Judecătorii l-au eliberat din arest preventiv pe fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de DNA că a încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării. El e plasat sub control judiciar
G4Media, 20 noiembrie 2025 16:20
Fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de DNA că a încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării pentru contracte în domeniul militar, a fost eliberat de judecătorii Curții de Apel București din arest preventiv și plasat sub control judiciar, potrivit minutei instanței. Curtea de Apel București, fostul fief al Liei Savonea, a respins astfel propunerea procurorilor
• • •
Acum 5 minute
16:50
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre situaţia activelor Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre situaţia activelor Lukoil că România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel, transmite News.ro. "România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar
Acum 15 minute
16:40
Mâncare de cartofi în stil mediteranean, cu măsline. Aromele verii într-un preparat cald pentru zilele reci. Fie mâncare de post, fie garnitură pe lângă carne sau pește # G4Media
Sunt aceleași clasice arome ale verii mediteraneene, care de obicei se adaugă peste paste și se consumă fie calde, fie reci. Dar dacă le combinăm cu cartofii, versiunea caldă e mult superioară, preferabilă, ca de fiecare dată când e vorba de o mâncare de cartofi. E știut că în orice fel ar fi preparați, cartofii
16:40
Un şef de district şi şase pădurari de la Ocolul Silvic Oradea, reținuți sub acuzații de falsuri informatice și tăieri ilegale de arbori # G4Media
Șapte angajaţi ai Ocolului Silvic Oradea – un şef de district şi şase pădurari – au fost reţinuţi, miercuri, pentru 24 ore, în urma unor percheziţii domiciliare derulate de poliţiştii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din Serviciul de Ordine Publică al Poliţiei Bihor sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea într-o anchetă
16:40
Managerul interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași a demisionat din funcţie la numai 6 săptămâni de la numire / În septembrie, şapte copii care erau internaţi în ATI au murit infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens # G4Media
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria" din Iaşi, Veronica Leonte, a demisionat din funcţie la aproape şase săptămâni de când a preluat conducerea unităţii medicale, transmite Agerpres. „Consiliul Judeţean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte din funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii
16:40
Kievul anunţă că Rusia a predat 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni # G4Media
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămăşiţe pământeşti prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. „Astăzi au avut loc măsuri de repatriere. O mie de cadavre, prezentate de partea rusă ca fiind ale unor militari
Acum 30 minute
16:30
Mircea Lucescu, după ce va întâlni Turcia: „O tragere la sorți normală, există șanse pentru toate echipele” # G4Media
România va întâlni Turcia în barajul de calificare la CM de fotbal din 2026 (în semifinale), iar selecționerul Mircea Lucescu consideră că a fost „o tragere la sorți normală" și că orice echipă are șansa ei de a ajunge la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada. Tragerea la sorți de joi de la
16:30
Ucraina a identificat un comandant rus ca suspect în masacrul de la Bucea, o suburbie a Kievului / 450 de cadavre au fost recuperate din gropi comune # G4Media
Ucraina a anunţat că a identificat un comandant rus ca suspect în unele dintre crimele comise în 2022 la Bucea, suburbie a Kievului, considerând că acesta este un pas esenţial către stabilirea lanţului de comandă din spatele execuţiilor în masă ale civililor de acolo, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. Forţele ruse au
Acum o oră
16:20
16:20
Zelenski se va întâlni la Kiev cu oficiali ai Pentagonului, pe fondul iniţiativei americane ce privește soluţionarea conflictului cu Rusia # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalţi oficiali ai Pentagonului, a anunţat administraţia sa, la o zi după dezvăluirea unui plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în condiţii favorabile Kremlinului, relatează agenția de știri AFP. Această întâlnire are loc după o vizită fără rezultate a preşedintelui
