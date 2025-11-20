Rusia anunță cucerirea orașului Kupiansk. Gherasimov i-a raportat lui Putin că „trupele avansează pe toate fronturile”
Digi24.ro, 20 noiembrie 2025 22:20
Armata rusă a anunțat joi că a capturat orașul Kupiansk, o importantă redută ucraineană din provincia Harkov. Într-o întâlnire cu Vladimir Putin, șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, a informat că trupele ruse „avansează pe toate fronturile”, raportând progrese în regiunile Dnipropetrovsk, Zaporojie, Pokrovsk și Siversk.
Acum 30 minute
22:40
Casa Albă neagă că Donald Trump a negociat în secret un plan de pace cu Rusia, fără Ucraina # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat joi că președintele Donald Trump lucrează la un plan de pace, însă neagă că negocierile au avut loc doar cu partea rusă. Ea precizează că oficiali din Administraţie au avut săptămâna trecută discuţii cu Ucraina, relatează agenţiile Reuters, AFP şi EFE, potrivit Agerpres.
Acum o oră
22:30
Ce răspunde ministrul Finanțelor, întrebat dacă Guvernul va elimina plafonarea prețului la gaze din martie 2026 # Digi24.ro
Alexandru Nazare a fost întrebat, miercuri la Digi24, dacă rămâne valabil planul eliminării plafonării-compensării prețului la gaze naturale din martie 2026, în condițiile în care eliminarea plafonării la energie a dus la creșterea altor prețuri, România având cea mai mare rată a inflației dintre statele UE. Ministrul Finanțelor a explicat că nu a avut de ales și a trebuit eliminată plafonarea la curent a făcut ca statul să aibă datorii uriașe la furnizori, de 7-8 miliarde lei.
22:20
22:10
Dezvăluire despre planul de pace al lui Donald Trump: Rusia ar putea plăti chirie Ucrainei pentru Donbas (The Telegraph) # Digi24.ro
Planul de pace în 28 de puncte propus de SUA pentru Ucraina include, potrivit unor surse citate joi de The Telegraph, o prevedere prin care Moscova ar obține controlul asupra regiunii Donbas din estul țării în schimbul achitării unei „chirii”, relatează Kyiv Post.
Acum 2 ore
22:00
Dominic Fritz, ieșire nervoasă în scandalul numirii cumnatei lui Drulă la MIPE: Este un atac „jegos și misogin” # Digi24.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, acuză un atac „jegos și misogin” la adresa lui Cătălin Drulă, după ce în presă a apărut informația că Alina Gîrbea, sora partenerei de viață a candidatului USR la Primăria Capitalei, a fost numită secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pîslaru.
21:50
Alexandru Nazare: Anul 2026 este un sprint pe final de PNRR. E critic să absorbim cât mai mult din acești bani # Digi24.ro
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că anul 2026 va fi un sprint pe final de PNRR, precizând că e critic ca Guvernul să încerce să ia toți banii disponibili din acest program.
21:50
Ministrul Nazare, despre termenele CCR pentru legea taxelor: Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a vorbit joi seara, la Digi24, despre termenele anunțate de CCR pentru judecarea contestației depuse de AUR la legea care majorează taxele. Inițial, Curtea Constituțională anunțase că va judeca în 4 februarie contestația, apoi a avansat termenul de 21 ianuarie 2026, după care a revenit și a anunțat că o va lua în discuție la data de 10 decembrie, pentru a nu se bloca aplicarea acesteia începând cu 1 ianuarie. Despre aceste termene, Alexandru Nazare a spus că României i-a „trecut glonțul pe la tâmplă”. Ministrul Finanțelor a povestit că era într-o ședință cu reprezentanți ai Băncii Mondiale când a auzit data de 21 ianuarie și a ieșit imediat de la întâlnire ca să discute cu premierul și cu Comisia Europeană. „În cursul după-amiezii, am primit vestea că s-a devansat de pe 21 ianuarie pe 10 decembrie. Eu cred că 10 decembrie un termen bun”, a subliniat Nazare.
21:30
Jeff Bezos concurează cu SpaceX. Blue Origin dezvăluie planul pentru o versiune mai mare a rachetei New Glenn # Digi24.ro
Compania Blue Origin, deţinută de miliardarul Jeff Bezos, a anunţat joi că va construi o versiune mai mare şi mai puternică a rachetei sale spaţiale New Glenn, elaborând planuri incipiente pentru o familie de lansatoare de sateliţi orbitali, similare flotei de rachete Falcon construite de compania SpaceX, deţinută de Elon Musk şi care domină acest sector de activitate, scrie Reuters.
