Un membru al trupei Fugees, condamnat la 14 de închisoare pentru donaţii ilegale către campania lui Obama
Newsweek.ro, 21 noiembrie 2025 12:30
Vedeta hip-hop Pras Michel, membru al trupei americane Fugees, a fost condamnat joi la 14 ani de înc...
Acum 15 minute
12:40
Planul loviturii de stat pregătit de Potra și Călin Georgescu. România urma să devină prizoniera Rusiei # Newsweek.ro
Mercenarul Horaţiu Potra a fost prezentat vineri în faţa judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti, car...
12:40
SONDAJ Ciprian Ciucu - 21,5%, Băluță - 20% Drulă - 19% Anca Alexandrescu -18,5%. Alți candidați decid primarul # Newsweek.ro
Un nou sondaj de opinii arată o luptă strânsă pentru primăria București. Ciprian Ciucu - 21,5%, Băl...
Acum 30 minute
12:30
Un membru al trupei Fugees, condamnat la 14 de închisoare pentru donaţii ilegale către campania lui Obama # Newsweek.ro
Vedeta hip-hop Pras Michel, membru al trupei americane Fugees, a fost condamnat joi la 14 ani de înc...
Acum o oră
12:20
Chatbot-ul Grok al lui Elon Musk le spune utilizatorilor că miliardarul e mai inteligent ca Leonardo da Vinci # Newsweek.ro
Utilizatorii de X (fostul Twitter) care au folosit chatbot-ul Grok al lui Elon Musk afirmă că acesta...
12:10
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a negat joi orice implicare în aşa-numitul "Safari din Sarajevo",...
12:00
Premieră la Lockheed Martin. SUA testează controlul unei drone din cockpitul unui avion F-22 aflat în zbor # Newsweek.ro
Lockheed Martin Skunk Works, împreună cu parteneri din industrie și Forțele Aeriene ale SUA, a reuși...
Acum 2 ore
11:50
Folosești Google Chrome sau alt browser bazat pe Chromium, ești vulnerabil. Ce au descoperit experții DNSC? # Newsweek.ro
Experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrag atenția că au fost descoperi...
11:50
Un cutremur a avut loc în această dimineață, la 10.35, în România, la o adâncime de 140 km. Seismul...
11:40
METEO Vreme rece și rea, în weekend. Meteorologii au emis Cod Galben de ploi în zone din 6 județe # Newsweek.ro
Weekend-ul vine cu vreme rece și rea în mare parte din România. Meteorologii au emis Cod Galben de p...
11:30
Europa se pregătește de război. Olanda trimite soldați și sisteme Patriot și NASAMS la graniță cu Rusia # Newsweek.ro
Olanda a început desfășurarea de militari și a două sisteme de apărare aeriană Patriot în Polonia, p...
11:20
Cât va fi indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap? Câți bani va primi un asistent personal? # Newsweek.ro
Cât va fi indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap, în 2026? Câți bani va primi un as...
11:20
FOTO Autostrada București – Pitești, ca după bombardament. „Plombele” sar, deși nu a venit încă frigul # Newsweek.ro
Drumarii au cârpit aproape toată vara Autostrada București – Pitești, dar „plombele” au sărit și sar...
11:00
Zi crucială pentru Horațiu Potra. Curtea de Apel decide dacă va rămâne în arest preventiv # Newsweek.ro
Magistrații Curții de Apel București decid dacă Horațiu Potra, fiul său și un nepot rămân în arest p...
Acum 4 ore
10:50
Ce se întâmplă cu TIR-ul plin de arme oprit în Vama Albița? Două persoane, reținute în Republica Moldova # Newsweek.ro
Noi date din ancheta privind camionul cu arme optit în Vama Albița. Două persoane au fost reținute î...
10:40
Escrocherie gravă pe WhatsApp. Ce puteau face hackerii cu pozele și numerele utilizatorilor? # Newsweek.ro
Un grup de cercetători au descoperit că informații esențiale din conturile de WhatsApp puteau fi des...