16:20
Pîslaru, despre jalonul pensiilor speciale: Guvernul îşi va face datoria şi va împinge această reformă până la sfârşit. Răspunsul Comisiei Europene va veni într-un interval de circa două luni de la data de 28 noiembrie # G4Media
România va depune pe data de 28 noiembrie, până la 12 noaptea, în sistemul informatic de colaborare cu Comisia Europeană, o scrisoare prin care va prezenta ce demersuri a făcut pentru îndeplinirea suspendării jalonului privind pensiile speciale, fără să existe o garantare că ţara noastră va recupera cei 231 de milioane de euro, a declarat,
16:20
Mercenarul Horațiu Potra a fost extrădat joi după-amiază în România, a anunțat Ministerul Justiției, într-un comunicat. Urmărit penal pentru organizarea unei lovituri de stat, Horațiu a fost reținut de autoritățile din Dubai. Vom reveni cu amănunte
16:10
Nvidia calmează temerile privind o posibilă bulă AI după rezultate financiare peste așteptări / Anumiți analiști susțin că cifrele bune nu înseamnă că pericolul a trecut # G4Media
Nvidia a calmat, cel puțin temporar, temerile investitorilor privind formarea unei bule în sectorul inteligenței artificiale, după ce compania a prezentat rezultate peste așteptări și a comunicat estimări pentru trimestrul următor care depășesc prognozele analiștilor, potrivit Reuters.
16:10
Avertisment al meteorologilor: Val de praf saharian deasupra României, de vineri până duminică / Unde se vor observa prima dată depunerile # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie, transmite News.ro. "În perioada 21 – 23 noiembrie, circulaţia aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule
16:10
Interviu exclusiv cu Adina Oanță, tânăra de 27 de ani care salvează animale. Cum folosește rețelele sociale pentru a da un exemplu și a schimba mentalități: „La sat, oamenii încă tratează animalele ca pe niște obiecte.” (VIDEO) # G4Media
La doar 27 de ani, Adina Oanță, absolventă de Drept la Universitatea Nicolae Titulescu din București, nu a ales să profeseze în domeniu, ci să își construiască un drum propriu în mediul online, unde a reușit să strângă o comunitate numeroasă. În locul unei cariere clasice, Adina a urmat un drum care nu se învață în facultate, ci se
16:10
Forțele de Apărare ucrainene au lansat un al doilea atac asupra rafinăriei de petrol din Riazan joi seara, înregistrând o lovitură asupra țintei și un incendiu în apropierea instalațiilor secundare de prelucrare a petrolului, potrivit unei declarații a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citată de BBC. Rafinăria de petrol din Riazan este
16:00
Guvernul polonez condamnă o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului său în Rusia de către un grup de „activiști” # G4Media
Guvernul polonez a condamnat joi o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei, relatează agenția de știri EFE şi media poloneze. Este un „scandal
16:00
Ultima oră: CCR va judeca abia în 21 ianuarie sesizarea AUR la legea care crește taxele locale și impozitul pe dividende. Bugetul pe 2026 depinde de aceste venituri # G4Media
Curtea Constituțională (CCR) a dat termen în 21 ianuarie pentru a judeca sesizarea de neconstituționalitate depusă de AUR la legea prin care Guvernul Bolojan a crescut taxele locale și impozitul pe dividende, potrivit unui comunicat al Curții. AUR a mai atacat o dată legea adoptată de Parlament încă din luna septembrie. CCR a admis o
16:00
Farmaciile moderne joacă un rol esențial în viața de zi cu zi a pacienților, mai ales când vine vorba despre prevenție, monitorizare și consiliere în cazul afecțiunilor cronice. Printre cele mai răspândite probleme de sănătate se numără diabetul și variațiile glicemice. În acest context, o farmacie de încredere în România oferă nu doar produse eficiente,
Acum 2 ore
15:50
Circulaţia a fost oprită temporar pe DN 7C – Transfăgărăşan, joi, în urma căderii unor stânci pe carosabil, a anunţat Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române, transmite Agerpres. Incidentul s-a produs la kilometrul 57, în zona localităţii Căpăţâneni din judeţul Argeş. „Din cauza căderii unor stânci de pe versant pe suprafaţa de rulare, traficul rutier
