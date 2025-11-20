Ce îi interesează pe expatriații din lumea modei? Designul interior.
G4Media, 20 noiembrie 2025 14:00
Somerset House, o companie înființată acum cinci ani, care tocmai a deschis un showroom de 930 de metri pătrați în Queens, este un exemplu al ceea ce se întâmplă când moda întâlnește mobilierul. Alan Eckstein, fondatorul Somerset House, un magazin de mobilier foarte popular, este primul care recunoaște că are o problemă cu cumpărăturile. „Este […] © G4Media.ro.
STS demarează extinderea serviciului 112, într-un proiect estimat la 38,46 milioane de lei / Sistemul va permite apeluri de urgență prin servicii multimedia și va avea inclusiv un chatbot # G4Media
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a demarat, printr-o licitație publicată pe platforma SEAP, o achiziție importantă, care vizează dezvoltarea unui sistem informatic nou și complex, dedicat îmbunătățirii modului în care sunt gestionate comunicațiile de urgență în România prin Serviciul 112. Valoarea totală estimată a proiectului este de 38,46 milioane de lei. Obiectivul principal nu este […] © G4Media.ro.
Familiile cu copii până la 14 ani, împreună în avion fără costuri suplimentare / Campanie online prin care companiilor aeriene li se cere să oprească practica separării familiilor și să introducă locuri împreună, fără costuri ascunse # G4Media
Vola, companie care asigură servicii de turism, anunță că demarează o strângere de semnături prin care solicită companiilor aeriene să introducă un standard minim obligatoriu pentru rezervările care includ copii până la 14 ani: familiile să aibă garantat dreptul de a sta împreună, fără costuri suplimentare pentru alegerea locurilor. Petiția poate fi semnată aici. Demersul […] © G4Media.ro.
Cazul Cameliei Voinea, cel mai recent mediatizat dintr-o serie de scandaluri și acuzații de tratamente abuzive ale antrenorilor față de tinerii sportivi din România # G4Media
Camelia Voinea a fost acuzată de două gimnaste că are un comportament agresiv, iar zilele trecute au apărut și imagini video publicate de publicația sportivă Golazo, care o arată pe antrenoare cum o agresează verbal chiar pe fiica sa, Sabrina Voinea, în sala de antrenament, în urmă cu mai mulți ani. De asemenea, fanatik.ro relatează […] © G4Media.ro.
VIDEO INTERVIU Mai este nevoie de TVR? Ce spune Dan Turturică, fostul șef, despre instituția cu 2000 de angajați, cu cheltuieli de 100 de milioane de euro pe an, dar cu audiențe modeste # G4Media
Fostul președinte-director general al TVR, Dan Turturică, susține că televiziunea publică rămâne esențială într-un context dominat de dezinformare, chiar dacă audiențele sunt scăzute, iar resursele financiare sunt insuficiente chiar dacă bugetul instituției este de aproape 100 de milioane de euro pe ani și are 2000 de angajați. Într-un interviu pentru G4Media, Turturică explică de ce […] © G4Media.ro.
Comparațiile cu Holocaustul sunt cel mai ades deplasate și au la origine fie ignoranța, fie cinismul # G4Media
De câte ori nu ați auzit: X este un nazist, organizația Y este SS sau Gestapo sau chiar compararea unor politicieni cu Hitler: bunăoară actualul vicepreședinte al Statelor Unite, J.D. Vance, îl numea în 2016 pe candidatul de atunci și președintele de azi, Donald Trump “Hitler al Americii”. Cum se mai întoarce roata istoriei… Dar […] © G4Media.ro.
LIVE România află în scurt timp adversara din barajul de calificare la CM 2026 – Mircea Lucescu vrea să evite Italia # G4Media
Echipa naționala de fotbal a României află astăzi numele adversarei din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Pe listă se găsesc Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. SE ACTUALIZEAZĂ. Ceremonia tragerii la sorți de la Zurich poate fi urmărită în direct pe Antena 1 și Antena Play de la ora 14:00, […] © G4Media.ro.
Melania Trump aduce un omagiu prințului moștenitor al Arabiei Sauditei purtând o rochie verde Elie Saab de 3.350 de dolari # G4Media
La dineul oficial organizat în onoarea prințului moștenitor Mohammed bin Salman, prima doamnă a dat un semn neașteptat de loialitate. Președintele Trump a folosit în multe feluri fastul funcției sale pentru a demonstra noua prietenie dintre Statele Unite și Arabia Saudită în timpul vizitei de marți a prințului moștenitor Mohammed bin Salman la Casa Albă, […] © G4Media.ro.
