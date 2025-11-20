CJUE a decis ca salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România – G4MEDIA
Economica.net, 20 noiembrie 2025 09:20
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat acum șase luni o hotărâre care are darul să clarifice raportul dintre conceptul e independență a Justiției și nivelul de remunerare a magistraților pe care o țară îl practică – atât în ceea ce privește salariile, cât și pensiile, scrie G4MEDIA.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
09:20
Trump spune că va „lucra” pentru a pune capăt conflictului din Sudan, la solicitarea Arabiei Saudite # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că va "lucra" pentru a pune capăt conflictului din Sudan, la solicitarea prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, relatează AFP şi Reuters.
09:20
Arme pentru România – Proiectul de OUG pentru implementarea Instrumentului de finanţare SAFE, pe agenda şedinţei de guvern # Economica.net
Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului "Acţiunea pentru securitatea Europei" (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
09:20
Radu Miruță, despre Lukoil: Nu putem să ne prefacem că luptăm cu ce se întâmplă în Rusia, dându-le combustibili pe uși adiționale # Economica.net
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a fost întrebat la Digi24 ce va face România cu rafinăria Lukoil, supusă sancțiunilor americane. El i-a răspuns fostului ministru PSD Adrian Câciu, care a declarat că Guvernul ar trebui să fie preocupat de specula din zona combustibililor, de situația stocurilor și a rafinăriilor interne.
09:20
09:20
Trump a promulgat legea care obligă administraţia sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a promulgat miercuri, după ce multă vreme s-a opus, un proiect de lege care obligă administraţia sa să publice toate documentele oficiale legate de cazul Epstein, informează AFP şi Reuters.
09:20
De ce sunt scumpi carburanții și ar putea fi și mai scumpi. O problemă globală care afectează și România # Economica.net
Marjele de rafinare din SUA, nord-vestul Europei și Asia au urcat la maximele ultimilor doi ani, pe măsură ce piețele de motorină și benzină se înăspresc, fără semnale de ameliorare pe termen scurt, potrivit OilPrice. Prețurile carburanților au toate șansele să fie ridicate, chiar dacă petrolul nu se scumpește.
09:20
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, a declarat Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România.
Acum 12 ore
22:20
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, susține Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA la București # Economica.net
Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, a declarat Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii în România, relatează Agerpres.
22:20
Statele UE relaxează și mai mult directivele privind defrișările. Germania și Austria sunt cele care au dat tonul # Economica.net
Ţările europene au convenit noi relaxări ale unei directive emblematice a Uniunii Europene împotriva defrişărilor, inclusiv o amânare până la sfârşitul anului 2026, au declarat miercuri pentru AFP mai mulţi diplomaţi europeni, transmite Agerpres.
22:20
Chinezii de la Dongfang sunt interesați de centralele pe gaze ale CEO de la Turceni și Ișalnița. Tehnologia e japoneză – surse # Economica.net
Licitațiile pentru cele două centrale pe gaze în ciclu combinat de la Turceni și Ișalnișa au fost prelungite, iar printre cei care sunt interesați să le construiască ar fi chinezii de la Dongfang Electric, potrivit unor surse din industrie.
22:20
”Bătălia” pe livrările rapide ale românilor. Cum și-au împărțit Glovo, Bringo și Wolt piața de 1 miliard de euro # Economica.net
Industria serviciilor de livrare rapidă realizează venituri anuale de peste 970 de milioane de euro în 2023, de peste zece ori mai mult față de suma realizată în 2019, care ajungea la 74,5 milioane de euro, arată un studiu realizat de PwC România. În prezent, peste 41.000 de persoane sunt implicate direct și indirect în ecosistem.
22:20
Magazinele BIPA vin în România, primele detalii: în ce orașe dechide lanțul austriac în anul 2026 # Economica.net
Grupul REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, se extinde pe plan local și cu brandul său de drogherii BIPA. România este a treia piață pentru lanțul prezent deja în Austria și Croația și a semnat primele contracte de închiriere. Jucătorul intră în competiție cu dm drogherie markt.
22:20
Primul vehicul utilitar dintr-o nouă familie de LCV-uri complet electrice care va ajunge pe piață la sfârșitul anului 2026, Renault Trafic Van E-Tech electric va fi însoțit ulterior de Trafic E-Tech șasiu cabină, cabină platformă, basculantă, platformă și cabină cutie.
22:20
Primark continuă expansiunea în România și pune magazinul cu numărul 7 pe harta deschiderilor. Unde mai apar magazine Primark # Economica.net
Primark vrea să ajungă la un total de șase locații până la sfârșitul anului viitor. Cel mai recent contract a fost semnat pentru deschiderea unui nou magazin, la Sibiu.
