Rusia anunță cucerirea orașului Kupiansk. Gherasimov i-a raportat lui Putin că „trupele avansează pe toate fronturile”

15:20

Forbes Kids și D&D Research au realizat un studiu amplu privind opinia mamelor despre cele mai de încredere produse pentru copii. Eșantionul este unul reprezentativ pentru spectrul național, cuprinde 1.015 mame care au cel puțin un copil cu vârsta până în 5 ani, cu domiciliul în 20 de orașe cu peste 100.000 de locuitori. Mamelor li s-a cerut să precizeze ce apă minerală plată cumpără pentru copiii lor, să numească marca de apă în care au încredere, care este cea mai sigură, și să denumească brandul de apă cu cel mai înalt nivel de calitate. Aquatique a obținut cel mai mare punctaj la toate aceste criterii, obținând prima poziție la categoria “apă minerală plată pentru copii”.