Un membru al trupei Fugees, condamnat la 14 de închisoare pentru donaţii ilegale către campania lui Obama

Newsweek.ro, 21 noiembrie 2025 12:30

Vedeta hip-hop Pras Michel, membru al trupei americane Fugees, a fost condamnat joi la 14 ani de înc...

Acum 15 minute
12:40
Planul loviturii de stat pregătit de Potra și Călin Georgescu. România urma să devină prizoniera Rusiei Newsweek.ro
Mercenarul Horaţiu Potra a fost prezentat vineri în faţa judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti, car...
12:40
SONDAJ Ciprian Ciucu - 21,5%, Băluță - 20% Drulă - 19% Anca Alexandrescu -18,5%. Alți candidați decid primarul Newsweek.ro
Un nou sondaj de opinii arată o luptă strânsă pentru primăria București. Ciprian Ciucu - 21,5%, Băl...
Acum 30 minute
Acum o oră
12:20
Chatbot-ul Grok al lui Elon Musk le spune utilizatorilor că miliardarul e mai inteligent ca Leonardo da Vinci Newsweek.ro
Utilizatorii de X (fostul Twitter) care au folosit chatbot-ul Grok al lui Elon Musk afirmă că acesta...
12:10
Preşedintele sârb neagă implicarea în aşa-numitul &#34;Safari din Sarajevo&#34; Newsweek.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a negat joi orice implicare în aşa-numitul "Safari din Sarajevo",...
12:00
Premieră la Lockheed Martin. SUA testează controlul unei drone din cockpitul unui avion F-22 aflat în zbor Newsweek.ro
Lockheed Martin Skunk Works, împreună cu parteneri din industrie și Forțele Aeriene ale SUA, a reuși...
Acum 2 ore
11:50
Folosești Google Chrome sau alt browser bazat pe Chromium, ești vulnerabil. Ce au descoperit experții DNSC? Newsweek.ro
Experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrag atenția că au fost descoperi...
11:50
Cutremur, în acestă dimineață, în România. Unde s-a produs și ce putere a avut? Newsweek.ro
Un cutremur a avut loc în această dimineață, la 10.35, în România, la o adâncime de 140 km. Seismul...
11:40
METEO Vreme rece și rea, în weekend. Meteorologii au emis Cod Galben de ploi în zone din 6 județe Newsweek.ro
Weekend-ul vine cu vreme rece și rea în mare parte din România. Meteorologii au emis Cod Galben de p...
11:30
Europa se pregătește de război. Olanda trimite soldați și sisteme Patriot și NASAMS la graniță cu Rusia Newsweek.ro
Olanda a început desfășurarea de militari și a două sisteme de apărare aeriană Patriot în Polonia, p...
11:20
Cât va fi indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap? Câți bani va primi un asistent personal? Newsweek.ro
Cât va fi indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap, în 2026? Câți bani va primi un as...
11:20
FOTO Autostrada București – Pitești, ca după bombardament. „Plombele” sar, deși nu a venit încă frigul Newsweek.ro
Drumarii au cârpit aproape toată vara Autostrada București – Pitești, dar „plombele” au sărit și sar...
11:00
Zi crucială pentru Horațiu Potra. Curtea de Apel decide dacă va rămâne în arest preventiv Newsweek.ro
Magistrații Curții de Apel București decid dacă Horațiu Potra, fiul său și un nepot rămân în arest p...
Acum 4 ore
10:50
Ce se întâmplă cu TIR-ul plin de arme oprit în Vama Albița? Două persoane, reținute în Republica Moldova Newsweek.ro
Noi date din ancheta privind camionul cu arme optit în Vama Albița. Două persoane au fost reținute î...
10:40
Escrocherie gravă pe WhatsApp. Ce puteau face hackerii cu pozele și numerele utilizatorilor? Newsweek.ro
Un grup de cercetători au descoperit că informații esențiale din conturile de WhatsApp puteau fi des...
