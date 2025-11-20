Ora 14:00. România își află adversara la baraj
Cotidianul de Hunedoara, 20 noiembrie 2025 12:20
Naționala României va afla astăzi pe cine va înfrunta în semifinala barajului de calificare la CM 2026, dar și posibila adversară în cazul în care va reuși să treacă de adversara din semifinală. The post Ora 14:00. România își află adversara la baraj appeared first on Cotidianul RO.
Acum 5 minute
12:40
Te-ai fi așteptat ca, după experiența traumatică pentru firava noastră democrație, partidele „europene” să fi înțeles lecțiile și să devină mai responsabile. Nu de alta, dar au declarat explicit că au înțeles. O nouă minciună. O nouă dovadă de ipocrizie. The post „Turul doi, înapoi!” sau cum s-au p…. partidele pe el de vot appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
12:30
Șeful CNAS despre contribuția la sănătate: 30% din cheltuieli, suportate de pacienți # Cotidianul de Hunedoara
România este printre puținele țări din Uniunea Europeană unde, în mare parte, cheltuielile pentru servicii medicale sunt suportate din buzunarul pacienților. The post Șeful CNAS despre contribuția la sănătate: 30% din cheltuieli, suportate de pacienți appeared first on Cotidianul RO.
12:30
România se confruntă cu cea mai mare rată de sărăcie infantilă din UE, mortalitate infantilă ridicată și abandon școlar crescut. The post România, campioană la sărăcie în rândul copiilor și abandon școlar appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:20
12:20
Clinici închise și sancționate. Control de amploare în toată țara după tragedia de la Constanța # Cotidianul de Hunedoara
Aflate încă în desfășurare, controalele la clinicile private din România scot la iveală numeroase deficiențe. The post Clinici închise și sancționate. Control de amploare în toată țara după tragedia de la Constanța appeared first on Cotidianul RO.
12:20
ANAF cere sechestru pe bunurile lui Iohannis. Fiscul încearcă să recupereze de la fostul șef al statului cinci milioane de lei. The post Klaus Iohannis, dat în judecată de ANAF pentru una dintre case appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:10
Noi audieri în cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică # Cotidianul de Hunedoara
Decesul fetiţei de 2 ani, petrecut în urma unei anestezii la o clinică stomatologică din Capitală, a lăsat multă durere, ridicând totodată și multe semne de întrebare The post Noi audieri în cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Din 4 decembrie, utilizatorii australieni sub 16 ani nu vor mai putea folosi Facebook, Instagram și Threads. Conturile vor fi blocate sau șterse, dar pot fi recuperate după 16 ani. The post Meta blochează conturile sub 16 ani appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„Sunt aici nu ca să spun povești și nu ca să dau vina pe ce-a fost, ci pentru că știu să construiesc, știu să duc proiectele la capăt și știu să fac administrație în condiții grele” The post Băluță: În timp ce alții vorbesc despre ceea ce nu se poate, eu am făcut appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
11:30
Drulă îl provoacă pe Ciucu: Ai bărbăția să vii la o dezbatere! Lasă manipulările și aroganța # Cotidianul de Hunedoara
Candidatul USR a dat de înțeles că sondajul INSCOP ar fi făcut la comanda PSD-PNL pentru a-l avantaja pe Ciucu. „E strategia pe care i-au aplicat-o de două ori lui Nicușor Dan.” The post Drulă îl provoacă pe Ciucu: Ai bărbăția să vii la o dezbatere! Lasă manipulările și aroganța appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Victoria Beckham cântă „Viva Forever” alături de fiul ei, Cruz, într-un video postat online. The post Victoria Beckham cântă „Viva Forever” alături de fiul ei appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Simbol al luptei pentru identitatea românească și al rezistenței împotriva regimului separatist de la Tiraspol, Ilie Ilaşcu a murit luni, 17 noiembrie The post Ilie Ilaşcu, înmormântat la Cimitirul Bellu din Capitală appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Procesul lui Mario Iorgulescu pare fără sfârșit. Procurorii cer rejudecarea # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii folosesc o cale extraordinară de atac. În cazul în care contestația lor va fi admisă, va fi emis un termen nou și va fi pusă sub lupă motivarea Parchetului. The post Procesul lui Mario Iorgulescu pare fără sfârșit. Procurorii cer rejudecarea appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
10:20
Kellogg este una dintre vocile pro-ucrainene din administrația SUA. Acesta le-a transmis colaboratorilor săi că intenţionează să părăsească funcția în ianuarie. The post Trimisul special al lui Trump în Ucraina pleacă din funcție appeared first on Cotidianul RO.
