Rusia crește taxele pe care trebuie să le plătească „agenţi străini”, un termen care le este rezervat opozanților regimului Putin
Economica.net, 20 noiembrie 2025 22:20
Parlamentul rus a votat joi în favoarea majorării impozitelor pentru cei care sunt etichetaţi drept "agenţi străini", un termen care este utilizat pentru persecutarea disidenţilor, transmite DPA, relatează Agerpres.
Acum o oră
22:30
Economiile populației garantate de FGDB au scăzut cu 0,4% în primele nouă luni din 2025. Nici bogații nu o duc mai bine. Creșteri au înregistrat exclusiv firmele cu depozite de peste 100.000 de euro # Economica.net
Economiile populației din depozitele bancare sub valoarea de 100.000 de euro au scăzut cu 0,4% la finalul celui de-al treilea trimestru din 2025. Numărul persoanelor fizice cu depozite peste valoarea de 100.000 de euro a crescut cu 431 de persoane în T3 față de T2. Totuși, cumulat pe primele trei trimestre din 2025, numărul bogaților a scăzut cu 3.742 de persoane, potrivit FGDB.
22:20
22:20
Mediul de afaceri din România si-a triplat cifra de afaceri în perioada 2008-2024. Profitabilitatea companiilor a crescut de peste patru ori – Termene.ro # Economica.net
Un studiu amplu realizat de Termene.ro pe baza datelor financiare oficiale din perioada 2008-2024 arată transformarea profundă prin care a trecut mediul de afaceri din România în ultimul deceniu și jumătate. Cifra de afaceri cumulată a crescut de peste trei ori (de la 857 la 2.677 de miliarde de lei), profiturile nete s-au multiplicat de 4,5 ori (la 229 de miliarde de lei), iar raportul dintre profituri și pierderi a ajuns la un nivel record: peste 4 lei profit pentru fiecare 1 leu pierdere.
22:20
Action, lanțul de olandez de magazine ieftine „cu 1.500 de produse sub 5 lei” se pregătește de noi deschideri, inclusiv în București. Face angajări, ce salarii oferă # Economica.net
Retailerul olandez Action care vinde haine şi alte produse nonalimentare la preţuri mici oferă salarii nete de la 3.300 de lei candidaţilor care vor să lucreze în magazinul pe care-l va deschide în Bucureşti. Managerii adjuncţi de magazine în Alba Iulia sunt cuprinse între 4.000 de lei şi 4.500 de lei net lunar, potrivit anunţului de recrutare consultat de Economica.net.
22:20
La Cocoș, tranzacție majoră: a vândut parcul de retail din Ploiești, unde are magazin, către Supernova. Plan comun de extindere în țară # Economica.net
La Cocoș, lanțul de supermarketuri fondat de familia Nica, a vândut parcul de retail din Ploiești acolo unde are magazinul cu nr. 2 din oraș. Cumpărătorul este Supernova, un grup de investiții imobiliare, care în 2021 cumpărase și spațiile magazinelor cora din România.
22:20
Două companii de gaming analizează intrarea pe piața românească. „Punctele forte ale industriei sunt programarea și testarea” – Cătălin Butnariu, RGDA # Economica.net
România rămâne pe radarul investitorilor străini din industria de gaming, în pofida provocărilor din ultimii doi ani la nivel global. Două companii străine analizează în prezent posibilitatea de a intra pe piața locală, potrivit lui Cătălin Butnariu, membru al Consiliului Director al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA).
Acum 2 ore
21:20
Guvernul britanic înăsprește condițiile de acordare a rezidenței permanente. Străinii aflați legal în Regat vor putea cere după zece ani acest statut # Economica.net
Guvernul laburist britanic a anunţat joi o înăsprire a condiţiilor de obţinere a titlului de rezident permanent în cazul străinilor aflaţi în situaţie legală, care nu vor mai putea solicita acest statut decât după cel puţin zece ani, faţă de cinci în prezent, scrie AFP, transmite Agerpres.
21:20
Iranul refuză accesul oficialilor AIEA la instalațiile sale nucleare bombardate de Israel și SUA # Economica.net
Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi (foto) a declarat joi că Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) nu va avea acces la instalaţiile nucleare iraniene bombardate de Israel şi SUA atât timp cât nu va încheia un astfel de acord cu această organizaţie, care a adoptat în aceeaşi zi o rezoluţie pentru a cere Iranului să coopereze "deplin şi fără întârziere", relatează AFP, transmite Agerpres.
