BCR atrage 500 milioane de euro în cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni. Randament substanțial pentru cumpărători
Economica.net, 20 noiembrie 2025 14:00
Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni, atrăgând 500 milioane euro și consolidându-și accesul la piețele internaționale de capital. Tranzacția a generat una dintre cele mai competitive marje de finanțare obținute în ultimii ani de o bancă din România pentru o emisiune eligibilă MREL, reflectând interesul ridicat al investitorilor și încrederea în soliditatea BCR.
Pensii speciale magistraţi – Anunţ de la Guvern despre proiectul de lege trimis la CSM # Economica.net
Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor va fi trimis, joi, spre avizare la CSM, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că măsura privind interdicţia cumulului pensiei cu salariul la stat, care urmează să prevadă o penalizare cu un procent de 85% din pensie, se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive.
HARTA DN1 va fi închis mai multe zile începând de luni în județul Prahova. VEZI rutele alternative # Economica.net
Traficul rutier va fi închis pe DN 1, în zona km 69+925 (Movila Vulpii), începând de luni, 24 noiembrie, ora 10:00, pentru lucrări de refacere a infrastructurii trecerii la nivel cu calea ferată.
Dosarul mercenarilor – Horaţiu Potra şi fiul lui sunt aduşi în ţară din Dubai (surse) # Economica.net
Mercenarul Horaţiu Potra este adus, joi, în ţară, cu o cursă aeriană din Dubai, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
Premieră în România – Cel mai mare parc fotovoltaic construit pe un teren degradat. Unde a fost inaugurat şi cine l-a făcut # Economica.net
Cel mai mare parc fotovoltaic din România construit pe un teren degradat, cu o capacitate instalată de 52 MWp şi o producţie anuală estimată de aproximativ 73 GWh, a fost pus în funcţiune în judeţul Giurgiu, a anunţat dezvoltatorul SIMTEL.
Cât fumează românii şi unde se află România în clasamentul UE la ţigări tradiţionale, vapat sau ţigări electronice- TOP Uniunea Europeană # Economica.net
România ocupă locul 15 în ţările OECD la fumatul zilnic, cu 18,7%, peste media Uniunii Europene, de 18,4%, şi se regăseşte în grupul ţărilor est-europene cu mortalitate prematură ridicată, în special din boli unde fumatul este un factor determinant, respectiv boli cardiovasculare, cancer pulmonar, bronhopneumopatii cronice, informează, joi, InfoCons, cu prilejul Zilei Naţionale Fără Tutun.
Anunţ din SUA – China a „atacat” avioanele Rafale ale Franţei după conflictul dintre India şi Pakistan. Acuzaţii de dezinformare aduse autorităţilor de la Beijing # Economica.net
China a desfăşurat o campanie de dezinformare menită să afecteze vânzările avionului militar francez Rafale după ce India a folosit acest model de avion prima dată în luna mai contra armelor chinezeşti desfăşurate de ţara vecină Pakistan, a anunţat în această lună o comisie din SUA într-un raport respins de Beijing ca fals, transmite joi Reuters.
Impozitul minim pe cifra de afaceri, ”o otravă care trebuie să dispară”, spune Biriş # Economica.net
Vedem Dacia că spune că impozitul minim pe cifra de afaceri, primul mare „bolovan” de care am vorbit, este o piedică în calea producerii de noi modele la Mioveni, sunt și alte companii care gâfâie și nu mai pot, au început să schimbe modelul de business, din cauza acestui impozit, care a dus la un minim istoric și investițiile străine directe”, a declarat pentru Termene.ro Gabriel Biriș.
China ia în considerare noi măsuri pentru redresarea pieţei imobiliare, pe fondul sporirii temerilor că o nouă înrăutăţire a sectorului ameninţă să destabilizeze sistemul financiar al ţării, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
România se zbate în chinurile inflației. Cât va creşte cursul euro/leu în 2026 – Evităm retrogradarea pe termen scurt, dar criza politică şi gestionarea datoriei publice ameninţă stabilitatea economiei – analiză Ebury # Economica.net
Măsurile adoptate de Guvern prin cele două pachete de reforme sunt insuficiente pentru a readuce România aproape de ţinta europeană de deficit de 3%, însă sunt suficiente pentru a evita pe termen scurt riscul unei retrogradări a ratingului de ţară, relevă o analiză realizată de Ebury, companie specializată în servicii financiare la nivel global.
ANAF anunță: Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Fiind vorba de Sibiu, este clar că persoana vizată este fostul președinte al României Klaus Iohannis, chiar dacă anunțul Fiscului nu menționează numele său.
