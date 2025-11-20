Pas important pentru reluarea reabilitării Cetății Medievale Râșnov, închisă vizitatorilor de 5 ani: Lucrări de punere în siguranță a monumentului, până la desemnara unui nou constructor
G4Media, 20 noiembrie 2025 18:00
Amplasamentul Cetății Medievale Râșnov a fost predat ieri către constructor pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță a monumentului, scrie bizbrasov.ro. Practic, tot ceea ce s-a realizat până acum în cadrul proiectului de restaurare va fi protejat, astfel încât lucrările deja efectuate să nu se degradeze din cauza intemperiilor. Această etapă este esențială pentru continuarea […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
18:20
Sindicatul Autoturisme Dacia îşi exprimă îngrijorarea faţă de reducerea producţiei din 2026: „Poate avea consecinţe sociale semnificative” # G4Media
Sindicatul Autoturisme Dacia a transmis, joi, o scrisoare deschisă în care îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea administraţiei de reducere a producţiei, începând din ianuarie 2026, scrie Agerpres. © G4Media.ro.
Acum 15 minute
18:10
Oves Enterprise, o companie românească specializată în crearea de soluţii software, a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială # G4Media
Potrivit unui comunicat de presă al Oves Enterprise, racheta este capabilă să opereze la altitudine joasă şi în zone cu navigaţie perturbată, iar primele teste au fost efectuate, demonstraţiile oficiale fiind programate pentru anul 2026, în timp ce prezentarea completă a capabilităţilor este prevăzută pentru finalul anului viitor, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
18:10
Ucraina nu îşi va limita exporturile de grâu în sezonul 2025-2026 / Recolta este mai mare decât cea de anul trecut iar ratele de export sunt mai mici, arată Ministerul Agriculturii # G4Media
Ucraina nu îşi va restricţiona exporturile de grâu în sezonul iulie 2025/iunie 2026, graţie unei recolte mai mari şi a unor rate de export mai mici la începutul sezonului actual, a declarat miercuri, pentru Reuters, adjunctul ministrului Economiei, Taras Vîsoţki, transmite Agerpres. Ucraina, unul dintre cei mai mari producători şi exportatori mondiali de grâu, şi-a […] © G4Media.ro.
18:10
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană de cumpărare de arme americane pentru Ucraina # G4Media
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL, acronimul din engleză al mecanismului denumit „Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina”, prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia de știri EFE. „Lista de […] © G4Media.ro.
18:10
Stefanos Tsitsipas a rămas fără permis de conducere pentru un an de zile după ce a fost prins cu viteza de 210 km/h pe o autostradă din Grecia, transmite tennisuptodate.com. Aflat într-un moment în care cariera se află pe o pantă descendentă, Stefanos a rămas și fără permis de conducere. Conform sursei citate, Tsitsipas a […] © G4Media.ro.
18:10
Un nou medicament anti-obezitate, disponibil sub formă de comprimate, considerat eficient și sigur într-un nou studiu clinic # G4Media
Un medicament anti-obezitate de tip GLP-1 disponibil sub formă de comprimate, orforglipronul produs de laboratorul american Eli Lilly, s-ar fi dovedit a fi deosebit de eficient, potrivit unui studiu publicat joi în revista Lancet. Administrat zilnic adulților obezi și diabetici, în asociere cu modificări ale stilului lor de viață, acest medicament determină o pierdere în […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:00
Pas important pentru reluarea reabilitării Cetății Medievale Râșnov, închisă vizitatorilor de 5 ani: Lucrări de punere în siguranță a monumentului, până la desemnara unui nou constructor # G4Media
Amplasamentul Cetății Medievale Râșnov a fost predat ieri către constructor pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță a monumentului, scrie bizbrasov.ro. Practic, tot ceea ce s-a realizat până acum în cadrul proiectului de restaurare va fi protejat, astfel încât lucrările deja efectuate să nu se degradeze din cauza intemperiilor. Această etapă este esențială pentru continuarea […] © G4Media.ro.
