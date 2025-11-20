CJUE a decis ca salariile și pensiile magistraților trebuie să fie mari, dar corelate cu salariul mediu din România – G4MEDIA

19:30

Ultima formă a proiectului care va reglementa pensiile magistraților aduce câteva schimbări față de variantele anterioare, inclusiv cea respinsă de Curtea Constituțională. Cea mai importantă este creșterea perioadei de tranziție pentru pensionarea la 65 de ani de la 10 la 15 ani. Deci abia din 2041, magistrații vor fi obligați să iasă la pensie la 65 de ani, ca aproape toată lumea, în cazul în care proiectul va fi adoptat.