O pană de curent a afectat joi dimineaţa unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuinţe începând de la ora 05:38 GMT, informează Reuters.
Record pentru cea mai valoroasă companie din lume. Nvidia raportează rezultate excepţionale, reducând temerile privind o posibilă bulă AI # Economica.net
Acţiunile Nvidia au crescut miercuri cu 5,1% după închiderea şedinţei Bursei de la New York, după ce directorul general Jensen Huang a estimat o cerere masivă pentru cipurile companiei care alimentează un boom global al inteligenţei artificiale (AI), şi a minimalizat temerile privind o posibilă bulă AI, transmit Reuters şi Xinhua.
O nouă fabrică se construiește în România, cu investiții de 88 milioane de euro din partea nemților de la Knauf. Va fi cea mai mare din Europa – FOTO # Economica.net
O nouă fabrică urmează să prindă contur în România. Producătorul german Knauf investește 88 de milioane de euro într-o fabrică de gips la Huedin, care va fi cea mai mare de acest fel din Europa. Recent, Knauf a inaugurat o fabrică de vată minerală de sticlă în România, o investiție de 140 de milioane de euro.
Premieră. S-a lansat Barometrul Bunăstării. România ia doar Bulgaria la general și doar Ungaria la sistemul de sănătate # Economica.net
Alianța pentru BunăStare(ABS), o platformă care reunește companii, organizații, instituții publice și experți pentru a promova măsuri preventive și a îmbunătăți calitatea vieții în România, a lansat Barometrul Bunăstării. Punctajul obținut de România la acest prim val de evaluare o plasează doar peste Bulgaria.
Plan al SUA pentru pace în Ucraina – Propunerea lui Trump presupune cedarea unor teritorii către Rusia şi reducerea la jumătate a armatei Ucrainei # Economica.net
Ucraina a primit miercuri o nouă propunere de pace din partea SUA care presupune ca ea să cedeze teritorii Rusiei şi să-şi reducă armata la jumătate, într-un moment în care se confruntă cu atacuri ruseşti soldate cu zeci de victime, relatează AFP.
Air France-KLM a depus o ofertă pentru achiziţionarea unei participaţii în operatorul aerian portughez TAP # Economica.net
Air France-KLM a depus o ofertă pentru achiziţionarea unei participaţii în operatorul aerian portughez TAP, intrând în competiţia pentru cumpărarea unei companii apreciată pentru rutele sale care leagă sudul Europei şi America Latină, transmite MarketWatch.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că urmează să se întâlnească vineri cu primarul ales al New Yorkului, Zohran Mamdani, reprezentant al aripii de stânga a Partidului Democrat, transmit dpa şi AFP.
Japonia se pregăteşte pentru reforma politicii de apărare. În prim-plan, o schimbare nucleară # Economica.net
Partidul Liberal Democrat (PLD), de guvernământ, condus de prim-ministrul Sanae Takaichi, a început joi discuţiile în vederea revizuirii celor trei documente cheie privind strategia de securitate naţională, având în prim-plan o potenţială schimbare a politicii Japoniei privind armele nucleare, relatează EFE.
Rata de acceptare a ofertei publice a Euronext de către acţionarii Hellenic Exchanges a fost confirmată miercuri la 74,25%, astfel încât operatorul Bursei de la Atena (Athex) devine al optulea membru al reţelei operatorul bursier european Euronext, informează publicaţia Kathimerini.
Cifra de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă), în termeni nominali, a crescut cu 3,5%, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat joi Institutul Naţional de Statistică.
Construcţii – Volumul lucrărilor a crescut cu peste 9% în primele nouă luni din 2025 # Economica.net
Volumul lucrărilor de construcţii a înregistrat o creştere cu peste 9%, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată, în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele nouă luni ale acestui an faţă de intervalul similar din 2024, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Porsche Cayenne Electric marchează o nouă bornă tehnologică pentru marcă grație performanțelor dinamice, dar și celor de încărcare. Mașina are 1.156 CP și putere de încărcare de până la 400 kW.
Încă o șansă pentru câștiguri mult peste bănci. Fidelis de noiembrie vine la Bursă, după ce a fost luată cu asalt de români # Economica.net
Emisiunea de titluri de stat Fidelis din noiembrie a fost listată la Bursa de Valori București (BVB), după succesul marcat în piața primară. Ministerul Finanțelor (MF) a atras 477,6 milioane lei și 164,7 milioane euro prin șapte emisiuni de titluri de stat pentru populație (FIDELIS), în cadrul celei de-a zecea oferte publice derulată în acest an pe piața de capital.
