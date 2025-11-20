VIDEO EXCLUSIV Profesorul care îi provoacă pe tineri să își construiască propriul chatbot: „Dacă refuzi să o înțelegi, tehnologia nu dispare, alții o vor folosi” / Interviu cu Dr. Simina Mariș, specialist în educația STEM și cercetare aplicată
G4Media, 20 noiembrie 2025 23:10
Într-o lume tot mai dominată de inteligență artificială, robotică și tehnologii emergente, capacitatea tinerilor de a se adapta și de a înțelege realitățile tehnologice devine esențială pentru succesul lor profesional. © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
23:10
VIDEO EXCLUSIV Profesorul care îi provoacă pe tineri să își construiască propriul chatbot: „Dacă refuzi să o înțelegi, tehnologia nu dispare, alții o vor folosi” / Interviu cu Dr. Simina Mariș, specialist în educația STEM și cercetare aplicată # G4Media
Într-o lume tot mai dominată de inteligență artificială, robotică și tehnologii emergente, capacitatea tinerilor de a se adapta și de a înțelege realitățile tehnologice devine esențială pentru succesul lor profesional. © G4Media.ro.
23:10
O universitate din Cairo a creat un medicament natural care imită efectul de slăbire al Ozempic / Se bazează pe scorțișoară, ghimbir și ceai verde / Evită potențialele efecte adverse ale injecțiilor cu GLP-1 # G4Media
Cercetătorii de la Universitatea Heliopolis din Cairo au publicat recent o analiză în revista Toxicology Reports, evaluând modul în care hormonul natural produs în intestin, numit peptida-1 similară glucagonului (GLP-1), ar putea fi afectat de compușii naturali din alimentație, anunță Mediafax. Acesta este același hormon vizat de medicamentele GLP-1. În acest moment, experții nu au […] © G4Media.ro.
23:10
Rusia revendică cucerirea oraşului Kupiansk, în estul Ucrainei, în timpul unei vizite a lui Putin la un punct de comandament al grupării de trupe Vest # G4Media
Rusia revendică joi cucerirea oraşului Kupiansk, în estul Ucrainei, unul dintre oraşele ucrainene în care trupele Moscovei a înaintat în ultimele săptămâni împotriva unor forţe ucrainene aflate în dificultate pe front, relatează AFP, conform News.ro. Forţele ruse au terminat eliberarea oraşului Kupiansk”, i-a spus lui Vladimir Putin comandantul grupării de trupe Vest, Serghei Kuzovlev, declaraţii transmise […] © G4Media.ro.
23:10
Invitat la Casa Albă cu ocazia vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, starul portughez Cristiano Ronaldo a primit un cadou neobişnuit din partea lui Donald Trump. Preşedintele american i-a înmânat fotbalistului echipei Al-Nassr o cutie în care se afla „cheia Casei Albe”. Un privilegiu rezervat oaspeţilor importanţi, transmite News.ro. Aceste chei au […] © G4Media.ro.
23:00
Ministrul Finanţelor: Dacă ne gândim cum au evoluat cheltuielile de personal, vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025, avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43% # G4Media
Cheltuielile de personal în sistemul public din România au crescut, în ultimii trei ani, cu peste 40%, de la 117 miliarde de lei la 170 de miliarde de lei anual, afirmă ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, transmite News.ro. Întrebat, joi seară, la Digi 24, dacă reducerile cu cheltuielile de personal în administraţia publică erau necesare […] © G4Media.ro.
Acum o oră
22:50
Redacţia ungară a postului Radio Europa Liberă a anunţat joi seară într-un comunicat încetarea activităţilor sale începând de vineri „la instrucţiunile Agenţiei SUA pentru Media Globală”, USAGM – notează AFP conform Agerpres. Administraţia americană se angajase pe 7 noiembrie să închidă Szabad Europa pentru a-i da satisfacţie premierului naţionalist maghiar Viktor Orbán, un mare prieten […] © G4Media.ro.
