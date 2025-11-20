Trimisul special al lui Trump în Ucraina pleacă din funcție
Cotidianul de Hunedoara, 20 noiembrie 2025 10:20
Kellogg este una dintre vocile pro-ucrainene din administrația SUA. Acesta le-a transmis colaboratorilor săi că intenţionează să părăsească funcția în ianuarie.
D.I.I.C.O.T și structurile de securitate au intervenit, iar ancheta privind originea armamentului este în desfășurare.
Ciprian Ciucu este fruntaș în sondajul care măsoară voturile sigure din cursa pentru Primăria Capitalei. Clasamentul bazat pe alegători care și-au exprimat o opțiune, dar nu și certitudinea participării la vot, dă un alt posibil primar pentru București.
România, prin politica sa fiscală împovărătoare, a devenit una dintre țările cu carburanți scumpi din regiune.
O fostă judecătoare a lovit cu mașina trei persoane în parcarea unui centru medical din Bihor. Un tânăr de 27 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, a murit.
Instanţa supremă şi-a motivat decizia prin faptul că magistratul şi-a încălcat obligaţia de imparţialitate într-un dosar.
TikTok anunță măsuri noi pentru eliminarea urii și violenței. Platforma online lansează funcții care ajută utilizatorii să gestioneze mai bine timpul petrecut pe platformă și să înțeleagă conținutul AI.
Gaza: 27 de morți după atacuri israeliene. Armistițiul intermediat de Trump se clatină # Cotidianul de Hunedoara
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. „Nu există nicio speranţă pentru viaţa în Gaza", au avertizat locuitori ai regiunii.
Ce se întâmplă cu Occidentul și „ideologul” său? Către o dispariție a liberalismului… # Cotidianul de Hunedoara
Ideologii lui Trump propun o lume întru totul antagonică celei pe care încă o mai zărim astăzi.
UE cedează presiunii giganților tech. Amână reglementările cu privire la IA # Cotidianul de Hunedoara
Încetinirea reformei în domeniul IA a fost propusă de Germania și Franța. Administrația Trump a criticat reglementarea inteligenței artificiale din Uniunea Europeană.
Demisia, un lux în 2026. De ce puțini își vor mai permite să-și schimbe jobul # Cotidianul de Hunedoara
Într-o piață a muncii în care angajatorii caută stabilitate, cei care decid să plece voluntar își asumă un risc mai mare decât în anii anteriori.
„Au încercat să recruteze copii de nouă sau zece ani", a spus un expert în securitatea cibernetică pentru BBC.
O statistică publicată de „Save the Children" (Salvați Copiii) arată faptul că bombele au devenit principala cauză de deces al copiilor din zone de conflict. În trecut, riscul mai mare venea de la malnutriție sau boli.
Președintele SUA a declarat în spațiul public că a acceptat să se vadă cu „primarul comunist al New York-ului". Cei doi au stabilit o dată pentru întâlnire.
Președintele SUA s-a opus de mai multe luni propunerii de lege privind „transparenţa în dosarul Epstein", deși în campania din 2024 a promis că va oferi publicului acces la anchetă.
Din alegerile într-un singur tur rezultă primari aleși cu un scor slab, cu legitimitate care scârțâie.
Jocurile Olimpice de Iarnă se vor desfășura în perioada 4 - 26 februarie, în Italia.
Partidele din coaliția de guvernare, în special PSD, au fost criticate de fostul șef al statului.
Municipalitatea din Brașov a decis închiderea, în regim de urgență, celui mai vizitat obiectiv turistic din oraș.
Într-o postare pe rețelele de socializare, premierul Ilie Bolojan arată impactul asupra economiei naționale pe care l-a avut măsurile de redresare economică pe care le-a impus.
Încălcarea legii care conferă protecție animalelor îi poate arunca după gratii pe cei care le ucid intenționat.
Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat astăzi.
Platformă de curs interactivă pentru elevii și profesorii din licee cu privire la dreptul cetățenilor europeni de a propune inițiative pentru reglementările europene.
Reducerile salariale anunțate de premierul Ilie Bolojan au stârnit furia președintelui PSD, Sorin Grindeanu.
Băluță s-a lansat oficial în cursa pentru PMB. Piedone, în rol de bufon – REPORTAJ # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și candidatul PSD pentru Primăria Generală a Municipiului București la alegerile din 7 decembrie, și-a lansat oficial candidatura, miercuri, la un eveniment din nordul Capitalei.
Țiriac o apără pe mama abuzatoare: Are dreptul să-și crească copilul așa cum crede # Cotidianul de Hunedoara
Ion Țiriac intervine în scandalul momentului.
Prin boicotarea summitului G20 din Africa de Sud, SUA cedează și mai mult teren Chinei și Rusiei în Sudul Global
Tot mai mulți tineri spun că nu-și găsesc job, nu din lipsă de dorință, ci din cauza unor cerințe imposibile: experiență la prima angajare. De ce au devenit posturile „entry-level" inaccesibile și cum s-a ajuns aici?
