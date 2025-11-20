Zelenski confirmă că a primit acordul pentru oprirea războiului. PLANUL negociat în secret
Profit.ro, 20 noiembrie 2025 19:40
Președinția Ucrainei confirmă că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru oprirearăzboiului cu Rusia.
Un incendiu a izbucnit la un stand din spațiul în care se desfășoară COP30, la Belem, în Brazilia.
Pentru a combate importurile ieftine din comerțul online chinez provenite de pe platforme online precum Shein și Tem, miniștrii de finanțe europeni au convenit să introducă anul viitor taxe vamale pentru coletele de mică valoare.
BENTO – prăbușire de profit. Compania ancorează așteptări legate de noile contracte. Tăiere la jumătate a datoriilor # Profit.ro
Deși și-a atenuat traiectoria la T3, compania 2B Intelligent Soft încă afișează un recul drastic al afacerilor și profitului net la 9 luni.
Imagini cu aducerea în țară a lui Horațiu Potra sunt prezentate acum.
Premier Energy a cumpărat în România unul din cele mai mari proiecte de stocare de energie din sud-estul Europei # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie și gaze, distribuție de gaze și producție de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, a anunțat achiziția unuia dintre cele mai mari proiecte de stocare de energie din regiune.
Rețeaua de magazine La Cocoș își continuă extinderea în România.
Vremea mai rece, care a crescut consumul, și absența soarelui, care a condus la o reducere a energiei fotovoltaice, au făcut ca România să fie miercuri cea mai scumpă piață spot de energie electrică din UE, alături de cea din Bulgaria, cu un preț mediu zilnic de 129 euro/MWh, relevă date analizate de Profit.ro.
Uber va folosi roboți pentru a face livrări prin aplicația Eats în două orașe europene, după ce a semnat un parteneriat cu compania Starship Technologies.
Banca Transilvania a împrumutat astăzi 500 de milioane de euro de pe piața externă, prin vânzarea de de obligațiuni în euro. Titlurile au o maturitate de cinci ani.
Senatorul acuzat că a vrut să dea 1 milion euro ministrului Apărării, sub control judiciar # Profit.ro
Acuzat că ar fi vrut să dea 1 milioan de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată, fostul senator Marius Isăilă a fost eliberat din arestul preventiv și pus sub control judiciar.
Amancio Ortega, miliardarul din spatele brandului de modă Zara, a cumpărat clădirea The Post din centrul orașului Vancouver, un complex emblematic cu două turnuri, construit în 1958 și închiriat în prezent de gigantul american Amazon.com.
Dragoș Dobrescu, antreprenorul care a schimbat miza: de la real estate, la impact și infrastructuri pentru generațiile care vin # Profit.ro
De peste trei decenii, Dragoș Dobrescu, fondatorul Monolit, se numără printre antreprenorii care au modelat discret, dar decisiv, evoluția real estate-ului din România.
Toți părinții din orașele mai mici sau mai mari ale României știu sau urmează să știe ce înseamnă emoția găsirii unui loc la grădiniță pentru copilul lor.
ULTIMA ORĂ Schimbare rapidă la cererea lui Bolojan, taxele majorate pot fi aplicate mai repede. CCR a schimbat termenul pentru legea care crește impozite # Profit.ro
Curtea Constituțională (CCR) a schimbat termenul de judecată și va judeca pe 10 decembrie, în loc de 21 ianuarie cum a anunțat anterior, contestația AUR la legea care majorează impozitele pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede și introduce schimbări la plafonul CASS pentru activități independente, modificări la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul. Legea a ajuns din nou pe masa CCR, după ce forma inițială a fost trimisă înapoi în Parlament pentru a elimina o prevedere neconstituțională, care introducea testarea poligraf pentru angajați ai ANAF și ai Vămii.
Câteva sute de mii de Nissan Qashqai vor merge în service din cauza riscului de incendiu # Profit.ro
Producătorul japonez Nissan a inițiat o campanie de siguranță prin care va trebui să recheme în service un număr foarte mare de mașini din cauza unei posibile defecțiuni a instalației de alimentare cu combustibil.
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Lider de sindicat: Conducerea Dacia ne-a anunțat că va reduce producția cu 165 vehicule pe zi! # Profit.ro
Dacia poate reduce producția, anul viitor, din cauza cererii scăzute de autovehicule în Europa și în România. Liderul de sindicat de la Dacia a confirmat pentru Profit.ro această informație.
Grupul imobiliar Yellow Tree, controlat, indirect, de omul de afaceri britanic Carl Bossino, lansează etapă de pre-închiriere a spațiilor pentru primul centru comercial pe care-l construiește în București.
Noul vicepremier Oana Gheorghiu a primit aceleași atribuții precum fostul ocupant al funcției, Dragoș Anastasiu.
VIDEO Va profita cine rămâne în picioare. Bogdan Alexandrescu, CEC Bank: Creditarea în agricultură a ajuns la 33 de miliarde de lei. Au fost probleme în piață - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Finanțarea în agricultură a crescut cu două cifre pe an în ultimii ani, arătând interesul băncilor pentru acest sector, spune Bogdan Alexandrescu, directorul direcției specializate din CEC Bank, unul dintre cei mai mari jucători în finanțarea agricolă. Băncile pregătesc noi produse și fermierii învață cum să-și eficientizeze afacerile, după niște ani cu probleme cumulate care au creat și niște oportunități în piață: cine rămâne în picioare acum, va profita!
