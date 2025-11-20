CCR cedează dorințelor Guvernului

21:40

„Semnificația numirii lui Vlad Voiculescu drept consilier onorific la Cotroceni este aceea că președintele Nicușor Dan îi clasează acestuia dosarul pe care îl are deschis la DNA, exact ca un veritabil procuror”, comentează avocatul Toni Neacșu, după ce astăzi președintele României a semnat un decret prin care i-a acordat lui Vlad Voiculescu, membru USR, europarlamentar […]