Acum o oră
17:50
Europa e alarmată de planul secret Trump – Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei. Militari americani de top negociază deja planul la Kiev # G4Media
Liderii din Europa sunt în alertă după ce presa a devoalat planul secret Trump – Putin care prevede capitularea Ucrainei în fața Rusiei, scriu Wall Street Journal, BBC și Politico. Oficiali din UE încearcă să descurajeze Casa Albă, dar în paralel militari americani de top din Departamentul de Război al SUA negociază deja planul la […] © G4Media.ro.
17:50
Ce se știe despre planul secret al SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care echivalează, de facto, cu capitularea Kievului / Marele mister: ce obligații își asumă Kremlinul # G4Media
Ucraina a primit o propunere americană pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care pare foarte favorabilă Kremlinului, în timp ce președintele ucrainean urmează să se întâlnească la Kiev cu o delegație a Pentagonului. Acest plan preia condițiile maximaliste avansate anterior de Rusia și deja respinse în trecut de Kiev, care le considera echivalente cu […] © G4Media.ro.
17:40
Pasagerii Eurostar se confruntă cu tarife mai mari din cauza impozitelor aplicate de Marea Britanie asupra tunelului de sub Canalul Mânecii # G4Media
Pasagerii Eurostar care călătoresc între Londra și continent ar putea fi nevoiți să plătească tarife mai mari din cauza unei majorări a taxelor aplicate de guvernul britanic pentru tunelul de sub Canalul Mânecii, relatează Politico. Eurotunnel, compania care deține legătura submarină, afirmă că reevaluarea taxelor comerciale aplicate infrastructurii sale va tripla efectiv plățile și va […] © G4Media.ro.
17:40
Planul de pace pentru Ucraina în 28 puncte şi pe care, conform publicaţiei americane Axios, îl negociază SUA şi Rusia este din punctul de vedere al Germaniei inacceptabil, a declarat joi ministrul german pentru afaceri speciale şi şef al cancelariei federale, Thorsten Frei, relatează agenţia de știri EFE. Planul „lasă impresia că (preşedintele rus Vladimir) […] © G4Media.ro.
17:40
Președintele Nicușor Dan: Operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra confirmă angajamentul ferm al statului român – ordinea constituțională se apără # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis joi un mesaj pe rețelele sociale în care laudă operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra. ”Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de […] © G4Media.ro.
17:40
Bilanţul Operaţiunii „Calul Troian”: 15 persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, alte 12 sunt cercetate sub control judiciar / Patru persoane se sustrag cercetărilor / Au fost ridicate 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii şi droguri # G4Media
Poliţiştii şi procurorii DIICOT au anunţat că, în cadrul operaţiunii ”Calul Troian”, au fost reţinute 15 persoane, iar alte 12 sunt cercetate sub control judiciar. Anchetatorii au ridicat 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii, droguri, fiind pus sechestru pe 15 maşini de lux. De asemenea, alte patru persoane se sustrag […] © G4Media.ro.
17:30
CSM anunță un termen scurt pentru avizul la reforma pensiilor speciale / Adunările generale sunt convocate în 24 și 25 noiembrie / Guvernul a cerut aviz rapid # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional, transmite News.ro. Context […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:20
Cayenne intră în era electrică și devine cel mai puternic Porsche de serie produs vreodată. Cât costă în România rivalul lui BMW iX # G4Media
Porsche a prezentat oficial primul Cayenne cu propulsie exclusiv electrică. Noul model atinge un nivel de performanță fără precedent în istoria Porsche, cu o putere maximă care depășește orice alt vehicul de serie construit până acum de producătorul german. © G4Media.ro.
17:20
Flashmob Declic pentru revocarea șefei CSM / 59.000 de cetățeni au semnat o petiție împotriva Elenei Costache # G4Media
Membrii comunității Declic au organizat joi, 20 noiembrie, un flashmob în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), și au solicitat din nou revocarea președintei Elena Costache din funcție, se arată într-un comunicat al organizației. Potrivit sursei citate, acțiunea vine în contextul în care peste 59.000 de cetățeni au semnat o petiție adresată judecătorilor din […] © G4Media.ro.