10:20
D.I.I.C.O.T și structurile de securitate au intervenit, iar ancheta privind originea armamentului este în desfășurare. The post Arme și rachete, descoperite la intrarea în țară appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Ciprian Ciucu este fruntaș în sondajul care măsoară voturile sigure din cursa pentru Primăria Capitalei. Clasamentul bazat pe alegători care și-au exprimat o opțiune, dar nu și certitudinea participării la vot, dă un alt posibil primar pentru București. The post SONDAJ. Ciucu pe primul loc. Ciceală îl trage pe Drulă pe 4 appeared first on Cotidianul RO.
09:50
România, prin politica sa fiscală împovărătoare, a devenit una dintre țările cu carburanți scumpi din regiune. The post Cum stă România la preţul carburanţilor, în comparaţie cu vecinii appeared first on Cotidianul RO.
09:30
O fostă judecătoare a lovit cu mașina trei persoane în parcarea unui centru medical din Bihor. Un tânăr de 27 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, a murit. The post O judecătoare pensionară a accidentat mortal un tânăr în scaun cu rotile appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Instanţa supremă şi-a motivat decizia prin faptul că magistratul şi-a încălcat obligaţia de imparţialitate într-un dosar. The post Procuror din Constanţa, exclus din magistratură appeared first on Cotidianul RO.
09:30
TikTok anunță măsuri noi pentru eliminarea urii și violenței. Platforma online lansează funcții care ajută utilizatorii să gestioneze mai bine timpul petrecut pe platformă și să înțeleagă conținutul AI. The post TikTok combate ura și transparența AI appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Gaza: 27 de morți după atacuri israeliene. Armistițiul intermediat de Trump se clatină # Cotidianul de Hunedoara
Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. „Nu există nicio speranţă pentru viaţa în Gaza”, au avertizat locuitori ai regiunii. The post Gaza: 27 de morți după atacuri israeliene. Armistițiul intermediat de Trump se clatină appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Ce se întâmplă cu Occidentul și „ideologul” său? Către o dispariție a liberalismului… # Cotidianul de Hunedoara
Ideologii lui Trump propun o lume întru totul antagonică celei pe care încă o mai zărim astăzi. The post Ce se întâmplă cu Occidentul și „ideologul” său? Către o dispariție a liberalismului… appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:40
UE cedează presiunii giganților tech. Amână reglementările cu privire la IA # Cotidianul de Hunedoara
Încetinirea reformei în domeniul IA a fost propusă de Germania și Franța. Administrația Trump a criticat reglementarea inteligenței artificiale din Uniunea Europeană. The post UE cedează presiunii giganților tech. Amână reglementările cu privire la IA appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Demisia, un lux în 2026. De ce puțini își vor mai permite să-și schimbe jobul # Cotidianul de Hunedoara
Într-o piață a muncii în care angajatorii caută stabilitate, cei care decid să plece voluntar își asumă un risc mai mare decât în anii anteriori. The post Demisia, un lux în 2026. De ce puțini își vor mai permite să-și schimbe jobul appeared first on Cotidianul RO.
08:00
„Au încercat să recruteze copii de nouă sau zece ani”, a spus un expert în securitatea cibernetică pentru BBC. The post Rusia ar fi plătit adolescenți ucraineni pentru a deveni sabotori appeared first on Cotidianul RO.
07:40
O statistică publicată de „Save the Children” (Salvați Copiii) arată faptul că bombele au devenit principala cauză de deces al copiilor din zone de conflict. În trecut, riscul mai mare venea de la malnutriție sau boli. The post Peste 4.000 de copii morți în zone de război în 2024 appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Președintele SUA a declarat în spațiul public că a acceptat să se vadă cu „primarul comunist al New York-ului”. Cei doi au stabilit o dată pentru întâlnire. The post Trump și Mamdani se vor întâlni la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Președintele SUA s-a opus de mai multe luni propunerii de lege privind „transparenţa în dosarul Epstein”, deși în campania din 2024 a promis că va oferi publicului acces la anchetă. The post Trump a semnat. Dosarul Epstein va fi public appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
06:10
Din alegerile într-un singur tur rezultă primari aleși cu un scor slab, cu legitimitate care scârțâie. The post De ce încă alegem primarii dintr-un singur tur. Pe cine avantajează appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:50