21:20
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova: nu era a Rusiei # Digi24.ro
Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat joi la Ministerul de Externe moldovean, pentru a i se transmite o notă oficială de protest după ce o nouă dronă rusească a survolat ilegal, miercuri, spaţiul aerian al Republicii Moldova, relatează Radio Moldova.
Acum 4 ore
21:00
Muniție de război depistată într-un camion oprit la vama cu Republica Moldova. Două persoane au fost arestate # Digi24.ro
Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale declanşate după ce într-un camion cu numere înmatriculare din Republica Moldova au fost depistate arme de foc şi muniţii la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) au fost ridicate mai multe probe.
21:00
Trump amenință cu pedeapsa capitală democraţii care cer armatei să nu se supună ordinelor sale # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a invocat, joi, pedeapsa capitală în cazul congresmenilor democraţi care adresează apeluri către militari şi agenţii serviciilor de informaţii să nu se conformeze ordinelor administraţiei, relatează France Presse, potrivit Agerpres.
20:30
Carmen Uscatu îi face o propunere Oanei Gheorghiu: „Ar rezolva problema de incompatibilitate” # Digi24.ro
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că vrea ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, adică să rămână un membru în asociaţie, dar fără drept de vot în Adunarea generală. Asta ar rezolva problema de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală, spune ea.
20:20
Laburiștii anunță reguli noi pentru imigranți în Marea Britanie. Rezidența permanentă va fi obținută mai greu # Digi24.ro
Guvernul laburist de la Londra a anunțat înăsprirea condițiilor de obținere a rezidenței permanente, străinii urmând să poată accesa acest statut abia după zece ani de ședere, față de cinci în prezent. Noile reguli fac parte din strategia premierului Keir Starmer de reducere a imigrației legale și vor afecta majoritatea solicitanților, cu excepția medicilor, asistentelor și a persoanelor cu venituri ridicate.
20:20
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia Tribunalului Sibiu # Digi24.ro
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, în vederea recuperării unei datorii de aproximativ un milion de euro.
20:20
Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy” # Digi24.ro
Poliţia de frontieră italiană a anunţat joi că a confiscat peste 42 de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals ca fiind produsă în Italia dar care a intrat în ţară via Bulgaria, transmite Reuters.
20:00
Rusia este „alături” de Venezuela în conflictul cu SUA: Colaborăm în toate domeniile, inclusiv în cel al securităţii, „nu e un secret” # Digi24.ro
Rusia a criticat joi acuzaţiile Washingtonului, pe care le consideră nefondate, la adresa Venezuelei, ţară de care este „alături” în aceste momente dificile pentru Caracas, relatează EFE.
19:30
Ucraina anunță că a primit planul american pentru încheierea războiului. Zelenski urmează să discute cu Trump # Digi24.ro
Ucraina a anunțat joi că a primit din partea Statelor Unite un plan pentru încheierea războiului cu Rusia, un document considerat controversat în Europa. Președintele Volodimir Zelenski urmează să discute în zilele următoare propunerile americane cu omologul său Donald Trump, în contextul unor negocieri purtate fără consultarea aliaților europeni.
19:20
Un politician german le sugerează tinerilor să fumeze un joint înaintea interviului de recrutare în armată pentru a fi declaraţi inapţi # Digi24.ro
Tinerii care doresc să se sustragă noului serviciu militar pe care Germania îl va introduce pot să fumeze un „joint” înaintea interviului de recrutare şi a vizitei medicale, a sugerat co-președintele partidului Stânga (Die Linke), Jan van Aken.
19:10
Gheorghe Hagi, în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile. Ce loc ocupă fostul internațional român # Digi24.ro
Fostul mijlocaş român Gheorghe Hagi este pe locul 82 în clasamentul celor mai mari fotbalişti din toate timpurile, alcătuit de The Athletic, informează TuttoMercatoWeb.
Acum 6 ore
19:00
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila anunță actualizarea chiriilor pentru anumite locuințe la stat. Care vor fi noile tarife # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere un proiect de hotărâre de Guvern care prevede actualizarea tarifelor chiriile pentru anumite locuințe de stat, a anunțat ministrul Cseke Attila. Astfel, chiria pentru o locuință de 50 mp va ajunge de la 42 de lei, la 94, 21 lei.
19:00
Steve Witkoff a scăpat din greşeală cine e sursa care a divulgat planul secret negociat de Trump cu Rusia # Digi24.ro
Trimisul special al preşedintelui american pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, pare să fi trimis public un mesaj privat, dezvăluind din greşeală sursa care spus publicaţiei Axios despre planul de pace negociat de Donald Trump cu Rusia, relatează joi The Daily Beast.
