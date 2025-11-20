Proiectul privind pensiile speciale, trimis azi spre avizare la CSM. Când își va asuma Guvernul răspunderea
Newsweek.ro, 20 noiembrie 2025 14:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat, joi, că dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoar...
Acum 5 minute
14:10
Majorarea taxelor locale nu va mai intra în vigoare de la 1 ianuarie.
Acum 15 minute
14:00
14:00
Operațiunea Calul Troian - 76 de percheziții la membrii unei grupări. Ce au descoperit mascații la descinderi? # Newsweek.ro
Zeci de percheziții au avut loc în Constanța, Tulcea și București, într-un caz de crimă organizată. ...
Acum o oră
13:40
Primarul de la Mangalia, acuzat că a luat șpagă de la comercianții de pe plajă, trimis în arest la domiciliu # Newsweek.ro
Primarul Cristian Radu de la Mangalia, acuzat de luare de mită, ar putea fi plasat în arest la domi...
13:20
Antrenor de lupte libere, acuzat de viol și lovire. Victima, o elevă de-a sa în vârstă de 16 ani # Newsweek.ro
Un antrenor de lupte libere este acuzat de viol și lovire. Victima este o elevă de a sa, minoră. Bun...
Acum 2 ore
13:00
Horațiu Potra este adus în România. Șeful mercenarilor a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite # Newsweek.ro
Horațiu Potra, considerat liderul grupării de mercenari implicate în mai multe dosare derulate în Ro...
13:00
IT, Energie, Construcţii, Farma şi Telecomunicaţii, printre domeniile cu cele mai mari creşteri salariale # Newsweek.ro
Sectoarele IT, energie, construcţii, farma, telecomunicaţii, imobiliare şi consultanţă au înregistra...
12:50
ANAF l-a dat în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere despăgubiri pentru una dintre casele din Sibiu # Newsweek.ro
ANAF anunţă că a înregistrat, în numele Statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care sol...
12:30
Temele de vacanță devin opționale pentru elevi. Ministrul Educației: "Temele ar trebui să fie în jur de 2 ore" # Newsweek.ro
Temele de vacanță vor deveni opționale, iar elevii vor lucra zilnic doar un timp clar stabilit pentr...
12:30
UE, după planul de pace al SUA care cere Ucrainei să cedeze teritorii: De ce Rusia nu face concesii? # Newsweek.ro
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat...
12:20
Descoperire uriașă. Aflăm cum era viața pe teritoriul României acum 66.000.000 ani. „Sunt 100 de rămășițe” # Newsweek.ro
Paleontologii au făcut o descoperire extraordinară într-una dintre cele mai cunoscute regiuni fosili...
Acum 4 ore
12:10
Simulare de război. Armata germană se pregătește să apere Berlinul „casă cu casă”, în lupte „corp la corp” # Newsweek.ro
Batalionul de Gardă din cadrul Ministerului Apărării din Germania desfășură exercițiul Bollwerk Bärl...
12:10
Probleme la Centura Comarnic, la care se lucrează de 2 ani. S-au decontat lucrări neefectuate de 2.300.000 lei # Newsweek.ro
Auditorii Camerei de Conturi Prahova au stabilit că bugetul de stat și cel al județului au fost prej...
11:50
Atenție, șoferi! Traficul pe DN1, închis 1 săptămână, în zona Ploiești. De când și care sunt alternativele? # Newsweek.ro
Traficul pe DN1 va fi închis total, timp de o 1 săptămână, în zona Ploiești. Drumarii se apucă să re...
11:40
Bulgaria cheltuie pe pensii și pe programe sociale mai mult decât România. În ce țară sunt pensiile mai mari? # Newsweek.ro
Avem cifrele actualizate: Bulgaria cheltuie pe pensie și pe programe sociale mai mult decât România....
11:40
În premieră, un român a câștigat o medalie la Campionatul Mondial de Golf pentru amatori # Newsweek.ro
În premieră, un român a câștigat o medalie la Campionatul Mondial de Golf pentru amatori. A luat bro...
11:30
O judecătoare a încurcat frâna cu accelerația la un BMW de 100.000€. A omorât o persoană. Pensionară la 50 ani # Newsweek.ro
O fostă judecătoare în vârstă de 51 de ani a încurcat frâna cu accelerația și a ucis o persoană și a...
11:30
Sistemul E-Sigur, de sancționare automată a șoferilor, blocat tehnic. MAI explică care sunt problemele # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne explică că sistemul E-Sigur, de monitorizare și sancționare automată a...
11:10
Revoluție în trafic. Toate trecerile de pietoni de pe bulevarde vor avea semafor. Unde apar treceri suspendate # Newsweek.ro
Se anunță revoluție în trafic după ce o mamă a fost lovită zilele trecute pe o treecre de pietoni. G...
11:00
Un camion în care au fost descoperite arme de foc și lansatoare de rachete a fost oprit în Vama Albi...
10:50
Remus Pricopie, despre demiterea lui Ludovic Orban: Dinamica administrării țării, pot genera astfel de fisuri # Newsweek.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA comentează demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier a lui...
10:30
România nu mai stă pe margine când vine vorba de inteligență artificială. Cu proiecte deja lansate, ...
10:30
Meteorologii au emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în orele următoare ...
10:20
Accident grav în curtea unui spital. Un pacient în scaun cu rotile a murit. Alte două persoane, rănite grav # Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs în curtea unui spital din Bihor. Un tânăr de 27 de ani, aflat în scaun c...
10:20
SONDAJ Luptă la baionetă la Capitală. Băluță -26,6%, Ciucu - 24,2%, Anca Alexandrescu - 19,1%, Drulă - 11,6% # Newsweek.ro
Un sondaj INSCOP realizat în București arată o cursă extrem de strânsă pentru Primăria Generală. Dan...