15:50
Cine este Turcia, adversara din barajul CM 2026: Vedete la Real, Juventus și Interul lui Chivu # G4Media
Turcia este adversara României din semifinalele barajului de calificare la CM de fotbal din 2026. Pe lângă atmosfera incendiară de la Istanbul, tricolorii mai au de luptat și împotriva unor vedete care evoluează la Real Madrid, Juventus sau Inter. Turcia este, cel puțin în acest moment, un adversar de evitat, având două staruri care evoluează
15:40
Ministrul Investițiilor: Guvernul a adoptat hotărârea de Guvern care transpune în legislaţia naţională decizia cu PNRR-ul revizuit / Este vorba de 21.000 de proiecte, cu o alocare de 21,4 miliarde euro # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că Guvernul a adoptat o Hotărâre care transpune în legislaţia naţională decizia care aprobă PNRR-ul revizuit. El a precizat că a fost lansată o platformă unde sunt detalii despre toate proiectele PNRR şi stadiul lor de implementare, transmite News.ro. "Astăzi Guvernul a adoptat Hotărârea
15:30
Liceu din București, evacuat după semnalarea unei posibile scurgeri de gaze / O echipă de la Distrigaz intervine pentru identificarea și remedierea avariei # G4Media
Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez" din Capitală a fost evacuat joi, 20 noiembrie, după ce s-a semnalat o posibilă scurgere de gaze în curtea unde funcționează unitatea școlară. Pe 20.11.2025, în jurul orei 14.00, Secția 14 Poliție a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la existența unor posibile scurgeri de gaze în curtea Colegiului Tehnologic
15:10
INFOGRAFIC România, locul 29 mondial la numărul de centre de date / Câte astfel de facilități sunt în țara noastră? # G4Media
America este lider mondial în domeniul infrastructurii digitale și găzduiește aproximativ 38% din centrele de date din lume, transmite Visual Capitalist.
15:10
UE urmărește planuri de combatere a mărfurilor de mică valoare din comerțul online provenite din China # G4Media
Miniștrii de finanțe europeni au convenit să introducă anul viitor taxe vamale pentru coletele de mică valoare, pentru a combate importurile ieftine din comerțul online chinez provenite de pe platforme online precum Shein și Temu. Iată detalii despre preocupările Europei în legătură cu importurile ieftine din comerțul electronic și măsurile luate de Uniunea Europeană, conform
Acum 4 ore
14:50
BREAKING Președintele Trump presează Ucraina să cedeze Rusiei teritorii și să primească o ”taxă de închiriere”. Limba rusă ar deveni limbă oficială în Ucraina – The Telegraph # G4Media
Ucraina ar putea fi forțată să cedeze Rusiei o parte din teritoriul său Rusiei, conform noului plan negociat de președintele SUA Donald Trump cu Vladimir Putin pentru a încheia războiul, transmite în premieră ziarul britanic The Telegraph. Acordul propus de administrația Trump ar presupune ca Ucraina să cedeze controlul asupra regiunii estice Donbas, dar să
14:30
Procurorii anchetează compania italiană Tod’s și solicită interzicerea publicității timp de șase luni pentru exploatarea forței de muncă # G4Media
Procurorii italieni au deschis o anchetă împotriva grupului de lux Tod's și a trei dintre directorii săi pentru suspiciuni de exploatare a forței de muncă și solicită interzicerea temporară a anumitor reclame ale companiei, au declarat joi trei surse apropiate cazului, conform Fashion Network. Este pentru prima dată când o casă de modă italiană și
14:30
Clujul se pregătește să-și deschidă Târgul de Crăciun în Piața Unirii: „Planeta Crăciun”, tărâmul de poveste cu tematica de sărbători din universul UNTOLD # G4Media
UNTOLD Universe dă startul magiei sărbătorilor de iarnă la Cluj-Napoca, o dată cu deschiderea „Planetei Crăciun", târgul care începe din 21 noiembrie, de la ora 19:00, în Piața Unirii. Organizatorii transmit că toți clujenii și turiștii vor avea parte de 41 de zile de poveste pline de surprize atât pentru cei mici, cât și pentru cei
14:20
Kremlinul pretinde că Putin nu foloseşte AI / Un robot cu inteligență artificială a dansat pentru preşedintele rus # G4Media
Preşedintele rus Vladimir Putin nu foloseşte el însuşi instrumente de inteligenţă artificială (AI), dar oficialii care lucrează pentru el fac acest lucru, a indicat joi Kremlinul, relatează Reuters, citată de Agerpres.
