Operațiunea Calul Troian - 76 de percheziții la membrii unei grupări. Ce au descoperit mascații la descinderi?

Newsweek.ro, 20 noiembrie 2025 14:00

Zeci de percheziții au avut loc în Constanța, Tulcea și București, într-un caz de crimă organizată. ...

Acum 5 minute
14:10
Majorarea taxelor, amânată de CCR. Măsura nu va mai intra în vigoare la 1 ianuarie Newsweek.ro
Majorarea taxelor locale nu va mai intra în vigoare de la 1 ianuarie.
Acum 15 minute
14:00
Proiectul privind pensiile speciale, trimis azi spre avizare la CSM. Când își va asuma Guvernul răspunderea Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat, joi, că dacă CSM va emite aviz până săptămâna viitoar...
14:00
Operațiunea Calul Troian - 76 de percheziții la membrii unei grupări. Ce au descoperit mascații la descinderi? Newsweek.ro
Zeci de percheziții au avut loc în Constanța, Tulcea și București, într-un caz de crimă organizată. ...
Acum o oră
13:40
Primarul de la Mangalia, acuzat că a luat șpagă de la comercianții de pe plajă, trimis în arest la domiciliu Newsweek.ro
Primarul Cristian Radu de la Mangalia, acuzat de luare de mită, ar putea fi plasat în arest la domi...
13:20
Antrenor de lupte libere, acuzat de viol și lovire. Victima, o elevă de-a sa în vârstă de 16 ani Newsweek.ro
Un antrenor de lupte libere este acuzat de viol și lovire. Victima este o elevă de a sa, minoră. Bun...
Acum 2 ore
13:00
Horațiu Potra este adus în România. Șeful mercenarilor a fost extrădat din Emiratele Arabe Unite Newsweek.ro
Horațiu Potra, considerat liderul grupării de mercenari implicate în mai multe dosare derulate în Ro...
13:00
IT, Energie, Construcţii, Farma şi Telecomunicaţii, printre domeniile cu cele mai mari creşteri salariale Newsweek.ro
Sectoarele IT, energie, construcţii, farma, telecomunicaţii, imobiliare şi consultanţă au înregistra...
12:50
ANAF l-a dat în judecată pe Klaus Iohannis. Statul cere despăgubiri pentru una dintre casele din Sibiu Newsweek.ro
ANAF anunţă că a înregistrat, în numele Statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care sol...
12:30
Temele de vacanță devin opționale pentru elevi. Ministrul Educației: &#34;Temele ar trebui să fie în jur de 2 ore&#34; Newsweek.ro
Temele de vacanță vor deveni opționale, iar elevii vor lucra zilnic doar un timp clar stabilit pentr...
12:30
UE, după planul de pace al SUA care cere Ucrainei să cedeze teritorii: De ce Rusia nu face concesii? Newsweek.ro
Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat...
12:20
Descoperire uriașă. Aflăm cum era viața pe teritoriul României acum 66.000.000 ani. „Sunt 100 de rămășițe” Newsweek.ro
Paleontologii au făcut o descoperire extraordinară într-una dintre cele mai cunoscute regiuni fosili...
Acum 4 ore
12:10
Simulare de război. Armata germană se pregătește să apere Berlinul „casă cu casă”, în lupte „corp la corp” Newsweek.ro
Batalionul de Gardă din cadrul Ministerului Apărării din Germania desfășură exercițiul Bollwerk Bärl...
12:10
Probleme la Centura Comarnic, la care se lucrează de 2 ani. S-au decontat lucrări neefectuate de 2.300.000 lei Newsweek.ro
Auditorii Camerei de Conturi Prahova au stabilit că bugetul de stat și cel al județului au fost prej...
11:50
Atenție, șoferi! Traficul pe DN1, închis 1 săptămână, în zona Ploiești. De când și care sunt alternativele? Newsweek.ro
Traficul pe DN1 va fi închis total, timp de o 1 săptămână, în zona Ploiești. Drumarii se apucă să re...
11:40
Bulgaria cheltuie pe pensii și pe programe sociale mai mult decât România. În ce țară sunt pensiile mai mari? Newsweek.ro
Avem cifrele actualizate: Bulgaria cheltuie pe pensie și pe programe sociale mai mult decât România....