Guvernul trimite la CSM proiectul privind pensiile magistraților / Executivul speră într-un aviz rapid pentru ca într-o săptămână să-și angajeze răspunderea / Curtea Constituțională a stabilit un termen de 30 de zile # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, într-un briefing la Palatul Victoria, că proiectul de lege privind pensiile magistraților va fi trimis joi spre avizare la CSM, iar speranța Executivului este că avizul consultativ va fi dat rapid. „Speranța, dorința este ca dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, […] © G4Media.ro.
Rachetă de croazieră Kalibr a Rusiei, distrusă cu un lansator de rachete chinezesc / Cum a ajuns arma produsă de un aliat al Moscovei să fie folosită de ucraineni? # G4Media
Forțele ucrainene au obținut un succes notabil în domeniul apărării aeriene în această săptămână, cu un sistem portabil de apărare aeriană (MANPADS) FN-6 de fabricație chineză, transmite Defence Blog. Acesta a fost folosit pentru a intercepta o rachetă de croazieră rusă Kalibr. © G4Media.ro.
Peste 113.000 de sesizări de cazuri de violență domestică în primele zece luni ale anului, cu 2100 mai multe decât în aceeași perioadă din 2024 # G4Media
La peste 113.000 de sesizări de cazuri de violență domestică au intervenit polițiștii în primele zece luni ale anului, cu 2.100 mai multe decât în perioada similară din 2024, transmite MEDIAFAX. IGPR a anunțat joi că, în primele 10 luni ale anului 2025, polițiștii au intervenit la 113.144 de sesizări privind violența domestică, cu 2.115 […] © G4Media.ro.
Un bărbat de 42 de ani, antrenor de lupte libere, a fost ridicat de poliţişti şi dus la audieri, fiind acuzat că a întreţinut raporturi sexuale cu o elevă de 16 ani, pe care a şi agresat-o fizic în timpul antrenamentelor, transmite Agerpres. Poliţia Capitalei a anunţat joi că a pus în executare patru mandate […] © G4Media.ro.
Mercenarul Horațiu Potra va fi adus joi după-amiază în România, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Urmărit penal pentru organizarea unei lovituri de stat, Horațiu a fost reținut de autoritățile din Dubai. Avocații mercenarului fugar Horațiu Potra au anunțat, în 30 octombrie, că acesta vrea să revină „voluntar” în România, unde e vizat de un […] © G4Media.ro.
Nicușor Dan: Suntem foarte aproape de un obiectiv major, aderarea României la OCDE în 2026 # G4Media
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi, pe pagina sa de Facebook, că “România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE” prin promulgarea Legii privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, “un pachet complex de măsuri care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese […] © G4Media.ro.
Răspunsurile la toate nelămuririle noastre, atunci când alegem un produs din raftul magazinului, stau în etichetă. Nu în descrierea sau denumirea aflată pe fața produsului, care de multe ori poate fi înșelătoare, prin omisiune sau supralicitarea unor calități ale produsului care nu sunt extrem de importante, ci în eticheta pe care o găsim pe verso […] © G4Media.ro.
VIDEO Daniel Băluță, discurs manifest la lansarea oficială a candidaturii la Primăria Capitalei # G4Media
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și-a lansat, oficial, candidatura la funcția de Primar General al Municipiului București, miercuri, 19 noiembrie, în fața a circa 500 de susținători, La ceremonia susținută la galeria SENAT, din cadrul Combinatului Fondului Plastic, situat în nordul Capitalei, au fost prezenți, printre alții Sorin Grindeanu (președinte Camera Deputaților), Marian Neacșu (vicepremier), […] © G4Media.ro.
Roger Federer are parte de un nou rol în tenis, legendarul campion elvețian precizând că este noul „manager general” al fiului său Leo. În vârsă de 11 ani, acesta joacă din ce în mai mult tenis în ultima perioadă, iar Mister Perfect spune că nu ar fi potrivit pentru a-l antrena pe fiul său. Nu […] © G4Media.ro.