10:30
Cum dezgheți rapid parbrizul înghețat pe interior? 5 trucuri care te ajută să vezi din nou clar # Newsweek.ro
Un geam înghețat la exterior îi costă pe șoferi timp și îi frustrează. Și mai rău este formarea de g...
10:10
VIDEO Viziunea pentru București: Ciprian Ciucu propune un oraș al siguranței personale, seismice și sanitare # Newsweek.ro
Primarul Ciprian Ciucu și-a prezentat joi seară programul său pentru Capitală, intitulat „Bucureștiu...
10:10
Gestul simplu care îți scade factura 25% la căldură. Ce trebuie să faci înainte să pornești caloriferele? # Newsweek.ro
Un gest simplu te scapă de probleme. Vei obține cu 25% mai multă căldură în sistemul termic, economi...
10:10
Sfârșit amar pentru o fabrică de bere cu tradiție de 150 de ani. Ce legătură are falimentul cu generația Z? # Newsweek.ro
O cunoscută fabrică de bere își trăiește ultimele zile. Până la finalul anului se va închide iar ang...
10:00
De unde vine o parte din gaura din buget? Cheltuielile de personal: 117 miliarde în 2022, 170 miliarde în 2025 # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a dezvăluit că o parte importantă a deficitului buge...
09:40
Ciprian Ciucu, replică lui Drulă: „Noi nu minţim cu sondajele. Nu mă aşteptam la acest atac” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a răspuns criticilor la...
09:30
Avertismentul șefului Armatei suedeze: Rusia va testa în curând Articolul 5 al NATO, iar Europa nu e pregătită # Newsweek.ro
Rusia este pregătită să testeze în viitorul apropiat Articolul 5 al NATO, iar Europa nu este nici me...
09:10
VIDEO Noapte de coșmar în Zaporojie. 5 morți și 8 răniți după un atac rusesc cu bombe ghidate # Newsweek.ro
Un atac lansat de forțele ruse în noaptea de joi spre vineri a lovit orașul Zaporojie, provocând moa...
09:00
Fatima Bosch, reprezentând Mexicul, a fost încoronată Miss Univers în Thailanda vineri, câștigând co...
Acum 6 ore
08:40
Planul american de pace în Ucraina prevede că în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă eur...
08:40
Guvenul îi propune pensie specială de 37.500 lei judecătorului CSM Alin Ene. Răspuns: E instigare la violență # Newsweek.ro
Guvernul a propus ca pensia specială să nu fie mai mare de 70% din salariul net. CSM a refuzat și va...
08:30
Planul care a putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: „Vrem o pace demnă”. Putin, încurajat la noi invazii # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi seară că a primit propunerile unei delegații...
08:20
Hackerii clonează site-urile acestora şi cer apoi clienţilor confirmarea rezervării vacanţelor. Spec...
08:00
Românii „îndemnați” să cumpere motorină și benzină din Bulgaria. Vecinii vin cu un litru cu 2 lei mai ieftin # Newsweek.ro
Analiștii spun că în Bulgaria prețul la combustibil va rămâne constant la 1,26 euro pe litru. În Rom...
08:00
Actrița din Bridgerton a fost atacată în centrul Londrei, din nou. Un bărbat a lovit-o în public # Newsweek.ro
Actrița din Bridgerton Genevieve Chenneour a izbucnit în lacrimi după ce a dezvăluit că a fost ataca...
08:00
CNAS: Medicamentele gratuite şi compensate au costat 23,6 miliarde lei în 2024, 80% fiind inovative # Newsweek.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, afirmă că, din datele CNAS ...
07:50
Alexandru Nazare: O decizie întârziată a CCR ar fi blocat majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că o eventuală decizie întârziată a CCR privind legea ...