Jocurile Olimpice de Iarnă se vor desfășura în perioada 4 - 26 februarie, în Italia. The post ONU, apel către națiuni: Armistițiu pe durata Jocurilor Olimpice de Iarnă appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Partidele din coaliția de guvernare, în special PSD, au fost criticate de fostul șef al statului. The post Traian Băsescu, atac dur la PSD: Sunt lași appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Municipalitatea din Brașov a decis închiderea, în regim de urgență, celui mai vizitat obiectiv turistic din oraș. The post Pericol pe Strada Sforii. S-a închis de urgență appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Într-o postare pe rețelele de socializare, premierul Ilie Bolojan arată impactul asupra economiei naționale pe care l-a avut măsurile de redresare economică pe care le-a impus. The post Cum arată economia României după măsurile aplicate de Ilie Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Încălcarea legii care conferă protecție animalelor îi poate arunca după gratii pe cei care le ucid intenționat. The post Săltat de mascați și încătușat pentru uciderea unei pisici appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost publicat astăzi. The post BREAKING Magistrații ies la pensie la 65 de ani abia în 2042 appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Platformă de curs interactivă pentru elevii și profesorii din licee cu privire la dreptul cetățenilor europeni de a propune inițiative pentru reglementările europene. The post Kit educațional european pentru liceele românești appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Reducerile salariale anunțate de premierul Ilie Bolojan au stârnit furia președintelui PSD, Sorin Grindeanu. The post Sorin Grindeanu scoate PSD de la guvernare dacă Bolojan taie salariile appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Băluță s-a lansat oficial în cursa pentru PMB. Piedone, în rol de bufon – REPORTAJ # Cotidianul de Hunedoara
Daniel Băluță, edilul Sectorului 4 și candidatul PSD pentru Primăria Generală a Municipiului București la alegerile din 7 decembrie, și-a lansat oficial candidatura, miercuri, la un eveniment din nordul Capitalei. The post Băluță s-a lansat oficial în cursa pentru PMB. Piedone, în rol de bufon – REPORTAJ appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Țiriac o apără pe mama abuzatoare: Are dreptul să-și crească copilul așa cum crede # Cotidianul de Hunedoara
Ion Țiriac intervine în scandalul momentului. The post Țiriac o apără pe mama abuzatoare: Are dreptul să-și crească copilul așa cum crede appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Prin boicotarea summitului G20 din Africa de Sud, SUA cedează și mai mult teren Chinei și Rusiei în Sudul Global The post America își pune singură piedică în Africa appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Tot mai mulți tineri spun că nu-și găsesc job, nu din lipsă de dorință, ci din cauza unor cerințe imposibile: experiență la prima angajare. De ce au devenit posturile „entry-level” inaccesibile și cum s-a ajuns aici? The post De ce nu-și găsesc tinerii de muncă appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Trei bărbați au fost implicați într-un conflict violent la sediul Direcției Generale Permise din Sector 2. Au fost folosite un baston telescopic și un spray iritant-lacrimogen. S-au deschis dosare penale pentru loviri și port ilegal de obiecte periculoase. Niciunul dintre cei implicați nu a depus plângere. The post Scandal cu spray iritant la Direcția Permise appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Fostul judecător Mihail Udroiu a cerut și a primit diurnă de 45.600 de euro. Aprobarea a venit de la foștii colegi # Cotidianul de Hunedoara
Fost consilier al Alinei Bica, Udroiu s-a făcut remarcat la București printr-o serie de decizii controversate. The post Fostul judecător Mihail Udroiu a cerut și a primit diurnă de 45.600 de euro. Aprobarea a venit de la foștii colegi appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Variantă intens analizată în ultimele săptămâni, rafinăria Lukoil-Petrotel nu va mai fi preluată de statul român dintr-un motiv previzibil. The post Statul român nu mai preia rafinăria Lukoil appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Noile tarife vor fi valabile începând cu 14 decembrie, când intră în vigoare noul Mers al Trenurilor. „Se indexează cu rata inflației”, transmite directorul CFR Călători. The post Călătoriile cu trenul vor fi mai scumpe appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Candidatul PSD a definit prioritățile pentru administrarea Bucureștiului. Băluță a spus că există trei probleme care pun în pericol siguranța și trebuie rezolvate imediat. The post Daniel Băluţă a anunţat cele trei proiecte majore pentru Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Cultura şi educaţia culturală în societatea contemporană depind, în bună măsură, atât de accesul la oferta culturală, cât și de frecvenţa ei. The post Adevărul despre interesul pentru cultură la români appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Nicușor Dan atacă la CCR ordonanța privind Registrul bolilor transmisibile # Cotidianul de Hunedoara
Președintele a reclamat faptul că legea încalcă dreptul la viață privată și demnitate umană. „Trebuie să garanteze o protecție adecvată a vieții private și a demnității uman.” The post Nicușor Dan atacă la CCR ordonanța privind Registrul bolilor transmisibile appeared first on Cotidianul RO.
15:50
PSD nu susține niciun fel de tăiere de salarii. Vot în unanimitate în ședința BPN # Cotidianul de Hunedoara
Liderul social-democraților susține că PSD este de acord cu reduceri de 10% în administrația centrală din alte capitole, nu salarii. The post PSD nu susține niciun fel de tăiere de salarii. Vot în unanimitate în ședința BPN appeared first on Cotidianul RO.
15:50
Anul 2026 ar putea aduce o recesiune economică majoră în România, cu efecte devastatoare asupra angajaților și IMM-urilor. The post Ce este recesiunea și cum se manifestă? appeared first on Cotidianul RO.