17:20
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere joi mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. ”Realitatea este […] © G4Media.ro.
17:20
În acest weeekend, în Las Vegas va avea loc Marele Premiu de Formula 1, iar orele de start ale sesiunilor nu sunt deloc prietenoase cu fanii români ai Marelui Circ. Cursa va fi una normală, adică fără o întrecere de tipul Sprint, dar orele de start sunt neprietenoase pentru fanii din România ai Formulei 1. […] © G4Media.ro.
17:20
Consiliul Concurenţei supune dezbaterii angajamentele propuse de Mehilainen Oy pentru a putea prelua grupul Regina Maria # G4Media
Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Mehilainen Oy pentru a elimina îngrijorările concurenţiale identificate pe piaţa serviciilor de reproducere umană asistată, în contextul preluării companiei Centrul Medical Unirea SRL (Grupul Regina Maria), conform unui comunicat de presă, transmite Agerpres. În urma analizei, autoritatea a constatat că tranzacţia poate afecta concurenţa pe piaţa serviciilor […] © G4Media.ro.
17:20
Atenţionare de călătorie a ministerului de Externe: Posibile perturbări ale transportului public din Belgia, ca urmare a grevei naţionale anunţate în perioada 24–26 noiembrie # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară, transmite News.ro. Potrivit MAE, principalele perturbări vizează: – Transport aerian: Niciun avion nu […] © G4Media.ro.
17:10
Condamnare severă pentru Meta în Spania, care va trebui să despăgubească mass-media cu peste 540 de milioane de euro pentru „concurență neloială” # G4Media
Justiția spaniolă a condamnat Meta, compania-mamă a Facebook și Instagram, să plătească în total peste 540 de milioane de euro mass-media locale pentru „concurență neloială”, pentru încălcarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal, o decizie care ar putea avea caracter de precedent, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com. Gigantul tehnologic a fost acuzat că […] © G4Media.ro.
17:10
Mediul de afaceri din România şi-a triplat cifra de afaceri în perioada 2008-2024 / Profitabilitatea a crescut de peste 4 ori, arată un studiu de specialitate # G4Media
Cifra de afaceri cumulată realizată de companiile din România a crescut de peste trei ori în perioada 2008-2024, de la 857 la 2.677 miliarde lei, profiturile nete s-au multiplicat de 4,5 ori, la 229 miliarde lei, iar raportul dintre profituri şi pierderi a ajuns la un nivel de peste 4 lei profit pentru fiecare un […] © G4Media.ro.
17:10
Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție, în dosarul angajaților menținuți în funcții și după pensionare # G4Media
Două foste funcționare din Primăria Iași au contestat anularea dispozițiilor de încetare a contractelor de muncă emise de primar. Situația angajaților menținuți pe post deși ieșiseră la pensie a atras la începutul acestui an un desant al procurorilor DNA la Palatul Roznovanu, scrieziaruldeiasi.ro După vizita procurorilor, primarul Mihai Chirica a semnat la sfârșitul lunii ianuarie […] © G4Media.ro.
17:00
Procurorul general al Spaniei, condamnat la plata unei amenzi de 7.300 de euro / A primit și interdicţia de exercitare a funcţiei pentru încălcarea secretului judiciar # G4Media
Tribunalul Suprem spaniol l-a condamnat joi pe procurorul general Alvaro Garcia Ortiz la plata unei amenzi de 7.300 de euro şi interdicţie de a-şi exercita funcţia timp de doi ani, găsindu-l vinovat de încălcarea secretului judiciar, transmite agenția de știri AFP. Garcia Ortiz a fost numit în funcţie în 2022, la propunerea premierului socialist Pedro […] © G4Media.ro.
16:50
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre situaţia activelor Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel # G4Media
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre situaţia activelor Lukoil că România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel, transmite News.ro. ”România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar […] © G4Media.ro.
