Alexandru Nazare: O decizie întârziată a CCR ar fi blocat majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026

Newsweek.ro, 21 noiembrie 2025 07:50

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că o eventuală decizie întârziată a CCR privind legea ...

Acum 15 minute
08:00
Românii „îndemnați” să cumpere motorină și benzină din Bulgaria. Vecinii vin cu un litru cu 2 lei mai ieftin Newsweek.ro
Analiștii spun că în Bulgaria prețul la combustibil va rămâne constant la 1,26 euro pe litru. În Rom...
08:00
Actrița din Bridgerton a fost atacată în centrul Londrei, din nou. Un bărbat a lovit-o în public Newsweek.ro
Actrița din Bridgerton Genevieve Chenneour a izbucnit în lacrimi după ce a dezvăluit că a fost ataca...
08:00
CNAS: Medicamentele gratuite şi compensate au costat 23,6 miliarde lei în 2024, 80% fiind inovative Newsweek.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, afirmă că, din datele CNAS ...
Acum 30 minute
07:50
Alexandru Nazare: O decizie întârziată a CCR ar fi blocat majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că o eventuală decizie întârziată a CCR privind legea ...
Acum o oră
07:40
Ți s-a stricat mașina și ai lăsat-o pe un loc închiriat? Ce să faci să nu fie considerată abandonată Newsweek.ro
Ți s-a stricat mașina și ai lăsat-o pe un loc închiriat? Ce să faci să nu fie considerată abandonată...
07:40
VIDEO Peședintele Serbiei, acuzat de implicare în „safari uman” la Sarajevo. 80.000 £ vânătoarea de civili Newsweek.ro
Scandalul din jurul presupuselor safari-uri umane din timpul asediului orașului Sarajevo a escaladat...
07:20
Ciprian Ciucu are soluția la haosul urbanistic din Capitală: „Dezvoltare pe verticală și un PUG nou” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a abordat problema dezvoltării...
07:20
Substanțe chimice periculoase în hainele Shein. Îmbrăcămintea pentru copii este afectată Newsweek.ro
Organizația de mediu Greenpeace a descoperit substanțe periculoase într-o mostră de produse de la re...
Acum 2 ore
07:10
Horoscop 22 noiembrie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Leilor. Secretele Peștilor sunt dezvăluite Newsweek.ro
Horoscop 22 noiembrie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Leilor. Secretele Peștilor sunt dezvăl...
06:40
Bani mai mulți la pensie pentru pensionarii cu grupe. Ce perioade devin contributive? 70 deputați au semnat Newsweek.ro
Surpriză uriașă în Parlament. Un număr de 70 de parlamentari printre care și miniștrii au semnat o i...
06:20
Sărbătoare 22 noiembrie. Ziua în care nu se împrumută fâină sau apă. Ce ritual ajută la prosperitatea în casă? Newsweek.ro
Pe 22 noiembrie, conform noului calendar bisericesc, credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Procopie și...
Acum 12 ore
22:10
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că devansarea judecării de CCR a majorării impozitelor e bună Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că devansarea judecării de CCR a contestaţiei făcute d...
21:50
Zelenski va discuta cu Trump, după ce Ucraina a primit planul american de pace Newsweek.ro
Volodimir Zelenski va discuta cu Donald Trump, după ce Ucraina a primit planul american de pace.
21:20
Cuptorul cu microunde ca „radar”. Coșmarul șoferilor care depășesc limita de viteză Newsweek.ro
Un locuitor local a amplasat un cuptor cu microunde pe gardul grădinii sale ca radar fals – cu rezul...
21:20
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: Mi-a confirmat încă o dată că are viziune. Bucureştiul, potenţial enorm Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, preşedinte PNL, despre Ciprian Ciucu, candidatul partidului la Primăria...
20:40
Manevre neobișnuite deasupra Mării Negre a unui avion de supraveghere al SUA. Ce misiune a avut? Newsweek.ro
Un avion P-8A Poseidon al SUA a efectuat joi, 20 noiembrie, o misiune extinsă de supraveghere deasup...
