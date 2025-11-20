Horoscop weekend. Berbec, Rac - vești tulburătoare, Balanță - probleme cu banii, Săgetător - sănătate proastă

Newsweek.ro, 20 noiembrie 2025 18:00

Weekendul aduce provocări pe mai multe planuri zodiacale: Berbecii și Racii primesc vești care le po...

Acum 5 minute
18:20
Ciucu, despre revitalizarea parcurilor: Am pus pe harta Bucureștiului primul mare parc după 89. Are 8 hectare Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că una din marile p...
Acum 30 minute
18:00
Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție. Anchetează angajările la pensie Newsweek.ro
Nu toți funcționarii din Primărie trimiși acasă pentru că ieșiseră la pensie s-au resemnat. Două fos...
18:00
Acum o oră
17:50
Cum se aplică TVA la cafea și narghilea? Cafeneaua La Corniche s-a trezit că Fiscul îi impune o datorie uriașă Newsweek.ro
Judecătorii ieșeni trebuie să decidă cum se aplică normele legale privind TVA și accizele pe tutun. ...
17:50
CCR va analiza în 2026 legea privind majorarea taxelor și impozitelor. Guvernul vrea reforma Newsweek.ro
Curtea Constituţională a stabilit pentru 21 ianuarie 2026 termenul când va judeca o nouă contestaţie...
17:40
Un praf saharian lovește România între 21 și 23 noiembrie. Cum ne afectează sănătatea? Newsweek.ro
România va fi acoperită între 21 și 23 noiembrie de praf saharian adus din nordul Africii, anunță me...
17:40
Veste proastă, pentru vitezomani! Recidiviștii, obligați să-și pună pe mașini limitatoare de viteză prin GPS Newsweek.ro
Șoferii vitezomani recidiviști ar urma să fie obligați prin lege să-și pună pe mașini limitatoare de...
Acum 2 ore
17:20
Horațiu Potra a ajuns alături de fiul său în România. Ministerul Justiției anunță Newsweek.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, ...
17:20
Proces „bombă” azi la Iași, cu 101 milioane lei pe masă. Primăria, cu genunchiul unui privat pe gât Newsweek.ro
Saga juridică dintre Primărie și lichidator judiciar al Centralei Electrice de Termoficare (C.E.T.) ...
17:00
Guvernul finalizează mecanismul de sancționare a Lukoil până săptămâna viitoare Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că România va aplica sancțiunile împot...
16:50
Ionuț Moșteanu: În 2025, România va cheltui mai mult pe dobânzi decât pe întreg bugetul Apărării Naționale Newsweek.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu avertizează că în 2025 România va cheltui mai mult pe dobânzi decât pe buge...
16:40
Mircea Lucescu avertizează că România va avea un duel extrem de dificil cu Turcia la barajul pentru CM 2026 Newsweek.ro
România se pregătește pentru un duel de foc în semifinalele barajului pentru CM 2026, unde o așteapt...
16:30
Cine este comandantul rus care a ordonat măcelul din Bucha. 17 civili morți în aproape o lună de zile Newsweek.ro
Ucraina a identificat un comandant rus pe care îl acuză de „crime de război sistematice și coordonat...
Acum 4 ore
16:20
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, a demisionat la doar o lună de la numire Newsweek.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, Veronica Leonte, și-a anunțat joi d...
16:10
SĂRBĂTOARE 21 NOIEMBRIE Intrarea Maicii Domnului în Biserică Newsweek.ro
În Calendarul Ortodox, Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prăznuită pe 21 noiembrie, este una din...
16:10
Nouă schimbare pe legislația pensie. care pensionari rămân cu mii de lei în plus la pensie? Newsweek.ro
Confuzie totală pe cumulul pensilor și salariilor. Guvernul a anunțat că cine se pensionează și se r...
16:00
Val de praf saharian peste România. Care vor fi zonele afectate? Newsweek.ro
Avertisment de la meteorologi. Un val de praf saharian afectează România în următoarele zile. Acesta...