16:40
Mâncare de cartofi în stil mediteranean, cu măsline. Aromele verii într-un preparat cald pentru zilele reci. Fie mâncare de post, fie garnitură pe lângă carne sau pește # G4Media
Sunt aceleași clasice arome ale verii mediteraneene, care de obicei se adaugă peste paste și se consumă fie calde, fie reci. Dar dacă le combinăm cu cartofii, versiunea caldă e mult superioară, preferabilă, ca de fiecare dată când e vorba de o mâncare de cartofi. E știut că în orice fel ar fi preparați, cartofii […] © G4Media.ro.
16:40
Un şef de district şi şase pădurari de la Ocolul Silvic Oradea, reținuți sub acuzații de falsuri informatice și tăieri ilegale de arbori # G4Media
Șapte angajaţi ai Ocolului Silvic Oradea – un şef de district şi şase pădurari – au fost reţinuţi, miercuri, pentru 24 ore, în urma unor percheziţii domiciliare derulate de poliţiştii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din Serviciul de Ordine Publică al Poliţiei Bihor sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea într-o anchetă […] © G4Media.ro.
16:40
Managerul interimar al Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași a demisionat din funcţie la numai 6 săptămâni de la numire / În septembrie, şapte copii care erau internaţi în ATI au murit infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens # G4Media
Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Veronica Leonte, a demisionat din funcţie la aproape şase săptămâni de când a preluat conducerea unităţii medicale, transmite Agerpres. „Consiliul Judeţean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte din funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii […] © G4Media.ro.
16:40
Kievul anunţă că Rusia a predat 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni # G4Media
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămăşiţe pământeşti prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. „Astăzi au avut loc măsuri de repatriere. O mie de cadavre, prezentate de partea rusă ca fiind ale unor militari […] © G4Media.ro.
16:30
Mircea Lucescu, după ce va întâlni Turcia: „O tragere la sorți normală, există șanse pentru toate echipele” # G4Media
România va întâlni Turcia în barajul de calificare la CM de fotbal din 2026 (în semifinale), iar selecționerul Mircea Lucescu consideră că a fost „o tragere la sorți normală” și că orice echipă are șansa ei de a ajunge la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada. Tragerea la sorți de joi de la […] © G4Media.ro.
16:30
Ucraina a identificat un comandant rus ca suspect în masacrul de la Bucea, o suburbie a Kievului / 450 de cadavre au fost recuperate din gropi comune # G4Media
Ucraina a anunţat că a identificat un comandant rus ca suspect în unele dintre crimele comise în 2022 la Bucea, suburbie a Kievului, considerând că acesta este un pas esenţial către stabilirea lanţului de comandă din spatele execuţiilor în masă ale civililor de acolo, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. Forţele ruse au […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:20
Judecătorii l-au eliberat din arest preventiv pe fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de DNA că a încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării. El e plasat sub control judiciar # G4Media
Fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de DNA că a încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării pentru contracte în domeniul militar, a fost eliberat de judecătorii Curții de Apel București din arest preventiv și plasat sub control judiciar, potrivit minutei instanței. Curtea de Apel București, fostul fief al Liei Savonea, a respins astfel propunerea procurorilor […] © G4Media.ro.
16:20
Zelenski se va întâlni la Kiev cu oficiali ai Pentagonului, pe fondul iniţiativei americane ce privește soluţionarea conflictului cu Rusia # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalţi oficiali ai Pentagonului, a anunţat administraţia sa, la o zi după dezvăluirea unui plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, în condiţii favorabile Kremlinului, relatează agenția de știri AFP. Această întâlnire are loc după o vizită fără rezultate a preşedintelui […] © G4Media.ro.
