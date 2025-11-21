Nicuşor Dan, după întâlnirea cu vicepreşedintele executiv al CE: Am reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR
Digi24.ro, 21 noiembrie 2025 20:40
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat vineri, la Palatul Cotroceni, cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, ocazie cu care a reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Acum 5 minute
20:50
Explozibilul TNT vital pentru apărarea Europei ajunge în Gaza, susține un deputat polonez # Digi24.ro
Explozibilul TNT produs în Polonia și necesar apărării Europei este exportat masiv către SUA și folosit în Gaza, susține un deputat polonez, care avertizează că blocul comunitar și Ucraina riscă să rămână fără suficiente rezerve de muniție.
20:50
Apel către Ilie Bolojan pentru a permite accesul fotoreporterilor la ședințele de guvern # Digi24.ro
Agenția Inquam Photos i-a transmis premierului Ilie Bolojan o solicitare publică de a permite accesul fotojurnaliștilor la începutul ședințelor de guvern și la alte evenimentele organizate în Palatul Victoria. Fotoreporterii agenției spun că activitatea lor „nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă”.
Acum 15 minute
20:40
Peskov spune că Rusia nu știa nimic despre planul de pace Trump-Putin, în timp ce-l amenință pe Zelenski: Mai bine să o facă chiar acum # Digi24.ro
Eșecurile de pe front ar trebui să determine Ucraina să se așeze la masa negocierilor acum, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, potrivit oficiosului Kremlinului.
20:40
20:40
Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.
Acum o oră
20:10
În timp ce preşedintele american Donald Trump declara vineri, într-un interviu radiofonic, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoştinţei, este un termen limită rezonabil pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia, la Moscova, Vladimir Putin amenința că va cuceri mai mult teritoriu dacă Ucraina refuză planul american, potrivit Le Figaro.
20:10
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu radiofonic, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoştinţei, este un termen limită rezonabil pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de plan de pace pentru încheierea războiului cu Rusia, transmit agenţiile Reuters şi EFE.
20:10
Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat: „Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri că urmăreşte „cu cea mai mare atenţie” evoluția războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, arătând că se alătură altor lideri europeni care au asigurat astăzi Kievul de sprijinul lor continuu. Şeful statului a mai declarat că susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, i se pare la fel de importantă.
20:00
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României, acesta fiind al nouălea din cele 37 de trenuri comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).
Acum 2 ore
19:50
Bolojan, despre angajarea Alinei Gîrbea la MIPE: „Noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, despre angajarea Alinei Gîrbea - care a avut o relație de rudenie cu Cătălin Drulă - la Ministerul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, că a fost propunerea USR şi a fost verificată, având un parcurs profesional bun. Bolojan a mai spus că nu se verifică legăturile de rudenie și că guvernul a făcut ceea ce trebuie.
19:50
UE amenință cu veto acordul COP30 din Brazilia: Un text „slab” și fără ambiție climatică # Digi24.ro
UE avertizează că va respinge acordul final de la COP30 dacă statele nu acceptă obiective mai ferme de reducere a emisiilor. Diplomații europeni critică dur textul propus de președinția braziliană, acuzând lipsa științei, absența referințelor la combustibili fosili și o ambiție climatică considerată insuficientă pentru a respecta Acordul de la Paris.
19:40
Directorul DNSC: În România sunt 12 milioane de utilizatori de internet zilnic, ceea ce reprezintă o suprafață de atac absolut colosală # Digi24.ro
Înșelătoriile în mediul online sunt tot mai greu de depistat odată cu inteligența artificală care reproduce realitatea cu o acuratețe din ce în ce mai mare. Escrocii folosesc pagini care imită site-uri oficiale, chiar și înregistrări care imită persoane reale, iar specialiștii spun că amenințările vor fi mult mai diversificate. Dan Câmpean, șeful Directoratului Național de Securitate Cibernetică, are o recomandare pentru utilizatorii de internet, și anume să nu se lase păcăliți și să verifice orice informație.