20:40
Instanţa a respins cererea de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis Newsweek.ro
Tribunalul Sibiu a respins cererea de instituire a sechestrului, formulată de ANAF, asupra bunurilor...
20:20
Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra: &#34;Ordinea constituţională se apără&#34; Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a mercenarului Horaţiu Potra: "Confirmă angajament...
20:10
Piața ipotecară enormă din America se stinge încetul cu încetul. Remediile lui Trump agravează criza Newsweek.ro
Piața ipotecară enormă din America se stinge treptat, încetul cu încetul. Remediile lui Donald Trump...
20:10
Topul listei mondiale. Se deschide piața de Crăciun din Salzburg organizată într-un sit UNESCO Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Salzburg, situat în Piața Catedralei și a Reședinței, este unul dintre cele ma...
19:50
Generalii lui Trump, la Kiev, cu oferta ca Zelenski să-i închirieze Donbas lui Putin. Harta planului de pace Newsweek.ro
Oficialii lui Donald Trump au sosit în Ucraina în încercarea de a-l forța pe președintele ucrainean ...
19:50
Un copil stă sub apă 10 minute. Intră în moarte clinică. Luptă pentru viața lui. Medicii fac un miracol Newsweek.ro
Un caz incredibil a ținut prima pagină a ziarelor din Polonia. Un copil a stat sub apă 10 minute. A ...
19:40
Când adoarme cu adevărat creierul tău? Oamenii de ştiinţă au descoperit momentul. E ca o cădere în prăpastie Newsweek.ro
Când adoarme cu adevărat creierul tău? Oamenii de ştiinţă au descoperit acum momentul când vine somn...
19:20
Cum să îți fie cald în casă în luna noiembrie fără să pornești centrala. Poți avea căldură fără facturi mari Newsweek.ro
În luna noiembrie, românii caută metode de a-și încălzi locuințele fără să pornească centrala și făr...
Acum 24 ore
19:10
De ce să îngropi coji de banană în grădină în luna noiembrie. Trebuie tocate sau mixate? Newsweek.ro
Îngroparea cojilor de banană în grădină în luna noiembrie poate fi un aliat surprinzător pentru plan...
19:10
Germania își ia tancuri Leopard 2A8 de 34.000.000$ bucata cu sistem antirachetă. România a ales Abrams Newsweek.ro
Armata germană devine din nou mai puternică. Până în 2030 vor fi livrate 123 de tancuri Leopard 2 no...
18:30
Locul din grădină în care să nu folosești cojile de ouă în noiembrie. Pot duce la îngălbenirea frunzelor Newsweek.ro
Locul din grădină în care să nu folosești cojile de ouă în noiembrie. Pot duce la îngălbenirea frunz...
18:20
Ciucu, despre revitalizarea parcurilor: Am pus pe harta Bucureștiului primul mare parc după 89. Are 8 hectare Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că una din marile p...
18:00
Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție. Anchetează angajările la pensie Newsweek.ro
Nu toți funcționarii din Primărie trimiși acasă pentru că ieșiseră la pensie s-au resemnat. Două fos...
18:00
Horoscop weekend. Berbec, Rac - vești tulburătoare, Balanță - probleme cu banii, Săgetător - sănătate proastă Newsweek.ro
Weekendul aduce provocări pe mai multe planuri zodiacale: Berbecii și Racii primesc vești care le po...
17:50
Cum se aplică TVA la cafea și narghilea? Cafeneaua La Corniche s-a trezit că Fiscul îi impune o datorie uriașă Newsweek.ro
Judecătorii ieșeni trebuie să decidă cum se aplică normele legale privind TVA și accizele pe tutun. ...
17:50
CCR va analiza în 2026 legea privind majorarea taxelor și impozitelor. Guvernul vrea reforma Newsweek.ro
Curtea Constituţională a stabilit pentru 21 ianuarie 2026 termenul când va judeca o nouă contestaţie...