16:20
Pîslaru, despre jalonul pensiilor speciale: Guvernul îşi va face datoria şi va împinge această reformă până la sfârşit. Răspunsul Comisiei Europene va veni într-un interval de circa două luni de la data de 28 noiembrie # G4Media
România va depune pe data de 28 noiembrie, până la 12 noaptea, în sistemul informatic de colaborare cu Comisia Europeană, o scrisoare prin care va prezenta ce demersuri a făcut pentru îndeplinirea suspendării jalonului privind pensiile speciale, fără să existe o garantare că ţara noastră va recupera cei 231 de milioane de euro, a declarat, […] © G4Media.ro.
16:20
Mercenarul Horațiu Potra a fost extrădat joi după-amiază în România, a anunțat Ministerul Justiției, într-un comunicat. Urmărit penal pentru organizarea unei lovituri de stat, Horațiu a fost reținut de autoritățile din Dubai. Vom reveni cu amănunte © G4Media.ro.
16:10
Nvidia calmează temerile privind o posibilă bulă AI după rezultate financiare peste așteptări / Anumiți analiști susțin că cifrele bune nu înseamnă că pericolul a trecut # G4Media
Nvidia a calmat, cel puțin temporar, temerile investitorilor privind formarea unei bule în sectorul inteligenței artificiale, după ce compania a prezentat rezultate peste așteptări și a comunicat estimări pentru trimestrul următor care depășesc prognozele analiștilor, potrivit Reuters. © G4Media.ro.
16:10
Avertisment al meteorologilor: Val de praf saharian deasupra României, de vineri până duminică / Unde se vor observa prima dată depunerile # G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie, transmite News.ro. ”În perioada 21 – 23 noiembrie, circulaţia aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule […] © G4Media.ro.
16:10
Interviu exclusiv cu Adina Oanță, tânăra de 27 de ani care salvează animale. Cum folosește rețelele sociale pentru a da un exemplu și a schimba mentalități: „La sat, oamenii încă tratează animalele ca pe niște obiecte.” (VIDEO) # G4Media
La doar 27 de ani, Adina Oanță, absolventă de Drept la Universitatea Nicolae Titulescu din București, nu a ales să profeseze în domeniu, ci să își construiască un drum propriu în mediul online, unde a reușit să strângă o comunitate numeroasă. În locul unei cariere clasice, Adina a urmat un drum care nu se învață în facultate, ci se […] © G4Media.ro.
16:10
Forțele de Apărare ucrainene au lansat un al doilea atac asupra rafinăriei de petrol din Riazan joi seara, înregistrând o lovitură asupra țintei și un incendiu în apropierea instalațiilor secundare de prelucrare a petrolului, potrivit unei declarații a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citată de BBC. Rafinăria de petrol din Riazan este […] © G4Media.ro.
16:00
Guvernul polonez condamnă o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului său în Rusia de către un grup de „activiști” # G4Media
Guvernul polonez a condamnat joi o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei, relatează agenția de știri EFE şi media poloneze. Este un „scandal […] © G4Media.ro.
16:00
Ultima oră: CCR va judeca abia în 21 ianuarie sesizarea AUR la legea care crește taxele locale și impozitul pe dividende. Bugetul pe 2026 depinde de aceste venituri # G4Media
Curtea Constituțională (CCR) a dat termen în 21 ianuarie pentru a judeca sesizarea de neconstituționalitate depusă de AUR la legea prin care Guvernul Bolojan a crescut taxele locale și impozitul pe dividende, potrivit unui comunicat al Curții. AUR a mai atacat o dată legea adoptată de Parlament încă din luna septembrie. CCR a admis o […] © G4Media.ro.
16:00
Farmaciile moderne joacă un rol esențial în viața de zi cu zi a pacienților, mai ales când vine vorba despre prevenție, monitorizare și consiliere în cazul afecțiunilor cronice. Printre cele mai răspândite probleme de sănătate se numără diabetul și variațiile glicemice. În acest context, o farmacie de încredere în România oferă nu doar produse eficiente, […] © G4Media.ro.