20:50
Comisia Europeană vrea să reducă din reglementările din domeniul inteligenței artificiale pentru a stimula competitivitatea firmelor din Uniune # Economica.net
Comisia Europeană a anunţat miercuri o serie de măsuri destinate reducerii poverii reglementărilor în domeniul inteligenţei artificiale, astfel încât întreprinderile europene, de la fabrici la întreprinderi nou-înfiinţate, vor petrece mai puţin timp cu activitatea administrativă şi asigurarea conformităţii şi mai mult timp cu inovarea şi extinderea, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Acum 24 ore
20:30
Banca austriacă Kommunalkredit finanțează cu 60 de milioane de euro construirea sistemului de stocare a energiei în baterii din localitatea Gura Ialomiței # Economica.net
Banca Autriacă Kommunalkredit Austria AG a acordat un credit de 60 de milioane de euro pentru construirea primului sistem autonom de stocare a energiei în baterii dezvoltat de Aukera în România, informează printr-un comunicat firma de avocatură Dentons, care a consiliat juridic instituția financiară austriacă.
20:30
Anunț de ultimă oră al premierului Bolojan: Măsurile au funcționat. Minus 562 de milioane lei la cheltuieli. Ce s-a întâmplat cu veniturile # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-o postare pe Facebook, mai multe cifre care, în opinia sa, demonstrează că măsurile luate până acum de Guvern au funcționat.
20:20
Florin Jianu (IMM România) susține că INS ar trebui să-și revizuiască modalitatea prin care strânge datele despre turism, pentru că ies prea puțini turiști străini la numărătoare # Economica.net
Institutul Naţional de Statistică (INS) ar trebui să revizuiască modalitatea în care strânge date din turism, pentru că anul trecut au fost înregistraţi 26 de milioane de turişti pe aeroporturi, dar la INS apar numai 1,8 milioane, susţine preşedintele IMM România, Florin Jianu.
19:50
Sorin Grindeanu: Atâta timp cât PSD este la guvernare salariile cresc, nu scad. Iar noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile # Economica.net
Social-democraţii nu vor face parte din nicio guvernare care scade salariile iar dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD iese de la guvernare şi nu girează aşa ceva, a declarat miercuri preşedintele partidului, Sorin Grindeanu.
19:40
Lukoil cere Guvernului de la Sofia să nu se amestece în vânzarea activelor sale din Bulgaria și spune că va apela la justiție pentru a-și apăra drepturile # Economica.net
Grupul petrolier rus Lukoil, vizat de sancţiunile americane, a cerut miercuri Bulgariei să nu se amestece în vânzarea activelor sale din această ţară, după ce Guvernul de la Sofia a preluat controlul asupra operaţiunilor Lukoil din Bulgaria, informează AFP, transmite Agerpres.
19:30
Document. Compromis pentru pensiile magistraților. Pensie la 65 de ani abia din 2041 , valoarea rămâne la 70%- Ultima formă # Economica.net
Ultima formă a proiectului care va reglementa pensiile magistraților aduce câteva schimbări față de variantele anterioare, inclusiv cea respinsă de Curtea Constituțională. Cea mai importantă este creșterea perioadei de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani de la 10 la 15 ani. Deci abia din 2041, magistrații vor fi obligați să iasă la pensie la 65 de ani, ca aproape toată lumea, în cazul în care proiectul va fi adoptat.
18:50
Acționarii ruși ai companiei energetice NIS au convenit să-și vândă participația, a anunțat ministrul sârb al Energiei, fără să dezvăluie însă cine va fi cumpărătorul # Economica.net
Proprietarii ruşi ai companiei petroliere Naftna industrija Srbije (NIS) din Serbia au convenit, în principiu, să îşi vândă participaţia majoritară unui cumpărător încă neidentificat, a anunţat miercuri ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic-Handanovic, transmite Itar Tass.
18:40
Fabricile de mașini din Rusia asamblează din ce în ce mai multe modele chinezești. Pe primul loc se află detașat marca Haval # Economica.net
Ponderea automobilelor chinezeşti asamblate şi vândute local în Rusia s-a dublat în primele zece luni al acestui an, ajungând la 43% din total, arată un articol publicat miercuri în cotidianul Kommersant, preluat de EFE.