22:30
40 de exemplare de animale noi, la Zoo Târgu Mureș / Animalele au intrat în programele de conservare, înainte de a putea fi vizitate # G4Media
Grădina Zoologică din Târgu Mureș și-a îmbogățit colecția cu noi locatari, anunță administrația, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. Peste 40 de exemplare de animale au fost primite prin programul european al grădinilor zoologice. Printre acestea se numără anaconde verzi și galbene, cerbi, reni, maimuțe păianjen, alpaca, sau buha mare. În […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:20
Actorul Kevin Spacey spune că este fără adăpost și locuiește în hoteluri / Crede că va reveni la Hollywood dacă Scorsese sau Tarantino l-ar suna / Duminică a cântat într-un club de noapte în Cipru # G4Media
Actorul american Kevin Spacey a anunțat într-un interviu acordat The Telegraph că este oficial fără adăpost după ce cariera sa cinematografică la Hollywood s-a prăbușit în urma diverselor acuzații de agresiune sexuală, scrie Variety. „Locuiesc în hoteluri, locuiesc în Airbnb-uri”, a spus câștigătorul a două premii Oscar. „Mă duc acolo unde este de lucru. Nu […] © G4Media.ro.
22:20
Ministrul Justiției: Aducerea în ţară a celor trei persoane urmărite internaţional este rezultatul unei proceduri de extrădare, ele nu au venit voluntar şi liber pentru a se prezenta în faţa autorităţilor # G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, afirmă că Horaţiu Potra a fost adus în România ca urmare a demersurilor statului român privind extrădarea acestuia şi a celorlalţi doi urmăriţi şi nu pentru că Potra şi-a exprimat dorinţa de reveni în România, după ce procesul privind extrădarea sa din Emiratele Arabe Unite a început. Ministrul spune că Potra […] © G4Media.ro.
22:10
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Levitt, a declarat că trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio au lucrat în secret la pregătirea unui nou „plan de pace” pentru Ucraina, scrie pravda.com.ua, citând Sky News „Au comunicat cu ambele părți, Rusia și Ucraina, pentru a înțelege ce sunt dispuse […] © G4Media.ro.
22:00
Un startup de muzică generată de AI atrage o investiţie de 250 de milioane de dolari şi obţine o evaluare record / Compania se află în plin conflict legal cu giganţii industriei muzicale # G4Media
Suno a anunţat că a atras 250 de milioane de dolari într-o rundă de finanţare condusă de Menlo Ventures, ridicând valoarea companiei la 2,45 miliarde de dolari, transmite Reuters, potrivit News.ro. © G4Media.ro.
22:00
Nazare afirmă că este suficient timp ca pachetul legislativ privind majorarea unor taxe şi impozite să fie promulgat în anul 2025 ca să poată fi aplicat cu 1 ianuarie: Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă # G4Media
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, spune că o decizie pe care Curtea Constituţională a României ar fi luat-o anul viitor cu privire la constituţionalitatea legii care majorează impozitele şi taxele locale ar fi pus în dificultate Guvernul, pentru că actul normativ nu ar fi putut fi aplicat din ianuarie 2026. ”Ne-a trecut glonţul pe la […] © G4Media.ro.
22:00
Uitați de salariul de 1 trilion de dolari al lui Elon Musk / Ultimul său pachet salarial ar putea anula profitul Tesla pe ani întregi # G4Media
Pachetul extravagant de compensare pentru CEO-ul Tesla, Elon Musk, estimat la 1 trilion de dolari, a atras atenția globală, dar o problemă și mai urgentă este legată de pachetul său din 2018. Acesta, încă blocat în instanță, ar putea consuma ani întregi de profit al producătorului de vehicule electrice, relatează Reuters. © G4Media.ro.
21:50
Președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance nu au fost invitați la funeraliile fostului vicepreședinte Dick Cheney, care au avut loc joi, potrivit unui oficial al Casei Albe, scrie Reuters. Foști lideri americani, legislatori și alți demnitari s-au adunat la Catedrala Națională din Washington pentru a-l comemora pe fostul vicepreședinte puternic și controversat, care […] © G4Media.ro.
21:50
Mai multe zeci de monede de aur din epoca Imperiului Roman au fost furate marţi dintr-un muzeu elveţian, a anunţat joi Poliţia din oraşul Lausanne, informează AFP, conform Agerpres. Muzeul Roman din Lausanne se pregătea să îşi închidă porţile pentru vizitatori marţi în momentul în care doi bărbaţi, care cumpăraseră bilete, au agresat un agent […] © G4Media.ro.
