Măsuri dure împotriva importurilor low-cost din China pregătite de Europa

17:40

Curtea Constituțională (CCR) a schimbat termenul de judecată și va judeca pe 10 decembrie, în loc de 21 ianuarie cum a anunțat anterior, contestația AUR la legea care majorează impozitele pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede și introduce schimbări la plafonul CASS pentru activități independente, modificări la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul. Legea a ajuns din nou pe masa CCR, după ce forma inițială a fost trimisă înapoi în Parlament pentru a elimina o prevedere neconstituțională, care introducea testarea poligraf pentru angajați ai ANAF și ai Vămii.