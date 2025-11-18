În 2025, Asociația Activity sărbatorește primii 10 ani de activitate
RFI, 18 noiembrie 2025 15:50
De 10 ani, Asociația Activity sprijină copii cu autism, ADHD și alte dificultăți de dezvoltare, oferindu-le ședințe de terapie comportamentală, logopedie, integrare senzorială și consiliere pentru părinți. Salutăm perseverența și determinarea Asociației Activity, vorbim cu Andrei Mocanu, analist comportamental, psiholog de specialitate în psihoterapie cognitivă comportamentală și Alexandra Ghilință, specializată în Terapia Logopedică în procesele de comunicare.
• • •
Alte ştiri de RFI
Acum 15 minute
15:50
De 10 ani, Asociația Activity sprijină copii cu autism, ADHD și alte dificultăți de dezvoltare, oferindu-le ședințe de terapie comportamentală, logopedie, integrare senzorială și consiliere pentru părinți. Salutăm perseverența și determinarea Asociației Activity, vorbim cu Andrei Mocanu, analist comportamental, psiholog de specialitate în psihoterapie cognitivă comportamentală și Alexandra Ghilință, specializată în Terapia Logopedică în procesele de comunicare.
Acum o oră
15:30
Cum trăiește Generația Z singurătatea – între prea mult zgomot și prea puțină liniște? Expoziția „Atlasul Singurătății @GenZ”, deschisă între 21 și 30 noiembrie la Casa Ion Mincu (OAR România), str. Pictor Arthur Verona nr. 19 din București, propune o incursiune vizuală și sonoră în acest teritoriu interior, cartografiat prin imagini, voci, ritualuri intime și povești spuse fără mască. Vorbim cu Andrei Dudea, inițiatorul proiectului și Maria Dudea, curatorul expoziției.
Acum 4 ore
13:00
Ludovic Orban, eliberat din funcţia de consilier prezidenţial | Administraţia Prezidenţială: Decizia a fost luată în termeni amiabili # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban au decis încheierea colaborării, anunţă, marţi, Administraţia Prezidenţială, care a precizat că decizia a fost luată în termeni amiabi. Preşedintele ar fi fost nemulţumit de o declaraţie pe care Orban a făcut-o cu privire la utilizarea imaginii preşedintelui în campania electorală a candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, potrivit news.ro.
12:50
Fără angajații pensionari, managerul sistemului de termoficare din Iași caută specialiști non-europeni. Alin Aivănoaei a explicat că pensionarii erau soluția pentru specializări despre care spune că au dispărut. A oferit și exemple, cum ar fi operator cazan apă fierbinte sau instalatori specializați pe instalații mari.
12:30
Persoanele evacuate din Ceatalchioi, județul Tulcea, se pot întoarce în locuinţele lor | Pentru Plauru riscul rămâne ridicat # RFI
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că cele 231 de persoane din Ceatalchioi care au plecat singure sau au fost evacuate de autorităţi deoarece exista riscul producerii unei explozii la nava încărcată cu GPL care fusese lovită de o dronă şi a luat foc pe malul ucrainean al Dunării se pot întoarce în locuinţele lor. În ceeea ce priveşte localitatea Plauru, riscul este considerat în continuare ridicat. De asemenea, la bordul navei se vede în continuare o flacară, iar autorităţile din Ucraina intervin pentru a limita efectele negative ale incendiului, potrivit news.ro.
Acum 6 ore
11:10
Rezultatul alegerilor din Capitală ar putea avea consecințe asupra coaliției aflate la guvernare, declară la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. El se ferește să spună dacă are un favorit în cursa pentru Primăria Bucureștiului: ”Doar unul poate câștiga și vor fi niște urmări, niște tensiuni, sper că nu vor strica munca în coaliție”.
10:40
Liderii coaliției au convenit să nu umble la cuantumul pensiei magistraților, spune la RFI președintele UDMR, Kelemen Hunor. Asta înseamnă că magistrații vor avea o pensie de 70% din ultimul salariu net. Kelemen Hunor precizează în schimb că poate fi modificată perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani.