Acum 6 ore
10:00
Nigel Farage, susținut de George Simion, anunță tăierea totală a beneficiilor sociale pentru românii din UK # Newsweek.ro
Nigel Farage, liderul Reform UK, a cărui campanie împotriva migranților a fost susținută frenetic de...
10:00
În care orașe au intrat, azi, bursele pentru elevi și ajutorul de incluziune? Confirmări de la beneficiari # Newsweek.ro
În care orașe au intrat, azi, bursele pentru elevi și ajutorul de incluziune? Newsweek vă ține la cu...
10:00
Escrocherie periculoasă pe WhatsApp. Începe cu un apel. Hackerii îți fură datele și dacă nu răspunzi # Newsweek.ro
Escrocii au găsit o metodă să fure datele utilizatorilor de WhatsApp. Inițiază apeluri. Multe victim...
09:40
Adjunctul CSM ar lua pensie specială 26.000 lei după tăierile guvernului. „Oferta e neserioasă”. Are 4 case # Newsweek.ro
Reprezentanții magistraților au refuzt propunerea guvernul de tăiere a pensiilor speciale. Dacă s-ar...
09:30
Grindeanu amenință cu ruperea coaliției: „PSD iese de la guvernare dacă se taie salariile bugetarilor” # Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că partidul nu va accepta nicio tăiere de salarii în secto...
09:10
Daniel Băluță promite bucureștenilor: „Am construit în Sectorul 4, pot construi și pentru Capitală” # Newsweek.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a transmis că Bucureștiul are nevoie de coordon...
09:00
Ce impozite vor plăti persoanele cu handicap din 2026? Avocat: „Există protecție în Constituție, CEDO” # Newsweek.ro
Din 2026, persoanele cu handicap vor pierde scutirile la impozitele pe locuință și autoturism, în ti...
08:50
Coșmar pentru Ucraina. Planul lui Trump care ar schimba harta europei. Teritorii cedate Rusiei, armata la 50% # Newsweek.ro
Administrația Trummp ar fi transmis Kievului o nouă propunere de pace ce ar implica cedarea unor ter...
08:40
Ministrul Economiei, Radu Miruță avertizează: „Nu putem pune presiune mereu pe cei care plătesc taxe” # Newsweek.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că prim-ministrul Ilie Bolojan şi alţi membri ai Guvernului...
08:30
Cum a ajuns Florin Piersic să îl joace pe Mărgelatu? „Am vrut să dau probă pentru Boier Pană”. Cine l-a ales? # Newsweek.ro
Pare greu de crezut dar nu Florin Piersic fusese prima oară ales să îl joace pe Mărgelatu în seria d...
08:20
Președinte CNAS Moldovan: „Fără măsurile fiscale din toamnă, Fondul de Sănătate se prăbușea în septembrie” # Newsweek.ro
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia...
Acum 8 ore
08:10
Testare esențială pentru bebeluși: România trece la screening neonatal cu 18 biomarkeri din 2026 # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va exti...
08:00
Germania promite încărcarea masinilor electrice la fel de simplă ca realimentarea cu motorină. Ce plan are? # Newsweek.ro
Încărcarea mașinilor electrice ar trebui să devină la fel de rapidă și ușoară ca realimentarea. Guve...
08:00
De ce Europa este în continuare dependentă de pământurile rare ale Chinei deși are rezervele proprii? # Newsweek.ro
Europa, asemenea Statelor Unite, încearcă să păstreze relaţii stabile cu Beijingul pentru a-şi asigu...
07:50
Germania produce pentru Europa racheta de croazieră „anti-Rusia”. Ucraina primește rachete cu rază lungă # Newsweek.ro
Rheinmetall produce o versiune a masivei rachete de croazieră Barracuda 500M, mai potrivită pentru a...
07:50
Ministrul Sănătăţii: Gărzile medicilor nu pot fi considerate vechime suplimentară în muncă # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că gărzile făcute de medici în spitale nu pot fi...
07:40
FOTO Seamnă cu un sens giratoriu obișnuit, dar nu este. Cum se circulă în „giratoriul olandez”? # Newsweek.ro
Mulți șoferi habar nu au cum se merge într-un giratoriu obișnuit, dacă acesta are mai multe benzi. I...
07:20
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt admirați # Newsweek.ro
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt ad...
07:20
Scandal politic la Roma: Acuzații de complot împotriva premierului Giorgia Meloni stârnesc reacții în Italia # Newsweek.ro
Presupuse comploturi de lovitură de stat împotriva premierului italian Giorgia Meloni fac vâlvă. Se ...
06:40
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS # Newsweek.ro
Ministerul Muncii anunță că pensiile vor crește cu aproximativ 360 lei și anunță data exactă când se...
06:20
Sărbătoare 21 noiembrie. Ziua asociată cu venirea iernii. Dacă împrumutați bani, atragți sărăcia # Newsweek.ro
Pe 21 noiembrie se comemorează Intrarea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după calend...
Acum 24 ore
22:30
Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România: Sunteţi un aliat-cheie în cadrul NATO! # Newsweek.ro
Darryl Nirenberg, care este nominalizat ambasador al SUA în România, spune că ţara noastră este un a...
21:50
Probleme cu rovinieta şi peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura cam vreo 45 de minute. Din ce cauză? # Newsweek.ro
Vor fi probleme cu rovinieta şi cu peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura în total cam vreo 45 de...
21:30
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile Lukoil din România # Newsweek.ro
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile deţinute de Lukoil în Româ...
21:00
Ilie Bolojan: România este pe calea cea bună: venituri în creștere, cheltuieli în scădere # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România este pe calea cea bună: veniturile sunt în creștere, ia...