14:00
Somerset House, o companie înființată acum cinci ani, care tocmai a deschis un showroom de 930 de metri pătrați în Queens, este un exemplu al ceea ce se întâmplă când moda întâlnește mobilierul. Alan Eckstein, fondatorul Somerset House, un magazin de mobilier foarte popular, este primul care recunoaște că are o problemă cu cumpărăturile. „Este
13:50
STS demarează extinderea serviciului 112, într-un proiect estimat la 38,46 milioane de lei / Sistemul va permite apeluri de urgență prin servicii multimedia și va avea inclusiv un chatbot # G4Media
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a demarat, printr-o licitație publicată pe platforma SEAP, o achiziție importantă, care vizează dezvoltarea unui sistem informatic nou și complex, dedicat îmbunătățirii modului în care sunt gestionate comunicațiile de urgență în România prin Serviciul 112. Valoarea totală estimată a proiectului este de 38,46 milioane de lei. Obiectivul principal nu este
13:50
Familiile cu copii până la 14 ani, împreună în avion fără costuri suplimentare / Campanie online prin care companiilor aeriene li se cere să oprească practica separării familiilor și să introducă locuri împreună, fără costuri ascunse # G4Media
Vola, companie care asigură servicii de turism, anunță că demarează o strângere de semnături prin care solicită companiilor aeriene să introducă un standard minim obligatoriu pentru rezervările care includ copii până la 14 ani: familiile să aibă garantat dreptul de a sta împreună, f
13:50
Cazul Cameliei Voinea, cel mai recent mediatizat dintr-o serie de scandaluri și acuzații de tratamente abuzive ale antrenorilor față de tinerii sportivi din România # G4Media
Camelia Voinea a fost acuzată de două gimnaste că are un comportament agresiv, iar zilele trecute au apărut și imagini video publicate de publicația sportivă Golazo, care o arată pe antrenoare cum o agresează verbal chiar pe fiica sa, Sabrina Voinea, în sala de antrenament, în urmă cu mai mulți ani. De asemenea, fanatik.ro relatează […] © G4Media.ro.
13:50
VIDEO INTERVIU Mai este nevoie de TVR? Ce spune Dan Turturică, fostul șef, despre instituția cu 2000 de angajați, cu cheltuieli de 100 de milioane de euro pe an, dar cu audiențe modeste # G4Media
Fostul președinte-director general al TVR, Dan Turturică, susține că televiziunea publică rămâne esențială într-un context dominat de dezinformare, chiar dacă audiențele sunt scăzute, iar resursele financiare sunt insuficiente chiar dacă bugetul instituției este de aproape 100 de milioane de euro pe ani și are 2000 de angajați. Într-un interviu pentru G4Media, Turturică explică de ce […] © G4Media.ro.
13:50
Comparațiile cu Holocaustul sunt cel mai ades deplasate și au la origine fie ignoranța, fie cinismul # G4Media
De câte ori nu ați auzit: X este un nazist, organizația Y este SS sau Gestapo sau chiar compararea unor politicieni cu Hitler: bunăoară actualul vicepreședinte al Statelor Unite, J.D. Vance, îl numea în 2016 pe candidatul de atunci și președintele de azi, Donald Trump “Hitler al Americii”. Cum se mai întoarce roata istoriei… Dar […] © G4Media.ro.