Acum 8 ore
08:40
„România e vulnerabilă!”, avertizează un analist după atacul rusesc în urma căruia două localități din Tulcea au fost evacuate (Adevărul) - SURSE Coaliția de guvernare a căzut de acord pe pachetul trei de măsuri și pensiile speciale (G4Media) - Analiză: Ce trebuie să facă România să se salveze (DW) - Dan și Bolojan către români: ai noștri sunt buni, chiar dacă sunt urmăriți penal și dacă îi punem în Consilii de Administrație (HotNews)
Acum 24 ore
20:30
Fără compensații la final de mandat pentru judecătorii Curții Constituționale | Proiectul, adoptat de Senat # RFI
Senatul a adoptat, luni, proiectul inițiat de PNL privind eliminarea indemnizației compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curții Constituționale. Propunerea de lege merge la Camera Deputaților pentru votul final.
16:40
Elena Calistru la RFI: Problema nu este că avem o ofertă atât de largă de candidați la PMB. Problema este că avem alegeri într-un singur tur # RFI
Luni a fost ultima zi in care s-au depus și aprobat candidaturile pentru Primăria Capitalei la Biroul Electoral Municipal. Intră în cursă Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu, susținută de AUR, Vlad Gheorghe (independent), Ana Ciceală (SENS), Daniel Băluță (PSD), George Valentin Burcea (POT), Virgil Alexandru Zidaru (independent) Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache), Eugen Teodorovici (independent) și Dan Cristian Popescu (independent).
Ieri
15:30
Şedinţa CSAT va avea loc în 24 noiembrie | Strategia Naţională de Apărare a Ţării, pe agenda discuțiilor # RFI
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Agenda discuţiilor cuprinde, între altele, Strategia Naţională de Apărare a Ţării, dar şi evaluarea riscurilor pentru România în anul care vine.
14:50
Grădina Deliciilor Sintetice folosește empatia ca formă de legătură între artă, tehnologie și public # RFI
Inspirată de „Grădina Deliciilor Pământești” a lui Hieronymus Bosch, expoziția construiește o lume postnaturală în care plăcerile capătă forme digitale, iar ecosistemele sunt augmentate tehnologic. În acest univers, tehnologia nu doar modelează mediul, ci devine instrument de empatie și experimentare a alterității. Invitate în emisiunea RFI360, Cristina Bodnărescu de la Ethics of Joy, inițiatoarea proiectului și Ioana Iuna Șerban, curatoarea expoziției Grădina Deliciilor Sintetice.
14:40
Ilie Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie # RFI
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Aducarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil.
13:40
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul privind pensiile magistraților ar putea fi gata în câteva zile și va fi trimis la CSM pentru avizare la începutul săptămânii viitoare. Coaliţia urmează să decidă zilele acestea forma finală, spune șeful Guvernului. E greu însă de crezut că se va ajunge la un consens cu magistrații după ce săptămâna aceasta 2 rânduri de negocieri au eșuat...
12:50
Sindicaliștii anunţă protest în faţa Preşedinţiei, nemulţumiţi că Nicuşor Dan şi-a „ignorat rolul constituţional” de mediator între cetăţeni şi instituţiile statului # RFI
Cele patru mari organizaţii sindicale anunţă că în luna decembrie vor organiza o amplă manifestaţie în faţa Admnistraţiei Prezidenţiale, nemulţumiţi că preşedintele Nicuşor Dan şi-a „ignorat rolul constituţional” de mediator între cetăţeni şi instituţiile statului. Sindicaliştii susţin că nu au primit nici până acum un răspuns la cererea de declanşare a procedurii de mediere, trimisă de sindicate în 3 noiembrie, pe tema măsurilor de austeritate promovate de Guvern. „Tăcerea Administraţiei Prezidenţiale reprezintă nu doar o dovadă de dezinteres faţă de principiile dialogului social, ci şi o ignorare a rolului constituţional al Preşedintelui în asigurarea bunei funcţionări a autorităţilor publice”, afirmă sindicaliştii.
12:30
Femeie ucisă în Teleorman | Șeful Poliţiei Române: Am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti # RFI
Șeful Poliției Române, Benone-Marian Matei, a declarat, luni, că în urma verificării efectuate de Direcția Control Intern la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a fost declanșată cercetarea prealabilă față de 14 polițiști care au fost implicați în gestionarea cazului femeii ucise.
11:30
Localitatea Plauru din judeţul Tulcea, evacuată din cauza unei nave cu GPL lovită de dronele rusești în zona localităţii Ismail # RFI
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail. Persoanele şi animalele aflate cel mai aproape de eveniment sunt evacuate. Deja 15 persoane vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, potrivit news.ro.
