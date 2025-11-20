Judecătorii l-au eliberat din arest preventiv pe fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de DNA că a încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării. El e plasat sub control judiciar

12:50

Roger Federer are parte de un nou rol în tenis, legendarul campion elvețian precizând că este noul „manager general” al fiului său Leo. În vârsă de 11 ani, acesta joacă din ce în mai mult tenis în ultima perioadă, iar Mister Perfect spune că nu ar fi potrivit pentru a-l antrena pe fiul său. Nu […] © G4Media.ro.