13:40
LIVE România află în scurt timp adversara din barajul de calificare la CM 2026 – Mircea Lucescu vrea să evite Italia # G4Media
Echipa naționala de fotbal a României află astăzi numele adversarei din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Pe listă se găsesc Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. SE ACTUALIZEAZĂ. Ceremonia tragerii la sorți de la Zurich poate fi urmărită în direct pe Antena 1 și Antena Play de la ora 14:00, […] © G4Media.ro.
13:30
Melania Trump aduce un omagiu prințului moștenitor al Arabiei Sauditei purtând o rochie verde Elie Saab de 3.350 de dolari # G4Media
La dineul oficial organizat în onoarea prințului moștenitor Mohammed bin Salman, prima doamnă a dat un semn neașteptat de loialitate. Președintele Trump a folosit în multe feluri fastul funcției sale pentru a demonstra noua prietenie dintre Statele Unite și Arabia Saudită în timpul vizitei de marți a prințului moștenitor Mohammed bin Salman la Casa Albă, […] © G4Media.ro.
13:30
Guvernul trimite la CSM proiectul privind pensiile magistraților / Executivul speră într-un aviz rapid pentru ca într-o săptămână să-și angajeze răspunderea / Curtea Constituțională a stabilit un termen de 30 de zile # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, într-un briefing la Palatul Victoria, că proiectul de lege privind pensiile magistraților va fi trimis joi spre avizare la CSM, iar speranța Executivului este că avizul consultativ va fi dat rapid. „Speranța, dorința este ca dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoare, joi sau vineri, […] © G4Media.ro.
13:20
Rachetă de croazieră Kalibr a Rusiei, distrusă cu un lansator de rachete chinezesc / Cum a ajuns arma produsă de un aliat al Moscovei să fie folosită de ucraineni? # G4Media
Forțele ucrainene au obținut un succes notabil în domeniul apărării aeriene în această săptămână, cu un sistem portabil de apărare aeriană (MANPADS) FN-6 de fabricație chineză, transmite Defence Blog. Acesta a fost folosit pentru a intercepta o rachetă de croazieră rusă Kalibr. © G4Media.ro.
13:10
Peste 113.000 de sesizări de cazuri de violență domestică în primele zece luni ale anului, cu 2100 mai multe decât în aceeași perioadă din 2024 # G4Media
La peste 113.000 de sesizări de cazuri de violență domestică au intervenit polițiștii în primele zece luni ale anului, cu 2.100 mai multe decât în perioada similară din 2024, transmite MEDIAFAX. IGPR a anunțat joi că, în primele 10 luni ale anului 2025, polițiștii au intervenit la 113.144 de sesizări privind violența domestică, cu 2.115 […] © G4Media.ro.
13:10
Un bărbat de 42 de ani, antrenor de lupte libere, a fost ridicat de poliţişti şi dus la audieri, fiind acuzat că a întreţinut raporturi sexuale cu o elevă de 16 ani, pe care a şi agresat-o fizic în timpul antrenamentelor, transmite Agerpres. Poliţia Capitalei a anunţat joi că a pus în executare patru mandate […] © G4Media.ro.
13:00
Mercenarul Horațiu Potra va fi adus joi după-amiază în România, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Urmărit penal pentru organizarea unei lovituri de stat, Horațiu a fost reținut de autoritățile din Dubai. Avocații mercenarului fugar Horațiu Potra au anunțat, în 30 octombrie, că acesta vrea să revină „voluntar” în România, unde e vizat de un […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:50
Nicușor Dan: Suntem foarte aproape de un obiectiv major, aderarea României la OCDE în 2026 # G4Media
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi, pe pagina sa de Facebook, că “România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE” prin promulgarea Legii privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, “un pachet complex de măsuri care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese […] © G4Media.ro.