Trei bărbați au fost implicați într-un conflict violent la sediul Direcției Generale Permise din Sector 2. Au fost folosite un baston telescopic și un spray iritant-lacrimogen. S-au deschis dosare penale pentru loviri și port ilegal de obiecte periculoase. Niciunul dintre cei implicați nu a depus plângere.
Fostul judecător Mihail Udroiu a cerut și a primit diurnă de 45.600 de euro. Aprobarea a venit de la foștii colegi # Cotidianul de Hunedoara
Fost consilier al Alinei Bica, Udroiu s-a făcut remarcat la București printr-o serie de decizii controversate.
Variantă intens analizată în ultimele săptămâni, rafinăria Lukoil-Petrotel nu va mai fi preluată de statul român dintr-un motiv previzibil.
Noile tarife vor fi valabile începând cu 14 decembrie, când intră în vigoare noul Mers al Trenurilor. „Se indexează cu rata inflației", transmite directorul CFR Călători.
Candidatul PSD a definit prioritățile pentru administrarea Bucureștiului. Băluță a spus că există trei probleme care pun în pericol siguranța și trebuie rezolvate imediat.
Cultura şi educaţia culturală în societatea contemporană depind, în bună măsură, atât de accesul la oferta culturală, cât și de frecvenţa ei.
Nicușor Dan atacă la CCR ordonanța privind Registrul bolilor transmisibile # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a reclamat faptul că legea încalcă dreptul la viață privată și demnitate umană. „Trebuie să garanteze o protecție adecvată a vieții private și a demnității uman."
PSD nu susține niciun fel de tăiere de salarii. Vot în unanimitate în ședința BPN # Cotidianul de Hunedoara
Liderul social-democraților susține că PSD este de acord cu reduceri de 10% în administrația centrală din alte capitole, nu salarii.
Anul 2026 ar putea aduce o recesiune economică majoră în România, cu efecte devastatoare asupra angajaților și IMM-urilor.
Comisia Europeană este pusă la zid pentru ca dorește să simplifice regulile pentru protecția datelor personale la presiunile administrației Trump
Pe lângă patronul echipei, Tade nu l-a menaja nici pe antrenorul de atunci al FCSB, Laurențiu Reghecampf, despre care afirmă că i-a distrus cariera.
Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova, rănit în accident, a fost expertizat la INML. Familia cere despăgubiri de 1,5 milioane de euro.
Noua procedură urmărește simplificarea obligațiilor administrative și reducerea timpului necesar completării formularului.
Legea este bazată pe ordinul Novak, care era deja în vigoare. Acesta nu era însă suficient pentru aplicarea unor amenzi pentru cei ce nu respectau condiția.
Pensiile speciale ale magistraților, forma finală. Ilie Bolojan: 15 ani tranziție, 70% din salariul net # Cotidianul de Hunedoara
CSM a anunțat că se opune și noii forme a legii privind pensiile speciale. Bolojan vrea ca declanșarea procedurii pentru angajarea răspunderii să fie săptămâna viitoare.
Ilie Bolojan anunță austeritatea. 10% reducere a bugetului de salarii, în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan anunță, într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, că toate ministerele trebuie să reducă bugetul de salarii cu 10%, în 2026. La Educație nu se pune problema de alte tăieri, vin precizări de la Palatul Victoria.
Monica Lovinescu a remarcat de la prima revenire în România: din momentul în care regimul Ion Iliescu a organizat o contra-manifestație, (...) restaurația a devenit marca tranziției postcomuniste românești.
„TikTok-crația” din spatele lui Călin Georgescu. Raport despre militarizarea algoritmilor # Cotidianul de Hunedoara
Un raport al unei organizații independente a prezentat modul în care ar fi funcționat „operațiunea de manipulare a lui Georgescu". „Când alegerile prezidențiale din România au fost anulate, Europa a trecut un prag, deoarece algoritmii au fost transformați în arme pentru a remodela cursul istoriei."
Repetițiile pentru parada militară de Ziua Naţională au început azi în poligonul Ghencea. Acolo, vor avea loc treceri cu tancuri și alte vehicule blindate. Autorităţile atenţionează asupra posibilelor blocaje de trafic şi zgomot temporar în zonă.
Doctorița, cunoscută pentru afirmaţii controversate făcute în timpul pandemiei COVID‑19, a murit în urma unui stop cardio-respirator.
Analizele statistice arată date îngrijorătoare în rândul copiilor privind cauzele predispoziției acestora la comportamentelor de risc
O nouă analiză majoră aduce dovezi tot mai solide privind o potenţială cauză pentru creşterea cazurilor de cancer colorectal la tineri