15:30
Pîslaru despre jalonul PNRR al pensie speciale: Nu garantează că România va putea recupera banii Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că România va transmite ...
15:30
DIICOT intervine în cazul camionului cu arme de la Vama Albița. Marfa urma să ajungă în Israel Newsweek.ro
Cazul camionului cu arme și lansatoare de rachete oprit în Vama Albița este anchetat de autoritățile...
15:10
Evacuare de urgență la un liceu din București. Au fost oprite gazele. Pompierii au fost chemați să intervină Newsweek.ro
Elevii și profesorii de la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din București au fost evacuați de urg...
15:10
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe Newsweek.ro
Noua lege a pensiilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024. Un număr de 16.000 pensionari au dat C...
15:00
România se va întâlni cu Turcia în semifinala barajului pentru calificare la Campionatul Mondial Newsweek.ro
România se va întâlni cu Turcia în semifinala barajului pentru calificare la Campionatul Mondial. Se...
14:50
Sistemul anti-dronă SKY WARDEN, soluția de top pentru protecția UE. A oprit toate dronele în testele Frontex Newsweek.ro
Frontex a desemnat MBDA drept câștigătoarea competiției dedicate combaterii dronelor folosite în act...
14:40
Minerii au găsit 1.444 de tone de aur de 166.000.000.000€. Unde a avut loc descoperirea? Newsweek.ro
China a făcut cea mai mare descoperire de aur din ultimele decenii. În adâncurile pământului, se spu...
Acum 6 ore
14:20
Impozitul pe mașinile hybrid crește și de 13 ori. Va fi la fel de scump ca la cele pe motorină și benzină Newsweek.ro
Modul de calcul și cuantumul impozitului auto se schimbă radical de la 1 ianuarie 2026. „Bomba” e pe...
14:10
Majorarea taxelor, amânată de CCR. Măsura nu va mai intra în vigoare la 1 ianuarie Newsweek.ro
Majorarea taxelor locale nu va mai intra în vigoare de la 1 ianuarie.
14:00
Proiectul privind pensiile speciale, trimis azi spre avizare la CSM. Când își va asuma Guvernul răspunderea Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat, joi, că dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoar...
14:00
Operațiunea Calul Troian - 76 de percheziții la membrii unei grupări. Ce au descoperit mascații la descinderi? Newsweek.ro
Zeci de percheziții au avut loc în Constanța, Tulcea și București, într-un caz de crimă organizată. ...
13:40
Primarul de la Mangalia, acuzat că a luat șpagă de la comercianții de pe plajă, trimis în arest la domiciliu Newsweek.ro
Primarul Cristian Radu de la Mangalia, acuzat de luare de mită, ar putea fi plasat în arest la domi...
13:20
Antrenor de lupte libere, acuzat de viol și lovire. Victima, o elevă de-a sa în vârstă de 16 ani Newsweek.ro
Un antrenor de lupte libere este acuzat de viol și lovire. Victima este o elevă de a sa, minoră. Bun...
13:00
Horațiu Potra este adus în România. Șeful mercenarilor a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite Newsweek.ro
Horațiu Potra, considerat liderul grupării de mercenari implicate în mai multe dosare derulate în Ro...
13:00
IT, Energie, Construcţii, Farma şi Telecomunicaţii, printre domeniile cu cele mai mari creşteri salariale Newsweek.ro
Sectoarele IT, energie, construcţii, farma, telecomunicaţii, imobiliare şi consultanţă au înregistra...
12:50
ANAF l-a dat în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere despăgubiri pentru una dintre casele din Sibiu Newsweek.ro
ANAF anunţă că a înregistrat, în numele Statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care sol...
12:30
Temele de vacanță devin opționale pentru elevi. Ministrul Educației: &#34;Temele ar trebui să fie în jur de 2 ore&#34; Newsweek.ro
Temele de vacanță vor deveni opționale, iar elevii vor lucra zilnic doar un timp clar stabilit pentr...