10:50
Măsurile coaliției privind administrația locală și centrală nu reprezintă o reformă, ci o optimizare de cheltuieli. Iată ce spune la RFI primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, după ce liderii celor patru partide aflate la guvernare au ajuns la un acord. E vorba de o diminuare cu 10% la centru, în timp ce în plan local se va aplica o reducere de 30% a posturilor existente. Asta înseamnă că 13.000 de poziții din administrația locală ar trebui tăiate.
10:10
”Sunt premise să ne fure AUR caii în întregime”, spune la RFI primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, care se referă la viitoarele alegeri. El consideră pe de altă parte că poziția PSD în privința pensiilor pentru magistrați este greșită. Social-democratul e de părere că PSD-ul arată prost după Congres.
08:40
Lia Savonea a mers prea departe. Semnalul de la Cotroceni, ultimul avertisment înainte de intrarea pe un drum fără întoarcere (SpotMedia) # RFI
Reforma administrației rămâne pentru anii viitori: Pachetul legislativ va fi pus în dezbatere săptămâna viitoare (CursDeGuvernare) - Primele mari surprize înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Nu Daniel Băluță este pe primul loc (HotNews) - Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog (Adevărul)
07:10
Anul acesta, au fost economiști care au insistat pe ideea că România va intra în recesiune. Bineînțeles, nu era vorba doar despre defetism, ci și despre folosirea unui model de prognoză.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Ludovic Orban, despre pensiile magistraţilor: Poziţia exprimată de magistraţi este complet nerezonabilă # RFI
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală şi a precizat că poziţia exprimată de reprezentanţii magistraţilor în legătură cu această situaţie este complet nerezonabilă. El mai spune că, dacă nu sunt acceptate aceste condiţii, atunci se poate încerca, printr-o revizuire a Constituţiei, impunerea unui singur sistem de calcul al pensiilor.
12:50
10.000 de candidați susțin astăzi examenul de rezidențiat. "România are probleme vechi legate de cultul mentoratului şi cultul discipolului" # RFI
Peste 10.000 de candidați susțin, astăzi, examenul de rezidențiat. Acesta este organizat în șase mari centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Au fost scoasde la concurs aproximativ 5.000 de locuri și aproape 300 de posturi.
15 noiembrie 2025
16:30
Trotinetele și bicicletele electrice vor avea RCA. Legea, promulgată de președintele Nicușor Dan # RFI
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat noua lege privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), care aduce schimbări importante pentru șoferi, dar și pentru utilizatorii de trotinete electrice și biciclete electrice, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio București.
16:20
Nicușor Dan: Într-un moment în care societatea are nevoie de reconciliere, Biserica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie # RFI
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre misiunea dificilă de a păstra valorile credinței creștine în contextul lumii contemporane, „marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale”, în contextul înscăunării episcopului Claudiu-Lucian Pop ca arhiepiscop al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Evenimentul a avut loc sâmbătă, la Blaj.
11:40
Fetiță moartă într-un cabinet stomatologic. Ministrul Sănătății propune: Intervențiile stomatologice cu anestezie generală, mutate în spitalele publice # RFI
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ia în calcul reglementarea posibilității ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie efectuate în spitalele publice, în ambulatoriile de specialitate. Propunerea vine după ce o fetiță de doi ani a murit joi la o clinică stomatologică din centrul Bucureștiului, după ce i-a fost făcută sedare totală.
11:20
19 hoteluri și băi termale din Băile Herculane revin statului. Prima sentință în dosarul devalizării stațiunii # RFI
Curtea de Apel Timișoara a decis confiscarea a 19 clădiri din Băile Herculane, printre care hotelurile Hercules, Diana și Afrodita, dar și fostele băi imperiale. O parte din fapte s-au prescris, dar sentința, care nu este definitivă, marchează un moment simbolic pentru patrimoniul balnear al României.
14 noiembrie 2025
18:00
UE, la un punct de cotitură: „Crizele geopolitice pot deveni șansa unei uniuni de apărare” (Interviu) # RFI
Chiar dacă în acest moment Uniunea Europeană trece mai degrabă printr-un punct de cotitură, fiindcă pentru prima dată de la crearea ei, este înconjurată de crize geopolitice, ar trebui să transforme această situație în oportunitatea de a crea „o uniune de apărare”, comentează la RFI, Cristian Nițoiu, conferențiar la Universitatea Loughborough din Londra și expert în politica externă a Uniunii Europene și a Rusiei.
