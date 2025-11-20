Două companii de gaming analizează intrarea pe piața românească. „Punctele forte ale industriei sunt programarea și testarea” – Cătălin Butnariu, RGDA

17:10

Pe o piață financiară nervoasă după ce crescut prea mult în ultimii ani datorită cheltuielilor pentru AI, raportarea financiară a NVIDIA pentru trimestrul al treilea al anului 2025 a fost considerată de mulți investitori ca un moment decisiv. Analiștii au anticipat un alt trimestru puternic, iar NVIDIA a depășit așteptările. Acțiunile sale au crescut la bursă cu peste 5% în sesiunea extinsă de tranzacționare de după publicarea rezultatelor miercuri seara, antrenând în sus și alte companii producătoare de semiconductori, precum AMD, Intel, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sau furnizori de AI, precum Coreweave sau Palantir. Iar piața a răsuflat ușurată. Chiar și bursele asiatice și europene au înregistrat creșteri joi, demonstrând cât de importante erau aceste rezultate pentru investitori.