19:30
Un român căutat internațional și-a făcut permis de conducere cu numele lui David Beckham și a jefuit un magazin de bijuterii din SUA # Digi24.ro
Un român căutat internațional, care a intrat ilegal în SUA și a obținut un permis de conducere în statul New York folosind numele fotbalistului britanic David Beckham, a fost prins după ce a furat o brățară cu diamante în valoare de 11.000 de dolari dintr-un magazin de bijuterii din Oceanside.
19:30
Nicușor Dan: „România nu mai este remorca Uniunii Europene. Avem maturitatea să participăm la deciziile majore ale UE” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri, 21 noiembrie, că România are, în prezent, maturitatea și expertiza necesare pentru a participa activ la deciziile majore ale Uniunii Europene, subliniind că perioada în care țara era percepută drept „remorca” UE trebuie să rămână în trecut.
19:20
Planul american pentru Ucraina: Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul # Digi24.ro
SUA fac presiuni pentru ca Ucraina să accepte un plan de pace care cere Kievului să cedeze teritorii aflate în prezent sub controlul său şi oferă concesii importante Rusiei, inclusiv interzicerea fermă a aderării la NATO. Termenii acordului, redactaţi de oficiali americani şi ruşi, confirmă temerile Ucrainei şi Europei că preşedintele american Donald Trump va face presiuni asupra Kievului să accepte concesii pentru a pune capăt războiului fără garanţii de securitate suficiente care să descurajeze Moscova să atace din nou în viitor. Rusia ar câștiga fără luptă un teritoriu echivalent cu Luxemburgul, conform planului american în 28 de puncte pentru Ucraina, scrie Le Figaro.
19:20
Bolojan: E nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile. Lucrăm la diferite ipoteze de lucru # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că este nevoie ca Guvernul să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile şi că, în acest sens, se lucrează la diferite ipoteze de lucru. „Dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii”, a spus șeful Executivului.
19:10
Ruptura cu Marjorie Taylor Greene este doar cea mai recentă fisură dintr-un tipar vechi: cei care ajung în cercul apropiat al lui Donald Trump descoperă, mai devreme sau mai târziu, că loialitatea nu le garantează supraviețuirea politică. De la Pence și Bannon la Musk și, acum, Greene, „familia” de sfătuitori a lui Trump se rescrie constant.
Acum 4 ore
18:50
Bolojan spune că a primit pângeri de la marii investitori că impozitul pe cifra de afaceri „inhibă investiţiile” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că toți marii investitori români şi străini cu care a discutat au reclamat că impozitul pe cifra de afaceri inhibă investiţiile. Bolojan spune că cel mai târziu în decembrie guvernul va lua o decizie privind acest aspect.
18:40
„În stilul articolului 5 din Tratatul NATO”. Axios dezvăluie posibile garanții de securitate pentru Ucraina, dintr-un document american # Digi24.ro
Planul în 28 de puncte pe care SUA l-au prezentat lui Volodimir Zelenski joi, care a fost obținut și de Axios, spune pur și simplu că „Ucraina va primi garanții de securitate fiabile”. Dar, alături de acesta, SUA au prezentat ucrainienilor un alt proiect de acord. Planul de pace al președintelui Donald Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga SUA și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui proiect obținut de Axios.
18:40
Gafă. Cum i-a conectat premierul Bolojan pe angajații ANAF la „pantograf”, în loc de „poligraf” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a declarat în conferința de presă de vineri că articolul referitor la testarea angajaților ANAF cu poligraful a fost eliminat după ce a fost declarat neconstituțional de CCR. În acest fel, legea nu va mai întâmpina obstacole și va putea fi decalarată constituțională de Curte, urmând să meargă apoi la adoptare, a mai precizat premierul. Doar că Ilie Bolojan a confundat termenul „poligraf”, un instrument controversat de măsurare a declarațiilor mincinoase, care se bazează pe starea emoțională a persoanei verificate, cu „pantograf”, care este un ansamblu tehnic ce asigură alimentarea cu energie electrică a tramvaielor și locomotivelor.
18:10
„O țară diferită în inima Europei”: Slovenia lansează viza pentru nomazi digitali. Ce condiții trebuie îndeplinite # Digi24.ro
Slovenia a lansat vineri o viză specială pentru nomazii digitali din afara UE și SEE, oferind ședere de până la un an, posibilitatea reîntregirii imediate a familiei și condiții flexibile pentru lucrătorii remote. Noua schemă vizează atragerea profesioniștilor care își desfășoară activitatea exclusiv online, fără a intra pe piața muncii slovene.