11:40
În premieră, un român a câștigat o medalie la Campionatul Mondial de Golf pentru amatori Newsweek.ro
În premieră, un român a câștigat o medalie la Campionatul Mondial de Golf pentru amatori. A luat bro...
11:30
O judecătoare a încurcat frâna cu accelerația la un BMW de 100.000€. A omorât o persoană. Pensionară la 50 ani Newsweek.ro
O fostă judecătoare în vârstă de 51 de ani a încurcat frâna cu accelerația și a ucis o persoană și a...
11:30
Sistemul E-Sigur, de sancționare automată a șoferilor, blocat tehnic. MAI explică care sunt problemele Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Interne explică că sistemul E-Sigur, de monitorizare și sancționare automată a...
11:10
Revoluție în trafic. Toate trecerile de pietoni de pe bulevarde vor avea semafor. Unde apar treceri suspendate Newsweek.ro
Se anunță revoluție în trafic după ce o mamă a fost lovită zilele trecute pe o treecre de pietoni. G...
11:00
Camion plin cu pistoale, oprit în Vama Albița. Șoferul e cetățean moldovean Newsweek.ro
Un camion în care au fost descoperite arme de foc și lansatoare de rachete a fost oprit în Vama Albi...
10:50
Remus Pricopie, despre demiterea lui Ludovic Orban: Dinamica administrării țării, pot genera astfel de fisuri Newsweek.ro
Remus Pricopie, rectorul SNSPA comentează demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier a lui...
10:30
Poate inteligența artificială să transforme sectoarele cheie ale României? (P) Newsweek.ro
România nu mai stă pe margine când vine vorba de inteligență artificială. Cu proiecte deja lansate, ...
10:30
METEO Avertizare de ceață în mai multe zone din România. Vizibilitate sub 50 de metri Newsweek.ro
Meteorologii au emis, joi, o avertizare nowcasting Cod galben de ceaţă, valabilă în orele următoare ...
10:20
Accident grav în curtea unui spital. Un pacient în scaun cu rotile a murit. Alte două persoane, rănite grav Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs în curtea unui spital din Bihor. Un tânăr de 27 de ani, aflat în scaun c...
10:20
SONDAJ Luptă la baionetă la Capitală. Băluță -26,6%, Ciucu - 24,2%, Anca Alexandrescu - 19,1%, Drulă - 11,6% Newsweek.ro
Un sondaj INSCOP realizat în București arată o cursă extrem de strânsă pentru Primăria Generală. Dan...
Acum 6 ore
10:00
Nigel Farage, susținut de George Simion, anunță tăierea totală a beneficiilor sociale pentru românii din UK Newsweek.ro
Nigel Farage, liderul Reform UK, a cărui campanie împotriva migranților a fost susținută frenetic de...
10:00
În care orașe au intrat, azi, bursele pentru elevi și ajutorul de incluziune? Confirmări de la beneficiari Newsweek.ro
În care orașe au intrat, azi, bursele pentru elevi și ajutorul de incluziune? Newsweek vă ține la cu...
10:00
Escrocherie periculoasă pe WhatsApp. Începe cu un apel. Hackerii îți fură datele și dacă nu răspunzi Newsweek.ro
Escrocii au găsit o metodă să fure datele utilizatorilor de WhatsApp. Inițiază apeluri. Multe victim...
09:40
Adjunctul CSM ar lua pensie specială 26.000 lei după tăierile guvernului. „Oferta e neserioasă”. Are 4 case Newsweek.ro
Reprezentanții magistraților au refuzt propunerea guvernul de tăiere a pensiilor speciale. Dacă s-ar...
09:30
Grindeanu amenință cu ruperea coaliției: „PSD iese de la guvernare dacă se taie salariile bugetarilor” Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că partidul nu va accepta nicio tăiere de salarii în secto...
09:10
Daniel Băluță promite bucureștenilor: „Am construit în Sectorul 4, pot construi și pentru Capitală” Newsweek.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a transmis că Bucureștiul are nevoie de coordon...
09:00
Ce impozite vor plăti persoanele cu handicap din 2026? Avocat: „Există protecție în Constituție, CEDO” Newsweek.ro
Din 2026, persoanele cu handicap vor pierde scutirile la impozitele pe locuință și autoturism, în ti...