15:50
Circulaţia a fost oprită temporar pe DN 7C – Transfăgărăşan, joi, în urma căderii unor stânci pe carosabil, a anunţat Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române, transmite Agerpres. Incidentul s-a produs la kilometrul 57, în zona localităţii Căpăţâneni din judeţul Argeş. „Din cauza căderii unor stânci de pe versant pe suprafaţa de rulare, traficul rutier […] © G4Media.ro.
15:50
Cine este Turcia, adversara din barajul CM 2026: Vedete la Real, Juventus și Interul lui Chivu # G4Media
Turcia este adversara României din semifinalele barajului de calificare la CM de fotbal din 2026. Pe lângă atmosfera incendiară de la Istanbul, tricolorii mai au de luptat și împotriva unor vedete care evoluează la Real Madrid, Juventus sau Inter. Turcia este, cel puțin în acest moment, un adversar de evitat, având două staruri care evoluează […] © G4Media.ro.
15:40
Ministrul Investițiilor: Guvernul a adoptat hotărârea de Guvern care transpune în legislaţia naţională decizia cu PNRR-ul revizuit / Este vorba de 21.000 de proiecte, cu o alocare de 21,4 miliarde euro # G4Media
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că Guvernul a adoptat o Hotărâre care transpune în legislaţia naţională decizia care aprobă PNRR-ul revizuit. El a precizat că a fost lansată o platformă unde sunt detalii despre toate proiectele PNRR şi stadiul lor de implementare, transmite News.ro. ”Astăzi Guvernul a adoptat Hotărârea […] © G4Media.ro.
15:30
Liceu din București, evacuat după semnalarea unei posibile scurgeri de gaze / O echipă de la Distrigaz intervine pentru identificarea și remedierea avariei # G4Media
Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” din Capitală a fost evacuat joi, 20 noiembrie, după ce s-a semnalat o posibilă scurgere de gaze în curtea unde funcționează unitatea școlară. Pe 20.11.2025, în jurul orei 14.00, Secția 14 Poliție a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la existența unor posibile scurgeri de gaze în curtea Colegiului Tehnologic […] © G4Media.ro.
15:10
INFOGRAFIC România, locul 29 mondial la numărul de centre de date / Câte astfel de facilități sunt în țara noastră? # G4Media
America este lider mondial în domeniul infrastructurii digitale și găzduiește aproximativ 38% din centrele de date din lume, transmite Visual Capitalist. © G4Media.ro.
15:10
UE urmărește planuri de combatere a mărfurilor de mică valoare din comerțul online provenite din China # G4Media
Miniștrii de finanțe europeni au convenit să introducă anul viitor taxe vamale pentru coletele de mică valoare, pentru a combate importurile ieftine din comerțul online chinez provenite de pe platforme online precum Shein și Temu. Iată detalii despre preocupările Europei în legătură cu importurile ieftine din comerțul electronic și măsurile luate de Uniunea Europeană, conform […] © G4Media.ro.
14:50
BREAKING Președintele Trump presează Ucraina să cedeze Rusiei teritorii și să primească o ”taxă de închiriere”. Limba rusă ar deveni limbă oficială în Ucraina – The Telegraph # G4Media
Ucraina ar putea fi forțată să cedeze Rusiei o parte din teritoriul său Rusiei, conform noului plan negociat de președintele SUA Donald Trump cu Vladimir Putin pentru a încheia războiul, transmite în premieră ziarul britanic The Telegraph. Acordul propus de administrația Trump ar presupune ca Ucraina să cedeze controlul asupra regiunii estice Donbas, dar să […] © G4Media.ro.
14:30
Procurorii anchetează compania italiană Tod’s și solicită interzicerea publicității timp de șase luni pentru exploatarea forței de muncă # G4Media
Procurorii italieni au deschis o anchetă împotriva grupului de lux Tod’s și a trei dintre directorii săi pentru suspiciuni de exploatare a forței de muncă și solicită interzicerea temporară a anumitor reclame ale companiei, au declarat joi trei surse apropiate cazului, conform Fashion Network. Este pentru prima dată când o casă de modă italiană și […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.