21:50
Ludovic Orban acuză voalat serviciile de informații în legătură cu plecarea sa de la Cotroceni: ”Voiam să fac o postare azi: Orban – out, Pahonțu – in. All in” # G4Media
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a vorbit despre primenirea conducerilor serviciilor de informații în contextul plecării sale de la Cotroceni, demis fiind de președintele Nicușor Dan din calitatea de consilier prezidențial. El spune că sunt șefi de servicii precum Lucian Pahonțu care se află în funcție ”de 20 de ani„. ”Un șef de serviciu nu […] © G4Media.ro.
21:30
Carmen Uscatu: Propunerea este ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţia Dăruieşte Viaţă, dar fără drept de vot în Adunarea generală / Ar rezolva această problemă de incompatibilitate # G4Media
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că propunerea este aceea ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, deci să rămână un membru în asociaţie, dar fără drept de vot în Adunarea generală, pentru că asta ar rezolva această problemă de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:20
Ungaria cere UE să nu mai dea bani Ucrainei / Invocă scandalul de corupție care a dus la demiterea a doi miniștri / ”UE vrea să trimită alte 100 de miliarde Ucrainei. Este o nebunie!” # G4Media
Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să nu mai trimită bani Ucrainei după un nou scandal de corupție care a dus la demiterea a doi miniștri, relatează Reuters, citat de Agerpres. „Există o mafie a războiului, un sistem corupt care funcționează în Ucraina, iar președinta Comisiei Europene […] © G4Media.ro.
21:10
Lockheed Martin Skunk Works, împreună cu parteneri din industrie și Forțele Aeriene ale SUA, a reușit să controleze un sistem aerian fără pilot (UAS) direct din cabina unui avion de generația a 5-a, în ceea ce marchează un pas important în evoluția luptelor aeriene. Testul a avut loc la baza aeriană Nellis din Nevada, unde […] © G4Media.ro.
21:10
Companiile IT grecești par să fi identificat „filonul de aur” al Balcanilor, de aceea își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România – o piață care, în ciuda creșterii rapide din ultimul deceniu, rămâne încă deschisă oportunităților, prezentând marje semnificative pentru extinderea activităților de afaceri, arată o analiză a publicației elene Capital, […] © G4Media.ro.
21:10
O intersecție din Focșani e monitorizată de un sistem AI care identifică situații de risc în timp real / Sistemul e în testare în premieră națională # G4Media
O intersecție de lângă teatrul din Focșani a devenit terenul unui experiment care ar putea schimba modul în care se gestionează traficul în orașele din România, anunță Jurnal de Vrancea. Primăria Focșani a anunțat testarea unui sistem de monitorizare bazat pe inteligență artificială, dezvoltat de aceeași companie care a implementat și actualul sistem integrat de […] © G4Media.ro.
21:10
Site-ul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite a fost modificat pentru a contrazice concluzia științifică potrivit căreia vaccinurile nu cauzează autism # G4Media
Site-ul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a fost modificat pentru a contrazice concluzia științifică de lungă durată potrivit căreia vaccinurile nu provoacă autism, stârnind indignarea unui număr de experți în sănătate publică și autism, scrie Associated Press. Pagina web a CDC dedicată „siguranței vaccinurilor” a fost actualizată miercuri, cu următorul text: „afirmația «Vaccinurile […] © G4Media.ro.
21:00
Ciuperci superproteice cu gust și consistență de carne, obtinute de o echipă de cercetători din China prin eliminarea a două gene și conținut redus de energie și nutrienți # G4Media
Este vorba de ciuperci bogate în proteine, cu un gust asemănător cărnii, ușor digerabile și cu un impact de mediu foarte redus – cu până la 61% mai mic decât tehnicile clasice de producție. Potrivit agenției Ansa, au fost obținute prin tehnica numită Crisp, care presupune așa zisa „tăiere și lipire” a ADN-ului. Aceasta a […] © G4Media.ro.
21:00
Două persoane au fost reţinute în Republica Moldova, în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii depistat la trecerea frontierei cu România # G4Media
Două persoane au fost reţinute pentru 72 de ore în cadrul urmăririi penale declanşate după ce într-un camion cu numere înmatriculare din Republica Moldova au fost depistate arme de foc şi muniţii la punctul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa, relatează Radio Moldova, care mai precizează că, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale […] © G4Media.ro.
20:50
Bolojan, despre Ciucu: Asta poate să facă un primar general să lase energiile bucureştenilor, ale antreprenorilor, ale oamenilor din Bucureşti să fie puse în valoare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat joi, despre Ciprian Ciucu, la prezentarea candidaturii pentru Primăria Capitalei, că i-a confirmat încă o dată că are viziune, el arătând că Bucureştiul are un potenţial enorm, pe care nu-l are niciun oraş din România şi nu o primărie schimbă un oraş ci oamenii şi companiile, transmite […] © G4Media.ro.