18:40
Ministrul Muncii Florin Manole anunță că activitatea de pe patru șantiere a fost suspendată, după ce inspectorii de muncă au constat că normele de protecție au fost încălcate # Economica.net
Activitatea pe patru şantiere a fost suspendată, recent, în condiţiile în care normele de protecţie au fost ignorate, iar siguranţa angajaţilor pusă în pericol, a anunţat miercuri ministrul Muncii, Florin Manole, transmite Agerpres.
18:40
Cristian Popa (BNR): România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, peste 5 miliarde de euro importuri nete de servicii de turism # Economica.net
România are un deficit major în ceea ce priveşte turismul, de peste 5 miliarde de euro importuri nete de servicii de turism, a afirmat, miercuri, Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).
18:40
PPC va investi 3 miliarde de euro în România în următorii trei ani, posibil și într-o centrală pe gaze în sud-vestul țării, de până la 150 MW # Economica.net
Grupul elen PPC, unul dintre cei mari investitori în sectorul energetic românesc, are în plan investiții de 3 miliarde de euro în următorii trei ani în România, și este interesat și de o centrală pe gaze, potrivit datelor anunțate la evenimentul Capital Markets Day.
17:50
Ministrul britanic al Apărării John Healey îl avertizează pe Putin că Londra este pregătită și vede bine manevrele Rusiei, după ce o navă Yantar a fost detectată în apele Regatului Unit # Economica.net
Ministrul britanic al Apărării John Healey l-a atenţionat miercuri pe preşedintele rus Vladimir Putin după detectarea navei militare Yantar în apele Regatului Unit pentru a doua oară în acest an, informează AFP, transmite Agerpres.
17:50
Ministrul Economiei Radu Miruță: Vestea bună este că nu vor mai fi adăugate alte taxe în perioada următoare. Vestea proastă este viteza cu care Guvernul reuşeşte să colecteze ceea ce trebuie colectat # Economica.net
În perioada următoare nu vor fi adăugate noi taxe, a anunţat miercuri, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la INVEST Summit 2025, eveniment internaţional dedicat poziţionării României pe harta investiţiilor în ospitalitate, el menţionând că va face tot posibilul ca TVA-ul pentru turism să rămână la valoarea actuală.
17:50
Podul peste râul Prahova din Breaza intră în proces de reparații, după finalizarea raportului de expertiză tehnică realizat de Consiliul Județean Prahova, informează miercuri președintele CJ, Virgiliu - Daniel Nanu.
17:50
Ford Transit Courier, Ford Transit Custom și Renault Master au primit titlul de Best Electric Van 2025 în România, fiecare la categoria sa, în cadrul celei de-a III-a ediții a evenimentului.
17:50
Partidul Social Democrat nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar, dar este de acord cu eficientizarea activității aparatului central, a declarat miercuri președintele partidului, Sorin Grindeanu.
17:50
Țiriac Collection găzduiește din această toamnă 300 de mașini spectaculoase ca urmare a unui proces de extindere # Economica.net
Galeria de vehicule a omului de afaceri Ion Țiriac a trecut printr-un amplu proces de extindere și modernizare în urmă căruia poate găzdui permanent circa 300 de mașini spectaculoase.
16:50
Leonardo Badea (BNR): Prezentul şi viitorul nostru depind de funcţionarea eficientă a pieţelor de capital # Economica.net
Prezentul, dar şi viitorul nostru depind de funcţionarea eficientă a pieţelor de capital, deoarece economiile cu pieţe de capital solide cresc mai rapid şi fac faţă şocurilor economice mult mai bine, a declarat, miercuri, prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, Leonardo Badea.
16:50
Compania petrolieră NIS din Serbia, la care Rusia deţine o participaţie majoritară, a solicitat miercuri Trezoreriei SUA să îi elibereze o autorizaţie pentru a putea opera fără restricţii, în timp ce acţionarii ruşi îşi vând acţiunile, eludând astfel sancţiunile impuse de Washington din cauza invadării Ucrainei, transmite EFE.
16:50
Germania vrea să-şi consolideze apărarea spaţială în faţa ameninţării ruse şi chineze # Economica.net
Guvernul german a dezvăluit miercuri prima sa strategie de apărare spaţială, menită să consolideze totodată prezenţa europeană în spaţiu şi să protejeze sateliţii Occidentului în contextul tensiunilor militare în creştere cu rivalii rus şi chinez, relatează AFP.
16:50
DEER a investit 4,4 milioane de lei în lucrări de modernizare a infrastructurii de distribuție din județul Sălaj # Economica.net
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Zalău, a finalizat lucrarea de investiții ”Modernizare S-axa 20 kV Crasna-Cizer” din județul Sălaj.