12:30
UE, după planul de pace al SUA care cere Ucrainei să cedeze teritorii: De ce Rusia nu face concesii? Newsweek.ro
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat...
Acum 8 ore
12:20
Descoperire uriașă. Aflăm cum era viața pe teritoriul României acum 66.000.000 ani. „Sunt 100 de rămășițe” Newsweek.ro
Paleontologii au făcut o descoperire extraordinară într-una dintre cele mai cunoscute regiuni fosili...
12:10
Simulare de război. Armata germană se pregătește să apere Berlinul „casă cu casă”, în lupte „corp la corp” Newsweek.ro
Batalionul de Gardă din cadrul Ministerului Apărării din Germania desfășură exercițiul Bollwerk Bärl...
12:10
Probleme la Centura Comarnic, la care se lucrează de 2 ani. S-au decontat lucrări neefectuate de 2.300.000 lei Newsweek.ro
Auditorii Camerei de Conturi Prahova au stabilit că bugetul de stat și cel al județului au fost prej...
11:50
Atenție, șoferi! Traficul pe DN1, închis 1 săptămână, în zona Ploiești. De când și care sunt alternativele? Newsweek.ro
Traficul pe DN1 va fi închis total, timp de o 1 săptămână, în zona Ploiești. Drumarii se apucă să re...
11:40
Bulgaria cheltuie pe pensii și pe programe sociale mai mult decât România. În ce țară sunt pensiile mai mari? Newsweek.ro
Avem cifrele actualizate: Bulgaria cheltuie pe pensie și pe programe sociale mai mult decât România....
11:40
În premieră, un român a câștigat o medalie la Campionatul Mondial de Golf pentru amatori Newsweek.ro
În premieră, un român a câștigat o medalie la Campionatul Mondial de Golf pentru amatori. A luat bro...
11:30
O judecătoare a încurcat frâna cu accelerația la un BMW de 100.000€. A omorât o persoană. Pensionară la 50 ani Newsweek.ro
O fostă judecătoare în vârstă de 51 de ani a încurcat frâna cu accelerația și a ucis o persoană și a...
11:30
Sistemul E-Sigur, de sancționare automată a șoferilor, blocat tehnic. MAI explică care sunt problemele Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne explică că sistemul E-Sigur, de monitorizare și sancționare automată a...
11:10
Revoluție în trafic. Toate trecerile de pietoni de pe bulevarde vor avea semafor. Unde apar treceri suspendate Newsweek.ro
Se anunță revoluție în trafic după ce o mamă a fost lovită zilele trecute pe o treecre de pietoni. G...
11:00
Camion plin cu pistoale, oprit în Vama Albița. Șoferul e cetățean moldovean Newsweek.ro
Un camion în care au fost descoperite arme de foc și lansatoare de rachete a fost oprit în Vama Albi...
10:50
Remus Pricopie, despre demiterea lui Ludovic Orban: Dinamica administrării țării, pot genera astfel de fisuri Newsweek.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA comentează demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier a lui...
10:30
Poate inteligența artificială să transforme sectoarele cheie ale României? (P) Newsweek.ro
România nu mai stă pe margine când vine vorba de inteligență artificială. Cu proiecte deja lansate, ...
10:30
METEO Avertizare de ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Meteorologii au emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în orele următoare ...
Acum 12 ore
10:20
Accident grav în curtea unui spital. Un pacient în scaun cu rotile a murit. Alte două persoane, rănite grav Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs în curtea unui spital din Bihor. Un tânăr de 27 de ani, aflat în scaun c...
10:20
SONDAJ Luptă la baionetă la Capitală. Băluță -26,6%, Ciucu - 24,2%, Anca Alexandrescu - 19,1%, Drulă - 11,6% Newsweek.ro
Un sondaj INSCOP realizat în București arată o cursă extrem de strânsă pentru Primăria Generală. Dan...