20:50
Păltiniș Arena și-a ținut zăpada conservată peste iarnă / Primul sistem de snow-farming din România / Sezonul de schi se deschide aici în ultima sâmbătă din noiembrie # G4Media
Păltiniș Arena deschide oficial sezonul de schi sâmbătă, 29 noiembrie 2025, iar una dintre marile noutăți ale acestui an este punerea în funcțiune a primului sistem de snow-farming din România, o investiție menită să asigure strat de zăpadă chiar și în lipsa ninsorilor, anunță Alba24. La finalul sezonului de schi din primăvară, cei de la […] © G4Media.ro.
20:40
Sute de milioane de euro cheltuiți în ultimii 14 ani cu legea eutanasiei: „Se cheltuie bani doar pentru ca niște șmecheri să se îmbogățească. Așa nu se rezolvă problema câinilor fără stăpân din România” / Propunerea de eliminare a eutanasiei din legislație, depusă luni, la Parlament (VIDEO) # G4Media
În România anului 2025, câinii încă sunt tratați ca niște obiecte. Adevărate atrocități se întâmplă în unele adăposturi, acolo unde patrupedele fără stăpân sunt ținute în condiții de neimaginat, fără să fie hrănite și lăsate să se ucidă între ele. După 90 de zile, supraviețuitorii care nu sunt adoptați sunt și ei uciși cu cruzime. […] © G4Media.ro.
20:40
Renașterea extremei drepte din Spania ridică fantoma lui Franco la 50 de ani de la moartea sa / Reportaj France 24 # G4Media
La o jumătate de secol de la moartea dictatorului spaniol Francisco Franco, sprijinul tot mai mare pentru extrema dreaptă a partidului dezvăluie o luptă sumbră pentru moștenirea regimului său fascist. Guvernul de stânga al Spaniei a anunțat miercuri că 480 de evenimente noi vor avea loc în acest an pentru a marca cea de-a 50-a […] © G4Media.ro.
20:40
Prețurile petrolului au scăzut pe fondul presiunilor SUA pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina # G4Media
Prețurile petrolului au scăzut joi, pe fondul presiunilor administrației președintelui american Donald Trump asupra Ucrainei pentru acceptarea unui acord de pace cu Rusia, care să pună capăt unui război care durează de mai bine de trei ani, scrie Reuters. Mai multe detalii despre acordul de pace pot fi citite aici. Contractele futures pentru țițeiul Brent […] © G4Media.ro.
20:40
Cum va fi iarna aceasta în România și când se anunță ninsori. Prognoza pentru lunile decembrie, ianuarie și februarie # G4Media
Iarna 2025–2026 se anunță a fi una dintre cele mai marcante din ultimii ani pentru România, potrivit analizelor realizate de Severe Weather Europe. © G4Media.ro.
20:30
Vatican e cea mai ieftină destinație turistică din lume / Vizitatorii cheltuie aici, în medie, doar 13 euro pe zi / E atât de mic, încât nu e nevoie de cazare peste noapte # G4Media
Orașul Vatican este cea mai ieftină destinație turistică din lume. Vizitatorii cheltuie în medie doar 13 euro pe zi, anunță Mediafax, care citează un studiu. Datele reies dintr-un studiu făcut de o companie care a analizat veniturile din turism raportate la numărul de vizitatori. Conform acestuia, orașul Vatican este unul dintre cele mai ieftine locuri […] © G4Media.ro.
20:30
Medic arestat în Portugalia pentru că a prescris Ozempic unor persoane care nu erau diabetice # G4Media
Poliția din Portugalia a arestat un medic „suspectat de participare la o schemă frauduloasă” prin prescrierea de medicamente antidiabetice unor persoane care nu sufereau de această boală, cu scopul de a slăbi, scrie Euronews. Într-un comunicat emis de Poliția Judiciară (PJ) în urma unui reportaj al CNN Portugalia, ajutarea clienților să slăbească era „singurul scop […] © G4Media.ro.