17:50
Limitarea cumulării pensie-salariu. Bolojan: „Proiectul vizează pensiile necontributive”. De ce sunt exceptați șefii instituțiilor # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va avea gata până la începutul săptămânii viitoare proiectul care limitează cumularea pensiei cu salariul la stat. Șeful Executivului susține că actualul proiect va fi modificat, astfel încât să vizeze doar pensiile necontributive, nu se va aplica pentru profesori și medici, dar a explicat și de ce șefii instituțiilor sunt exceptați.
17:30
BNS îl contrazice pe Bolojan: „Nu există nicio urmă de revenire la o funcționare normală a economiei. Va intra în Cartea Recordurilor” # Digi24.ro
Blocul Național Sindical (BNS) contrazice ferm declarațiile triumfaliste și rupte de realitate ale premierului României, Ilie Bolojan potrivit cărora „măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează”.
17:30
Fostul președinte Nicolas Sarkozy va lansa o carte despre detenția sa în închisoare. „Jurnalul unui deținut” ajunge curând în librării # Digi24.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a anunțat vineri într-o postare pe X lansarea la 10 decembrie a unei cărți intitulate „Jurnalul unui deținut”, publicată de editura Fayard. Sarkozy a petrecut 20 de zile în închisoare, iar în curând curioșii vor putea citi despre fiecare dintre ele, scrie POLITICO.
17:20
Finanțare record prin SAFE: Autostrada Moldovei și industria de apărare, prioritățile anunțate de Bolojan # Digi24.ro
Guvernul încheie aplicația de 16,6 miliarde de euro în Programul SAFE, cu finanțări record pentru capetele Autostrăzii Moldovei și pentru proiecte strategice din apărare. Premierul Ilie Bolojan spune că documentul va fi discutat luni în CSAT, înainte de a fi trimis Comisiei Europene.
17:20
Bolojan, despre creşterea impozitului pe proprietate: În România sunt cele mai mici impozite raportat la puterea de cumpărare # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor, că măsura era necesară, fiind un angajament al României încă din anii trecuţi. Bolojan spune că ponderea acestor impozite în PIB-ul țării este mult mai mică în România decât media UE.
17:10
Ilie Bolojan: „Am redus la 10% costurile pentru mașinile Guvernului. Sporurile trebuie legate de performanță” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, 21 noiembrie, într-o conferință de presă, exemple concrete de reducere a cheltuielilor din aparatul guvernamental, criticând în același timp sistemul de sporuri acordate fără legătură cu performanța, în special în zona fondurilor europene. „Plăteam pe mașini, la început de an, 840.000 de lei chirii pe lună. Am redus la jumătate numărul de mașini, am plătit jumătate din chirie și, în ultima fază, a fost anulat contractul de închiriere cu RAAPPS”, a explicat Bolojan.
17:10
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Suntem într-unul dintre cele mai grele momente din istorie” # Digi24.ro
Volodimir Zelenski a ieșit cu un mesaj către poporul ucrainean, după ce a fost făcut publica planul Putin-Trump privind încheierea unui acord de pace în Ucraina. În discursul de 10 minute, liderul de la Kiev vorbește despre „alegerea imposibilă” pe care trebuie să o facă: „Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener esențial”
Acum 6 ore
16:50
Rusia amenință Grecia. Moscova, enervată de acordul Atenei cu Kievul privind dronele maritime # Digi24.ro
Moscova a amenințat în mod deschis Grecia joi, în urma deciziei Atenei de a co-produce drone maritime împreună cu Ucraina. Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat un acord pe 17 noiembrie pentru coproducerea de nave de suprafață fără pilot (drone maritime), care vor fi utilizate de forțele navale ale ambelor țări, scrie Euractiv.
16:40
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: „Există premise bune să primim avizul CSM mult mai rapid” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că Guvernul ar putea primi într-un termen mai scurt avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru proiectul privind pensiile magistraților. Potrivit acestuia, Executivul își propune să declanșeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament chiar săptămâna viitoare, dacă instituția avizatoare transmite documentul la timp.