Polemică în Franța după ce şeful Statului Major cere ţării să fie pregătită de sacrificii și chiar să-şi „piardă fiii” pentru a descuraja Rusia # G4Media
Şeful Statului Major al Armatei Franceze, generalul Fabien Mandon, a stârnit controverse, cu un discurs în care a cerut ţării să fie pregătită să facă sacrificii, chiar să-şi „piardă fiii”, pentru a descuraja Rusia să folosească forţa dincolo de războiul actual cu Ucraina, informează joi agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Rusia este convinsă […] © G4Media.ro.
Naștere rară a unui pui de rinocer alb în Spania, o adevărată speranță pentru această specie amenințată # G4Media
Un pui de rinocer alb s-a născut la începutul lunii noiembrie la grădina zoologică din Valencia, în estul Spaniei, în cadrul Programului european pentru speciile pe cale de dispariție, care vizează asigurarea supraviețuirii acestor animale amenințate, scrie Le Figaro. După 491 de zile de gestație, mama, Kwanza, a dat naștere în cele din urmă unui […] © G4Media.ro.
Primarul suspendat al Mangaliei, plasat în arest la domiciliu / Decizia nu este definitivă / Este cercetat pentru luare de mită şi spălare a banilor # G4Media
Judecătorii Tribunalului Constanţa au decis joi plasarea primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cercetat pentru luare de mită şi spălare a banilor, din arest preventiv în arest la domiciliu, transmite Agerpres. Decizia magistraţilor nu este definitivă, ea putând fi atacată de către procurorii anticorupţie la Curtea de Apel. Conform Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), primarul municipiului […] © G4Media.ro.
Cât plătește OpenAI către Microsoft / Ce dezvăluie documentele interne despre circuitul banilor # G4Media
Un set de documente obținute pe surse și analizate de bloggerul specializat în tehnologie, Ed Zitron, oferă o perspectivă rară asupra relației financiare dintre OpenAI și Microsoft. Aceste detalii apar într-un moment în care se intensifică speculațiile despre o posibilă listare la bursă a OpenAI, iar interesul public pentru situația financiară a companiei este în continuă creștere, scrie TechCrunch. © G4Media.ro.
China vrea să adopte noi stimulente pentru a depăşi criza cu care se confruntă piaţa imobiliară # G4Media
China ia în considerare noi măsuri pentru redresarea pieţei imobiliare, pe fondul sporirii temerilor că o nouă înrăutăţire a sectorului ameninţă să destabilizeze sistemul financiar al ţării, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres. Ministrul pentru Locuinţe şi alţi oficiali iau în calcul câteva opţiuni, cum ar fi acordarea […] © G4Media.ro.
Andrew Tate, numit „unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul criptomonedelor” după ce a pierdut peste 800.000 de dolari pe Hyperliquid # G4Media
Observatorii pieței îl etichetează pe Andrew Tate drept unul dintre cei mai slabi traderi din domeniul criptomonedelor, după ce acesta a fost complet lichidat pe Hyperliquid, pierzând peste 800.000 de dolari, scrie publicația specializată beincrypto.com. El se alătură unei liste tot mai lungi de traderi de renume care și-au văzut averile evaporându-se pe platformă. Lichidările […] © G4Media.ro.
Operaţiunea Ziua Z – 91 de persoane reţinute şi 19 plasate sub control judiciar / Zeci de kilograme de droguri, confiscate / Sechestru pe 23 de maşini, majoritatea bolizi de lux # G4Media
Peste 90 de persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute în cadrul Operaţiunii Ziua Z, 22 dintre acestea fiind deja arestate preventiv. De asemenea, s-a pus sechestru pe 23 de maşini, majoritatea bolizi de lux, şi s-au confiscat zeci de kilograme de droguri şi arme, transmite News.ro. ”În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate […] © G4Media.ro.
ANAF l-a dat în judecată pe fostul președinte Klaus Iohannis pentru plata de despăgubiri în contul lipsei de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu # G4Media
Statul român, prin Direcția de Finanțe Brașov, a deschis un proces la Tribunalul Sibiu, prin care solicită obligarea fostului președinte al României Klaus Iohannis la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. „Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoașterea […] © G4Media.ro.