20:30
Principalul baron al drogurilor din Liban, Nouh Zaiter, arestat într-o operațiune a armatei / Anul trecut, tribunalul militar l-a condamnat la pedeapsă cu moarte pentru că ar fi tras cu arma asupra unor militari libanezi # G4Media
Principalul baron al drogurilor din Liban şi traficant de arme, Nouh Zaiter, vizat de sancţiuni americane şi europene, a fost arestat joi de armata libaneză în timpul unei operaţiuni în estul ţării, a anunţat o sursă militară, relatează AFP, conform Agerpres. Traficantul de droguri „a fost arestat în timpul unei operaţiuni a armatei” lângă Baalbek, […] © G4Media.ro.
20:20
DRDP Brașov anunță că circulația va fi închisă pe ambele sensuri începând de sâmbătă dimineață, de la ora 07:00, până duminică seara, la ora 23:00, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov. Cei care doresc să evite zona șantierului pot folosi ruta ocolitoare pe autostrada Râșnov – Cristian (A3Bv) și drumul de legătură […] © G4Media.ro.
20:10
Platforma de jocuri online Roblox va cere tuturor utilizatorilor să își verifice vârsta pentru a putea folosi funcțiile de chat, începând cu luna ianuarie. Măsura vine după mai multe procese și investigații privind siguranța copiilor pe platformă și include verificarea obligatorie, precum și chat-ul bazat pe grupe de vârstă, potrivit TechCrunch. © G4Media.ro.
20:10
Două modele Dacia, alese cele mai bune achiziții pe piața auto second-hand din Marea Britanie de o publicație de prestigiu # G4Media
Două modele Dacia au obținut distincții importante în Marea Britanie, demonstrând că mașinile producătorului român sunt extrem de apreciate și pe piața vehiculelor rulate. Auto Express a desemnat Dacia Duster drept cel mai bun SUV mid-size second-hand, în timp ce Dacia Jogger a triumfat la categoria monovolumelor. © G4Media.ro.
20:10
Tribunalul Sibiu respinge cererea ANAF de a impune sechestru pe bunurile familiei Iohannis # G4Media
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, transmite Agerpres. „(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că […] © G4Media.ro.
20:10
Zelenski a primit oficial din partea SUA planul de încheiere a războiului și intenționează să îl discute cu Trump # G4Media
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit oficial din partea SUA planul prin care s-ar putea pune punct războiului cu Rusia, „proiect care, în opinia părții americane, ar putea intensifica diplomația”, relatează pravda.com.ua, citând surse din administrația prezidențială. „Președintele Ucrainei a subliniat principiile fundamentale care sunt importante pentru poporul nostru și, în urma întâlnirii de astăzi, […] © G4Media.ro.
20:00
Obținerea rezidenței permanente în Marea Britanie va fi mult mai dificilă / Perioada de calificare pentru obținerea permisului de ședere pe termen nelimitat va fi prelungită de la 5 la 10 ani # G4Media
Migranții care se află legal în Marea Britanie ar putea fi nevoiți să aștepte până la 20 de ani înainte de a putea obține statutul de rezident permanent, conform propunerilor guvernului, relatează rfi.fr/ro Ministra de interne Shabana Mahmood a anunțat că perioada de calificare pentru obținerea permisului de ședere pe termen nelimitat va fi prelungită […] © G4Media.ro.
20:00
Statul italian îi cere unui pensionar 19.000 de euro pentru că a lucrat o lună, să-și ajute un văr / A primit atunci 280 de euro / Cazul ajunge la Curtea Constituțională # G4Media
Angelo Menapace a lucrat pentru vărul său timp de o lună, câștigând 280 de euro. INPS (Institutul Național Italian de Securitate Socială) i-a aplicat o amendă de 19 mii de euro, iar avocatul său spune că bătălia juridică abia a început, scrie Corriere della Sera. Un nou capitol în disputa care durează de aproape doi […] © G4Media.ro.
19:50
Ministrul Muncii: Deficienţe de netolerat în centrele sociale. S-au dat amenzi de peste 800.000 de lei şi s-au retras unele licenţe # G4Media
Inspectorii sociali ai Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) au dat amenzi de peste 800.000 de lei în centrele sociale şi au retras licenţe de funcţionare, în urma unor deficienţe de netolerat constatate în cadrul controalelor derulate în luna octombrie, a anunţat, joi, ministrul Muncii, Petre Florin Manole, transmite Agerpres. Inspectorii ANPIS au […] © G4Media.ro.