17:40
Un praf saharian lovește România între 21 și 23 noiembrie. Cum ne afectează sănătatea? Newsweek.ro
România va fi acoperită între 21 și 23 noiembrie de praf saharian adus din nordul Africii, anunță me...
17:40
Veste proastă, pentru vitezomani! Recidiviștii, obligați să-și pună pe mașini limitatoare de viteză prin GPS Newsweek.ro
Șoferii vitezomani recidiviști ar urma să fie obligați prin lege să-și pună pe mașini limitatoare de...
17:20
Horațiu Potra a ajuns alături de fiul său în România. Ministerul Justiției anunță Newsweek.ro
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, ...
17:20
Proces „bombă” azi la Iași, cu 101 milioane lei pe masă. Primăria, cu genunchiul unui privat pe gât Newsweek.ro
Saga juridică dintre Primărie și lichidator judiciar al Centralei Electrice de Termoficare (C.E.T.) ...
17:00
Guvernul finalizează mecanismul de sancționare a Lukoil până săptămâna viitoare Newsweek.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că România va aplica sancțiunile împot...
16:50
Ionuț Moșteanu: În 2025, România va cheltui mai mult pe dobânzi decât pe întreg bugetul Apărării Naționale Newsweek.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu avertizează că în 2025 România va cheltui mai mult pe dobânzi decât pe buge...
16:40
Mircea Lucescu avertizează că România va avea un duel extrem de dificil cu Turcia la barajul pentru CM 2026 Newsweek.ro
România se pregătește pentru un duel de foc în semifinalele barajului pentru CM 2026, unde o așteapt...
16:30
Cine este comandantul rus care a ordonat măcelul din Bucha. 17 civili morți în aproape o lună de zile Newsweek.ro
Ucraina a identificat un comandant rus pe care îl acuză de „crime de război sistematice și coordonat...
16:20
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, a demisionat la doar o lună de la numire Newsweek.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, Veronica Leonte, și-a anunțat joi d...
16:10
SĂRBĂTOARE 21 NOIEMBRIE Intrarea Maicii Domnului în Biserică Newsweek.ro
În Calendarul Ortodox, Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prăznuită pe 21 noiembrie, este una din...
16:10
Nouă schimbare pe legislația pensie. care pensionari rămân cu mii de lei în plus la pensie? Newsweek.ro
Confuzie totală pe cumulul pensilor și salariilor. Guvernul a anunțat că cine se pensionează și se r...
16:00
Val de praf saharian peste România. Care vor fi zonele afectate? Newsweek.ro
Avertisment de la meteorologi. Un val de praf saharian afectează România în următoarele zile. Acesta...
15:30
Pîslaru despre jalonul PNRR al pensie speciale: Nu garantează că România va putea recupera banii Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că România va transmite ...
15:30
DIICOT intervine în cazul camionului cu arme de la Vama Albița. Marfa urma să ajungă în Israel Newsweek.ro
Cazul camionului cu arme și lansatoare de rachete oprit în Vama Albița este anchetat de autoritățile...
15:10
Evacuare de urgență la un liceu din București. Au fost oprite gazele. Pompierii au fost chemați să intervină Newsweek.ro
Elevii și profesorii de la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din București au fost evacuați de urg...
15:10
De ce judecătorii CCR nu analizează dosare de pensii depuse pe noua lege a pensiilor? Cine pierde sume uriașe Newsweek.ro
Noua lege a pensiilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024. Un număr de 16.000 pensionari au dat C...
15:00
România se va întâlni cu Turcia în semifinala barajului pentru calificare la Campionatul Mondial Newsweek.ro
România se va întâlni cu Turcia în semifinala barajului pentru calificare la Campionatul Mondial. Se...
14:50
Sistemul anti-dronă SKY WARDEN, soluția de top pentru protecția UE. A oprit toate dronele în testele Frontex Newsweek.ro
Frontex a desemnat MBDA drept câștigătoarea competiției dedicate combaterii dronelor folosite în act...