16:30
ANPC a dat amenzi de aproape șase milioane de lei, în urma controalelor din 17-21 noiembrie. Activitatea a cinci firme a fost oprită # Digi24.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au desfășurat, în săptămâna 17-21 noiembrie, controale la nivel național, în urma cărora au verificat aproximativ 1.700 de operatori economici. Pentru neregulile descoperite, au fost aplicate amenzi în valoare de aproape șase milioane de lei, potrivit comunicatului de presă transmis de ANPC.
16:30
Un general francez spune că țara trebuie să accepte pierderea de vieți printre tineri într-un război. „Dacă nu, suntem în pericol” # Digi24.ro
În Franța este scandal după un discurs în care șeful Statului Major a spus că Hexagonul ar trebui să accepte ideea de a-și pierde copiii în luptă, dacă rușii ar declanșa un nou război în Europa. Generalul nu s-a referit la minori, ci la tinerii din armată, dar ideea pierderii de vieți omenești evocată a provocat o undă de șoc în societate.
16:20
Concurs de lenevit în China: un bărbat a fost încoronat „cel mai leneș om din lume”, după ce a stat întins pe saltea 33 de ore # Digi24.ro
„Cel mai leneș om din lume” a fost încoronat în cadrul concursului anual din China. Bărbatul a stat întins pe o saltea timp de 33 de ore, fără pauze pentru a merge la toaletă, relatează The New Zealand Herald.
16:00
Economia UE este „proiectată pentru o lume care dispare treptat”. Christine Lagarde trage un semnal de alarmă # Digi24.ro
Christine Lagarde avertizează că economia Uniunii Europene este „proiectată pentru o lume care dispare”, în condițiile în care dependența blocului de comerțul internațional, de materiile prime critice și de parteneri precum China și SUA face Europa vulnerabilă la fiecare nou șoc global. Președinta BCE spune că piața internă a stagnat în domenii-cheie, precum tehnologia digitală, inteligența artificială și piețele de capital, iar lipsa reformelor împinge economia europeană pe o traiectorie tot mai slabă.
15:50
Lipsă de educație la Ministerul Educației: trei greșeli într-o propoziție dintr-un document oficial. Reacția ministrului Daniel David # Digi24.ro
Un proiect de ordin al Ministerului Educației a stârnit controverse după ce într-o propoziție de doar 12 cuvinte au fost depistate trei greșeli gramaticale și de ortografie. Confruntat cu documentul chiar în timpul unei vizite la Oradea, ministrul Daniel David a recunoscut problema și a explicat ce măsuri a luat.
15:50
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore # Digi24.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost agresată cu o bară metalică de o altă femeie într-un complex rezidențial din sectorul 6 din Capitală.
15:40
Președintele sârb Vučić e acuzat că a fost implicat în „safariul” în care turiști străini împușcau civili din Sarajevo în anii ‘90 # Digi24.ro
Un reporter de investigație croat a depus o plângere la procuratura din Milano împotriva președintelui sârb, Aleksandar Vučić, pentru presupusa sa implicare în afacerea „Sarajevo safari”, în care lunetiști din Italia și alte țări ar fi călătorit în capitala bosniacă pentru a ucide civili în timpul asediului de patru ani al orașului din anii 1990, transmite The Guardian.
15:40
Influencerul Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „De ziua mea, am hotărât să fac un cadou bucureștenilor” # Digi24.ro
Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a anunțat vineri că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu, candidată independentă, susținută de AUR și PNȚCD.
15:30
SUA amenință Ucraina cu reducerea schimbului de informații și a livrărilor de arme pentru a semna planul de pace (surse Reuters) # Digi24.ro
Statele Unite au amenințat că vor reduce schimbul de informații și furnizarea de arme către Ucraina pentru a o determina să accepte acordul de pace, au declarat două persoane familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters.
15:20
Ce se va discuta în CSAT. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre agenda şedinţei CSAT de luni, că sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare.