16:50
Slovacia ar putea da în judecată UE pentru planurile Bruxelles-ului de a opri livrările de gaze ruseşti # Economica.net
Slovacia analizează o posibilă acţiune în justiţie împotriva UE, pentru planurile Bruxelles-ului de a opri livrările de gaze ruseşti începând cu 2028, din cauza războiului din Ucraina, a declarat miercuri premierul Robert Fico, transmite Reuters.
16:50
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: UMB lucrează cu 1600 de muncitori pe lotul 1, realizat 95% # Economica.net
Construcția lotului 1 al autostrăzii Focșani – Bacău (A7) se aproape de finalizare, anunță miercuri Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
16:50
Bolt a anunțat astăzi că își lansează serviciile de intermediere transport la cerere în Alexandria, ajungând la o acoperire de 44 de orașe la nivelul întregii țări. Compania își continuă astfel strategia de extindere în cât mai multe zone și județe din România, oferind serviciile partenerilor de transport alternativ pentru utilizatori.
15:40
Urgenţă pentru România – Avem nevoie de creşterea capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale care este la acelaşi nivel de 20 de ani (HENRO) # Economica.net
România are nevoie urgentă de o creştere a capacităţii de înmagazinare a gazelor naturale la care poate contribui statul şi companiile private, în condiţiile în care capacitatea actuală este aceeaşi ca acum 20 de ani, a declarat, miercuri, directorul executiv al Asociaţiei Producătorilor de Energie Electrică (HENRO), Silvia Vlăsceanu.
15:40
CFR Călători: 24 din 75 de locomotive modernizate prin PNRR au fost livrate până în prezent # Economica.net
Cele trei companii care au contracte cu CFR Călători pentru modernizarea a 75 de locomotive prin PNRR au livrat până în prezent 24 de unități, potrivit unui comunicat al operatorului național.
15:40
Pensii speciale – România poate propune un nou proiect legislativ, înainte de termenul din 29 noiembrie, dar nu este foarte clar dacă va accepta CE altceva în afară de promulgarea legii, spune ministrul Pîslaru # Economica.net
România ar putea demonstra înainte de termenul-limită de 28 noiembrie că are pregătit un nou proiect legislativ care răspunde solicitărilor de echitate şi sustenabilitate privind reforma pensiilor speciale, însă nu este foarte clar dacă va accepta Comisia Europeană altceva în afară de promulgarea legii, a declarat, miercuri, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
15:40
Ferme noi în România. DN Agrar începe în 2026 construcția primei ferme verticale de iarbă de grâu din cele patru propuse # Economica.net
Grupul agroalimentar DN Agrar începe construcția anul viitor construcția primei ferme verticale de iarbă de grâu din cele patru pe care le are planificate.
15:40
Punctul fără întoarcere pentru IMM-urile din producție și distribuție ar putea veni în septembrie 2026, în contextul în care nivelul de automatizare este de circa 31% în prezent, scrie Termene.ro.
15:40
FOTO Start reparații pe Camil Ressu la linia de tramvai utilizată de zeci de mii de bucureșteni, dar nemodernizată de 40 de ani # Economica.net
Lucrările de reabilitare a lotului 1 de tramvai au ajuns și pe bulevardul Camil Ressu, informează miercuri Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.
15:00
Electroalfa continuă achizițiile și vrea să cumpere trei firme care aparțin antreprenorului craiovean Laurențiu Dinu # Economica.net
Electro Alfa Servicii Inginerie S.R.L. este parte a grupului Electroalfa, vrea să cumpere trei firme care aparțin antreprenorului craiovean Laurențiu Dinu. Tranzacția a intrat în analiza Consiliului Concurenței.
15:00
Ţările de Jos renunţă la controlul producătorului de cipuri Nexperia, a anunţat miercuri ministrul Afacerilor Economice, Vincent Karremans, după discuţii constructive cu China, o decizie care atenuează deficitul de aprovizionare din industria auto, transmit DPA şi Reuters.
15:00
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, companie la care acţionarul majoritar este grupul petrolier rus Lukoil, a anunţat miercuri că se pregăteşte să îşi închidă toate benzinăriile din Finlanda, în condiţiile în care combustibilul se epuizează din cauza sancţiunilor americane împotriva firmei mamă, transmite Reuters.
15:00
AnimaWings lansează programul de zboruri pentru vara lui 2026 cu șase noi rute și bilete cu 35% reducere # Economica.net
Animawings a lansat programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026, cu plecări din cinci orașe din România spre destinații populare din Grecia și Spania.
15:00
Biletele de tren se scumpesc cu 10%. Majorarea are loc în contextul inflaţiei şi va avea loc în decembrie.
