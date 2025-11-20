Pană majoră de curent în Paris: 170.000 de locuinţe fără electricitate, metroul și trenurile oprite
Adevarul.ro, 20 noiembrie 2025 12:00
O pană de curent a afectat joi dimineaţa unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuinţe începând de la ora 05:38 GMT (07:38 ora României).
O pană de curent a afectat joi dimineaţa unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuinţe începând de la ora 05:38 GMT (07:38 ora României).