07:40
Ți s-a stricat mașina și ai lăsat-o pe un loc închiriat? Ce să faci să nu fie considerată abandonată # Newsweek.ro
Ți s-a stricat mașina și ai lăsat-o pe un loc închiriat? Ce să faci să nu fie considerată abandonată...
07:40
VIDEO Peședintele Serbiei, acuzat de implicare în „safari uman” la Sarajevo. 80.000 £ vânătoarea de civili # Newsweek.ro
Scandalul din jurul presupuselor safari-uri umane din timpul asediului orașului Sarajevo a escaladat...
07:20
Ciprian Ciucu are soluția la haosul urbanistic din Capitală: „Dezvoltare pe verticală și un PUG nou” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a abordat problema dezvoltării...
07:20
Substanțe chimice periculoase în hainele Shein. Îmbrăcămintea pentru copii este afectată # Newsweek.ro
Organizația de mediu Greenpeace a descoperit substanțe periculoase într-o mostră de produse de la re...
07:10
Horoscop 22 noiembrie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Leilor. Secretele Peștilor sunt dezvăluite # Newsweek.ro
Horoscop 22 noiembrie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Leilor. Secretele Peștilor sunt dezvăl...
Acum 8 ore
06:40
Bani mai mulți la pensie pentru pensionarii cu grupe. Ce perioade devin contributive? 70 deputați au semnat # Newsweek.ro
Surpriză uriașă în Parlament. Un număr de 70 de parlamentari printre care și miniștrii au semnat o i...
06:20
Sărbătoare 22 noiembrie. Ziua în care nu se împrumută fâină sau apă. Ce ritual ajută la prosperitatea în casă? # Newsweek.ro
Pe 22 noiembrie, conform noului calendar bisericesc, credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Procopie și...
Acum 24 ore
22:10
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că devansarea judecării de CCR a majorării impozitelor e bună # Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că devansarea judecării de CCR a contestaţiei făcute d...
21:50
Volodimir Zelenski va discuta cu Donald Trump, după ce Ucraina a primit planul american de pace.
21:20
Un locuitor local a amplasat un cuptor cu microunde pe gardul grădinii sale ca radar fals – cu rezul...
21:20
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: Mi-a confirmat încă o dată că are viziune. Bucureştiul, potenţial enorm # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, preşedinte PNL, despre Ciprian Ciucu, candidatul partidului la Primăria...
20:40
Manevre neobișnuite deasupra Mării Negre a unui avion de supraveghere al SUA. Ce misiune a avut? # Newsweek.ro
Un avion P-8A Poseidon al SUA a efectuat joi, 20 noiembrie, o misiune extinsă de supraveghere deasup...
20:40
Instanţa a respins cererea de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis # Newsweek.ro
Tribunalul Sibiu a respins cererea de instituire a sechestrului, formulată de ANAF, asupra bunurilor...
20:20
Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra: "Ordinea constituţională se apără" # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a mercenarului Horaţiu Potra: "Confirmă angajament...
20:10
Piața ipotecară enormă din America se stinge încetul cu încetul. Remediile lui Trump agravează criza # Newsweek.ro
Piața ipotecară enormă din America se stinge treptat, încetul cu încetul. Remediile lui Donald Trump...
20:10
Topul listei mondiale. Se deschide piața de Crăciun din Salzburg organizată într-un sit UNESCO # Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Salzburg, situat în Piața Catedralei și a Reședinței, este unul dintre cele ma...
19:50
Generalii lui Trump, la Kiev, cu oferta ca Zelenski să-i închirieze Donbas lui Putin. Harta planului de pace # Newsweek.ro
Oficialii lui Donald Trump au sosit în Ucraina în încercarea de a-l forța pe președintele ucrainean ...
19:50
Un copil stă sub apă 10 minute. Intră în moarte clinică. Luptă pentru viața lui. Medicii fac un miracol # Newsweek.ro
Un caz incredibil a ținut prima pagină a ziarelor din Polonia. Un copil a stat sub apă 10 minute. A ...
