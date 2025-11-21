Alertă pe booking: hackeri clonează site-urile şi fură datele bancare ale turiştilor
Newsweek.ro, 21 noiembrie 2025 08:20
Hackerii clonează site-urile acestora şi cer apoi clienţilor confirmarea rezervării vacanţelor. Spec...
Acum 5 minute
08:40
Planul american de pace în Ucraina prevede că în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă eur...
08:40
Guvenul îi propune pensie specială de 37.500 lei judecătorului CSM Alin Ene. Răspuns: E instigare la violență # Newsweek.ro
Guvernul a propus ca pensia specială să nu fie mai mare de 70% din salariul net. CSM a refuzat și va...
Acum 10 minute
08:30
Planul care a putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: „Vrem o pace demnă”. Putin, încurajat la noi invazii # Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi seară că a primit propunerile unei delegații...
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:00
Românii „îndemnați” să cumpere motorină și benzină din Bulgaria. Vecinii vin cu un litru cu 2 lei mai ieftin # Newsweek.ro
Analiștii spun că în Bulgaria prețul la combustibil va rămâne constant la 1,26 euro pe litru. În Rom...
08:00
Actrița din Bridgerton a fost atacată în centrul Londrei, din nou. Un bărbat a lovit-o în public # Newsweek.ro
Actrița din Bridgerton Genevieve Chenneour a izbucnit în lacrimi după ce a dezvăluit că a fost ataca...
08:00
CNAS: Medicamentele gratuite şi compensate au costat 23,6 miliarde lei în 2024, 80% fiind inovative # Newsweek.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan, afirmă că, din datele CNAS ...
07:50
Alexandru Nazare: O decizie întârziată a CCR ar fi blocat majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că o eventuală decizie întârziată a CCR privind legea ...
Acum 2 ore
07:40
Ți s-a stricat mașina și ai lăsat-o pe un loc închiriat? Ce să faci să nu fie considerată abandonată # Newsweek.ro
Ți s-a stricat mașina și ai lăsat-o pe un loc închiriat? Ce să faci să nu fie considerată abandonată...
07:40
VIDEO Peședintele Serbiei, acuzat de implicare în „safari uman” la Sarajevo. 80.000 £ vânătoarea de civili # Newsweek.ro
Scandalul din jurul presupuselor safari-uri umane din timpul asediului orașului Sarajevo a escaladat...
07:20
Ciprian Ciucu are soluția la haosul urbanistic din Capitală: „Dezvoltare pe verticală și un PUG nou” # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a abordat problema dezvoltării...
07:20
Substanțe chimice periculoase în hainele Shein. Îmbrăcămintea pentru copii este afectată # Newsweek.ro
Organizația de mediu Greenpeace a descoperit substanțe periculoase într-o mostră de produse de la re...
07:10
Horoscop 22 noiembrie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Leilor. Secretele Peștilor sunt dezvăluite # Newsweek.ro
Horoscop 22 noiembrie. Luna în Săgetător aduce o zi romantică Leilor. Secretele Peștilor sunt dezvăl...
Acum 4 ore
06:40
Bani mai mulți la pensie pentru pensionarii cu grupe. Ce perioade devin contributive? 70 deputați au semnat # Newsweek.ro
Surpriză uriașă în Parlament. Un număr de 70 de parlamentari printre care și miniștrii au semnat o i...
06:20
Sărbătoare 22 noiembrie. Ziua în care nu se împrumută fâină sau apă. Ce ritual ajută la prosperitatea în casă? # Newsweek.ro
Pe 22 noiembrie, conform noului calendar bisericesc, credincioșii îl pomenesc pe Sfântul Procopie și...
Acum 12 ore
22:10
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că devansarea judecării de CCR a majorării impozitelor e bună # Newsweek.ro
Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, spune că devansarea judecării de CCR a contestaţiei făcute d...
21:50
Volodimir Zelenski va discuta cu Donald Trump, după ce Ucraina a primit planul american de pace.
21:20
Un locuitor local a amplasat un cuptor cu microunde pe gardul grădinii sale ca radar fals – cu rezul...
21:20
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: Mi-a confirmat încă o dată că are viziune. Bucureştiul, potenţial enorm # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, preşedinte PNL, despre Ciprian Ciucu, candidatul partidului la Primăria...
20:40
Manevre neobișnuite deasupra Mării Negre a unui avion de supraveghere al SUA. Ce misiune a avut? # Newsweek.ro
Un avion P-8A Poseidon al SUA a efectuat joi, 20 noiembrie, o misiune extinsă de supraveghere deasup...
20:40
Instanţa a respins cererea de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis # Newsweek.ro
Tribunalul Sibiu a respins cererea de instituire a sechestrului, formulată de ANAF, asupra bunurilor...
20:20
Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra: "Ordinea constituţională se apără" # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a mercenarului Horaţiu Potra: "Confirmă angajament...
20:10
Piața ipotecară enormă din America se stinge încetul cu încetul. Remediile lui Trump agravează criza # Newsweek.ro
Piața ipotecară enormă din America se stinge treptat, încetul cu încetul. Remediile lui Donald Trump...
20:10
Topul listei mondiale. Se deschide piața de Crăciun din Salzburg organizată într-un sit UNESCO # Newsweek.ro
Târgul de Crăciun din Salzburg, situat în Piața Catedralei și a Reședinței, este unul dintre cele ma...
19:50
Generalii lui Trump, la Kiev, cu oferta ca Zelenski să-i închirieze Donbas lui Putin. Harta planului de pace # Newsweek.ro
Oficialii lui Donald Trump au sosit în Ucraina în încercarea de a-l forța pe președintele ucrainean ...
