„Mai suntem în Uniunea Europeană?” Două cluburi din Liga 1 se opun clar „Ordinului Novak”, care a trecut azi de Camera Deputaților: „Ne consultăm cu avocații” # Golazo.ro
Două cluburi din Liga 1 se opun „Ordinului Novak”, care va fi integrat în Legea Sportului, după votul de miercuri din Parlament.
19:30
Dat afară de Hermannstadt Sibienii au renunțat la unul dintre fundașii titulari, după două gafe # Golazo.ro
Hermannstadt a luat o măsură dură în privința fundașului luxemburghez Vahid Selimovic (28 de ani), după două erori majore comise în două meciuri consecutive pe stadionul „Municipal”.
19:30
Becali salută „Legea Novak” Patronul FCSB a votat pentru legea care obligă cluburile să joace cu minimum 40% români pe teren: „Pe mine mă ajută!” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB și parlamentar, s-a numărat printre aleșii care au votat modificările aduse Legii Sportului, adoptate astăzi. Noua reglementare obligă cluburile ca minimum 40% dintre jucătorii de pe teren, pe toată durata unui meci, să fie români.
19:20
România la Mondial sau FCSB campioană? Ce e mai probabil să se întâmple , dintre cele două variante # Golazo.ro
„România se califică la turneul final” are fix aceeași cotă ca „Barcelona sau Real Madrid câștigă Champions League” și „Argentina ia titlul mondial în 2026”
19:00
„Ne trebuie repede o schimbare” Un fost mare internațional nu are încredere în Lucescu: „Dacă rămâne, avem șanse și mai mici” # Golazo.ro
Gică Craioveanu (57 de ani), fost internațional și jucător al Universității Craiova, a analizat șansele României la barajul din martie pentru CM 2026.
Acum 4 ore
18:30
Țiriac nu mai face sala polivalentă Omul de afaceri renunță la proiectul sportiv de la Otopeni: „Vă anunț oficial” # Golazo.ro
Ion Țiriac (86 de ani), fost tenismen și om de afaceri miliardar, a anunțat că proiectul sălii polivalente pe care intenționa să o construiască la Otopeni și lansat în 2022, nu va mai fi realizat.
18:20
Staff-ul lui Coelho Universitatea Craiova a anunțat cine îl va ajuta pe tehnicianul portughez # Golazo.ro
Universitatea Craiova a anunțat oficial noul staff tehnic al clubului.
17:40
„Am evaluat situația greșit” Jerome Boateng, despre fosta sa parteneră, care s-a sinucis în 2021: „Mi se refuză dreptul de a suferi” # Golazo.ro
Jerome Boateng (37 de ani), legenda celor de la Bayern Munchen, a vorbit despre sinuciderea fostei sale partenere, Kasia Leinhardt.
17:40
„Nu justifică suferinţa unui copil” Fostul președinte FRG intervine în scandalul momentului: „Ideea că «aşa se face performanţă» e greșită” # Golazo.ro
Carmencita Constantin, fostă preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică, a reacționat după imaginile publicate de GOLAZO.ro.
17:30
„Nu contează adversarul” Gheorghe Hagi, despre barajul din martie: „Dacă facem asta, ne vom califica” + Ce spune Ion Țiriac # Golazo.ro
Gheorghe Hagi (60 de ani), fostul lider al „Generației de aur”, a vorbit despre barajul pe care echipa națională îl va disputa în martie.
17:30
„Îi voi cocoșa cu amenzi” Mihai Stoica anunță cât vor trebui să plătească rebelii de la FCSB: „Cine nu o face, ne vedem la comisii” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre sancțiunile pe care le vor încasa jucătorii campioanei, dacă vor mai lua cartonașe din motive disciplinare.
17:30
Dineul organizat la Casa Albă în onoarea prințului saudit Mohammed bin Salman a oferit și o imagine despre viitorul Mondial care se va desfășura sub patronajul lui Donald Trump
17:30
Mesajul lui Iorgulescu Președintele LPF, despre selecționerul care va sta pe banca României la baraj : „ Ce poate face?” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele LPF, nu vede oportună o posibilă schimbare a lui Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea barajului pentru calificarea la CM 2026.
17:30
Țiriac o apără pe Camelia Voinea Declarație uluitoare după imaginile publicate de GOLAZO.ro: „Are dreptul să-și crească copilul așa cum crede” # Golazo.ro
Ion Țiriac (86 de ani) s-a implicat în scandalul legat de abuzurile Cameliei Voinea (55 de ani) asupra fiicei sale (18 ani).