21:20
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: Etapă importantă pentru darea parțială în trafic, înainte de termen, a lotului 1 Nord # Economica.net
Activitatea constructorului pe lotul 1 Nord din Autostrada Bucureștiului A0 este intensă, chiar dacă vremea este destul instabilă, transmite joi seara Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Transporturi.
21:20
Donald Trump amenință cu pedeapsa capitală mai mulți aleși democrați care fac apel la armată și serviciile secrete să nu-i respecte ordinele, dacă le consideră ilegale # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a invocat joi pedeapsa capitală în cazul congresmenilor democraţi care adresează apeluri, pe care el le consideră ilegale, către militari şi agenţii serviciilor de informaţii să nu se conformeze ordinelor administraţiei, relatează France Presse, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
20:40
Bento raportează venituri din exploatare de 36,5 milioane de lei pentru primele nouă luni din 2025. Compania are așteptări ambițioase pentru sfârșitul anului # Economica.net
2B Intelligent Soft S.A. (Bento, BVB: BENTO), companie antreprenorială românească, specializată în dezvoltarea și implementarea de soluții software și furnizarea de servicii de infrastructură IT și Cloud, anunță că a înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025 venituri din exploatare de 36,5 milioane de lei și un profit net de 2,5 milioane de lei.
20:40
Dragoş Pîslaru: Aşteptarea este ca numirile la conducerea AMEPIP să poată să fie desăvârşite în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, îninate de termenul pentru îndeplinirea jalonului din PNRR # Economica.net
Numirile la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) ar putea fi desăvârşite în şedinţa de Guvern de săptămâna viitoare, iar în ceea ce priveşte numirea conducerii la companiile de stat din energie suntem în marea majoritate din cazuri în grafic, însă procedura trebuie finalizată în mai puţin de o săptămână, a declarat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
20:40
Se va termina războiul din Ucraina? Zelenski a confirmat că a primit un plan de pace din partea SUA care “ar putea redadinamiza diplomația” # Economica.net
Președinția Ucrainei a anunțat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmit agențiile AFP și Reuters, citate de Agerpres.
20:40
Ucraina anunță că nu-și va restricționa exporturile de grâu pentru sezonul 2025/2026 # Economica.net
Ucraina nu îşi va restricţiona exporturile de grâu în sezonul iulie 2025/iunie 2026, graţie unei recolte mai mari şi a unor rate de export mai mici la începutul sezonului actual, a declarat miercuri, pentru Reuters, adjunctul ministrului Economiei, Taras Vîsoţki, relatează Agerpres.
19:40
Lenovo raportează rezultate trimestriale record, cu venituri de 20,5 miliarde de dolari # Economica.net
Lenovo Group Limited împreună cu subsidiarele sale anunță rezultate record pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2025/26. Veniturile totale au urcat la un nivel record de 20,5 miliarde de dolari, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Profitul net ajustat[1] a crescut cu 25% comparativ cu anul precedent, ajungând până la 512 milioane de dolari, iar marja profitului net ajustat a înregistrat o creștere de 2,5%, impulsionată de majorarea veniturilor.
19:20
Ministerul Dezvoltării pune în dezbatere publică un proiect de actualizare a chiriilor pentru mai multe locuințe de stat # Economica.net
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de hotărâre de Guvern care prevede actualizarea chiriilor pentru anumite locuinţe de stat, relatează Agerpres.
19:20
Rețeaua Magazine DIANA a deschis a 97-a unitate în localitatea Osica de Sus, din județul Olt # Economica.net
Reteilerul Magazine DIANA anunță că a deschis o unitate nouă în localitatea Osica de Sus (județul Olt). Noul magazin, al 97-lea din rețea, continuă ritmul susținut de expansiune din acest an și întărește direcția strategică a companiei de a construi un comerț de proximitate modern și adaptat nevoilor reale ale comunităților locale, se menționează în comunicatul tranmis de companie.
19:20
Lista medicamentelor compensate a fost completată cu 41 de molecule, în baza unei ordonanţe aprobate joi de către Guvern, anunţă Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
19:20
Premier Energy cumpără o baterie de mari dimensiuni, de 200 MW, în proiect, investiție de 75 mil. euro # Economica.net
Premier Energy Group anunță achiziția unui proiect de stocare a energiei în baterii (BESS) pregătit pentru construcție, situat în apropiere de Iași.