17:10
Piesa single „Viața la mâna a doua” anunță cel de-al șaptelea album al trupei Toulouse Lautrec # RFI
Format ca grafician, dar activ și ca muzician, regizor de videoclipuri, designer, antreprenor cultural sau inițiator de proiecte educaționale, Cătălin Rulea aduce la RFI cel mai nou single al trupei sale, Toulouse Lautrec, „Viața la mâna a doua” .
16:50
Companiile de stat unde sunt pierderi 'cronice', cele care sunt 'o gaură neagră' pentru buget trebuie lichidate, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan.
15:50
Revizuirea PNRR, aprobată | Prin concesiile de la ECOFIN, ne recâștigăm credibilitatea în fața instituțiilor europene (Economist) # RFI
România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), de la Bruxelles. Vom putea încasa încă 10,7 mld euro până la finele lui 2026, iar priorități sunt Autostrada Moldovei și reforma ANAF. De asemenea, numărul jaloanelor și țintelor a fost redus de la 518 la 390. Modificările au vizat în principal eliminarea investițiilor cu risc de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant și introducerea unor investiții noi cu impact economic și social ridicat.
15:20
Rogobete: Închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid # RFI
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani, după o sedare, reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător. ”Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a afirmat el.
14:00
Praline cu urechi de porc sau cu usturoi, Labubu din ciocolată cu surprize, dar și parfumuri cu arome de ciocolată sunt doar câteva surprize pregătite de Chocolate Saga ieșenilor. ..
13:30
Mugur Isărescu: Rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3, accelerată pentru că s-au eliminat plafoanele pentru electricitate şi au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor # RFI
Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, a afirmat că rata anuală a inflaţiei în trimestrul 3 al anului a accelerat pentru că s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică şi pentru că au crescut cotele de TVA şi nivelul accizelor. De asemenea, Isărescu a adăugat că s-a înregistrat şi o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare. ”Faţă de prognoza din vară din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei”, a arătat el.
12:20
Bucureștiul este un oraș dezordonat și dezorganizat, spune într-un interviu la RFI candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. El precizează că ”este multă dezordine și în Primăria Generală și în agențiile sale subordonate”.
11:20
Nu și-a cerut nimeni scuze la nivel înalt: nici premierul, nici ministrul de interne, remarcă Oana Sandu, jurnalistă care a documentat fenomenul violenței domestice. Avem 51 de cazuri de femicid anul acesta și o neputință a forțelor de ordine de a interveni și a prinde criminalii. Femicididul este un fenomen pe care nu și-l asumă nimeni, spune jurnalista. Ce ar trebui să facă statul pentru orfanii speciali, co-victime în acest cazuri? Ce fac alte state pentru ei?
11:10
Primarul general al Capitalei are nevoie mai degrabă de premier, decât de președinte, spune la RFI candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu. Întrebat dacă-l va invita pe președintele Nicușor Dan la prezentarea programului de candidat, liberalul a răspuns: ”Campania mea este mai indie, adică mai naturală și fără foarte mulți bani. Nu știu dacă domnul Nicușor Dan ar veni la un eveniment pe stradă”.
10:30
Ciucu la RFI: Am informații din PSD că se strâng semnături și pe liste fără numele candidatului # RFI
Candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, spune într-un interviu la RFI că are informații din mai multe surse că ”se strâng semnături și pe liste pe care apare numele candidatului PSD, dar și liste care nu au completat numele candidatului”.
09:50
Organizațiile ”Corupția Ucide” , ”Rezistența” și Declic organizează astăzi, un miting împotriva șefei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea. Protestul se desfășoară de la 18.30, în fața instantei supreme, sub titlul „Ce face Lia cu Justiția din România?”. Manifestația este o reacție pașnică dar fermă la deriva gravă a sistemului judiciar.