19:30
Un politician german de la partidul de stânga Die Linke le sugerează tinerilor să fumeze un joint înaintea interviului de recrutare în armată, pentru a fi declaraţi inapţi # G4Media
Tinerii care doresc să se sustragă noului serviciu militar pe care Germania îl va introduce pot să fumeze un „joint” înaintea interviului de recrutare şi a vizitei medicale, a sugerat joi co-liderul partidului Stânga (Die Linke), Jan van Aken, relatează Agerpres, citând DPA. Mai mult, Jan van Aken a anunţat că partidul său elaborează şi […] © G4Media.ro.
19:30
Noi medicamente pentru cancer, compensate în România / Pe listă se află și primul tratament rambursat pentru melanomul uveal, o formă rară și agresivă de cancer # G4Media
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat joi extinderea listei medicamentelor compensate și gratuite cu 11 molecule inovative pentru pacienții oncologici, inclusiv primul tratament rambursat pentru melanomul uveal, o formă rară și agresivă de cancer, informează Mediafax. Ministerul Sănătății extinde lista medicamentelor compensate și gratuite cu 11 molecule inovative destinate pacienților oncologici. Oferă astfel acces la […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:20
Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, promovează România la Barcelona / ”Le spun tuturor: nu vă opriți doar în marile orașe — mergeți în comunitățile mici, în munți, în Maramureș…” # G4Media
Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, și realizatorul britanic Charlie Ottley au participat la un eveniment organizat de România la IBTM World 2025 de la Barcelona, anunță Mediafax. Evenimentul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos” (România – Secretul cel mai bine păstrat al Europei) a fost organizat […] © G4Media.ro.
19:10
Vulnerabilităţi critice, descoperite la Google Chrome şi la alte browsere bazate pe Chromium, avertizează DNSC # G4Media
Mai multe vulnerabilităţi critice afectează Google Chrome şi alte browsere bazate pe Chromium, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de Facebook a instituţiei, potrivit Agerpres. © G4Media.ro.
19:10
Suedia a respins două cereri de extrădare formulate de Turcia împotriva a doi turci acuzaţi de terorism # G4Media
Suedia a respins două cereri de extrădare formulate de Turcia împotriva a doi bărbaţi acuzaţi de implicare în mişcarea clericului Gulen, au informat joi autorităţile de la Stockholm, conform Agerpres. Ankara acuză această mişcare de a fi la originea tentativei de lovitură de stat din noaptea de 15 spre 16 iulie 2016. Preşedintele turc Recep […] © G4Media.ro.
19:00
Papa Leon al XIV-lea cere Bisericii Catolice italiene o „cultură a prevenţiei pedofiliei” şi înfurie principala asociaţie a victimelor din peninsulă, care-l atacă # G4Media
Papa Leon al XIV-lea cere joi Bisericii Catolice italiene – criticată din cauza acţiunii sale considerate insuficiente împotriva pedofiliei – să dezvolte o ”cultură a prevenţiei” împotriva violenţelor sexuale împotriva minorilor, relatează AFP, conform News.ro. Principala asociaţie a victimelor din peninsula italiană – Rete l’Abuso – şi-a exprimat dezamăgirea şi regretul faţă de faptul că […] © G4Media.ro.
19:00
Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a fost reabilitat de către Tribunalul București, care a dispus totodată informarea Poliției Române pentru a fi scos din baza de date a cazierului judiciar, cu acordul DNA, după ce a prezentat actele de la ANAF care atestă că și-a plătit prejudiciul și cheltuielile de judecata. Decizia nu […] © G4Media.ro.
18:50
Sora partenerei lui Cătălin Drulă a fost numită secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. Ministrul Pîslaru: Nu este rolul meu să fac investigaţii cu privire la orice aspecte legate de viaţa dumneaei personală # G4Media
Alina Gîrbea, sora partenerei lui Cătălin Drulă (USR) a fost numită miercuri de premierul Ilie Bolojan în postul de secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial. Alina Gîrbea a lucrat în ultimii 15 ani în instituțiile europene, potrivit CV-ului său oficial. A candidat la alegerile europarlamentare în 2024 pe […] © G4Media.ro.
18:50
Site-ul G4Media a intrat într-un proces de revizie tehnică și redesenare. Este posibil ca în această perioadă să apară mici probleme de încărcare a site-ului sau alte erori de ordin tehnic. Toate acestea vor fi remediate în cel mai scurt timp. Vă mulțumim pentru înțelegere. © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.