Acum 6 ore
18:30
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian consideră că ar trebui găsită o altă capitală a țării, din cauza lipsei acute de apă și a suprapopulării. Teheranul are 10 milioane de locuitori # Economica.net
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian a declarat joi că, în opinia sa, capitala ţării ar trebui relocată în afara Teheranului din cauza suprapopulării şi a agravării crizei apei, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:30
Un număr de 4.000 de puieţi sunt plantaţi în aceste zile în Parcul Tineretului, informează Primăria Municipiului Bucureşti, relatează Agerpres.
17:50
O vilă monument istoric construită în 1913 de pe Strada Paris din Capitală e scoasă la vânzare pentru 1,5 milioane de euro # Economica.net
O vilă monument istoric în stil eclectic, ce datează din 1913, se vinde cu 1.500.000 euro pe platforma imobiliară Storia. Casa are aproximativ 260 mp dispuși între parter și etaj și este situată pe Strada Paris, în apropiere de Piața Victoriei, într-o zonă istorică centrală. Are opt camere, având în plus spațiu de depozitare la subsolul parțial și pod, dar și în curte un garaj cu subsol și cameră deasupra. Casa prezintă elemente decorative de inspirație pariziană și farmecul autentic al perioadei antebelice, îmbinând ornamentele cu un interior generos, potrivit atât pentru rezidență privată, cât și pentru un sediu de firmă sau activități culturale. Investitorii pasionați de arhitectură și istorie au ocazia de a achiziționa această vilă care are elemente arhitecturale și decorative deosebite: brâul sculptat cu motive vegetale, turnul acoperișului cu două fleșe, simboluri florale, încăperile ample și luminoase cu tavane înalte.
17:50
OMNIASIG a plătit despăgubiri de aproximativ 1 milion de lei în urma exploziei din cartierul Rahova # Economica.net
Compania OMNIASIG Vienna Insurance Group anunță că la o lună după tragedia din cartierul Rahova, din 17 octombrie 2025, să fie alături de asigurați și de comunitatea afectată și oferă sprijin prin soluționarea cu celeritate a dosarelor de daună.
17:50
MIPE va analiza de la începutul anului viitor care sunt mecanismele de eficientizare a fondului de salarii, astfel încât să nu scadă motivarea angajaților # Economica.net
Ministerul Investiţiilor şi Proiecte Europene (MIPE) va analiza, de la începutul anului viitor, mecanismele de eficientizare a fondului salarial, astfel încât motivarea salariaţilor să nu scadă exact într-o perioadă în care este mare nevoie de fonduri europene, a declarat, joi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, în cadrul briefingului de la finalul şedinţei de Guvern, relatează Agerpres.
17:10
Sindicaliștii din uzina Dacia solicită conducerii „soluţii concrete pentru diminuarea efectelor negative ale reducerii producţiei # Economica.net
Sindicatul din uzina Automobile Dacia de la Mioveni îşi exprimă îngrijorarea faţă de propunerea administraţiei de reducere a producţiei, începând din ianuarie 2026.
17:10
Boom-ul AI continuă. NVIDIA atinge noi recorduri în vânzările de cipuri pentru centrele de date # Economica.net
Pe o piață financiară nervoasă după ce crescut prea mult în ultimii ani datorită cheltuielilor pentru AI, raportarea financiară a NVIDIA pentru trimestrul al treilea al anului 2025 a fost considerată de mulți investitori ca un moment decisiv. Analiștii au anticipat un alt trimestru puternic, iar NVIDIA a depășit așteptările. Acțiunile sale au crescut la bursă cu peste 5% în sesiunea extinsă de tranzacționare de după publicarea rezultatelor miercuri seara, antrenând în sus și alte companii producătoare de semiconductori, precum AMD, Intel, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sau furnizori de AI, precum Coreweave sau Palantir. Iar piața a răsuflat ușurată. Chiar și bursele asiatice și europene au înregistrat creșteri joi, demonstrând cât de importante erau aceste rezultate pentru investitori.
17:10
PickTwo Studio își mărește echipa și estimează afaceri de 1,3 milioane de euro pentru anul acesta # Economica.net
PickTwo Studio încheie un parteneriat strategic cu Hertz Studio pentru extinderea către proiecte de arhitectură mare și anunță extinderea echipei de management pentru a susține noile direcții de dezvoltare.