Trump spune că va „lucra” pentru a pune capăt conflictului din Sudan, la solicitarea Arabiei Saudite # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că va "lucra" pentru a pune capăt conflictului din Sudan, la solicitarea prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, relatează AFP şi Reuters.
Arme pentru România – Proiectul de OUG pentru implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern # Economica.net
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Radu Miruță, despre Lukoil: Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibili pe uși adiționale # Economica.net
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a fost întrebat la Digi24 ce va face România cu rafinăria Lukoil, supusă sancțiunilor americane. El i-a răspuns fostului ministru PSD Adrian Câciu, care a declarat că Guvernul ar trebui să fie preocupat de specula din zona combustibililor, de situația stocurilor și a rafinăriilor interne.
CJUE a decis ca salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România – G4MEDIA # Economica.net
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat acum șase luni o hotărâre care are darul să clarifice raportul dintre conceptul e independență a Justiției și nivelul de remunerare a magistraților pe care o țară îl practică – atât în ceea ce privește salariile, cât și pensiile, scrie G4MEDIA.
Trump a promulgat legea care obligă administraţia sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a promulgat miercuri, după ce multă vreme s-a opus, un proiect de lege care obligă administraţia sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein, informează AFP şi Reuters.
De ce sunt scumpi carburanții și ar putea fi și mai scumpi. O problemă globală care afectează și România # Economica.net
Marjele de rafinare din SUA, nord-vestul Europei și Asia au urcat la maximele ultimilor doi ani, pe măsură ce piețele de motorină și benzină se înăspresc, fără semnale de ameliorare pe termen scurt, potrivit OilPrice. Prețurile carburanților au toate șansele să fie ridicate, chiar dacă petrolul nu se scumpește.
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, a declarat Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România.
Statele UE relaxează și mai mult directivele privind defrișările. Germania și Austria sunt cele care au dat tonul # Economica.net
Ţările europene au convenit noi relaxări ale unei directive emblematice a Uniunii Europene împotriva defrişărilor, inclusiv o amânare până la sfârşitul anului 2026, au declarat miercuri pentru AFP mai mulţi diplomaţi europeni, transmite Agerpres.
Chinezii de la Dongfang sunt interesați de centralele pe gaze ale CEO de la Turceni și Ișalnița. Tehnologia e japoneză – surse # Economica.net
Licitațiile pentru cele două centrale pe gaze în ciclu combinat de la Turceni și Ișalnișa au fost prelungite, iar printre cei care sunt interesați să le construiască ar fi chinezii de la Dongfang Electric, potrivit unor surse din industrie.
”Bătălia” pe livrările rapide ale românilor. Cum și-au împărțit Glovo, Bringo și Wolt piața de 1 miliard de euro # Economica.net
Industria serviciilor de livrare rapidă realizează venituri anuale de peste 970 de milioane de euro în 2023, de peste zece ori mai mult față de suma realizată în 2019, care ajungea la 74,5 milioane de euro, arată un studiu realizat de PwC România. În prezent, peste 41.000 de persoane sunt implicate direct și indirect în ecosistem.
Magazinele BIPA vin în România, primele detalii: în ce orașe dechide lanțul austriac în anul 2026 # Economica.net
Grupul REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, se extinde pe plan local și cu brandul său de drogherii BIPA. România este a treia piață pentru lanțul prezent deja în Austria și Croația și a semnat primele contracte de închiriere. Jucătorul intră în competiție cu dm drogherie markt.
Primul vehicul utilitar dintr-o nouă familie de LCV-uri complet electrice care va ajunge pe piață la sfârșitul anului 2026, Renault Trafic Van E-Tech electric va fi însoțit ulterior de Trafic E-Tech șasiu cabină, cabină platformă, basculantă, platformă și cabină cutie.
22:20
Primark continuă expansiunea în România și pune magazinul cu numărul 7 pe harta deschiderilor. Unde mai apar magazine Primark # Economica.net
Primark vrea să ajungă la un total de șase locații până la sfârșitul anului viitor. Cel mai recent contract a fost semnat pentru deschiderea unui nou magazin, la Sibiu.
Comisia Europeană vrea să reducă din reglementările din domeniul inteligenței artificiale pentru a stimula competitivitatea firmelor din Uniune # Economica.net
Comisia Europeană a anunţat miercuri o serie de măsuri destinate reducerii poverii reglementărilor în domeniul inteligenţei artificiale, astfel încât întreprinderile europene, de la fabrici la întreprinderi nou-înfiinţate, vor petrece mai puţin timp cu activitatea administrativă şi asigurarea conformităţii şi mai mult timp cu inovarea şi extinderea, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Banca austriacă Kommunalkredit finanțează cu 60 de milioane de euro construirea sistemului de stocare a energiei în baterii din localitatea Gura Ialomiței # Economica.net
Banca Autriacă Kommunalkredit Austria AG a acordat un credit de 60 de milioane de euro pentru construirea primului sistem autonom de stocare a energiei în baterii dezvoltat de Aukera în România, informează printr-un comunicat firma de avocatură Dentons, care a consiliat juridic instituția financiară austriacă.
