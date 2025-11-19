Trei trupe din alternativul românesc pe o singură scenă

12:30

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cele 231 de persoane din Ceatalchioi care au plecat singure sau au fost evacuate de autorităţi deoarece exista riscul producerii unei explozii la nava încărcată cu GPL care fusese lovită de o dronă şi a luat foc pe malul ucrainean al Dunării se pot întoarce în locuinţele lor. În ceeea ce priveşte localitatea Plauru, riscul este considerat în continuare ridicat. De asemenea, la bordul navei se vede în continuare o flacară, iar autorităţile din Ucraina intervin pentru a limita efectele negative ale incendiului, potrivit news.ro.