15:20
Nicușor Dan cere revenirea la o lege a salarizării unitare: „Există diferențe mari între instituții și oamenii pleacă” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan avertizează că diferențele mari de salarizare dintre instituțiile statului afectează funcționarea acestora și spune că este nevoie ca România să revină, pe termen mediu, la o lege a salarizării unitare. El afirmă că mulți angajați pleacă către alte instituții mai bine plătite și că discuțiile privind reducerile salariale abia au început.
15:20
Valea Prahovei cuprinde un bogat patrimoniu industrial din care fac parte rafinării, fabrici și uzine datând din secolele XIX și XX, unele de importanță internațională.
15:10
Noi reguli privind votarea la Eurovision, după controversa de anul acesta când Israelul a obținut cele mai multe voturi de la public # Digi24.ro
Concursul Eurovision schimbă regulile privind votul şi promovarea, în urma controverselor legate de rezultatul obţinut de Israel la ediţia din acest an, anunţă BBC. Unele ţări şi-au exprimat îngrijorarea după ce Israelul a ocupat primul loc în votul publicului la concursul din luna mai, terminând pe locul al doilea în clasamentul general, după luarea în considerare a voturilor juriului.
15:00
Un șofer beat a lovit trei mașini parcate lângă Curtea de Apel București. Tânărul ar fi consumat și cocaină # Digi24.ro
Un șofer băut a lovit trei mașini parcate lângă Curtea de Apel București și a fost oprit de jandarmii care patrulau în zonă. Testat cu aparatul etilotest, tânărul avea 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar potrivit unor surse din anchetă, acesta ar fi consumat și cocaină.
15:00
Ludovic Orban, replică pentru Nicușor Dan: „Viața mea nu este o telenovelă, domnule președinte” # Digi24.ro
După ce Nicușor Dan a calificat situația privind eliberarea din funcție a lui Ludovic Orban drept „o telenovelă”, fostul consilier prezidențial a afirmat vineri, 21 noiembrie, că au avut „unele diferențe de poziționare” și că viața sa „nu este o telenovelă”.
Acum 8 ore
14:50
Record mondial atins de un robot umanoid: a mers pe jos 106 km, fără oprire. La finalul drumului a spus că „are nevoie de pantofi noi” # Digi24.ro
Un robot umanoid fabricat în China a stabilit un record mondial Guinness, mergând pe jos 106 kilometri, între două oraşe din estul ţării, fără oprire, a transmis vineri agenţia Xinhua, preluată de Agerpres.
14:40
Rogobete spune că screeningul sau analizele preventive nu sunt urgență medicală. Ce crede despre amendarea celor care refuză testarea # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că populaţia trebuie informată despre necesitatea screeningului (analize făcute preventiv pentru depistarea din timp a unor maladii, n.r.) şi că fiecare persoană asigurată trebuie să se prezinte, în urma unei programări, la medicul de familie, pentru un control şi pentru recomandarea unor analize/investigaţii medicale.
14:40
Vicepreședinte al Comisiei Europene: „România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune din UE” # Digi24.ro
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, a declarat vineri, 21 noiembrie, că România reprezintă unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune, într-un moment în care Uniunea Europeană se pregătește pentru un nou Cadru Financiar Multianual. „Europa trebuie să reflecte cu claritate și curaj asupra priorităților pentru anii următori. Iar coeziunea rămâne una dintre aceste priorități”, a afirmat oficialul european.
14:30
Atenție la produsele de post cumpărate înainte de Crăciun. ANSVSA avertizează asupra pericolelor # Digi24.ro
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează consumatorii asupra riscurilor legate de achiziția produselor de post, în special a celor vândute în spații neautorizate sau pe rețelele de socializare, în perioada Postului Crăciunului. Instituția recomandă verificarea atentă a etichetelor, a provenienței și a condițiilor de comercializare și atenționează că unele produse pot fi neconforme sau chiar periculoase pentru sănătate.
14:30
AEP a stabilit regulile pentru cheltuielile candidaților la alegerile de pe 7 decembrie. Publicitatea politică, reglementată mai strict # Digi24.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a publicat în Monitorul Oficial ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. Din acest an, candidații, dar și partidele politice trebuie să respecte reguli mai stricte, elaborate de Uniunea Europeană.
