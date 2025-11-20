Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre situaţia activelor Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel

12:50

Răspunsurile la toate nelămuririle noastre, atunci când alegem un produs din raftul magazinului, stau în etichetă. Nu în descrierea sau denumirea aflată pe fața produsului, care de multe ori poate fi înșelătoare, prin omisiune sau supralicitarea unor calități ale produsului care nu sunt extrem de importante, ci în eticheta pe care o găsim pe verso […] © G4Media.ro.