19:50
Un copil stă sub apă 10 minute. Intră în moarte clinică. Luptă pentru viața lui. Medicii fac un miracol # Newsweek.ro
Un caz incredibil a ținut prima pagină a ziarelor din Polonia. Un copil a stat sub apă 10 minute. A ...
Acum 24 ore
19:40
Când adoarme cu adevărat creierul tău? Oamenii de ştiinţă au descoperit momentul. E ca o cădere în prăpastie # Newsweek.ro
Când adoarme cu adevărat creierul tău? Oamenii de ştiinţă au descoperit acum momentul când vine somn...
19:20
Cum să îți fie cald în casă în luna noiembrie fără să pornești centrala. Poți avea căldură fără facturi mari # Newsweek.ro
În luna noiembrie, românii caută metode de a-și încălzi locuințele fără să pornească centrala și făr...
19:10
De ce să îngropi coji de banană în grădină în luna noiembrie. Trebuie tocate sau mixate? # Newsweek.ro
Îngroparea cojilor de banană în grădină în luna noiembrie poate fi un aliat surprinzător pentru plan...
19:10
Germania își ia tancuri Leopard 2A8 de 34.000.000$ bucata cu sistem antirachetă. România a ales Abrams # Newsweek.ro
Armata germană devine din nou mai puternică. Până în 2030 vor fi livrate 123 de tancuri Leopard 2 no...
18:30
Locul din grădină în care să nu folosești cojile de ouă în noiembrie. Pot duce la îngălbenirea frunzelor # Newsweek.ro
Locul din grădină în care să nu folosești cojile de ouă în noiembrie. Pot duce la îngălbenirea frunz...
18:20
Ciucu, despre revitalizarea parcurilor: Am pus pe harta Bucureștiului primul mare parc după 89. Are 8 hectare # Newsweek.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că una din marile p...
18:00
Primăria Iași, dată în judecată după descinderile DNA în instituție. Anchetează angajările la pensie # Newsweek.ro
Nu toți funcționarii din Primărie trimiși acasă pentru că ieșiseră la pensie s-au resemnat. Două fos...
18:00
Horoscop weekend. Berbec, Rac - vești tulburătoare, Balanță - probleme cu banii, Săgetător - sănătate proastă # Newsweek.ro
Weekendul aduce provocări pe mai multe planuri zodiacale: Berbecii și Racii primesc vești care le po...
17:50
Cum se aplică TVA la cafea și narghilea? Cafeneaua La Corniche s-a trezit că Fiscul îi impune o datorie uriașă # Newsweek.ro
Judecătorii ieșeni trebuie să decidă cum se aplică normele legale privind TVA și accizele pe tutun. ...
17:50
CCR va analiza în 2026 legea privind majorarea taxelor și impozitelor. Guvernul vrea reforma # Newsweek.ro
Curtea Constituţională a stabilit pentru 21 ianuarie 2026 termenul când va judeca o nouă contestaţie...
17:40
Un praf saharian lovește România între 21 și 23 noiembrie. Cum ne afectează sănătatea? # Newsweek.ro
România va fi acoperită între 21 și 23 noiembrie de praf saharian adus din nordul Africii, anunță me...
17:40
Veste proastă, pentru vitezomani! Recidiviștii, obligați să-și pună pe mașini limitatoare de viteză prin GPS # Newsweek.ro
Șoferii vitezomani recidiviști ar urma să fie obligați prin lege să-și pună pe mașini limitatoare de...
17:20
Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, ...
17:20
Proces „bombă” azi la Iași, cu 101 milioane lei pe masă. Primăria, cu genunchiul unui privat pe gât # Newsweek.ro
Saga juridică dintre Primărie și lichidator judiciar al Centralei Electrice de Termoficare (C.E.T.) ...
17:00
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că România va aplica sancțiunile împot...
16:50
Ionuț Moșteanu: În 2025, România va cheltui mai mult pe dobânzi decât pe întreg bugetul Apărării Naționale # Newsweek.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu avertizează că în 2025 România va cheltui mai mult pe dobânzi decât pe buge...
16:40
Mircea Lucescu avertizează că România va avea un duel extrem de dificil cu Turcia la barajul pentru CM 2026 # Newsweek.ro
România se pregătește pentru un duel de foc în semifinalele barajului pentru CM 2026, unde o așteapt...
16:30
Cine este comandantul rus care a ordonat măcelul din Bucha. 17 civili morți în aproape o lună de zile # Newsweek.ro
Ucraina a identificat un comandant rus pe care îl acuză de „crime de război sistematice și coordonat...
16:20
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, a demisionat la doar o lună de la numire # Newsweek.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, Veronica Leonte, și-a anunțat joi d...
16:10
În Calendarul Ortodox, Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prăznuită pe 21 noiembrie, este una din...
16:10
Nouă schimbare pe legislația pensie. care pensionari rămân cu mii de lei în plus la pensie? # Newsweek.ro
Confuzie totală pe cumulul pensilor și salariilor. Guvernul a anunțat că cine se pensionează și se r...
16:00
Avertisment de la meteorologi. Un val de praf saharian afectează România în următoarele zile. Acesta...
15:30
Pîslaru despre jalonul PNRR al pensie speciale: Nu garantează că România va putea recupera banii # Newsweek.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că România va transmite ...
15:30
DIICOT intervine în cazul camionului cu arme de la Vama Albița. Marfa urma să ajungă în Israel # Newsweek.ro
Cazul camionului cu arme și lansatoare de rachete oprit în Vama Albița este anchetat de autoritățile...