09:10
Se vede o luminiţă: economia României dă primele semne de revenire în ciuda pesimismului cvasitotal. Industria are cea mai bună creştere din ultimul an, iar exporturile cresc (Ziarul Financiar) # RFI
Iulian Fota: Cea mai mare problemă a noii strategii de securitate e că nu face referire la o posibilă agresiune militară a Rusiei - Interviu (SpotMedia) - EXCLUSIV Acordul pentru Justiție propus de Înalta Curte a fost asumat de Lia Savonea, nu de Adunarea Generală a judecătorilor supremi (G4Media) - Dilema investitorului – de ce să alegi România? Studiu de caz: 50% din profit îi ia statul român, prin impozite, celui mai mare distribuitor de bunuri român, companie care în Ungaria plătește 9%, iar în R. Moldova 12% (CursDeGuvernare) - Semnificațiile vizitei noului premier moldovean la București. „Este locul ideal pentru a-și calibra mesajele, prioritățile și tonul" (Adevărul) - Opinie: Republica Moldova vrea un reactor de la Cernavodă? (DW)
07:10
Companiile rusești Lukoil și Rosneft ar trebui să își vândă activele pe care le au în diverse țări. Este condiția impusă la sfârșitul lunii octombrie a.c. de SUA, intenția sancțiunii fiind ca firmele din domeniul energetic, cele mai mari din Rusia, să nu mai poată finanța efortul de război.
13 noiembrie 2025
20:20
Primarul Timișoarei poate primi cetățenia română. Dominic Fritz trăiește în România de peste două decenii și conduce Timișoara din 2020, fiind acum la al doilea mandat. După anunțul primirii avizului favorabil, edilul a declarat că România l-a făcut adult, „mai tenace și mai călduros”.
20:10
Se joacă în premieră la Teatrul Luceafărul Iași, fiind o coproducție cu UMF Iași. Spectacolul a pornit de la romanul cu același titlu semnat de Bogdan Munteanu. „Stai jos sau cazi” povestește despre cum să interacționezi cu ceilalți când epilepsia e una dintre coordonatele vieții tale. Noiembrie este și luna conștientizării epilepsiei, o boală neurologică întâlnită la toate vârstele.
16:00
"Statul trebuie să prevină un șoc pe piața carburanților, în contextul sancțiunilor asupra Lukoil” ( Expert) # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România, iar prețurile carburanților la pompă nu vor crește. În Guvern s-a făcut deja un grup de lucru și se pregătește un proiect de lege pentru a limita efectele crizei Lukoil, după ce gigantul energetic a anunțat că își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA.
15:30
Nicuşor Dan, la încheierea exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, de la Cincu: A demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă # RFI
Nicuşor Dan, la încheierea exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, de la Cincu: A demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacţiona rapid şi eficient.
15:30
De la 1 septembrie, Comisia Europeană a decis interzicerea producției, comercializării și folosirii gelurilor de unghii și a ojelor semipermanente care conțin TPO (Oxidul de trimetilbenzoildifenilfosfină). Această substanță chimică, ce ajută la uscarea rapidă a gelului, transformându-l într-o suprafață solidă și lucioasă, a fost încadrată în categoria 1B, adică toxică pentru reproducere, și interzisă prin urmare pe tot teritoriul Uniunii Europene.
15:20
Pe 13 noiembrie, în Control Club, ORKID marchează o dublă lansare: noul single „Urlă ca marea” și relansarea platformei independente de muzică alternativă Stray Lights 2.0, printr-un concert special alături de Rotko. Evenimentul va continua bilunar aducând pe scena Control un nou val de trupe indie și alternative din România. Vorbim cu Vlad Ilicevici, membru al trupei Orkid și inițiator al proiectului Stray Lights + Victor Dădăciu de la Cardinal, parte din proiectul Stray Lights.
14:20
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, numit consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană| Ce alte numiri au mai fost făcute # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.
12:30
Bogdan Ivan, despre sancțiunile impuse Lukoil: Este suficientă motorină şi benzină în România ca să nu se justifice o creştere a preţului # RFI
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului, în contextul intrării în vigoare a sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil. El a adăugat că se lucrează la un act normativ care să fie în acord cu legislaţia internaţională şi cea naţională, dar şi pentru a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei.
10:50
Liceenii decid cum arată școala lor: podcasturi și laboratoare digitale. Cu bani de la primărie, la Timișoara # RFI
Câte 10.000 de euro de la primărie, pentru mai multe licee din Timișoara, unde elevii au propus și au votat proiecte care să le facă școlile mai atractive. Studiouri de podcast sau de radio, grădini pentru relaxare, laboratoare sau săli de sport - este ceea ce-și doresc adolescenții, care au scris proiecte și le-au prezentat la primărie. E prima ediție a bugetului participativ care se desfășoară în unități de învățământ și pare că a avut succes.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.