10:30
Cum dezgheți rapid parbrizul înghețat pe interior? 5 trucuri care te ajută să vezi din nou clar Newsweek.ro
Un geam înghețat la exterior îi costă pe șoferi timp și îi frustrează. Și mai rău este formarea de g...
10:10
VIDEO Viziunea pentru București: Ciprian Ciucu propune un oraș al siguranței personale, seismice și sanitare Newsweek.ro
Primarul Ciprian Ciucu și-a prezentat joi seară programul său pentru Capitală, intitulat „Bucureștiu...
10:10
Gestul simplu care îți scade factura 25% la căldură. Ce trebuie să faci înainte să pornești caloriferele? Newsweek.ro
Un gest simplu te scapă de probleme. Vei obține cu 25% mai multă căldură în sistemul termic, economi...
10:10
Sfârșit amar pentru o fabrică de bere cu tradiție de 150 de ani. Ce legătură are falimentul cu generația Z? Newsweek.ro
O cunoscută fabrică de bere își trăiește ultimele zile. Până la finalul anului se va închide iar ang...
10:00
De unde vine o parte din gaura din buget? Cheltuielile de personal: 117 miliarde în 2022, 170 miliarde în 2025 Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a dezvăluit că o parte importantă a deficitului buge...
09:40
Ciprian Ciucu, replică lui Drulă: „Noi nu minţim cu sondajele. Nu mă aşteptam la acest atac” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a răspuns criticilor la...
09:30
Avertismentul șefului Armatei suedeze: Rusia va testa în curând Articolul 5 al NATO, iar Europa nu e pregătită Newsweek.ro
Rusia este pregătită să testeze în viitorul apropiat Articolul 5 al NATO, iar Europa nu este nici me...
09:10
VIDEO Noapte de coșmar în Zaporojie. 5 morți și 8 răniți după un atac rusesc cu bombe ghidate Newsweek.ro
Un atac lansat de forțele ruse în noaptea de joi spre vineri a lovit orașul Zaporojie, provocând moa...
09:00
FOTO&#38;VIDEO Cine este noua Miss Universe? Cu ce a „vrăjit” publicul și juriul Newsweek.ro
Fatima Bosch, reprezentând Mexicul, a fost încoronată Miss Univers în Thailanda vineri, câștigând co...
Acum 6 ore
08:40
Planul american de pace pentru Ucraina include baze aeriene europene în Polonia Newsweek.ro
Planul american de pace în Ucraina prevede că în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă eur...
08:40
Guvenul îi propune pensie specială de 37.500 lei judecătorului CSM Alin Ene. Răspuns: E instigare la violență Newsweek.ro
Guvernul a propus ca pensia specială să nu fie mai mare de 70% din salariul net. CSM a refuzat și va...
08:30
Planul care a putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: „Vrem o pace demnă”. Putin, încurajat la noi invazii Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi seară că a primit propunerile unei delegații...
08:20
Alertă pe booking: hackeri clonează site-urile şi fură datele bancare ale turiştilor Newsweek.ro
Hackerii clonează site-urile acestora şi cer apoi clienţilor confirmarea rezervării vacanţelor. Spec...
08:00
Românii „îndemnați” să cumpere motorină și benzină din Bulgaria. Vecinii vin cu un litru cu 2 lei mai ieftin Newsweek.ro
Analiștii spun că în Bulgaria prețul la combustibil va rămâne constant la 1,26 euro pe litru. În Rom...
08:00
Actrița din Bridgerton a fost atacată în centrul Londrei, din nou. Un bărbat a lovit-o în public Newsweek.ro
Actrița din Bridgerton Genevieve Chenneour a izbucnit în lacrimi după ce a dezvăluit că a fost ataca...
08:00
CNAS: Medicamentele gratuite şi compensate au costat 23,6 miliarde lei în 2024, 80% fiind inovative Newsweek.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, afirmă că, din datele CNAS ...
07:50
Alexandru Nazare: O decizie întârziată a CCR ar fi blocat majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că o eventuală decizie întârziată a CCR privind legea ...
07:40
Ți s-a stricat mașina și ai lăsat-o pe un loc închiriat? Ce să faci să nu fie considerată abandonată Newsweek.ro
Ți s-a stricat mașina și ai lăsat-o pe un loc închiriat? Ce să faci să nu fie considerată abandonată...