12:50
Răspunsurile la toate nelămuririle noastre, atunci când alegem un produs din raftul magazinului, stau în etichetă. Nu în descrierea sau denumirea aflată pe fața produsului, care de multe ori poate fi înșelătoare, prin omisiune sau supralicitarea unor calități ale produsului care nu sunt extrem de importante, ci în eticheta pe care o găsim pe verso […] © G4Media.ro.
12:50
VIDEO Daniel Băluță, discurs manifest la lansarea oficială a candidaturii la Primăria Capitalei # G4Media
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și-a lansat, oficial, candidatura la funcția de Primar General al Municipiului București, miercuri, 19 noiembrie, în fața a circa 500 de susținători, La ceremonia susținută la galeria SENAT, din cadrul Combinatului Fondului Plastic, situat în nordul Capitalei, au fost prezenți, printre alții Sorin Grindeanu (președinte Camera Deputaților), Marian Neacșu (vicepremier), […] © G4Media.ro.
12:50
Roger Federer are parte de un nou rol în tenis, legendarul campion elvețian precizând că este noul „manager general” al fiului său Leo. În vârsă de 11 ani, acesta joacă din ce în mai mult tenis în ultima perioadă, iar Mister Perfect spune că nu ar fi potrivit pentru a-l antrena pe fiul său. Nu […] © G4Media.ro.
12:40
Polemică în Franța după ce şeful Statului Major cere ţării să fie pregătită de sacrificii și chiar să-şi „piardă fiii” pentru a descuraja Rusia # G4Media
Şeful Statului Major al Armatei Franceze, generalul Fabien Mandon, a stârnit controverse, cu un discurs în care a cerut ţării să fie pregătită să facă sacrificii, chiar să-şi „piardă fiii”, pentru a descuraja Rusia să folosească forţa dincolo de războiul actual cu Ucraina, informează joi agenția de știri EFE, citată de Agerpres. „Rusia este convinsă […] © G4Media.ro.
12:30
Naștere rară a unui pui de rinocer alb în Spania, o adevărată speranță pentru această specie amenințată # G4Media
Un pui de rinocer alb s-a născut la începutul lunii noiembrie la grădina zoologică din Valencia, în estul Spaniei, în cadrul Programului european pentru speciile pe cale de dispariție, care vizează asigurarea supraviețuirii acestor animale amenințate, scrie Le Figaro. După 491 de zile de gestație, mama, Kwanza, a dat naștere în cele din urmă unui […] © G4Media.ro.
12:30
Primarul suspendat al Mangaliei, plasat în arest la domiciliu / Decizia nu este definitivă / Este cercetat pentru luare de mită şi spălare a banilor # G4Media
Judecătorii Tribunalului Constanţa au decis joi plasarea primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, cercetat pentru luare de mită şi spălare a banilor, din arest preventiv în arest la domiciliu, transmite Agerpres. Decizia magistraţilor nu este definitivă, ea putând fi atacată de către procurorii anticorupţie la Curtea de Apel. Conform Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), primarul municipiului […] © G4Media.ro.
12:20
Cât plătește OpenAI către Microsoft / Ce dezvăluie documentele interne despre circuitul banilor # G4Media
Un set de documente obținute pe surse și analizate de bloggerul specializat în tehnologie, Ed Zitron, oferă o perspectivă rară asupra relației financiare dintre OpenAI și Microsoft. Aceste detalii apar într-un moment în care se intensifică speculațiile despre o posibilă listare la bursă a OpenAI, iar interesul public pentru situația financiară a companiei este în continuă creștere, scrie TechCrunch. © G4Media.ro.
12:20
China vrea să adopte noi stimulente pentru a depăşi criza cu care se confruntă piaţa imobiliară # G4Media
China ia în considerare noi măsuri pentru redresarea pieţei imobiliare, pe fondul sporirii temerilor că o nouă înrăutăţire a sectorului ameninţă să destabilizeze sistemul financiar al ţării, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Agerpres. Ministrul pentru Locuinţe şi alţi oficiali iau în calcul câteva opţiuni, cum ar fi acordarea […] © G4Media.ro.