Ce se întâmplă cu pielea după slăbit? Dr. Cosmin Buzea, chirurg MedLife: „A doua etapă a chirurgiei obezității e la fel de importantă ca prima“ # G4Media
Slăbitul rapid, fie prin diete drastice, fie prin tratamente moderne sau prin intervenții bariatrice, nu se încheie odată cu scăderea kilogramelor. Kilogramele dispar, dar lasă în urmă alte provocări: piele în exces, dezechilibre corporale și schimbări de imagine care pot afecta atât sănătatea, cât și starea emoțională. Dr. Cosmin Buzea, chirurg generalist și plastician în cadrul Spitalului […] © G4Media.ro.
Administratorul unui centru pentru vârstnici din Voluntari, care a folosit acte false pentru autorizare şi a mutat beneficiarii la hotel pentru o noapte, astfel încât să nu fie găsiţi la control, a încheiat un acord de recunoaştere cu DNA # G4Media
O femeie, administrator al unui centru pentru vârstnici din Voluntari, care a fost reţinută în 2023, a încheiat un acord de recunoaştere cu procurorii DNA. Ea a recunoscut că a folosit documente false pentru a determina instituţiile statului să autorizeze centrul, deşi vârstnicii nu primeau îngrijirea corespunzătoare, primeau mâncare insuficientă, iar medicaţia era administrată de […] © G4Media.ro.
Marketing United: Prima conferință românească despre sponsorizare și parteneriate de brand (Parteneriat) # G4Media
Marketing United marchează o premieră pe scena locală de marketing, fiind prima conferință dedicată în mod explicit impactului sponsorizării în comunicarea brandurilor. Evenimentul aduce împreună actori cheie din marketing, sport, cultură, artă și organizare de evenimente, pentru a genera dialog, inspirație și bune practici. Într-un moment în care brandurile își caută parteneriate tot mai autentice […] © G4Media.ro.
Drulă, după sondajul INSCOP în care apare pe locul 4: Miza e enormă. Să captureze Capitala pentru PNL-PSD / Ciprian, nu așa! Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Lasă manipulările și aroganța # G4Media
Candidatul USR Cătălin Drulă, clasat pe locul 4 într-un sondaj INSCOP publicat joi, susține că este vorba despre o strategie a PNL și PSD, ca să „captureze Capitala” și îl acuză pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, de manipulare. „«Te vom omorî cu sondajele». Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor. Miza […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV | Eutanasia ar putea fi eliminată din România. Zeci de mii de oameni au semnat petiția / Hilde Tudora: “Luni, e un pas important. Depunem proiectele la care am lucrat toată vara. Îi rog pe oameni să semneze” # G4Media
România este printre puținele țări în care eutanasierea câinilor fără stăpân încă se mai aplică. O metodă barbară care nu rezolvă problema înmulțirii necontrolate a animalelor fără adăpost. O spun studii nenumărate și analize aplicate. Lucrurile s-ar putea schimba, însă, în curând. Un proiect de modificare a actualei legi urmează să fie depus la Parlament […] © G4Media.ro.
Ce conține planul secret negociat de oficiali americani și ruși: Cedarea Donbasului, reducerea la jumătate a armatei Kievului, recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială a Ucrainei (surse, FT) # G4Media
Administrația Trump și oficialii ruși au elaborat o nouă propunere radicală pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, care prevede concesii majore din partea Kievului, și l-au îndemnat pe președintele Volodimir Zelenski să o accepte, potrivit unor persoane informate cu privire la această inițiativă, transmite Financial Times. Un grup de oficiali ruși și americani […] © G4Media.ro.
„Ne așteptăm să fim consultați”. Politicienii europeni despre planul secret de pace al SUA # G4Media
Orice plan de încheiere a războiului din Ucraina va necesita sprijinul ucrainienilor și al europenilor, a declarat joi șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, citată de BBC. „Noi, europenii, am susținut întotdeauna o pace durabilă și justă și salutăm orice eforturi în acest sens. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, este nevoie […] © G4Media.ro.
Carlos Sainz a criticat în termeni duri deciziile de arbitraj luate de către stewarzi la Marele Premiu din Brazilia, ibericul fiind de părere că penalizarea primită de Oscar Piastri a fost una dictată „aiurea”. Carlos Sainz spune că stewarzii din Formula 1 au dat prea multe penalizări „aiurea” în 2025 Pilotul celor de la Williams […] © G4Media.ro.