18:50
Ministrul Educației promite deblocarea posturilor pentru titularizare și schimbări majore în concursurile de directori # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David a afirmat joi, într-o conferinţă de presă la Oradea, că priorităţi pentru instituţia sa în această perioadă sunt deblocarea posturilor pentru titularizare anul viitor, elaborarea celor două metodologii pentru concursul de directori şi selecţia inspectorilor, punerea în dezbatere publică a ordinului privind şcolile mentor-şcoli mentorate.
18:40
Aducerea în țară a lui Horațiu Potra, împreună cu fiul și nepotul său, a creat busculadă pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cei trei au fost scoși pe rând din aeroport, sub escorta polițiștilor și jandarmilor înarmați.
18:30
Distrigaz a sistat alimentarea cu gaze la un liceu din Sectorul 4 al Capitalei. Precizările companiei # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele a întrerupt alimentarea cu gaze la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din sectorul 4 al Capitalei, în urma constatării unui defect la postul de reglare măsurare aferent unităţii de învăţământ.
18:30
Două noi tronsoane de termoficare finalizate pe Magistrala II Sud: 650 m de conducte moderne pe Șoseaua Mihai Bravu # Digi24.ro
Au fost finalizare lucrările la două noi tronsoane de conductî de termoficare din Magistrala II Sud - Obiectivul 3, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Noile conducte, cu o lungime totală de 650 de metri, vor deservi blocurile de pe Șoseaua Mihai Bravu, între Pasajul Bucur Obor și intersecția Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului.
18:10
Polonia va contribui cu 100 de milioane de euro la iniţiativa europeană PURL (Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina), prin care statele europene cumpără din SUA arme şi muniţii destinate armatei ucrainene, a anunţat joi ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, citat de agenţia EFE, potrivit Agerpres.
18:00
Președintele iranian Massoud Pezeshkian avertizează că Teheranul nu mai poate susține populația în contextul unei crize de apă fără precedent, iar mutarea capitalei devine, în opinia sa, o necesitate. Seceta extremă, rezervoarele aproape goale și precipitațiile aflate la minime istorice au readus în discuție relocarea centrului administrativ al țării.
18:00
Guvernul l-a rechemat în țară pe consulul României la Cape Town, fostul prezentator tv Andrei Zaharescu. El se afla la post din 2013 # Digi24.ro
Fostul prezentator TV Andrei Zaharescu, actual consul al Românei la Cape Town (Africa de Sud), a fost rechemat în țară, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată în ședința de azi.
18:00
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, vine azi la Jurnalul de Seară, de la Digi24, să vorbească despre bugetul de anul viitor și despre negocierile cu Uniunea Europeană pentru ca România să nu piardă un sfert de miliard de euro dacă nu adoptă rapid reforma pensiilor speciale.
18:00
Planul de pace pentru Ucraina în 28 puncte şi pe care, conform publicaţiei americane Axios, îl negociază SUA şi Rusia este din punctul de vedere al Germaniei inacceptabil, a declarat joi ministrul german pentru afaceri speciale şi şef al cancelariei federale, Thorsten Frei, relatează agenţia EFE.
18:00
Doi muncitori au fost răniți pe un șantier feroviar în Cluj de o bucată de șină. Poliția a deschis un dosar penal # Digi24.ro
Un bărbat de 30 de ani şi unul de 46 de ani au fost răniţi, joi, pe un şantier deschis pe calea ferată în judeţul Cluj, fiind loviţi de o bucată de şină. Bărbatul mai tânăr nu ar fi manipulat corespunzător un buldoexcavator.
17:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară.
17:40
Ministrul Daniel David: Trebuie regândit învăţământul rural, cu mai multe modele de funcţionare # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Oradea, că trebuie regândit învăţământul rural, care are nevoie de mai multe modele de funcţionare şi că va lansa, în premieră, în dezbatere publică un model de funcţionare între o şcoală mentor şi o şcoală mentorată.
17:40
Alegeri locale parțiale: sâmbătă începe campania. Solicitările AEP pentru competitorii electorali # Digi24.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale începe sâmbătă şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 07.00. În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe competitorii electorali să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente.
17:30
CSM face precizări după ce a primit de la Guvern proiectul de lege care taie pensiile magistraţilor # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat, joi, că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, despre readucerea în ţară, sub escortă, a mercenarului Horaţiu Potra, că este o operaţiune care confirmă angajamentul ferm al statului român şi anume că ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei.
17:10
Gripa lovește „neobișnuit de devreme” în Europa. O nouă variantă a tulpinii virusului H3N2 alarmează experții # Digi24.ro
Gripa a început să circule mai devreme decât în mod obișnuit în Europa, iar apariția unei noi tulpini H3N2 stârnește îngrijorare în rândul experților. Autoritățile sanitare îi îndeamnă pe oamenii cu risc crescut să se vaccineze „fără întârziere”.