Horațiu Potra a fost adus în țară, cu o cursă aeriană din Dubai
Mii de familii poloneze care în ultimii ani au înlocuit boilerele pe cărbune cu panouri solare și pompe de căldură pentru a-și încălzi locuințele vor trece printr-un test în această săptămână când un val de frig arctic va lovi Europa.
Cheltuielile statului român cu dobânzile vor fi mai mari decât bugetul destinat Apărării, spune ministrul Ionuț Moșteanu.
VIDEO Roboți care ajută fermierii români în grajd. Mihai Constatinescu, director în Ministerul Mediului, anunță finanțarea de drone pentru monitorizarea culturilor, automatizări la pesticide și hrănirea în zootehnie - Profit.ro Maratonul Agriculturii # Profit.ro
Programul ”RAPID” al Ministerului Mediului va finanța inclusiv drone pentru monitorizarea culturilor și dăunătorilor, roboți care ajută fermierii în grajduri, automatizări pentru pesticide și hrănire în zootehnie, în scopul eficientizării activităților fermierilor, dar și pentru produse mai ecologice, a transmis, Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a. Mihai Constatinescu, Directorul untității de management pentru proiectul RAPID al Ministerului Mediului.
Schimbări majore pentru șoferi - vor fi sancționați și în baza vitezei medii, accidentele ușoare vor putea fi raportate online # Profit.ro
În următoarea perioadă, legislația privind circulația pe drumurile publice se va modifica, arată un proiect de ordonanță pus în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne.
O masă de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie, avertizează Administrația Națională de Meteorologie.
ULTIMA ORĂ Vânzarea Regina Maria - Finlandezii se obligă să plafoneze prețurile din București, Brașov și Constanța la unele servicii, în anumite condiții # Profit.ro
Grupul finlandez Mehiläinen se obligă ca, pentru o perioadă de 3 ani, să plafoneze prețurile serviciilor de reproducere umană asistată în clinicile din București și județele Brașov și Constanța, cu excepția indexării anuale a inflației și a ajustărilor de costuri justificate (impozite, modificări ale costurilor cu medicii), condiție pentru a i se permite să preia lanțul Regina Maria.
Comerțul online, inspecțiile constante ale unităților și amenzile pentru nerespectarea noilor legi ale cenzurii au dus la închiderea a aproximativ 340 de librării din Rusia în ultimii doi ani.
Oferta de listare a Contakt înaintează greoi. De ce acționarii existenți au pus în vânzare acțiuni, deși nu vor să iasă din companie # Profit.ro
Mai puțin de 5% din acțiunile puse în vânzare de liderul pieței de accesorii de telefoane, Contakt, sunt subscrise.
Cel mai mare lanț românesc de magazine cu accesorii pentru telefoane intră în Praga FOTO # Profit.ro
Rețeaua românească de magazine Contakt, lider în retailul de accesorii pentru telefoane mobile, intră pe piața din Cehia, marcând un nou pas strategic în planul său de extindere europeană.
Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din București a fost evacuat după ce a fost semnalat miros de gaz în zonă.
Omul de afaceri Ion Țiriac a anunțat că proiectul sălii polivalente pe care intenționa să o construiască la Otopeni, lansat în 2022, nu va mai fi realizat.
Noul cadru juridic aplicabil tranzacțiilor imobiliare rezidențiale din România. Modificări ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară # Profit.ro
Material semnat de Roxana Roman, Partener și Antonia Nica, Senior Associate, membre ale echipei de Real Estate & Construction a Wolf Theiss.
Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost extinsă de Guvern cu 41 de noi medicamente.
Naționala României va evolua în compania Turcia, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026.
VIDEO Trecere de la “Hai să inspectăm culturile cu talpa bocancului”. Vlad Săbăduș, Director divizie Carmistin: Suntem condamnați să ne adaptăm progresului; agricultura se schimbă rapid, cu tractoare fără șoferi, drone, digitalizare - Profit.ro Maratonul # Profit.ro
Fermierii români au învățat în ultimii ani că nu mai este suficient să ai producții mari și că trebuie să fii atent în primul rând la controlul costurilor și la toate elementele de profitabilitate, unde digitalizarea - softuri, sisteme integrate, drone, sonde de temperatură etc – ajută extrem de mult și schimbă rapid acest domeniu, spune, la Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a, Vlad Săbăduș, Director divizia agricultură Carmistin The Food Company.
Ungaria și România, cel mai semnificativ avans din Uniunea European al lucrărilor de construcții # Profit.ro
Datele Eurostat arată că lucrările de construcții au scăzut cu 0,5% în zona euro și s-au menținut stabile în Uniunea Europeană în septembrie, comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat un declin de 0,8% în UE și de 0,2% în zona euro, iar Ungaria și România a înregistrat cel mai semnificativ avans al acestui indicator.
Nokia mizează pe inteligența artificială și vizează o creștere a profitului cu până la 60% # Profit.ro
Nokia a lansat o nouă strategie cu obiectivul de a simplifica structura companiei și de a majora profitul operațional anual cu până la 60% în următorii trei ani, transmite Reuters.
Începând cu 4 decembrie 2025, compania Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook și Instagram.
Companiile IT din Grecia își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România.
Parlamentul a adoptat forma finală a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, demers care a avut loc după eliminarea articolelor declarate neconstituționale.
Banca Comercială Română a încheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni, atrăgând 500 milioane EUR și consolidându-și accesul la piețele internaționale de capital.