SURSE Componente de echipamente militare, depistate într-un camion din Republica Moldova care voia să intre în România prin Vama Albița / Armamentul ar fi trebuit să ajungă în Israel # G4Media
Componente de echipamente militare au fost depistate, joi, într-un camion din Republica Moldova care voia să intre în România prin Vama Albița, iar potrivit primelor informații armamentul ar fi trebuit să ajungă în Israel, au declarat sursele G4Media. Camionul era condus de un cetățean moldovean. Vameșii au sigilat camionul, iar șoferul este ținut sub supraveghere. […] © G4Media.ro.
Pană de curent la Paris, din motive încă necunoscute / 170.000 de locuinţe au rămas fără electricitate # G4Media
O pană de curent a afectat joi dimineaţa unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuinţe începând de la ora 05:38 GMT, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Operatorul reţelei electrice naţionale din Franţa, RTE, a comunicat că incidentul tehnic este legat de staţia de la Issy-Les-Moulineaux din sud-vestul capitalei, […] © G4Media.ro.
Un tânăr în scaun cu rotile a murit călcat de o mașină, în curtea unui centru medical din Bihor / O asistentă medicală și un alt băiat în scaun cu rotile au fost răniți # G4Media
Un bărbat de 27 de ani, aflat în scaun cu rotile, a murit, iar un altul de 18 ani a fost grav rănit după ce au fost loviţi de o maşină în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin, judeţul Bihor, anunță GDS. Asistenta medicală care îi însoţea a fost şi ea rănită. […] © G4Media.ro.
Peste 16.000 de persoane au rămas fără curent electric în provincia rusă Kursk după un atac ucrainean cu drone # G4Media
Aproximativ 16.000 de persoane au rămas fără electricitate în regiunea rusă Kursk în urma unui atac ucrainean cu drone, a anunţat joi guvernatorul regional, Aleksandr Hinştein, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Noaptea trecută, inamicul a atacat substaţiile electrice din zona de frontieră (cu Ucraina). Atacul a lăsat peste 16.000 de persoane fără […] © G4Media.ro.
Japonia ar putea include dotarea cu arme nucleare în noua strategie de securitate națională # G4Media
Partidul Liberal Democrat (PLD), de guvernământ, condus de prim-ministrul Sanae Takaichi, a început joi discuţiile în vederea revizuirii celor trei documente cheie privind strategia de securitate naţională, având în prim-plan o potenţială schimbare a politicii Japoniei privind armele nucleare, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Având în vedere mediul de securitate în rapidă […] © G4Media.ro.
Un fost medic italian de 80 de ani a apelat prima oară la serviciul de urgențe: după 6 ore de așteptare a plecat acasă fără să fie consultat / „A fost abandonat într-un scaun cu rotile” / Italia se confruntă grave probleme ale sistemului medical # G4Media
Fiica unui medic din Bergamo, Italia, a plecat din serviciul de urgență a unui spital după ce a stat în scaun cu rotile timp de șase ore. Întâmplarea a fost relatată în presa italiană de către fiica sa și este încă un semnal asupra felului în care s-a blocat sistemul de sănătate italian. „Mă numesc […] © G4Media.ro.
Helmut Marko este unul dintre pilonii pe care s-a construit imperiul RedBull Racing din Formula 1. Fostul pilot vine și surprinde povestind că se înțelesese cu Ferrari pentru a concura pentru Scuderie. Totul se întâmpla în 1972: „oferta era deja semnată”, transmite Marko. Ajuns la 82 de ani, Helmut Marko este fără îndoială una dintre […] © G4Media.ro.
Witkoff a șters o postare în care menționa un misterios domn K., comentând planul secret de pace în Ucraina # G4Media
„Probabil a aflat asta de la K…”, a scris Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, pe site-ul de socializare X, înainte de a șterge rapid mesajul. Se pare că a crezut că trimite un mesaj privat, a comentat Sky News, citat de BBC. Comentariul lui Witkoff a fost o reacție la articolul senzațional […] © G4Media.ro.
Daniel Băluță: Bucureștiul are nevoie de un plan unitar, iar până în 2032 poate fi transformat într-un standard al calității vieții # G4Media
Bucureștiul are nevoie de un plan unitar, iar până în 2032 poate fi transformat într-un standard al calității vieții, consideră candidatul la Primăria Generală Daniel Băluță. „Viața e prea scumpă, iar calitatea vieții e precară, oamenii plătesc mult pentru prea puține servicii. Scăderea costului vieții înseamnă termoficare care nu pierde miliarde de lei, locuințe pentru […] © G4Media.ro.