Acum 6 ore
16:50
Legendarul Roger Federer (44 de ani) va fi inclus în International Tennis Hall of Fame (ITHF). Ceremonia va avea loc la sfârșitul lunii august 2026 în Newport, Rhode Island (SUA).
16:30
Iugoslavia, URSS, Cehoslovacia… O altă perspectivă a preliminariilor CM: ce au reușit țările care s-a spart din cele 3 puteri fotbalistice # Golazo.ro
Astăzi, în locul Iugoslaviei, URSS și Cehoslovaciei au participat, cu Rusia exclusă, nu mai puțin de 19 naționale ăn preliminariile CM. Câte dintre ele sunt deja la Mondial, câte vor fi la baraj, în rândurile de mai jos
16:00
„Ordinul Novak” devine lege Ce efect va avea asupra sportului românesc » Amenzi uriașe pentru cine se abate + Cum s-a implicat George Simion # Golazo.ro
„Legea lui Novak” a fost votată în Camera Deputaților pentru integrarea în Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000.
15:40
„Revoltător, șocant” Șeful ANS, Bogdan Matei, vorbește despre cazul Cameliei Voinea și despre măsurile FRG: „Ar fi rău pentru ei!” # Golazo.ro
Bogdan Matei ne-a acordat un interviu în care a declarat că, sub nicio formă, nu va tolera abuzurile în sălile de antrenamente și că ANS va interveni decisiv dacă FRG nu va soluționa „cazul Camelia Voinea”.
15:20
„Așa e când crești într-o țară mică” Simona Halep și-a analizat cariera și a identificat lucrul de care este „cel mai mândră” # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, a vorbit despre succesul obținut de-a lungul carierei, dar și despre momentele dificile prin care a trecut.
Acum 8 ore
14:50
CSM Constanța a publicat azi un comunicat revoltător. Violența împotriva sportivilor este validată, apărată, încurajată și transformată în emblemă a unui club sportiv. Ireal!
14:20
Usain Bolt, sprijin pentru Jamaica Legendarul sportiv nu a putut sta deoparte când a aflat despre dezastrul din orașul său natal # Golazo.ro
Usain Bolt (39 de ani), cel mai rapid om din istorie, a ajutat la reabilitarea orașului său natal, Sherwood Content, care a fost afectat grav de un uragan.
14:00
Revine pe bancă Unde a ajuns să antreneze fostul tehnician de la FCSB » Obiectiv: salvarea de la retrogradare # Golazo.ro
Leonard Strizu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, a semnat cu CSL Nanov, formație ce activează în Liga 3, seria 5.
13:40
Florin Cernat (45 de ani) a fost prezentat oficial în funcția de director sportiv al echipei FCSB.
13:30
Dansul lui LeBron James VIDEO: Starul a revenit la 40 de ani în NBA, la Los Angeles Lakers, celebrând întoarcerea cu o mișcare devenită rapid virală # Golazo.ro
Legenda vie a baschetului, LeBron James, a început oficial cel de-al 23-lea său sezon în NBA, stabilind un record absolut în istoria ligii
13:20
Explicații pentru un moment jenant Ce s-a întâmplat în timpul intonării imnului înainte de România - San Marino: „Dezechilibru total” » Precizările FRF # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Cezar Ouatu (45 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la momentul intonării dinaintea partidei.
13:00
Andrei Rațu, gest superb VIDEO: Ce a făcut fundașul naționalei la finalul meciului cu San Marino: „Nu-mi vine să cred!” # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei naționale, a făcut un gest superb după victoria cu San Marino, scor 7-1.
Acum 12 ore
12:50
Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul portughez al celor de la Al-Nassr, a participat marţi seara la un dineu organizat de preşedintele SUA Donald Trump în cinstea prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.
12:40
Noi urâm barajele! „Tricolorii” s-au simțit rău când calificarea a depins de un duel decisiv. Le-am pierdut pe toate! # Golazo.ro
România se pregătește de play-off-ul CM 2026, dar a fost învinsă la fiecare astfel de încercare. Ce s-a întâmplat când naționala a ajuns să joace calificarea într-o asemenea confruntare
12:30
„Antrenorul cu cel mai urât caracter” Fostul atacant de la FCSB, mărturii din perioada petrecută la București: „Becali nu are nicio treabă cu fotbalul” # Golazo.ro
Gregory Tade (39 de ani), fostul atacant de la FCSB, CFR Cluj și Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută în fotbalul românesc.
12:10
Am bătut San Marino. Foarte bine. Entuziasmul jucătorilor e de felicitat. Dar e San Marino. Am bătut un sat. Să trecem mai departe.