07:40
VIDEO Peședintele Serbiei, acuzat de implicare în „safari uman” la Sarajevo. 80.000 £ vânătoarea de civili Newsweek.ro
Scandalul din jurul presupuselor safari-uri umane din timpul asediului orașului Sarajevo a escaladat...
07:20
Ciprian Ciucu are soluția la haosul urbanistic din Capitală: „Dezvoltare pe verticală și un PUG nou” Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a abordat problema dezvoltării...
07:20
Substanțe chimice periculoase în hainele Shein. Îmbrăcămintea pentru copii este afectată Newsweek.ro
Organizația de mediu Greenpeace a descoperit substanțe periculoase într-o mostră de produse de la re...
07:10
Horoscop 22 noiembrie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Leilor. Secretele Peștilor sunt dezvăluite Newsweek.ro
Horoscop 22 noiembrie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Leilor. Secretele Peștilor sunt dezvăl...
Acum 8 ore
06:40
Bani mai mulți la pensie pentru pensionarii cu grupe. Ce perioade devin contributive? 70 deputați au semnat Newsweek.ro
Surpriză uriașă în Parlament. Un număr de 70 de parlamentari printre care și miniștrii au semnat o i...
06:20
Sărbătoare 22 noiembrie. Ziua în care nu se împrumută fâină sau apă. Ce ritual ajută la prosperitatea în casă? Newsweek.ro
Pe 22 noiembrie, conform noului calendar bisericesc, credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Procopie și...
Acum 24 ore
22:10
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că devansarea judecării de CCR a majorării impozitelor e bună Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că devansarea judecării de CCR a contestaţiei făcute d...
21:50
Zelenski va discuta cu Trump, după ce Ucraina a primit planul american de pace Newsweek.ro
Volodimir Zelenski va discuta cu Donald Trump, după ce Ucraina a primit planul american de pace.
21:20
Cuptorul cu microunde ca „radar”. Coșmarul șoferilor care depășesc limita de viteză Newsweek.ro
Un locuitor local a amplasat un cuptor cu microunde pe gardul grădinii sale ca radar fals – cu rezul...
21:20
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: Mi-a confirmat încă o dată că are viziune. Bucureştiul, potenţial enorm Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, preşedinte PNL, despre Ciprian Ciucu, candidatul partidului la Primăria...
20:40
Manevre neobișnuite deasupra Mării Negre a unui avion de supraveghere al SUA. Ce misiune a avut? Newsweek.ro
Un avion P-8A Poseidon al SUA a efectuat joi, 20 noiembrie, o misiune extinsă de supraveghere deasup...
20:40
Instanţa a respins cererea de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis Newsweek.ro
Tribunalul Sibiu a respins cererea de instituire a sechestrului, formulată de ANAF, asupra bunurilor...
20:20
Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra: &#34;Ordinea constituţională se apără&#34; Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a mercenarului Horaţiu Potra: "Confirmă angajament...
20:10
Piața ipotecară enormă din America se stinge încetul cu încetul. Remediile lui Trump agravează criza Newsweek.ro
Piața ipotecară enormă din America se stinge treptat, încetul cu încetul. Remediile lui Donald Trump...
20:10
Topul listei mondiale. Se deschide piața de Crăciun din Salzburg organizată într-un sit UNESCO Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Salzburg, situat în Piața Catedralei și a Reședinței, este unul dintre cele ma...
19:50
Generalii lui Trump, la Kiev, cu oferta ca Zelenski să-i închirieze Donbas lui Putin. Harta planului de pace Newsweek.ro
Oficialii lui Donald Trump au sosit în Ucraina în încercarea de a-l forța pe președintele ucrainean ...
19:50
Un copil stă sub apă 10 minute. Intră în moarte clinică. Luptă pentru viața lui. Medicii fac un miracol Newsweek.ro
Un caz incredibil a ținut prima pagină a ziarelor din Polonia. Un copil a stat sub apă 10 minute. A ...