Anunț de ultimă oră al premierului Bolojan: Măsurile au funcționat. Minus 562 de milioane lei la cheltuieli. Ce s-a întâmplat cu veniturile # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-o postare pe Facebook, mai multe cifre care, în opinia sa, demonstrează că măsurile luate până acum de Guvern au funcționat.
Florin Jianu (IMM România) susține că INS ar trebui să-și revizuiască modalitatea prin care strânge datele despre turism, pentru că ies prea puțini turiști străini la numărătoare # Economica.net
Institutul Naţional de Statistică (INS) ar trebui să revizuiască modalitatea în care strânge date din turism, pentru că anul trecut au fost înregistraţi 26 de milioane de turişti pe aeroporturi, dar la INS apar numai 1,8 milioane, susţine preşedintele IMM România, Florin Jianu.
Sorin Grindeanu: Atâta timp cât PSD este la guvernare salariile cresc, nu scad. Iar noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile # Economica.net
Social-democraţii nu vor face parte din nicio guvernare care scade salariile iar dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD iese de la guvernare şi nu girează aşa ceva, a declarat miercuri preşedintele partidului, Sorin Grindeanu.
Lukoil cere Guvernului de la Sofia să nu se amestece în vânzarea activelor sale din Bulgaria și spune că va apela la justiție pentru a-și apăra drepturile # Economica.net
Grupul petrolier rus Lukoil, vizat de sancţiunile americane, a cerut miercuri Bulgariei să nu se amestece în vânzarea activelor sale din această ţară, după ce Guvernul de la Sofia a preluat controlul asupra operaţiunilor Lukoil din Bulgaria, informează AFP, transmite Agerpres.
Document. Compromis pentru pensiile magistraților. Pensie la 65 de ani abia din 2041 , valoarea rămâne la 70%- Ultima formă # Economica.net
Ultima formă a proiectului care va reglementa pensiile magistraților aduce câteva schimbări față de variantele anterioare, inclusiv cea respinsă de Curtea Constituțională. Cea mai importantă este creșterea perioadei de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani de la 10 la 15 ani. Deci abia din 2041, magistrații vor fi obligați să iasă la pensie la 65 de ani, ca aproape toată lumea, în cazul în care proiectul va fi adoptat.
Acționarii ruși ai companiei energetice NIS au convenit să-și vândă participația, a anunțat ministrul sârb al Energiei, fără să dezvăluie însă cine va fi cumpărătorul # Economica.net
Proprietarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să îşi vândă participaţia majoritară unui cumpărător încă neidentificat, a anunţat miercuri ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic-Handanovic, transmite Itar Tass.
Fabricile de mașini din Rusia asamblează din ce în ce mai multe modele chinezești. Pe primul loc se află detașat marca Haval # Economica.net
Ponderea automobilelor chinezeşti asamblate şi vândute local în Rusia s-a dublat în primele zece luni al acestui an, ajungând la 43% din total, arată un articol publicat miercuri în cotidianul Kommersant, preluat de EFE.
Ministrul Muncii Florin Manole anunță că activitatea de pe patru șantiere a fost suspendată, după ce inspectorii de muncă au constat că normele de protecție au fost încălcate # Economica.net
Activitatea pe patru şantiere a fost suspendată, recent, în condiţiile în care normele de protecţie au fost ignorate, iar siguranţa angajaţilor pusă în pericol, a anunţat miercuri ministrul Muncii, Florin Manole, transmite Agerpres.
Cristian Popa (BNR): România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, peste 5 miliarde de euro importuri nete de servicii de turism # Economica.net
România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, de peste 5 miliarde de euro importuri nete de servicii de turism, a afirmat, miercuri, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).
PPC va investi 3 miliarde de euro în România în următorii trei ani, posibil și într-o centrală pe gaze în sud-vestul țării, de până la 150 MW # Economica.net
Grupul elen PPC, unul dintre cei mari investitori în sectorul energetic românesc, are în plan investiții de 3 miliarde de euro în următorii trei ani în România, și este interesat și de o centrală pe gaze, potrivit datelor anunțate la evenimentul Capital Markets Day.