17:10
• România a înregistrat în 2024 cel mai mare deficit bugetar din UE, de 9,3% din PIB.• România dispune, teoretic, de un anumit spațiu fiscal, având un raport datorie/PIB relativ redus, de 56%. • Ne menținem prognoza privind evoluția leului și anticipăm o depreciere ușoară și controlată a acestuia. • Principalele riscuri rămân legate de politica fiscală și de gestionarea datoriei publice.• Deși riscul retrogradării ratingului s-a diminuat, obținerea unui consens politic asupra unor reforme suplimentare ar putea fi dificilă.• Majorarea cotelor de TVA a dus, în mod previzibil, la un avans semnificativ al inflației, care s-a apropiat de 10% în ultimele două luni (9,9%). • În previziunile economice de toamnă, publicate recent, Comisia Europeană estimează o inflație de 5,9% în 2026 și de 3,8% în 2027.• Deși noile măsuri fiscale sunt considerate șocuri tranzitorii, ne așteptăm ca presiunile inflaționiste să rămână ridicate pentru o perioadă mai lungă, amplificate și de posibile noi majorări de taxe.
17:10
Vânzarea Regina Maria către finlandezi poate afecta concurența pe piața serviciilor de reproducere umană asistată. Ce se întâmplă cu prețurile # Economica.net
Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice angajamentele propuse de Mehiläinen Oy pentru a elimina îngrijorările concurențiale identificate pe piața serviciilor de reproducere umană asistată, în contextul preluării grupului Regina Maria.
17:10
Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, anunță deschiderea restaurantului McDonald’s Ploiești Vest Drive-Thru. Cu această inaugurare, McDonald’s ajunge la șase locații în Ploiești, răspunzând cererii locale crescute și oferind ploieștenilor o experiență modernă și rapidă de a lua masa în oraș.
Acum 8 ore
16:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 500 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat cu o maturitate reziduală la 56 de luni, la un randament mediu de 6,90% pe an.
16:00
Cheltuielile statului român cu dobânzile sunt mai mari decât bugetul Apărării, în acest an # Economica.net
Ministrul Ionuţ Moşteanu a atras atenţia joi asupra faptului că, în acest an, cheltuielile statului român cu dobânzile vor fi mai mari decât bugetul destinat Apărării.
15:30
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Progresul pe lotul 2 a ajuns la 90%. Ar putea fi deschis parțial în 2025, până la Adjud # Economica.net
Mobilizare bună și pe șantierul lotului 2 al Autostrăzii Focșani - Bacău (A7), anunță joi Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutirere (CNAIR).
15:30
Anunţ pentru pensionari. Comisia Europeană propune majorarea pensiilor suplimentare pentru a contribui la asigurarea unui venit adecvat din pensii # Economica.net
Comisia Europeană a adoptat joi un pachet de măsuri pentru a-i ajuta pe cetăţeni să obţină venituri adecvate la pensie prin îmbunătăţirea accesului la pensii suplimentare mai bune şi mai eficace, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
15:30
Un lanț românesc de magazine ia cu asalt Europa. Deschide mai întâi la Praga, după care se va extinde în toate orașele mari din Cehia # Economica.net
Rețeaua românească de magazine Contakt, lider în retailul de accesorii pentru telefoane mobile potrivit propriei descrieri, anunță intrarea pe piața din Cehia, marcând un nou pas strategic în planul său de extindere europeană. Compania a semnat deja pentru două locații în Praga, în zone premium de retail, situate în mall-uri cu trafic ridicat, arată un comunicat de presă.
Acum 12 ore
14:30
Forbes Kids și D&D Research au realizat un studiu amplu privind opinia mamelor despre cele mai de încredere produse pentru copii. Eșantionul este unul reprezentativ pentru spectrul național, cuprinde 1.015 mame care au cel puțin un copil cu vârsta până în 5 ani, cu domiciliul în 20 de orașe cu peste 100.000 de locuitori.
14:30
Perioada standard de cumpărare cu anticipaţie a biletelor este diminuată temporar, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, ce va intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2025, informează joi CFR Călători.
14:30
Judecătorii CCR îl lovesc dur pe Bolojan: Contestația privind majorarea taxelor locale ce trebia făcută de la 1 ianuarie se va judeca abia în februarie # Economica.net
CCR a stabilit data de 4 februarie 2026 pentru judecarea contestației depuse de AUR asupra legii care majorează taxele, blocând aplicarea de la 1 ianuarie a creșterii impozitelor pe proprietate și autovehicule, a taxei pe dividende și a tarifelor pentru coletele din afara UE, potrivit Digi24.
14:00
BCR atrage 500 milioane de euro în cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni. Randament substanțial pentru cumpărători # Economica.net
Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes cea de-a doua emisiune de euroobligațiuni, atrăgând 500 milioane euro și consolidându-și accesul la piețele internaționale de capital. Tranzacția a generat una dintre cele mai competitive marje de finanțare obținute în ultimii ani de o bancă din România pentru o emisiune eligibilă MREL, reflectând interesul ridicat al investitorilor și încrederea în soliditatea BCR.