Acum 8 ore
17:00
Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost eliberat din arest. Judecătorii l-au plasat sub control judiciar # Digi24.ro
Fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de procurorii DNA că ar fi vrut să dea un milioan de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost eliberat din arestul preventiv şi pus sub control judiciar.
16:50
România este solidară cu sancțiunile Statele Unite care vor fi aplicate, din 21 noiembrie, companiei Lukoil, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului. De asemenea, Executivul va pregăti un proiect de ordonanță, până săptămâna viitoare, care „va stabili un mecanism general aplicabil în situații de acest fel”.
16:40
Pîslaru, după ce cumnata lui Drulă a fost numită secretar de stat la MIPE: „Nu fac investigații despre viața ei personală” # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, întrebat despre numirea cumnatei lui Cătălin Drulă, Alina Gîrbea, ca secretar de stat la MIPE, că rolul lui este de a coordona instituția și nu de a face investigații despre viața personală a angajaților săi.
16:10
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai este atât de cald cum arăta” # Digi24.ro
Iarna care urmează va fi „ușor mai caldă decât normalul” perioadei, a declarat, joi, climatologul Roxana Bojariu la Digi24. Aceasta a explicat faptul că începutul lunii decembrie „nu mai este atât de cald cum arăta”, dar nici nu există „un semnal rece”. România păstrează un plus termic în sud și est, însă climatologul avertizează: pot apărea episoade scurte „cu condiții severe de iarnă”.
16:00
15:50
„Scandal diplomatic care depăşeşte o altă linie”. Ambasadorul Poliniei în Rusia a fost atacat pe stradă # Digi24.ro
Guvernul polonez a condamnat joi o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei.
15:40
Barajul pentru CM 2026. Prima reacție a lui Mircea Lucescu: „Nu va fi ușor”. Ce spune presa sportivă din Turcia # Digi24.ro
În meciul de baraj pentru CM 2026, România va juca în deplasare contra Turciei.
15:40
Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri pentru pensii suplimentare mai bune. Ce urmează pentru cetățenii europeni # Digi24.ro
Comisia Europeană a adoptat joi, 20 noiembrie, un pachet de măsuri pentru a-i ajuta pe cetățeni să obțină venituri adecvate la pensie prin îmbunătățirea accesului la pensii suplimentare mai bune și mai eficace. Acțiunile propuse au scopul de a completa, nu de a înlocui, pensiile publice, care stau la baza sistemelor de pensii din toate statele membre.
15:30
România, sub un nor de praf saharian. ANM anunță că depunerile vor fi vizibile în mai multe regiuni # Digi24.ro
România va fi traversată, în perioada 21 – 23 noiembrie, de o masă de aer încărcată cu praf saharian, potrivit ANM. Depunerile vor deveni vizibile în special în zonele unde va ploua, pe măsură ce norul de particule se va extinde deasupra țării.
15:30
Reacția Chișinăului după ce vameșii români au prins un camion încărcat cu arme care era condus de un moldovean # Digi24.ro
Șeful Serviciului Vamal din Republica Moldova, Radu Vrabie, susține că descoperirea unui camion cu armament în Vama Albița de către autoritățile române subliniază necesitatea dotării fiecărui punct de frontieră cu echipamente de scanare performante. Potrivit lui, controlul a fost solicitat de funcționarul vamal moldovean, având în vedere că scanerul se află pe partea română.
15:30
Digi 24 și Digi 24 FM anunță că intenționează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerile locale 2025 # Digi24.ro
Subsemnatul/Subscrisa, Campus Media TV SRL, cu domiciliul/sediul în localitatea București, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum, 2000 Building, Faza 1, Etaj 5, sectorul 5, în vederea aplicării dispozițiile art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 884/2025 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, în calitate de titular de licență audiovizuală nr. S-TV 273 / 07.12.2010, vă comunicăm că postul nostru de televiziune, cu denumirea DIGI24, intenționează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale.
15:20
Încă 41 de medicamente au fost adăugate pe lista de compensate. Alexandru Rogobete: „Este o schimbare de fond” # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.
15:20
Forbes Kids și D&D Research au realizat un studiu amplu privind opinia mamelor despre cele mai de încredere produse pentru copii. Eșantionul este unul reprezentativ pentru spectrul național, cuprinde 1.015 mame care au cel puțin un copil cu vârsta până în 5 ani, cu domiciliul în 20 de orașe cu peste 100.000 de locuitori. Mamelor li s-a cerut să precizeze ce apă minerală plată cumpără pentru copiii lor, să numească marca de apă în care au încredere, care este cea mai sigură, și să denumească brandul de apă cu cel mai înalt nivel de calitate. Aquatique a obținut cel mai mare punctaj la toate aceste criterii, obținând prima poziție la categoria “apă minerală plată pentru copii”.