12:10
„Mă dau eu singur afară!” Mircea Lucescu, mesaj dur pentru contestatari: „Nu sunt Mesia” » Ce a spus despre Răzvan Marin, Stanciu și Drăgușin # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a avut un mesaj dur pentru contestatari, după succesul din ultima etapă a preliminariilor CM 2026.
12:00
11:20
Se teme de România Fostul mare fotbalist nu vrea ca țara sa să dea peste „tricolori” la baraj: „Ar fi greu, mai ales că...” # Golazo.ro
Viktor Leonenko, fost atacant al naționalei Ucrainei, a vorbit despre un posibil duel cu România în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.
10:50
Remarcatul lui Panduru „Tricolorul” care l-a impresionat în victoria cu San Marino: „Are lucruri bune” # Golazo.ro
Basarab Panduru, component al „Generației de Aur”, a vorbit despre prestația lui Ștefan Baiaram din România - San Marino 7-1.
10:30
Cea mai mică țară care merge la Mondial E cât Vișeu de Sus și s-a calificat direct la CM 2026 # Golazo.ro
Curacao a devenit cea mai mică țară care obține calificarea la un Campionat Mondial, după remiza cu Jamaica, 0-0, din ultima etapă a preliminariilor, zona America de Nord.
10:00
„Are două atuuri” Gică Popescu a spus cine e omul potrivit pentru a antrena naționala la barajul din martie + Ce adversară vrea # Golazo.ro
Gheorghe Popescu (58 de ani), fostul component al „generației de aur”, a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Lucescu (80 de ani) să continue pe banca echipei naționale.
09:20
„Ce explicație să dau acum?” Cosmin Olăroiu, contre cu un jurnalist după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Țara merită o explicație!” # Golazo.ro
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul oaspeților, a mulțumit pentru susținerea primită în campania de calificare.
09:00
Răzvan Marin, din nou căpitan Contestat de Mircea Lucescu, susținut de vestiar. Hagi a refuzat banderola în favoarea veteranului „tricolorilor” # Golazo.ro
Meciul România - San Marino 7-1, disputat marți seară la Ploiești, în ultima rundă din preliminariile CM 2026, a oferit nu doar o victorie previzibilă, ci și un nou episod în povestea complicată a banderolei de căpitan.
Acum 24 ore
01:30
„Nu ne-am câștigat acest drept” Rațiu a apărut supărat la interviuri: „Cine vine să vină, noi trebuie să venim cum trebuie” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul „tricolorilor”, a venit foarte supărat la interviurile de după meci, fiind afectat de parcursul slab al „tricolorilor” în preliminariile pentru CM 2026.
01:00
„Rămâneți la baraj?” Cum a răspuns Lucescu » Reacție nervoasă: „Există o limită! Dacă aș spune exact ce gândesc...” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a vorbit despre succesul din ultima etapă a preliminariilor.
00:50
„Putem câștiga la baraj” Vlad Dragomir, încă afectat de eșecul cu Bosnia: „E greu, dar știm că forța grupului ne poate aduce succes” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Vlad Dragomir (26 de ani) a tras câteva concluzii la finalul preliminariilor pentru CM 2026.
00:40
Un singur adversar abordabil Planurile României, date peste cap în ultima zi! Schimbare majoră la urnele pentru barajul CM 2026, după o surpriză uriașă! # Golazo.ro
ROMÂNIA - SAN MARINO 7-1. Toate calculele au fost date peste cap în ultima zi a preliminariilor europene, când o mare surpriză a răsturnat urnele de la baraj.
00:20
„Ne vedem în SUA” Ianis Hagi crede în continuare în șansele României: „Mergem la baraj și știm că ne calificăm la Mondial” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Ianis Hagi (27 de ani) a venit cu prima reacție după încheierea calificărilor pentru CM 2026.
00:10
Austria, la CM. Nu Bosnia! Echipa care i-a învins pe „tricolori” nu a rezistat la Viena: 1-1. Și se duce în baraj. Cum arată urnele! # Golazo.ro
Austria a reușit să egaleze marți seară, 1-1 acasă, punctul suficient pentru a-și păstra locul 1 și a se califica după aproape trei decenii la Mondial
00:00
Bosnia, coșmarul familiei Lucescu „Il Luce” și Răzvan, ratări la indigo: înfrângeri la Zenica după 1-0 la pauză și puncte pierdute cu outsideri # Golazo.ro
Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a ratat calificarea directă la CM 2026, selecționerul repetând greșelile comise de fiul său, Răzvan, în preliminariile EURO 2012.