14:00
Pensii speciale magistraţi – Anunţ de la Guvern despre proiectul de lege trimis la CSM # Economica.net
Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor va fi trimis, joi, spre avizare la CSM, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat că măsura privind interdicţia cumulului pensiei cu salariul la stat, care urmează să prevadă o penalizare cu un procent de 85% din pensie, se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive.
13:50
HARTA DN1 va fi închis mai multe zile începând de luni în județul Prahova. VEZI rutele alternative # Economica.net
Traficul rutier va fi închis pe DN 1, în zona km 69+925 (Movila Vulpii), începând de luni, 24 noiembrie, ora 10:00, pentru lucrări de refacere a infrastructurii trecerii la nivel cu calea ferată.
13:50
Dosarul mercenarilor – Horaţiu Potra şi fiul lui sunt aduşi în ţară din Dubai (surse) # Economica.net
Mercenarul Horaţiu Potra este adus, joi, în ţară, cu o cursă aeriană din Dubai, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
13:40
Premieră în România – Cel mai mare parc fotovoltaic construit pe un teren degradat. Unde a fost inaugurat şi cine l-a făcut # Economica.net
Cel mai mare parc fotovoltaic din România construit pe un teren degradat, cu o capacitate instalată de 52 MWp şi o producţie anuală estimată de aproximativ 73 GWh, a fost pus în funcţiune în judeţul Giurgiu, a anunţat dezvoltatorul SIMTEL.
13:30
Cât fumează românii şi unde se află România în clasamentul UE la ţigări tradiţionale, vapat sau ţigări electronice- TOP Uniunea Europeană # Economica.net
România ocupă locul 15 în ţările OECD la fumatul zilnic, cu 18,7%, peste media Uniunii Europene, de 18,4%, şi se regăseşte în grupul ţărilor est-europene cu mortalitate prematură ridicată, în special din boli unde fumatul este un factor determinant, respectiv boli cardiovasculare, cancer pulmonar, bronhopneumopatii cronice, informează, joi, InfoCons, cu prilejul Zilei Naţionale Fără Tutun.
13:20
Anunţ din SUA – China a „atacat” avioanele Rafale ale Franţei după conflictul dintre India şi Pakistan. Acuzaţii de dezinformare aduse autorităţilor de la Beijing # Economica.net
China a desfăşurat o campanie de dezinformare menită să afecteze vânzările avionului militar francez Rafale după ce India a folosit acest model de avion prima dată în luna mai contra armelor chinezeşti desfăşurate de ţara vecină Pakistan, a anunţat în această lună o comisie din SUA într-un raport respins de Beijing ca fals, transmite joi Reuters.
13:20
Impozitul minim pe cifra de afaceri, ”o otravă care trebuie să dispară”, spune Biriş # Economica.net
Vedem Dacia că spune că impozitul minim pe cifra de afaceri, primul mare „bolovan” de care am vorbit, este o piedică în calea producerii de noi modele la Mioveni, sunt și alte companii care gâfâie și nu mai pot, au început să schimbe modelul de business, din cauza acestui impozit, care a dus la un minim istoric și investițiile străine directe”, a declarat pentru Termene.ro Gabriel Biriș.
12:30
China ia în considerare noi măsuri pentru redresarea pieţei imobiliare, pe fondul sporirii temerilor că o nouă înrăutăţire a sectorului ameninţă să destabilizeze sistemul financiar al ţării, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
12:00
România se zbate în chinurile inflației. Cât va creşte cursul euro/leu în 2026 – Evităm retrogradarea pe termen scurt, dar criza politică şi gestionarea datoriei publice ameninţă stabilitatea economiei – analiză Ebury # Economica.net
Măsurile adoptate de Guvern prin cele două pachete de reforme sunt insuficiente pentru a readuce România aproape de ţinta europeană de deficit de 3%, însă sunt suficiente pentru a evita pe termen scurt riscul unei retrogradări a ratingului de ţară, relevă o analiză realizată de Ebury, companie specializată în servicii financiare la nivel global.
12:00
ANAF anunță: Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Fiind vorba de Sibiu, este clar că persoana vizată este fostul președinte al României Klaus Iohannis, chiar dacă anunțul Fiscului nu menționează numele său.
11:30
O pană de curent a afectat joi dimineaţa unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuinţe începând de la ora 05:38 GMT, informează Reuters.