SONDAJ Ciprian Ciucu și Daniel Băluță împart primele două locuri pentru Primăria București, în funcție de mobilizarea electoratului – INSCOP / Cătălin Drulă, devansat de Anca Alexandrescu # G4Media
Un sondaj INSCOP Research arată că 27,1% dintre bucureștenii care au declarat că merg sigur la vot l-ar vota pe Ciprian Ciucu (PNL), 24% pe Daniel Băluță (PSD), 21,3% pe Anca Alexandrescu (AUR și PNȚCD) iar 12,1% pe Cătălin Drulă (USR). Intenția de vot pentru ALEGĂTORII MOBILIZAȚI, cei care și-au exprimat o opțiune de vot […] © G4Media.ro.
NASA a publicat miercuri, 19 noiembrie, noi imagini spectaculoase ale 3I/ATLAS, o cometă interstelară care traversează în prezent sistemul nostru solar. Este al treilea obiect cunoscut provenind dintr-un alt sistem stelar care realizează acest lucru, după Oumuamua în 2017 și 2I/Borisov în 2019, potrivit Le Figaro. Descoperită în iulie 2025, cometa 3I/ATLAS a trecut cel […] © G4Media.ro.
Comisia Europeană pregătește reglementarea unei noi clase de vehicule electrice accesibile inspirată de conceptul Dacia Hipster # G4Media
Comisia Europeană pregătește noi reglementări dedicate mașinilor electrice accesibile, într-un context în care industria auto solicită soluții legislative pentru vehicule mai mici și mai ieftine. În luna decembrie este programată o întâlnire în care Bruxelles-ul ar urma să decidă omologarea unei noi categorii de automobile, poziționată între cvadricicluri și segmentul actual M1, concept care urmează […] © G4Media.ro.
VIDEO | Inginerul constructor care s-a lăsat de meserie și a fondat o fermă / Ionuț Bădică: „Nu aș putea să creez o nebunie cu chimicale! Nu mi-ar cânta inima” # G4Media
Ionuț Bădică, invitatul podcastului ”Agricultura în schimbare” este o poveste de om. Are 41 de ani și cultivă legume „cu suflet”, la ferma lui, numită, evident,”Sol și Suflet”. Ferma se află la 20 km Vest de Ploiești, în localitatea Vlădeni, din județul Dâmbovița. © G4Media.ro.
Ministerul de Interne: Sistemul E-Sigur nu este blocat / Se află în etapa firească de integrare și omogenizare tehnică # G4Media
Ministerul de Interne a venit cu mai multe precizări legate de sistemul E-Sigur, după apariția în spațiul public a mai multor informații legate de acesta și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. Redăm mai jos comunicatul integral al Ministerului de Interne Afirmațiile conform cărora „camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI” […] © G4Media.ro.
Pericolele culturii ‘‘fur baby‘‘: Când grijile noastre pentru animalele de companie devin stresante pentru ele # G4Media
Tratarea animalelor de companie ca pe proprii copii, cunoscută sub denumirea de „fur baby culture”, devine tot mai populară. Însă un grup de veterinari avertizează că această tendință poate afecta negativ bunăstarea animalelor. © G4Media.ro.
O congresmenă democrată americană, inculpată pentru o deturnare de fonduri de cinci milioane de dolari / Cum a folosit banii # G4Media
O aleasă democrată din Camera Reprezentanţilor a SUA a fost inculpată pentru că a deturnat cinci milioane de dolari din fonduri federale şi a utilizat banii pentru a-şi finanţa campania din 2021, a anunţat miercuri justiţia americană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Sheila Cherfilus-McCormick, de 46 de ani, democrată aleasă într-o circumscripţie […] © G4Media.ro.
42 de persoane, rănite, dintre care două grav, în Cehia, din cauza coliziunii între două trenuri # G4Media
Patruzeci şi două de persoane au fost rănite din cauza coliziunii produse joi între două trenuri în Republica Cehă, transmite AFP, preluată de Agerpres. ‘„Există 40 de persoane cu răni uşoare şi două cu răni grave”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a serviciului de ambulanţă ceh, Petra Kafkova. Aceasta a adăugat că accidentul a fost […] © G4Media.ro.