08:50
Coșmar pentru Ucraina. Planul lui Trump care ar schimba harta europei. Teritorii cedate Rusiei, armata la 50% Newsweek.ro
Administrația Trummp ar fi transmis Kievului o nouă propunere de pace ce ar implica cedarea unor ter...
08:40
Ministrul Economiei, Radu Miruță avertizează: „Nu putem pune presiune mereu pe cei care plătesc taxe” Newsweek.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că prim-ministrul Ilie Bolojan şi alţi membri ai Guvernului...
08:30
Cum a ajuns Florin Piersic să îl joace pe Mărgelatu? „Am vrut să dau probă pentru Boier Pană”. Cine l-a ales? Newsweek.ro
Pare greu de crezut dar nu Florin Piersic fusese prima oară ales să îl joace pe Mărgelatu în seria d...
08:20
Președinte CNAS Moldovan: „Fără măsurile fiscale din toamnă, Fondul de Sănătate se prăbușea în septembrie” Newsweek.ro
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia...
Acum 8 ore
08:10
Testare esențială pentru bebeluși: România trece la screening neonatal cu 18 biomarkeri din 2026 Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va exti...
08:00
Germania promite încărcarea masinilor electrice la fel de simplă ca realimentarea cu motorină. Ce plan are? Newsweek.ro
Încărcarea mașinilor electrice ar trebui să devină la fel de rapidă și ușoară ca realimentarea. Guve...
08:00
De ce Europa este în continuare dependentă de pământurile rare ale Chinei deși are rezervele proprii? Newsweek.ro
Europa, asemenea Statelor Unite, încearcă să păstreze relaţii stabile cu Beijingul pentru a-şi asigu...
07:50
Germania produce pentru Europa racheta de croazieră „anti-Rusia”. Ucraina primește rachete cu rază lungă Newsweek.ro
Rheinmetall produce o versiune a masivei rachete de croazieră Barracuda 500M, mai potrivită pentru a...
07:50
Ministrul Sănătăţii: Gărzile medicilor nu pot fi considerate vechime suplimentară în muncă Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că gărzile făcute de medici în spitale nu pot fi...
07:40
FOTO Seamnă cu un sens giratoriu obișnuit, dar nu este. Cum se circulă în „giratoriul olandez”? Newsweek.ro
Mulți șoferi habar nu au cum se merge într-un giratoriu obișnuit, dacă acesta are mai multe benzi. I...
07:20
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt admirați Newsweek.ro
Horoscop 21 noiembrie. Luna în Săgetător aduce noroc la bani Berbecilor și Gemenilor. Taurii sunt ad...
07:20
Scandal politic la Roma: Acuzații de complot împotriva premierului Giorgia Meloni stârnesc reacții în Italia Newsweek.ro
Presupuse comploturi de lovitură de stat împotriva premierului italian Giorgia Meloni fac vâlvă. Se ...
06:40
Ministerul Muncii anunță că 3.800.000 pensii cresc cu 360 lei. Când? Se anulează și CASS Newsweek.ro
Ministerul Muncii anunță că pensiile vor crește cu aproximativ 360 lei și anunță data exactă când se...
06:20
Sărbătoare 21 noiembrie. Ziua asociată cu venirea iernii. Dacă împrumutați bani, atragți sărăcia Newsweek.ro
Pe 21 noiembrie se comemorează Intrarea în Biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după calend...
Acum 24 ore
22:30
Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România: Sunteţi un aliat-cheie în cadrul NATO! Newsweek.ro
Darryl Nirenberg, care este nominalizat ambasador al SUA în România, spune că ţara noastră este un a...
21:50
Probleme cu rovinieta şi peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura cam vreo 45 de minute. Din ce cauză? Newsweek.ro
Vor fi probleme cu rovinieta şi cu peajul, în noaptea aceasta. Totul va dura în total cam vreo 45 de...
21:30
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile Lukoil din România Newsweek.ro
Statul român vrea să vândă pe rând rafinăria din Teleajen şi benzinăriile deţinute de Lukoil în Româ...
21:00
Ilie Bolojan: România este pe calea cea bună: venituri în creștere, cheltuieli în scădere Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că România este pe calea cea bună: veniturile sunt în creștere, ia...
